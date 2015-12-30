Платный трафик 2015: события и тенденции

В 2015 году Google запустил рекламу в Gmail, кнопку продажи из выдачи в мобайле и объявления, адаптированные под голосовой поиск. Facebook открыл доступ к детализированному таргетингу. Instagram открылся как площадка для рекламодателей Рунета.

Одно перечисление событий, изменивших ландшафт контекстной рекламы за прошедшие 365 дней, тянет на лонгрид. Помочь читателям блога сориентироваться в ситуации и грамотно расставить приоритеты решили магистры-джедаи и ситхи ордена платного трафика.

Какое главное для отрасли событие произошло в этом году? Как оно повлияло на PPC?

Петр Аброськин, Яндекс:

«Главное событие — рекордный рост мобильной аудитории в интернете. По данным TNS , доля мобильных пользователей выросла на 90% за год. Это тренд последних нескольких лет и он оказывает значительное влияние на рынок PPC. Растет интерес клиентов к мобильной аудитории сайтов. Появляется все больше мобильных сайтов и приложений. Появляются новые каналы и технологии для работы с мобильным трафиком. Все это требует от PPC-специалистов серьезной экспертизы в мобайле».

Юлия Курилова, Kurilova&Company: