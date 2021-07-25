Плотина от негатива, или Что делать с отрицательными отзывами

Предлагаем вашему вниманию гостевой пост журналиста-писателя Анны Тюгаевой из компании CoMagic. Мы уже делали когда-то пост про плохие отзывы на службе добра, а сегодня речь пойдет еще и о сервисах, которые помогают в поиске таких отзывов.

В теории маркетинга есть одна интересная истина: довольный клиент будет доволен всем, недовольный выскажет свой гнев еще 50 людям. С развитием соцсетей подобная ситуация еще более обострилась. Недовольный человек может так грамотно выплеснуть негатив в виртуальный мир, что нанесет обидчику (магазину, ресторану, компании) серьезные убытки.

Почему обо мне так пишут?

Любой руководитель должен понимать, что в наше время интернет стал легкодоступной книгой отзывов и предложений. Однако, все записи, которые встречаются в ней о конкретной компании, нельзя смешивать в одну кучу. Можно выделить три типа недовольных клиентов.

1. Естественный негатив.

Чаще всего он принадлежит перу обычного человека, который сходил в магазин, купил вещь и что-то его не устроило. Продавец плохо обслужил, товар оказался с небольшими дефектами, курьер слишком долго ехал. Такие отзывы жизненно необходимы любой компании, т.к. позволяют двигаться вперед и работать над своими недостатками. На такие отзывы следует реагировать оперативно, чем быстрее, тем лучше. Оптимальный вариантом будет согласится с клиентом и написать что-то наподобие “Спасибо за вашу обратную связь. Мы свяжемся с вами в течение ….”. И обязательно связаться! После этого можно попросить удалить отзыв клиента. Если его просьбу удовлетворили, проблем с этим не будет.

2. Троллинг.

Есть такой тип людей, которым нравится писать негатив. Им доставляет удовольствие критиковать, а порой и просто обливать грязью все вокруг. Как правило, главным итогом их постов становится ожесточенный спор, периодически скатывающийся на чрезмерно агрессивные комментарии и взаимные оскорбления. Если у вас есть подозрение, что среди посетителей сайта появился тролль, лучшим средством обороны будет его игнорирование.

Не отвечайте негативом на негатив. Никогда не кормите троллей, лучше вспомните высказывание Ф. Достоевского: “Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели” — и сделайте выводы.

3. Направленный негатив.

Именно с ним необходимо работать наиболее тщательно, т.к. в большинстве случаев это посты и комментарии, написанные конкурентами. Лучшим действием будет тщательно аргументированный ответ, склоняющий пользователя к мысли, что большинство негативных отзывов о компании не соответствуют действительности.

Этот отзыв наверняка оттолкнул часть потенциальных туристов от поездки в этот испанский отель. Однако представителям турфирмы было легко его опровергнуть хотя бы тем фактом, что упомянутый отель не принимает на проживание детей. Отдельно стоит отметить негатив изнутри. Он тоже направленный, но исходит не от клиента, а от обычно недовольного бывшего сотрудника компании. Чтобы поближе познакомиться с такими комментариями, достаточно зайти на сайт-генераторы отзывов о работе:

В такой ситуаций лучше всего не ввязываться в полемику и не ругать бывшего сотрудника в интернете — это принесет совершенно противоположный результат. К сожалению, здесь нет универсального рецепта. Можно попытаться аргументированно обосновать, почему и за что именно был уволен сотрудник, можно оставить положительные комментарии о своей работе (и лучше не выдумывать), но в большинстве таких случаев отзывы остаются не отвеченными.

Что делать с негативом?

Для того, чтобы успешно бороться с негативом, необходимо уметь отличать критику от явной провокации. В первом случае посетитель сайта указывает на конкретные проблемы, четко формулирует свои претензии. Если компания дорожит репутацией, она обязательно на них ответит, предложит пути выхода из сложившейся ситуации.

При этом жизненно важно не только предложить грамотное решение проблемы, но и выполнить его. Как показывает практика, нет в мире более обиженного существа, чем клиент, которому обещали помочь и не помогли. Явная провокация отличается обилием острых, но пустых фраз («ужаснейший», «совковый», «худший в мире»).

Человек, написавший подобный пост, ждет агрессивного ответа, и если он его получает, то на странице начинается, говоря современным языком, «жестокий холивар». Некоторые PR-специалисты рекомендуют специально спровоцировать подобную дискуссию, чтобы за счет массового обсуждения, в которое каждый день будут вовлекаться новые люди, раскрутить свою торговую марку. Спорная и весьма скользкая затея. Если заставить весь город говорить о том, что в вашем ресторане была найдена кишечная палочка, будет очень сложно убедить большинство, что это всего лишь происки конкурентов.

Отдельно следует сказать о троллинге. Как его распознать? Внимательно посмотрите на комментарии. Если посетитель задает умышленно наивные или провокационные вопросы, пишет ошибочные комментарии или оставляет откровенно глупые сообщения, то скорее всего, перед вами не обиженный клиент, а тролль.

И помните про правило трех «никогда» в общении с клиентами:

никогда не оскорбляйте клиента,

никогда не оправдывайтесь,

никогда не удаляйте комментарий клиента без разрешения проблемы.

Сервисы в помощь

Поскольку площадок для размещения отзывов и комментариев становится все больше и больше, поиск вручную начинает превращаться в настоящую муку. Предлагаю вам ознакомиться с тройкой популярных сервисов, которыми пользовалась я и которые себя довольно хорошо зарекомендовали.

Youscan

Это отличный сервис для мониторинга отечественных медиа. Что привлекательно, у Youscan есть бесплатный доступ на 14 дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы оценить его функциональность и понять, подходит ли он лично вам. Менеджер по работе с клиентами быстро помог мне настроить тему (что именно вы будете мониторить) и разобраться с настройками. Лучше с самого начала определиться, что именно вы будете мониторить, так как на пробном тарифе можно выбрать только одну тему: это может быть название компании или спецпроекта, или одного из конкурентов. В общем, выбор за вами.

Самым привлекательным в Youscan оказалось то, что в случае необходимости можно было прибегнуть к услугам аналитиков сервиса. С Youscan легко выявлять негативные комментарии и оперативно на них реагировать. По интерфейсу это, пожалуй, один из самых простых форматов мониторинга. В сервисе есть и возможность проанализировать частоту упоминаний темы за указанный временной период. Полученные данные легко скачать себе на компьютер, за что им тоже большой плюс.

IQBuzz

Здесь уже не найдешь 14-дневного бесплатного доступа, но это не так страшно. Мне перед тем, как начать сотрудничество, на почту выслали список того, что сервис нашел по названию компании. Это же и отличная негласная проверка того, стоит ли сотрудничать не только клиенту с ними, но и им с клиентом. IQBuzz “заточен” за обработку большого количества сообщений или так называемых сложных сообщений, наряду с которыми встречается много нерелевантных совпадений. Поэтому если о компании пока не так много говорят или она только что появилась, есть смысл использовать вместо IQBuzz что-нибудь другое. Из преимуществ в IQBuzz есть возможность создавать и просматривать карточки авторов постов и тегировать их, имеется доступ ко всей необходимой аналитике и быстрая бесплатная настройка тем мониторинга.

Wobot

Сервис по мониторингу упоминаний с бесплатным недельным доступом. Больше всего понравилось то, что есть распределение продуктов сервиса в зависимости от потребностей заказчика. Например, на сайте можно найти услуги для маркетолога, PR-менеджера, аналитика, сотрудника HR-отдела и т.д. Это один и самых экономных сервисов, доступных многим. В Wobot можно просмотреть статистику в ретроспективе, сортировать комментарии по удаленным, избранным, ресурсам. По желанию можно применить необходимые фильтры в настройках, например, показывать отзывы с перепечатками или без. Что интересно, есть лимит по количеству собранных упоминаний в теме.

Выбор системы для мониторинга сообщений обусловлен в первую очередь личными предпочтениями клиента и его бюджетом. Но в моем случае при использовании каждого из них я всегда использовала ручной поиск, просто чтобы точно быть уверенной, что ничего не пропущено. Яндекс Блоги и Google Alerts направлены на быстрое реагирование и, самое главное, абсолютно бесплатны. К тому же использовать один сервис для мониторинга, словно смотреть только в одну сторону — это сильно сужает целостность картины.

Негатива не стоит опасаться, с ними надо работать. Компания не может нравиться абсолютно всем. При всех своих достоинствах обязательно найдутся завистники, критиканы и конкуренты.

С другой стороны, в негативе есть и своя положительная сторона: если о компании пишут в таком ключе, значит, ее услугами пользуются, и ее знают в Сети. Не ссорьтесь с клиентами, не оставляйте их комментарии без внимания или, что еще хуже, не удаляйте их. А еще постарайтесь общаться с ними на равных и решайте их проблемы оперативно. Как показывает практика, персональное участие — это лучший способ изменить негативное отношение к компании и продукту.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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