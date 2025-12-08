Помилки в Apple ADS: чим це загрожує та як виправляти

Помилки в Apple ADS: чим це загрожує та як виправляти

Реклама в Apple Ads — потужний інструмент для просування застосунків в App Store. Втім навіть досвідчені рекламодавці часто припускаються помилок, що знижують ефективність кампаній та призводять до перевитрат бюджету.

Нижче розгляну найпоширеніші помилки, їхні наслідки та шляхи виправлення.

Відсутність аналізу конкурентів і попиту в ніші

Важливо розуміти, хто ваші основні конкуренти, які запити вводять користувачі та які задачі вони намагаються вирішити. Без цього бюджет може витрачатися на рекламу, що не привертає уваги чи не вирізняється серед пропозицій інших брендів.

Наслідки:

Нерелевантний трафік — реклама показується за нецільовими запитами, потенційні клієнти не встановлюють застосунок або швидко його видаляють. Низька конверсія — оголошення не відповідають реальним інтересам аудиторії. Програш конкурентам — інші бренди краще адаптують свої Apple Ads кампанії під потреби ЦА. Втрата бюджету — кошти витрачаються на кліки без результату.

Як виправити:

Дослідіть конкурентів — перевірте, хто рекламується за вашими цільовими ключовими словами. Вивчіть попит у ніші — зберіть найпопулярніші запити у вашій категорії, та відсійте занадто загальні ключові слова — вони зазвичай дорогі й не дають якісних установок. Визначте унікальні переваги застосунку — чому користувач має обрати саме вас, і зробіть це основою рекламного повідомлення. Тестуйте й оптимізуйте — регулярно переглядайте ключові показники, видаляйте неефективні ключові слова, перевіряйте нові варіанти оголошень.

Використання лише Search Match як основного джерела ключових слів

Search Match — це автоматичний таргетинг, де Apple сам визначає ключові слова для показу реклами. Якщо використовувати тільки цей режим, система може показувати рекламу за нерелевантними запитами.

Наслідки:

Втрата бюджету через показ реклами нецільовій аудиторії. Зниження коефіцієнта конверсії (CR). Дорожчі установки (CPI).

Як виправити:

Використовуйте ручний таргетинг за ключовими словами. Поєднуйте Exact Match (точний збіг) і Broad Match (широкий таргетинг) для кращої ефективності.

Неправильна структура кампаній

Багато хто створює одну рекламну кампанію, додаючи туди всі ключові слова. Це призводить до хаосу й неконтрольованих витрат.

Наслідки:

Витрати бюджету на неефективні запити. Складно відстежувати ефективність реклами.

Як виправити.

Розбийте рекламу на певні кампанії:

Our brand — ключові слова, що містять назву вашого застосунку. Competitors brand — назви застосунків, що конкурують. Common terms — загальні запити, пов’язані з вашою тематикою. Discovery — кампанія для пошуку нових ключових слів.

Приклад: якщо у вас туристичний застосунок, запит «Google Maps» може бути в Competitors brand, а «планувальник подорожей» — у Common terms.

Ігнорування брендових кампаній і запитів

Інколи рекламодавці не виділяють запити, пов’язані з назвою застосунку, в окремі кампанії або взагалі не запускають захисну рекламу, вважаючи, що застосунок і так має високі позиції в органіці.

Брендова активність утримує трафік, контролює вартість інсталів і не дозволяти конкурентам показуватися за вашими ключовими словами.

Наслідки:

Ви не бачите, скільки установок отримуєте саме з брендових запитів. Втрачаєте контроль над бюджетом і ставками для цих запитів. Конкуренти можуть перехоплювати трафік, використовуючи ваші ключові слова. Складно керувати ставками для трафіку на брендові та загальні запити у межах однієї кампанії. Неефективний розподіл бюджету призводить до підвищення CPI.

