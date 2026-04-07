Почему сегментация — ключ к эффективному ecommerce-маркетингу
Кирил Шум

Большинство ecommerce-компаний тратят бюджеты на рассылки и рекламу, не понимая, почему продажи не растут. Причина банальна: бизнес обращается ко всем клиентам одинаково, и сообщения теряются среди шума.

В этой статье я расскажу, как сегментация помогает исправить эту проблему и превратить хаотичный маркетинг в точный и персонализированный.

Принцип сегментации: как это работает на самом деле

Если кажется, что реклама точно «попадает» в ваши интересы — это не случайность и не магия. Это результат системной работы с данными: анализ поведения, сегментация и персонализация.

Сегментация — это процесс разделения клиентов на группы по общим признакам или схожему поведению. Она помогает бизнесу лучше понимать аудиторию, отказаться от подхода «все одинаковы» и вместо этого видеть в покупателях отдельные сообщества со своими привычками, потребностями и целями.

В мире ecommerce сегментация стала основой эффективного маркетинга. Этот инструмент позволяет не только продавать товар, но и говорить с каждым покупателем на понятном ему языке, строить долгосрочные отношения и создавать персонализированный опыт.

Представьте себе обычный супермаркет. Там есть отдел с фруктами, полка со снеками, стеллаж с товарами для детей. Это сделано не случайно — благодаря такому разделению каждый покупатель быстрее находит нужное, а магазин продает больше.

В цифровом мире все происходит по аналогичному принципу, но вместо полок у вас есть данные:

  • покупки;

  • клики;

  • просмотры;

  • любимые бренды и т. д.

Сегментация упорядочивает этот «информационный супермаркет»: каждый клиент попадает в свою категорию, а бизнес обращается к нему точно — в нужное время и с нужным сообщением.

Зачем ecommerce-бизнесу нужна сегментация

Когда вы отправляете одну и ту же проморассылку всем клиентам, большинство из них ее игнорирует, часть — отписывается, и лишь немногие реагируют. Это скорее выстрел вслепую, чем стратегия: эффект минимальный, а затраты немалые.

Именно здесь на помощь приходит сегментация: каждое сообщение доходит до тех, кому действительно интересно, — и работает точнее. Она позволяет бизнесу полноценно использовать современные маркетинговые инструменты:

  • создание lookalike-аудиторий для привлечения новых клиентов;

  • точный ремаркетинг для тех, кто уже проявил интерес;

  • работу с сигналами в Performance Max для автоматической оптимизации кампаний;

  • персонализированные email- и SMS-рассылки, которые попадают в цель.

Зная, как ведут себя отдельные группы клиентов, что покупают и на что реагируют, бизнес может:

  • предлагать персональные товары и акции именно тем, кто на них обратит внимание;

  • экономить бюджет, не тратя деньги на тех, кто вряд ли будет покупать;

  • увеличивать доход, потому что реклама попадает именно к тем, кто действительно покупает;

  • повышать лояльность, поскольку клиенты получают предложения, соответствующие их потребностям;

  • предсказывать поведение пользователей, например, кто готов повторно купить, а кто может уйти к конкурентам.

Иными словами, сегментация превращает маркетинг ecommerce в персональное обслуживание: как опытный ассистент в супермаркете, она точно знает, чего хочет каждый клиент, и вовремя предлагает лучшее.

Ознакомьтесь со словарем маркетинга, чтобы лучше понимать профессиональные материалы.

Как это выглядит на практике

Чтобы лучше понять, как работает сегментация, представьте нескольких типичных клиентов интернет-магазина:

Клиент

Поведение / Мотивация

Что НЕ сработает

Что сработает благодаря сегментации

Оля

Ценит экологичность, читает состав, ищет украинские бренды, избегает масс-маркета

«-50% на все» или массовые рассылки

Лимитированные эконаборы, товары локальных брендов, акции на sustainable-продукцию

Иван

Охотник за скидками. Открывает рассылки, но покупает только по скидкам или промокодам

Обычный контент или рассылки без выгоды

Промокоды, сезонные распродажи, персональные акционные предложения в нужный момент

Катя

Новичок: зарегистрировалась, просмотрела товары, добавила в корзину, но еще не покупала

Отсутствие коммуникации на старте

Приветственное письмо, рекомендации популярных товаров, скидка на первый заказ

Александр

Лояльный клиент: стабильные покупки, есть любимая категория, оставляет отзывы

Чрезмерные акции или общие предложения

Бонусная программа, персональные скидки, эксклюзивный доступ к новинкам

А теперь представьте, что таких Оль, Иванов и Екатерин — тысячи. Все они похожи в поведении, мотивах и реакциях на стимулы. Сегментация позволяет работать с ними как с целостными группами: масштабировать персонализированный подход, автоматизировать маркетинг, заменить хаос в данных на четкие модели поведения.

Но чтобы это сработало, важно знать, по каким критериям делить клиентов. Именно они помогают увидеть за цифрами людей — с их историями, привычками и потребностями.

Далее — о типах сегментации и о том, как каждый из них усиливает маркетинг в ecommerce.

Типы сегментации

Чтобы эффективно работать с аудиторией, онлайн-магазины обычно ориентируются на несколько ключевых способов разделения клиентов на группы:

  1. Демографическая сегментация.

Это разделение по возрасту, полу, уровню дохода, образованию или семейному положению. Например, магазин одежды может предлагать разные коллекции молодым людям и людям старшего возраста или ориентировать косметику отдельно на мужчин и женщин.

  1. Географическая сегментация.

Позволяет учитывать место проживания и регион. Например, доставка свежих продуктов или сезонные акции могут зависеть от конкретного города или страны.

  1. Поведенческая сегментация.

Основана на том, как пользователь взаимодействует с магазином: что просматривает, какие товары покупает, как часто делает заказы. Например, есть клиенты, которые часто покупают товары со скидками, а есть те, кто делает крупные покупки реже. Знание этих паттернов помогает отправлять релевантные предложения.

  1. Психографическая сегментация.

Учитывает стиль жизни, интересы, ценности и мотивации. Например, некоторые клиенты ценят экопродукты, другие — технологические новинки. Это позволяет предлагать персонализированные товары, акции или контент, который соответствует их ценностям.

  1. RFM-сегментация.

Это популярный подход в электронной коммерции, который анализирует три показателя:

  • Recency — время, прошедшее с момента последней покупки;
  • Frequency — частота покупок;
  • Monetary — сумма потраченных средств.

Например, недавние покупатели с высокими чеками — идеальные кандидаты для VIP-предложений или эксклюзивных новинок. А тех, кто давно не проявлял активности, стоит стимулировать персональными скидками или специальными акциями, чтобы вернуть интерес.

Каждый подход открывает отдельный уровень понимания клиента, а их комбинирование помогает строить действительно персонализированные маркетинговые стратегии.

Читайте подробнее в нашем блоге, что такое RFM-анализ и как работать с сегментацией клиентов.

Подходы и инструменты для реализации сегментации

Выбор подхода и инструментов всегда зависит от имеющихся показателей, масштаба бизнеса и конкретных маркетинговых целей. В ecommerce для анализа информации и формирования групп клиентов обычно используют несколько технологий:

  1. Excel / Google Sheets.

Подходят для работы с небольшими или средними базами данных (примерно до 10 000–50 000 строк). В таких таблицах удобно анализировать поведение клиентов, фильтровать, сортировать данные по различным критериям и строить наглядные графики.

Преимущества:

  • скорость;

  • простота;

  • не требует знания программирования.

Недостатки:

  • ограниченные возможности автоматизации;

  • сложность работы с большими объемами информации;

  • применение более сложных аналитических методов.

  1. 2. SQL / BigQuery / другие базы данных.

