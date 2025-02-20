Отслеживание QR-кодов в Google Analytics: все возможности

Работая над успешным проектом ME-QR в Netpeak Agencies Group, я понял, насколько QR-коды меняют правила игры. Они быстро и интерактивно связывают физический мир с цифровым пространством. Что невероятно ценно в сфере маркетинга.

В этой статье расскажу, как превратить простое сканирование в действенные инсайты и как отслеживание QR-кодов с помощью Google Analytics помогает понять аудиторию. А также улучшить онлайн-активность и отслеживание офлайн-кампаний.

Что такое отслеживание QR-кодов с помощью Google Analytics

QR-коды (коды быстрого реагирования) — это квадратные черно-белые штрих-коды, которые размещены на различных поверхностях: от коробок с крупами до рекламных щитов. Они чрезвычайно популярны в маркетинге, поскольку позволяют потребителю легко переходить из офлайна в онлайн.

Покупатель видит товар в магазине, сканирует QR-код на упаковке и мгновенно попадает на страницу с отзывами, специальной скидкой или видео о товаре.

Чтобы QR-коды добавили реальную ценность для маркетологов, их стоит отслеживать в Google Analytics. При правильной настройке, каждое сканирование — это не просто статистика, а понимание того, откуда пришел пользователь, что его интересует и насколько глубоко он взаимодействует с брендом.

Итак, как перейти от простого сканирования к богатому на данные инсайту? Секрет в использовании параметров UTM.

Параметры UTM (Urchin Tracking Module) — небольшие фрагменты, добавленные к URL-адресам, которые сообщают Google Analytics все сочные детали. Вот пример, что может значить каждый из параметров:

Параметр UTM Назначение Пример utm_source Идентифицирует источник трафика utm_source=qr_code utm_medium Указывает маркетинговый носитель utm_medium=poster utm_campaign Называет конкретную кампанию utm_campaign=sale2025 utm_term Отслеживает ключевые слова платного поиска (необязательно) utm_term=boots utm_content Различает похожий контент (необязательно) utm_content=top_banner

Допустим, вы рекламируете большую весеннюю распродажу с помощью QR-кода на плакатах по всему городу. URL-адрес с UTM-меткой будет выглядеть примерно так:

https://www.example.com/?utm_source=qr_code&utm_medium=flyer&utm_campaign=spring_promo

Когда пользователи будут сканировать QR-код, вы узнаете, что они пришли с флаера (utm_medium), а именно с весенней промокампании (utm_campaign). Эта информация попадет непосредственно в Google Analytics и даст четкую картину об эффективности кампании.

Зачем отслеживать QR-код с помощью Google Analytics

Советую отслеживать все размещенные QR-коды. Расскажу, зачем это делать.

Измерение эффективности кампании

Самое большое преимущество отслеживания QR-кодов — возможность увидеть, как работают маркетинговые кампании офлайн. QR-коды дают точные показатели того, сколько пользователей взаимодействуют с флаерами, плакатами и прямыми почтовыми рассылками.

Представьте, что проводите кампанию с QR-кодами на плакатах в магазине и на наружных рекламных щитах. Благодаря уникальным UTM-параметрам на каждом из них, вы будете точно знать, какой формат получает больше взаимодействия. Это позволит скорректировать будущий бюджет на основе реальных цифр, а не догадок.

Понимание поведения пользователей

Дело не только в том, сколько пользователей сканируют QR-коды, но и в том, что они делают после этого. Google Analytics позволяет углубиться в поведение пользователей после сканирования. Просматривают ли они другие страницы на сайте? Может сразу переходят на другую страницу? Совершают ли покупки или регистрации?

Отслеживание QR-кодов с помощью Google Analytics позволяет использовать эту информацию для корректировки кампаний. Если пользователи проводят на сайте много времени, это признак того, что вы делаете что-то правильно. Если же они покидают целевую страницу слишком быстро, возможно, пришло время улучшить SEO.

Повышение рентабельности инвестиций

Каждая кампания оценивается по показателю рентабельности инвестиций. Когда вы отслеживаете QR-коды с помощью Google Analytics, можете точно определить, какие коды способствуют ценным взаимодействиям. Это облегчит фокусировку бюджета на стратегиях с самой высокой отдачей.

У меня были случаи, когда QR-коды в зонах с высоким трафиком приносили гораздо больше привлечения, чем ожидалось. Зная это, я перераспределил ресурсы, чтобы расширить усилия в этих местах. В результате, общая эффективность кампании повысилась.