Як виправити:

Створіть окрему кампанію на запити, що містять назву вашого застосунку. Використовуйте Exact Match для повного контролю над ставками. Запускайте бренд-захисні кампанії — це допоможе керувати трафіком і не втрачати потенційних користувачів. Розширте семантику — додавайте broad match (широка відповідність), варіанти з можливими помилками в написанні бренду й пов’язані запити. Виділяйте достатній бюджет і стежте, щоб кампанія отримувала потрібну кількість показів і могла конкурувати. Регулярно аналізуйте ефективність — переглядайте результати, оптимізуйте ставки й додавайте нові ключові слова для підтримки ефективності.

Зосередження бюджету на обмеженій кількості ключових слів

Часто рекламодавці витрачають більшу частину бюджету на кілька ключових слів — переважно це бренд-запити або загальні ключі. Така стратегія обмежує зростання і робить кампанії залежними від обмеженого пулу пошукових термінів.

Наслідки:

Кампанії стають надто залежними від кількох ключових слів. Зростає ризик різкого підвищення CPI через конкуренцію. Втрачаються можливості для масштабування і виходу на нові сегменти аудиторії.

Як виправити:

Розширюйте семантику за допомогою Discovery кампаній. Додавайте нові релевантні пошукові слова й тестуйте їх на широкій вибірці. Використовуйте точну відповідність, щоб контролювати ефективність нових ключів. Поступово переносьте запити, що працюють, в окремі групи для оптимізації ставок.

Завищені ставки в кампаніях захисту бренду

Такий підхід швидко збільшує витрати: ви однаково виграєте більшість аукціонів, але платите невиправдано дорого. Важливо враховувати ще один момент: брендова реклама може перекривати органіку.

Потенційні клієнти, котрі вже шукали ваш застосунок за назвою, натискають на рекламу замість органічного результату — ви платите за встановлення, що відбулось і без реклами.

Наслідки:

Завищений CPI та перевитрати бюджету. Канібалізація органіки — це плата за інстали, що мали статися і без реклами.

Як виправити:

Встановлюйте розумні межі ставок для бренд-запитів, орієнтуючись на прийнятний CPI або CPA. Аналізуйте частку органічних і платних встановлень за брендовими ключами, щоб оцінювати рівень канібалізації.

Неправильний вибір ключових слів

Підбір запитів, котрі не відповідають змісту застосунку чи не відображають його основні функції, може призвести до нерелевантних показів реклами.

Наслідки:

Зниження ефективності кампанії через покази для невідповідної аудиторії. Витрати бюджету на тапи, що не приносять конверсій.

Як виправити:

Добирайте запити, що чітко відображають функціонал і переваги застосунку. Регулярно переглядайте й оновлюйте список ключових слів відповідно до змін у вашому застосунку й ринку.

Відсутність мінус-слів (Negative Keywords)

Без виключення нерелевантних запитів з’являються за чужими запитами й приводять нецільову аудиторію.

Наслідки:

Витрати на нецільові переходи. Зниження релевантності кампанії та погіршення її ефективності.

Як виправити:

Використовуйте Negative Keywords для відсікання нерелевантних запитів. Регулярно аналізуйте Search Term Report і додавайте зайві запити в список виключень.

Використання тих самих ключових слів у Broad Match та як мінус-слів в Exact Match

Ви додаєте ключові слова в широкій відповідності (Broad Match), але водночас ставите їх у мінус-слова в Exact Match.

Наслідки:

Оголошення блокуються, бо нерелевантні запити заважають рекламі показуватися. Втрачається корисний трафік. Статистика спотворюється — здається, що кампанія не працює, хоча проблема в конфлікті налаштувань.

Як виправити:

Перевірте, чи дублюються ключові слова у списках мінус слів — на рівні кампанії та групи оголошень.

Видаліть із мінус-слів ті, що збігаються чи схожі з активними ключами у Broad або Exact Match. Використовуйте мінус-слова лише для нерелевантних запитів, а не для контролю трафіку між типами відповідності. Перегляньте Search terms report через кілька днів після змін — переконайтесь, що потрібні запити почали показуватися.