Для больших баз данных (сотни тысяч или миллионы записей) лучше всего подходят SQL-запросы и облачные аналитические платформы, такие как BigQuery. Они позволяют выполнять глубокую сегментацию клиентов, анализ тенденций и подготовку данных для дальнейшего моделирования.

Особенность BigQuery — возможность не только быстро обрабатывать большие объемы данных, но и строить модели непосредственно в системе через BigQuery ML (например, классификационные, регрессионные или кластерные модели).

Преимущества:

  • масштабируемость;

  • интеграция с BI-инструментами, такими как Power BI, Looker Studio.

Недостатки:

  • требуются знания SQL;

  • невозможно создавать визуализации без дополнительных инструментов.

  1. Python / R.

Это гибкие инструменты для углубленной аналитики и автоматизации процессов сегментации. Позволяют очищать, обрабатывать и анализировать информацию, строить собственную логику сегментации клиентов, создавать отчеты или визуализации, а также интегрировать результаты в BI- или CRM-системы.

Преимущества:

  • широкие аналитические возможности;

  • автоматизация;

  • работа с большими массивами данных.

Недостатки:

  • требует знаний программирования и основных библиотек — pandas, scikit-learn, matplotlib и т. д.

  1. 4. Машинное обучение.

Хотя машинное обучение — не отдельный инструмент, а скорее метод подхода к сегментации, стоит выделить его отдельно. Именно оно позволяет выявлять сложные закономерности в поведении клиентов, которые остаются незаметными для человеческого глаза.

В типичных клиентских базах — тысячи записей и десятки переменных: от возраста и частоты покупок до среднего чека и категорий товаров. Когда параметров немного, сегменты можно создать вручную, но при большом количестве переменных определить, что на самом деле влияет на поведение аудитории, — почти невозможно без алгоритмов.

В таких случаях на помощь приходят алгоритмы машинного обучения (например, K-Means), которые имеют прочную математическую основу и автоматически определяют группы пользователей с похожими характеристиками. Это позволяет компаниям выявлять скрытые сегменты и точнее настраивать маркетинг.

Преимущества:

  • объективность;

  • масштабируемость;

  • возможность открывать новые сегменты без человеческого предубеждения.

Недостатки:

  • требует качественных данных и опыта работы с моделями.

Ознакомьтесь с применением алгоритма K-Means на основе RFM-анализа в нашем блоге.

  1. BI-системы (Power BI, Tableau, Looker Studio).

Подходят для интерактивной сегментации и визуального анализа поведения пользователей. Позволяют комбинировать показатели из разных источников, например, Google Sheets или BigQuery, создавать дашборды и легко отслеживать изменения в сегментах в реальном времени.

Преимущества:

  • наглядность;

  • интерактивность;

  • удобство для презентаций и бизнес-решений.

Недостатки:

  • ограниченные возможности для сложных ML-моделей;

  • требуют настройки источников данных.

Инструмент

Для каких данных подходит

Что позволяет делать

Преимущества

Недостатки

Excel / Google Sheets

Небольшие или средние базы данных (примерно до 10 000–50 000 строк)

Анализировать поведение клиентов, фильтровать, сортировать показатели по различным критериям и строить наглядные графики

Скорость, простота, не требует знания программирования

Ограниченные возможности автоматизации, сложность работы с большими объемами данных и применения более сложных аналитических методов

SQL / BigQuery / другие БД

Крупные базы данных (сотни тысяч или миллионы записей)

Проводить глубокую сегментацию клиентов, анализ тенденций и подготовку данных для дальнейшего моделирования

Масштабируемость, интеграция с BI-инструментами (Power BI, Looker Studio)

Требуются знания SQL, невозможно создавать визуализации без дополнительных инструментов

Python / R

Структурированные и неструктурированные показатели разных размеров

Очищать, обрабатывать и анализировать информацию, строить собственную логику сегментации клиентов, создавать отчеты или визуализации, а также интегрировать результаты в BI- или CRM-системы

широкие аналитические возможности, автоматизация, работа с большими массивами данных

требует знаний программирования и основных библиотек (pandas, scikit-learn, matplotlib и т. д.)