Настройка отслеживания QR-кодов в Google Analytics

Теперь пришло время настроек. Это довольно просто, если двигаться шаг за шагом.

Шаг 1: Создание учетной записи Google Analytics

Если у вас нет Google Analytics, настройте его.

Перейдите в Google Analytics и нажмите кнопку Start measuring. Войдите и настройте учетную запись и свойства для сайта. Google Analytics выдаст идентификатор отслеживания, например, G-XXXXXX. Добавьте этот идентификатор на свой сайт: непосредственно в заголовок ресурса или через Google Tag Manager.

После завершения настройки, перейдите к следующему шагу: добавьте параметры UTM для отслеживания деталей каждой кампании с использованием QR-кодов.

Шаг 2: Определение параметров UTM

Время заставить работать параметры UTM. Они являются основой отслеживания QR-кодов в Google Analytics, ведь позволяют хранить данные организованными.

1. Откройте конструктор URL-адресов кампании.

2. Введите целевой URL-адрес (куда QR-код должен привести пользователей).

3. Заполните каждое поле UTM. Я обычно использую «qr_code» для utm_source, чтобы знать, что это из QR-сканирования, затем помечаю utm_medium типом маркетинга (например, «листовка» или «плакат») и называю кампанию в utm_campaign для легкой фильтрации.

Пример сгенерированного URL-адреса

Теперь сгенерированный URL-адрес можно превратить в QR-код, чтобы начать собирать данные.

Шаг 3: Создайте QR-код

Вставьте URL-адрес с UTM-меткой в генератор QR-кодов, например, ME-QR. Настройте его с помощью фирменных цветов или логотипов, чтобы он соответствовал эстетике кампании. Загрузите QR-код в формате с высоким разрешением.

Генерация QR-кода превращает URL-адрес с тегами данных в интерактивную точку соприкосновения.

Шаг 4: Внедрение QR-кода в маркетинговые материалы

Разместите готовый QR-код на видном месте, чтобы его можно было просканировать. Подумайте, когда аудитория наиболее склонна к взаимодействию. Вот несколько идей, которые, как я видел, эффективно работают:

Место размещения Стратегия вовлечения Упаковка продукта «Просканируйте, чтобы узнать больше об этом продукте!» Витринные плакаты «Эксклюзивная скидка в магазине — просканируйте сейчас!» Флаеры событий «Мгновенно получайте информацию о событиях и предложениях» Прямая рассылка «Получите скидку за лояльность с помощью быстрого сканирования»

Как отслеживать QR-коды с помощью Google Analytics

Стоит убедиться, что вы правильно отслеживаете готовый QR-код в Google Analytics.

Шаг 1: Установите четкие цели

Каждая кампания нуждается в цели. Какова ваша? Привлечение трафика на определенную страницу, загрузка приложения или может сбор потенциальных клиентов? Определение цели заранее помогает концентрироваться только на важных данных.

Шаг 2: Создайте привлекательный контент

Сделайте QR-код полезным. Подумайте о специальных скидках, эксклюзивном контенте или бонусе за регистрацию, которые получит потребитель после сканирования. Чем ценнее целевая страница, тем выше вовлеченность.

Шаг 3: Отслеживайте данные в режиме реального времени

После публикации QR-кодов, вы сможете отслеживать данные в режиме реального времени в Google Analytics. Перейдите в Reports > Realtime Overview > Event count по карточке с названием события. Затем нажмите на событие page_view (#1) и поочередно проверьте параметры источника, кампании и носителя события (#2), чтобы найти соответствующие значения (#3) и наблюдать за вовлечением:

Выполнение этих шагов поможет отслеживать каждое взаимодействие с QR-кодами и вносить необходимые коррективы на основе обратной связи.

Шаг 4: Отслеживайте сканирование QR-кодов с помощью Google Analytics

Имейте в виду, что в GA4 нужно подождать около 24–48 часов для получения полных данных.

1. Начните с перехода к Reports > Acquisition > Traffic Acquisition:

Этот отчет фокусируется на источниках трафика для каждой сессии, что делает его идеальным для отслеживания эффективности QR-кодов.

2. По умолчанию GA4 отображает в этом отчете Session default channel group. Чтобы сосредоточиться именно на трафике, привязанном к QR-коду, измените первичное измерение на Session source / medium:

Это позволит просмотреть больше данных, которые раскрывают происхождение QR-кода.