До прикладу, якщо ваш застосунок — платний, у мінус-слова можна додати «безоплатно», щоб не витрачати бюджет на тих, хто шукає безоплатні варіанти.

Занадто швидке відключення ключових слів

Для формування адекватної статистики потрібен час і достатня кількість кліків. Якщо ставку зняти надто рано — можна втратити потенційно вигідні ключі, що просто потребували корекції.

Наслідки:

Передчасне відключення зменшує кількість ефективних пошукових запитів і обмежує масштабування. Можна втратити потенційно вигідні ключі, котрі ще не встигли проявити ефективність. Кампанія стає залежною від невеликої кількості стабільних запитів.

Як виправити:

Замість паузи спочатку знижуйте ставку. Майже кожне ключове слово може стати рентабельним, якщо знайти правильний рівень ставки. Визначте верхню межу ставки треба з огляду на цільову ціну за інстал (CPI) та коефіцієнт конверсії CR (Conversion Rate). Періодично переглядайте результати, адже із часом CR може змінюватися, і ключ стане ефективнішим.

Використання ключових слів без перевірки актуального SAP (Search Ads Popularity)

Раніше метрика SAP давала змогу оцінити частотність запитів в App Store і визначити ключові слова з найбільшим потенціалом трафіку.

У жовтні 2025 року Apple змінив принцип її відображення. Раніше в рекламному кабінеті відображалися лише індикатори у вигляді крапок, а точні числові значення надавали сторонні ASO-інструменти.

Після оновлення з’явився звіт Monthly Search Term Rank Report із SAP для високочастотних ключів. Натомість сторонні інструменти втратили доступ до детальних значень SAP і більше не дають повної картини популярності запитів.

У результаті рекламодавцям стало складніше відрізнити запити з реальним трафіком від низькопопулярних.

Наслідки:

Мінімальна кількість показів — кампанія не набирає трафік через малу популярність запиту. Даремне витрачання бюджету — ключові слова активні, але не приносять установок. Втрата можливостей — ресурси витрачаються на слова без попиту, замість того щоб інвестувати в середньо- й високочастотні запити.

Як виправити:

Використовуйте Monthly Search Term Rank Report у Apple Ads або сторонні інструменти, щоб оцінити популярність запитів. Фокусуйтеся на ключових словах із реальними показами. Регулярно аналізуйте Monthly Search Term Rank Report. Звертайте увагу на ключі з низьким TTR або нульовими показами — вони неефективні. Замінюйте їх запитами, що стабільно приносять тапи й встановлення.

Невідстеження ключових запитів із пунктуацією або змішаними мовами

У Apple Ads ключові слова зі знаками пунктуації або змішаними мовами, наприклад англійською й китайською, часто отримують низький SAP, навіть якщо вони релевантні аудиторії.

Наслідки:

Ігнорування таких запитів може призвести до втрати потенційних користувачів, які вводять подібні комбінації в пошуку. Ви можете не враховувати значну частину цільової аудиторії, котра використовує змішані мовні запити або специфічну пунктуацію.

Як виправити:

Розглядайте всі можливі варіанти написання ключових слів, включаючи ті, що містять пунктуацію чи змішані мови. Додавайте такі ключові слова до кампаній і відстежуйте їхню ефективність, навіть попри низький SAP. Щоб уникнути нерелевантних показів, додавайте ключові слова з подібними характеристиками, що не відповідають вашій аудиторії.

Неправильне налаштування ставок (CPT Bidding)

Завищені або занищені ставки впливають на покази реклами й витрати.

Наслідки:

Завищені ставки — швидке вигорання бюджету без оптимальної кількості інсталів. Занижені ставки — реклама майже не показується, і застосунок не отримує встановлень.

Як виправити:

Використовуйте CPT з оптимальними ставками — орієнтуйтеся на вартість конверсії та ROAS. Тестуйте різні рівні ставок і аналізуйте результати.

