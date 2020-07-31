Почему не получается запустить товарные объявления

Торговые кампании
В этой статье мы разберем типичные ошибки при создании торговых кампаний и как PPC-специалистам их избежать.
1. Нарушили условия Google
В Google Cправке четко указаны требования к рекламодателям в Google Shopping Ads. Подробно описан перечень запрещенного контента. Поэтому первое, что вы должны сделать — внимательно прочитать правила в Google Справке и проверить, не нарушает ли их ваш бизнес.
Например, в Google Shopping запрещено продавать и рекламировать фейки. Это изделия, на которых есть логотип или товарный знак, идентичный оригинальному, либо очень похожий на него — никаких Abidas. Это правило относится не только к товарным объявлениями, но и в целом контекстной рекламе.
2. Неправильно указали URL
Поскольку
3. Не добавили минус-слова в кампанию
Из-за этого реклама будет показана по нецелевым запросам — соответственно, бюджет будет потрачен зря.
4. Некорректно указали геолокацию
Из-за этой причины ваша кампания будет тратить бюджет на нецелевую аудиторию. И если раньше для
5. Товары не прошли модерацию
Капитан очевидность подсказывает, что товары, которые не прошли модерацию, не будут допущены к рекламе.
Проверить, все ли в порядке, можно прямо в кабинете Google Merchant Center.
6. Загрузили некачественное изображение
Поскольку реклама в Google Shopping — это кликабельные изображения продукта прямо с ценой в поисковой выдаче, то качество изображения имеет решающее значение. Минимальный размер изображения 800 x 800 пикселей. В почете минимализм: оптимальное изображение без текста, на белом фоне, без водяных знаков.
Вот хороший пример:
7. Добавили в фид товар, который не соответствует «ожидание/реальность»
Очевидно, что никто не хочет купить качественную вещь определенных параметров, а получить в итоге некачественный товар другого цвета/размера и так далее.
Поэтому товарные объявления, которые вводят пользователей в заблуждение, скорее всего, рекламная система отклонит на этапе модерации. Подробнее об этом читайте в Google Справке.
Все отклоненные товары будут показаны в кабинете Merchant Centre. Возле каждого товара будет указана причина блокировки.
8. Не прописали в Title важную информацию о продукте
Title может быть максимум 150 символов, но в объявлении указывается первых 70 символов. Обязательно включайте самую важную информацию в начало объявления, чтобы сразу заинтересовать потенциальных клиентов.
9. Не прописали в Description важную информацию о продукте
Во всех объявлениях по умолчанию должно быть информативное описание товара: размеры, варианты использования, характеристики и так далее. Не менее 500 символов.
Поскольку Tittle и Description подтягиваются из базы данных сайта, чтобы Google Shopping работал качественно необходимо корректно заполнить карточку товара на сайте.
10. Указали неактуальную цену
Это опасно делать по причинам:
- Негативная реакция потенциальных клиентов, когда при переходе на сайт они обнаружат, что товар стоит дороже.
- Объявления с неактуальной ценой могут быть заблокированы Google.
Поэтому важно учесть синхронизацию с базой данных сайта, чтобы разница между обновлением базы данных и обновлением фида была минимальной. Также важно, чтобы этапы обновления не пересекались друг с другом.
11. Не обновили объявления согласно новой структуре сайта
Часто на сайтах интернет-магазинов происходят структурные изменения. Например, переименовали/удалили категорию товара или товар перенесли в другой раздел. Если РРС-специалист после изменений структуры сайта не исправил объявления, то рекламная кампания будет таргетироваться на «пустые» id, если другие товары исключены. В этой ситуации показы в кампании будут отсутствовать.
12. Проигнорировали рекомендации Google
Обращайте внимание на рекомендации Google. У Google есть три способа сообщить вам, если что-то не так с вашей учетной записью или фидом Merchant Center — ошибки, предупреждения и уведомления. И если предупреждения и уведомления вы можете просто принять к сведению, то ошибки ни в коем случае нельзя пропускать. Они — самые важные. Их нужно устранить в первую очередь, потому что могут привести к отключению всей учетной записи.
Запомнить
- Перед созданием кампании ознакомьтесь с требованиями к Google Shopping.
- Проверяйте корректность данных в фиде: url, Tittle, Description и так далее.
- Добавляйте минус-слова в кампанию.
- Настройте геолокацию в таргетинге.
- Следите за изменением структуры сайта и обновляйте объявления.
- Обращайте внимание на рекомендации Google в Merchant Centre.
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