Машинное обучение

Большие многомерные наборы данных

Выявлять скрытые сегменты и точнее настраивать маркетинг

Объективность, масштабируемость, возможность открывать новые сегменты без человеческого предубеждения

Требует качественных данных и опыта работы с моделями

BI-системы (Power BI, Tableau, Looker Studio)

Данные любого объема

Комбинировать информацию из разных источников (например, Google Sheets или BigQuery), создавать дашборды и легко отслеживать изменения в сегментах в реальном времени

Наглядность, интерактивность, удобство для презентаций и бизнес-решений.

Ограниченные возможности для сложных ML-моделей, требуют настройки источников данных

Нет универсального способа сегментирования аудитории. Выбор методов и инструментов зависит от бизнес-целей, объема информации и доступных ресурсов. Малым магазинам часто хватает Excel или Google Sheets, тогда как крупные ecommerce-компании используют базы данных, Python и BI-системы, комбинируя различные подходы.

Выводы

  1. Сегментация — это процесс разделения клиентов на группы по общим признакам или поведению, что позволяет бизнесу видеть не безликую аудиторию, а реальных людей с разными мотивациями, потребностями и ожиданиями.

  2. Распределение клиентов по группам помогает ecommerce-компаниям избежать растраты бюджета на неэффективные массовые рассылки, превращая хаотичный маркетинг в точный и персонализированный.

  3. Этот инструмент не только упорядочивает данные — клики, покупки, просмотры — но и помогает обращаться к каждой группе в нужный момент и с соответствующим сообщением.

  4. Сегментация позволяет эффективно использовать lookalike-аудитории, ремаркетинг, автоматизированные кампании в Performance Max и персонализированные рассылки.

  5. Зная паттерны поведения клиентов, бизнес повышает конверсию, экономит бюджет, улучшает лояльность и прогнозирует дальнейшие действия пользователей.

  6. Типичные кейсы сегментации — от охотников за скидками до экосознательных покупателей — показывают, как таргетированные предложения существенно повышают отклик, а универсальные рассылки не работают.

  7. Существует пять базовых типов сегментации: демографическая, географическая, поведенческая, психографическая и RFM. Их сочетание позволяет достигать максимальной релевантности коммуникаций.

  8. Для реализации сегментации компании используют различные инструменты: от Google Sheets для малого бизнеса — до BigQuery, Python, BI-систем и машинного обучения для крупных ecommerce-проектов.

  9. Нет единственно правильного метода: эффективность зависит от качества данных, целей, ресурсов и опыта команды. Но результат один — умный, экономичный и прибыльный маркетинг.

Кирил Шум
Кирил Шум

Данные — это не просто цифры в таблицах, а отражение поведения людей, процессов и решений. Они всегда что-то рассказывают, если правильно задать вопрос. Мой путь в аналитике начался с интереса к поиску закономерностей и постепенно перерос в системную работу с данными и машинным обучением. Сегодня я помогаю превращать массивы информации в понятные инсайты и бизнес-решения в команде аналитиков Netpeak.

По теме

Как рассчитать ROMI для большого интернет-магазина — импортируем себестоимость товаров в Google Analytics

Хотите видеть в отчетах точный ROMI в разрезе рекламных кампаний, групп объявлений и ключевых слов? Импортируйте себестоимость товаров в Google Analytics

Свежее

Как учитывать сезонность при разработке SEO-стратегии

Учет сезонных тенденций позволяет заранее подготовиться и «поймать волну» в нужные месяцы. Как именно это сделать, рассказываем в материале

Как вывести приложение из «мертвой точки» и увеличить количество органических просмотров на 142 730% в App Store

Три рынка, локальные поисковые привычки и системная работа с метаданными и видимостью в App Store

Как опубликовать приложение в Apple App Store — полное руководство

Как выпустить приложение и не поддаться панике. Пошагово расскажу, как подготовиться к релизу