Відсутність оптимізації ставок для різних ключових слів

Встановлення однакових ставок для всіх ключових слів без урахування їхньої ефективності.

Наслідки:

переплата за менш ефективні ключові слова й недоотримання трафіку за високоефективними запитами.

Як виправити:

аналізуйте показники ефективності кожного ключового слова й коригуйте ставки відповідно до їхньої результативності.

Занадто низький Daily Budget Cap

Daily Cap — це денний бюджет кампанії, що обмежує витрати в межах доби. Коли він занадто низький, РК вичерпує ліміт задовго до завершення дня, і кампанія перестає показуватись у пошуку.

Наслідки:

Втрата пікових показів і трафіку. Кампанія «вимикається» посеред дня, коли конкуренти продовжують показуватися. Спотворена аналітика. Дані виглядають стабільними, але насправді реклама не працює частину доби. Нерівномірний розподіл бюджету.

Як виправити:

Перевірте середнє денне споживання бюджету. Коли Daily Cap дорівнює середньому або нижчий, це сигнал, що ліміт занадто жорсткий. Підвищіть денний бюджет на 20–30% вище середнього рівня, щоб система мала запас і могла покривати пікові години показів. Переглядайте Cap регулярно — після змін у ставках, ключових словах чи сезонного зростання трафіку.

Не відстежується ROAS / TTR (Tap-Through Rate)

ROAS (Return on Ad Spend) — показує, скільки доходу приносить кожен вкладений у рекламу $1.

TTR (Tap-Through Rate) — показник клікабельності реклами в Apple Ads.

Багато рекламодавців аналізують тільки CPI, ігноруючи ROAS і TTR. У результаті можна отримувати недорогі встановлення, але без прибутку, чи навпаки — вважати кампанію неефективною, не розуміючи справжньої цінності користувача.

Наслідки:

Ви не знаєте, чи приносить реклама дохід. Високий CPI не обов’язково означає збитки — треба оцінювати дохід після інстала. Низький TTR може сигналізувати про нерелевантність оголошення або креативу.

Як виправити:

Відстежуйте ROAS через системи аналітики (AppsFlyer, Adjust) щоб бачити прибутковість кожної групи ключових слів. Оптимізуйте TTR — тестуйте різні креативи, скриншоти й тексти. Робіть висновки не лише по CPI, а по всьому шляху клієнта — від кліка до покупки.

Відсутність щоденного моніторингу Impression Share

Impression Share (IS) — метрика, що показує, котрий відсоток від усіх потенційних показів фактично отримує ваша реклама. Без регулярного контролю легко пропустити момент, коли кампанія починає втрачати охоплення.

Наслідки:

Кампанія непомітно втрачає видимість у результатах пошуку — зменшується частка показів. Просідає трафік і кількість інсталяцій застосунку чи конверсій. Оптимізаційні рішення приймаються із запізненням, адже проблема стає помітною лише тоді, коли результати вже впали.

Як виправити:

Відстежуйте IS у динаміці — регулярно перевіряйте показник у звітах Apple Ads. Перевіряйте причину просідання: бюджет чи рейтинг — це допоможе зрозуміти, що саме потрібно скоригувати. Оптимізуйте ставки й бюджети, коли IS падає через конкуренцію або недостатнє фінансування.

Відсутність аналітики

Відсутність трекінгу ключових метрик — конверсій, LTV, ROAS, TTR — призводить до спотвореного розуміння результатів.

Наслідки:

Неможливість зрозуміти, котрі кампанії дають віддачу. Втрата грошей на нерелевантний трафік. Відсутність даних для коригування ставок і оптимізації реклами.

Як виправити:

Використовуйте MMP (Mobile Measurement Partner) або SKAdNetwork для збору даних. Відстежуйте життєвий цикл користувача — дивіться LTV, Retention Rate (відсоток повернення клієнтів у застосунок через певний період), ROAS. Регулярно аналізуйте Search Term Report — це допоможе оптимізувати ключові слова.

