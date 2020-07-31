Почему не получается запустить товарные объявления

Торговые кампании Google Shopping стали обязательным инструментом рекламы в Google. И как в любом направлении, тут есть свои тонкости и нюансы.

В этой статье мы разберем типичные ошибки при создании торговых кампаний и как PPC-специалистам их избежать.

1. Нарушили условия Google

В Google Cправке четко указаны требования к рекламодателям в Google Shopping Ads. Подробно описан перечень запрещенного контента. Поэтому первое, что вы должны сделать — внимательно прочитать правила в Google Справке и проверить, не нарушает ли их ваш бизнес.

Например, в Google Shopping запрещено продавать и рекламировать фейки. Это изделия, на которых есть логотип или товарный знак, идентичный оригинальному, либо очень похожий на него — никаких Abidas. Это правило относится не только к товарным объявлениями, но и в целом контекстной рекламе.

2. Неправильно указали URL

Поскольку фид для Google Shopping формируется автоматически, обязательно проверьте правильно ли созданы ссылки. Ссылка должна «вести» только на рекламируемый товар. Более того, Google постоянно проверяет корректность информации, которую розничные продавцы предоставляют клиентам.

3. Не добавили минус-слова в кампанию

Из-за этого реклама будет показана по нецелевым запросам — соответственно, бюджет будет потрачен зря.

4. Некорректно указали геолокацию

Из-за этой причины ваша кампания будет тратить бюджет на нецелевую аудиторию. И если раньше для умных торговых кампаний не было возможности выбирать геолокацию, то уже почти год действуют обновленные настройки Google Ads, благодаря которым можно задавать целевое место назначение рекламы и для умных торговых кампаний.

5. Товары не прошли модерацию

Капитан очевидность подсказывает, что товары, которые не прошли модерацию, не будут допущены к рекламе.

Проверить, все ли в порядке, можно прямо в кабинете Google Merchant Center.

6. Загрузили некачественное изображение

Поскольку реклама в Google Shopping — это кликабельные изображения продукта прямо с ценой в поисковой выдаче, то качество изображения имеет решающее значение. Минимальный размер изображения 800 x 800 пикселей. В почете минимализм: оптимальное изображение без текста, на белом фоне, без водяных знаков.

Вот хороший пример:



7. Добавили в фид товар, который не соответствует «ожидание/реальность»

Очевидно, что никто не хочет купить качественную вещь определенных параметров, а получить в итоге некачественный товар другого цвета/размера и так далее.

Поэтому товарные объявления, которые вводят пользователей в заблуждение, скорее всего, рекламная система отклонит на этапе модерации. Подробнее об этом читайте в Google Справке.

Все отклоненные товары будут показаны в кабинете Merchant Centre. Возле каждого товара будет указана причина блокировки.

8. Не прописали в Title важную информацию о продукте

Title может быть максимум 150 символов, но в объявлении указывается первых 70 символов. Обязательно включайте самую важную информацию в начало объявления, чтобы сразу заинтересовать потенциальных клиентов.

9. Не прописали в Description важную информацию о продукте

Во всех объявлениях по умолчанию должно быть информативное описание товара: размеры, варианты использования, характеристики и так далее. Не менее 500 символов.

Поскольку Tittle и Description подтягиваются из базы данных сайта, чтобы Google Shopping работал качественно необходимо корректно заполнить карточку товара на сайте.

10. Указали неактуальную цену

Это опасно делать по причинам:

Негативная реакция потенциальных клиентов, когда при переходе на сайт они обнаружат, что товар стоит дороже. Объявления с неактуальной ценой могут быть заблокированы Google.

Поэтому важно учесть синхронизацию с базой данных сайта, чтобы разница между обновлением базы данных и обновлением фида была минимальной. Также важно, чтобы этапы обновления не пересекались друг с другом.

11. Не обновили объявления согласно новой структуре сайта

Часто на сайтах интернет-магазинов происходят структурные изменения. Например, переименовали/удалили категорию товара или товар перенесли в другой раздел. Если РРС-специалист после изменений структуры сайта не исправил объявления, то рекламная кампания будет таргетироваться на «пустые» id, если другие товары исключены. В этой ситуации показы в кампании будут отсутствовать.

12. Проигнорировали рекомендации Google

Обращайте внимание на рекомендации Google. У Google есть три способа сообщить вам, если что-то не так с вашей учетной записью или фидом Merchant Center — ошибки, предупреждения и уведомления. И если предупреждения и уведомления вы можете просто принять к сведению, то ошибки ни в коем случае нельзя пропускать. Они — самые важные. Их нужно устранить в первую очередь, потому что могут привести к отключению всей учетной записи.

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