3. Если вы хотите получить более подробную информацию, добавьте Session campaign как вторичное измерение, нажав иконку «+» рядом с первичным измерением:

Вот данные, которые вы можете увидеть после выбора группы каналов:

4. Когда вы анализируете отслеживание QR-кодов в данных Google Analytics, важно понимать эти основные метрики:

Метрика Описание Сеансы (Sessions) Отображает общее количество сессий, инициированных пользователями, которые взаимодействовали с QR-кодом, и фиксирует каждое уникальное посещение. Вовлеченные сессии (Engaged sessions) Подсчитывает сеансы, в которых пользователи активно взаимодействовали с сайтом, как правило, оставаясь на странице более 10 секунд, запуская события или просматривая несколько страниц. Коэффициент вовлеченности (Engagement rate) Показывает процент активных сессий от общего количества сессий и указывает, насколько эффективным был QR-код для привлечения пользователей. Среднее время вовлечения на сессию (Average engagement time per session) Измеряет среднее время активного взаимодействия пользователей во время сессии после сканирования QR-кода, что отражает заинтересованность и релевантность контента. События за сессию (Events per session) Вычисляет среднее количество событий, вызванных пользователями в каждой сессии, и предоставляет представление об уровне взаимодействия после сканирования. Количество событий (Event count) Общее количество событий, сгенерированных во время сеансов, управляемых QR-кодами, отражающее общее взаимодействие пользователей и их активность.

Каждая из этих метрик предоставляет ценную информацию, насколько хорошо работают кампании с использованием QR-кодов и где вы можете их усовершенствовать.

5. Чтобы увидеть показатели конверсии, прокрутите отчет вправо, чтобы просмотреть колонки для ключевых событий (Key events) и общий доход от кампании (Total revenue), если это возможно. Эти данные помогают понять действия пользователей после сканирования:

6. Чтобы глубже проанализировать данные QR-кодов, функция Explore в GA4 предлагает пользовательские отчеты. Перейдите в Explore > Create New Exploration, где вы можете выбрать размеры UTM, используемые в QR-кодах, такие как Campaign, Source, Medium и Manual creative format:

Использование этих инструментов отчетности GA4 предоставляет комплексное представление об эффективности кампании с использованием QR-кодов — от сессий до показателя отказов и ключевых событий — что позволяет принимать решения на основе данных для будущих стратегий.

Лучшие практики отслеживания QR-кодов с помощью Google Analytics

Вот несколько советов, которые помогают эффективно использовать данные о QR-кодах.

Обеспечьте возможность сканирования. QR-код должен работать в любых условиях: на экране, на флаере, в условиях низкой освещенности и тому подобное. Убедитесь, что он высококонтрастный и достаточно большой, чтобы легко сканироваться. Согласуйте параметры UTM. Используйте одинаковые термины для utm_source, utm_medium и utm_campaign в идентичных кампаниях, чтобы данные оставались упорядоченными. Тестируйте на разных устройствах. Перед запуском убедитесь, что коды правильно считываются и каждый раз ведут на нужную страницу. Регулярно просматривайте данные аналитики. Модели поведения пользователей помогут принимать обоснованные решения. Соблюдайте правила конфиденциальности. Если QR-код ссылается на страницы сбора данных, убедитесь, что соблюдаете GDPR, CCPA и другие нормативные акты. Прозрачность строит доверие и защищает от юридических проблем.

Продвинутые советы по отслеживанию QR-кодов в Google Analytics

Когда вы станете более уверенными в отслеживании QR-кодов, советую использовать продвинутые тактики, которые поднимают аналитику на новый уровень.

Динамические QR-коды. Они позволяют менять URL-адрес без перепечатки, что идеально подходит для долгосрочных кампаний, где может потребоваться настройка целевых страниц. Интеграция с CRM-системами. Подключение Google Analytics к HubSpot или любой другой CRM помогает получить полное представление о пути клиента: от начального сканирования до дальнейшего взаимодействия. Появляется возможность персонализировать дальнейшие действия на основе этих данных. Используйте отслеживание событий. Оно фиксирует конкретные действия пользователей после сканирования. Хотите узнать, просмотрели ли они видео? Настройте отслеживание событий, чтобы получить эту информацию.

Использование передовых тактик помогает получить глубокую информацию, которая усовершенствует маркетинговые стратегии.

Выводы