Графік з Adjust, демонструє КРІ — дохід кампанії

Неузгодженість даних Apple Ads та аналітичних платформ (MMP)

Кількість установок і показники ефективності в Apple Ads відрізняються від даних у сторонніх системах аналітики, як-от Adjust, AppsFlyer тощо. Причина — різні моделі атрибуції: Apple використовує власну SKAdNetwork і підхід LAT (Limit Ad Tracking), тоді як MMP — свої методи відстеження.

Наслідки:

Неправильна оцінка ROI/ROAS. Рішення щодо оптимізації кампаній приймаються на основі некоректних даних. Можливі передчасні відключення прибуткових ключових слів або країн.

Як виправити:

Завжди звіряйте дані з обох джерел, розуміючи принцип їхньої атрибуції. Використовуйте SKAdNetwork як еталон для Apple Ads, а MMP — для більшої деталізації. Пояснюйте замовникам послуги UA різницю в атрибуції, щоб уникати неправильних висновків.

Невикористання Custom Product Pages (CPP)

Apple дає змогу створювати індивідуальні сторінки застосунку (Custom Product Pages) для різних аудиторій, але багато рекламодавців використовують тільки стандартну сторінку.

Наслідки:

Низька конверсія через невідповідність реклами й сторінки. Втрата потенційних клієнтів.

Як виправити:

Створіть Custom Product Pages з унікальним контентом під кожну рекламну групу. Використовуйте A/B-тестування, щоб знайти найефективніший варіант.

Канібалізація рейтингу

Виникає, коли покази в Apple Ads перекривають органічну видачу. Якщо застосунок уже має високі позиції за певними ключами, платні результати перетягують установки, що мали бути органічними.

Наслідки:

Даремне витрачання бюджету — ви платите за установки, що мали відбутися безоплатними. Надмірна конкуренція із самим собою — підвищуються ставки й знижується ефективність реклами.

Як виправити:

Використовуйте брендову кампанію тільки там, де є конкуренти, що рекламуються за вашим ім’ям. Аналізуйте перетин між Apple Ads і ASO — коли за певними запитами у вас висока органічна видимість, зменшуйте ставки чи вимикайте рекламу за цими словами. Використовуйте SKAdNetwork і MMP для розрахунку дійсного впливу Apple Ads на органіку.

Помилки при локалізації реклами

Неправильна локалізація може значно знизити ефективність кампаній, навіть коли продукт якісний.

Основні помилки при локалізації:

Використання машинного перекладу без перевірки. Відсутність локальних ключових слів у таргетингу (ключів, котрі використовують саме мешканці конкретної країни, а не буквальний переклад з іншої мови). Ігнорування культурних та мовних особливостей. Використання універсальних креативів для всіх ринків.

Приклади поганої локалізації: другий, третій та п’ятий скриншот не перекладені

Наслідки:

Реклама виглядає неприродно або незрозуміло. Формується відчуття неякісної комунікації з боку бренду. Втрата тапів і високий CPI через низьку залученість.

Недостатнє охоплення через нерелевантні чи непопулярні ключові слова

Відмова аудиторії взаємодіяти з рекламою.

Як виправити:

Залучайте носіїв мови чи професійних перекладачів для перевірки текстів. Тестуйте різні варіанти локалізованих заголовків та описів, адаптовані візуальні елементи й кольорові схеми. Використовуйте для дослідження ключових слів локальні інструменти — сервіси, які показують статистику саме по конкретному ринку, тобто з фільтром країн, регіонів. Аналізуйте фактичні пошукові запити у звітах Apple Ads і коригуйте кампанії. Аналізуйте конкурентів на локальному ринку, щоб зрозуміти стиль комунікації, який працює для місцевої аудиторії, і адаптуйте свій стиль відповідно. Налаштовуйте CPP для створення унікальних сторінок під кожен ринок.

Запуск Apple Ads на країну, де реклама недоступна

Деякі країни мають власний App Store (наприклад, Литва), але Apple Ads не підтримується. Користувачі можуть органічно завантажувати застосунок, проте ці країни не відображаються в списку доступних для рекламних запусків.

Наслідки:

неможливість старту реклами у вибраній країні, втрата часу на налаштування, ризик неправильного планування бюджету.

Як виправити:

перевірте офіційний список країн, де доступна Apple Ads — якщо цільової країни немає, потрібно налаштовувати кампанії на інші ринки, де Apple Ads працює.

Ігнорування того, що деякі країни в App Store мають лише fallback-локаль

У частині країн (наприклад, Домініканська Республіка, Ірак, Словенія)в App Store Connect немає окремої локалі. У таких випадках застосунок відображається через fallback-локаль — зазвичай English (US) або English (UK).

Це означає, що всі стандартні сторінки й Custom Product Pages також будуть англійською, незалежно від вибору розробника.

Наслідки:

Зниження конверсії через невідповідність мови сторінки очікуванням користувачів Хибне семантичне ядро — ключі іншими мовами не працюватимуть, система враховує тільки англійські запити. Втрата бюджету на нерелевантні кампанії.

Як виправити:

Перед запуском Apple Ads перевірте, чи доступна цільова локаль у App Store Connect. Для країн без локалей враховуйте, що сторінка та Apple Ads будуть англійською. Семантичне ядро збирайте під англійську мову. У звітах коректно відокремлюйте країни з fallback-локалю, щоб не очікувати високого CR від реклами.

Ігнорування правил і оновлень Apple Ads

Apple постійно оновлює правила роботи Apple Ads, додає нові функції та змінює алгоритми. Коли рекламодавець не слідкує за оновленнями, він ризикує порушити політику Apple або втратити конкурентну перевагу.

Наслідки:

Відхилення оголошень — кампанія не працює, а час витрачений даремно. Втрата ефективності — конкуренти використовують нові можливості, а ви — ні. Проблеми з аналітикою — неправильний збір даних через ігнорування нових налаштувань.

Як виправити:

Очікування високого TTR (Tap-Through Rate) у Search Tab Ads і Today Tab Ads

У форматах Search Tab Ads і Today Tab Ads показник TTR завжди нижчий, ніж у пошукових кампаніях. Це відбувається тому, що користувачі бачать рекламу у вкладках App Store, але не завжди мають намір одразу взаємодіяти з нею.

Багато рекламодавців порівнюють TTR цих кампаній із пошуковими кампаніями, де аудиторія активно шукає застосунок. Через це низький відсоток тапів помилково сприймають як слабку ефективність і вимикають робочі кампанії.

Наслідки:

Кампанії з низьким TTR часто зупиняють передчасно, навіть якщо вони приносять установки й прибуток. Частина аудиторії не доходить до інсталу, хоча зробила б це після повторних показів. Просідання загальної видимості застосунку в App Store, оскільки Today Tab Ads і Search Tab Ads працюють як брендова реклама, що підвищує впізнаваність.

Як виправити:

Оцінюйте ефективність таких кампаній не лише за TTR, а й за іншими метриками — CPI, CR, Retention Rate. Тестуйте різні візуальні матеріали, щоб підвищити залученість користувачів.

Використання таргетингу за віком і гендером

У налаштуваннях Apple Ads є можливість задавати обмеження за віком і статтю. Але на практиці це часто шкодить кампаніям. Причина в тому, що значна частина користувачів не ділиться персональними даними у своєму Apple ID.

Apple Ads автоматично виключить усіх, у кого ці параметри не заповнені. У результаті ви отримуєте значно вужчу аудиторію.

Наслідки:

Значне звуження аудиторії через автоматичне виключення користувачів без заданих віку чи статі. Викривлена аналітика — кампанія може виглядати неефективною тільки через те, що ви обмежили доступну аудиторію.

Як виправити:

Не застосовуйте обмеження за віком і статтю у налаштуваннях Apple Ads. Проводьте оптимізацію через ключові слова, Custom Product Pages, аналіз CR і CPI.

Недостатня оптимізація ASO перед запуском Apple Ads

Часто кампанії в Apple Ads починають без попередньої роботи з ASO. У результаті метадані, як-от назва, опис, ключові слова й візуали (іконка, скриншоти) у App Store Connect не відповідають рекламі. Користувач може клікнути на оголошення (високий CTR), але на сторінці застосунку він не знаходить підтвердження очікувань.

Це призводить до низького CR (Conversion Rate).

Наслідки:

Низький CR навіть при хорошому CTR. Збільшення вартості інсталу. Втрата рекламного бюджету без результату.

Як виправити:

Перед запуском Apple Ads проведіть ASO-аудит. Оптимізуйте title, subtitle, description, keywords під ключові запити. Підготуйте актуальні скриншоти, що підсилюють рекламні меседжі. Використовуйте Custom Product Pages для узгодженості реклами й сторінки.

Ігнорування юридичних вимог Apple Ads у різних країнах

Apple Ads має спеціальні регуляторні вимоги в окремих країнах, що виходять за межі стандартних налаштувань.

У Франції реклама регулюється законом Sapin II, що вимагає від рекламодавців підтвердити прозорість і відповідність оголошень місцевим нормам.

У кабінеті Apple Ads при створенні кампанії з таргетингом на Францію з’являється спеціальний чекбокс із підтвердженням відповідності цим вимогам. Якщо його не натиснути, кампанія просто не буде запущена — вона залишиться у статусі Not Running.

У Китайській Народній Республіці (mainland China) необхідне додаткове юридичне схвалення. Рекламодавець має завантажити бізнес-документи (ліцензії, дозволи та інші підтвердження діяльності). Кампанії не працюватимуть без схвалення.

Детальніше про запуск реклами в Китаї в офіційній довідці Apple.

Наслідки:

Кампанії не стартують, навіть якщо всі інші налаштування зроблені правильно. Втрата часу на в офіційній довідці чому не запускається реклама.

Як виправити:

Перевіряйте локальні вимоги перед запуском. У кабінеті Apple Ads уважно читайте поп-апи чи попередження при створенні кампаній у цих регіонах і виконуйте всі кроки.

Повний перелік вимог по країнах можна знайти в Apple Advertising Services Countries and Regions Specific Terms.

Глосарій

TTR (Tap-Through Rate) — показник клікабельності реклами; відсоток користувачів, котрі натиснули на оголошення після перегляду.

CR (Conversion Rate) — коефіцієнт конверсії; відсоток клієнтів, котрі встановили застосунок після кліку по рекламі.

CPT (Cost per Tap) — вартість одного кліку (тапу) по рекламному оголошенню.

CPI (Cost per Install) — вартість одного інсталу застосунку.

CPA (Cost per Action) — вартість за дію користувача (реєстрація, покупка тощо).

SAP (Search Ads Popularity) — показник популярності ключового слова в App Store, що відображає частоту його пошуку клієнтами.

ROAS (Return on Ad Spend) — рентабельність рекламних витрат; прибуток, отриманий з кожного витраченого долара на рекламу.ROI (Return on Investment) — загальна рентабельність інвестицій; показує співвідношення прибутку до витрат.

IS (Impression Share) — частка показів; відсоток показів вашої реклами від загальної кількості можливих.

LTV (Lifetime Value) — довічна цінність користувача; сума прибутку, яку він приносить за весь час користування застосунком.

MMP (Mobile Measurement Partner) — партнер із вимірювання мобільних кампаній, що відстежує інстали й взаємодії клієнтів.

CPP (Custom Product Pages) — кастомні сторінки продукту в App Store, створені для тестування різних креативів або аудиторій.

Retention Rate — показник утримання; відсоток користувачів, які повертаються у застосунок через певний період після встановлення.