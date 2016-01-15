11 полезных сервисов для рассылки по англоязычной аудитории

Email-маркетинг — первое, о чем вспоминаешь, когда появляется задача повысить лояльность англоязычной аудитории. Но даже если у вас собрана серьезная база подписчиков, покорение сердца западного пользователя — долгое приключение. Очень долгое. Хотя успешный опыт первопроходцев, вроде Aladdin at GrowthHackingIdea, вдохновляет. 90% усилий уходит на проверку грамматики и стиля, уникальность заголовков, сплит-тесты картинок, спам-тесты базы и другие распространенные причины неврозов email-маркетологов.

В этом посте я решил собрать бесплатные и условно-бесплатные продукты, которые упрощают создание англоязычной рассылки. Пост обновляемый, добавление новых и полезных сервисов в комментариях приветствуется.

Подготовка к рассылке

Одна из крупнейших платформ email-маркетинга (более 300 тысяч клиентов в 150 странах мира). Функционал позволяет рассчитывать идеальное время рассылки для получателей из всех стран, детально сегментировать базу, создавать веб-формы и лендинги с использованием десятков шаблонов. Сервис, с одной стороны, хорошо знаком западным пользователям и дружит с английским. А с другой — русскоязычный интерфейс, аналитика и служба поддержки выручают от ситуаций misunderstanding. Триал-период — 30 дней.

С момента перехода агентства Netpeak на платформу GetResponse сервис внедрил более десятка новых функций. К слову, в ближайшее время обещают выкатить форму подписки на фан-страницах Facebook. Жду с нетерпением :)

Англоязычные email-маркетологи часто рекомендуют коллегам MailChimp и MadMimi. Хотя рейтинги не всегда разделяют их мнение.

Сервис предоставляет бесплатный анализ эффективности заголовка письма, включая процент открытий, CTR и показатель доставляемости. По словам создателей скрипта, анализ проводится с учетом 1 600 000 000 протестированных заголовков в разных нишах. Триал-период — 30 дней, без существенного ограничения функционала.

Разработка Advanced Marketing Institute для определения эмоциональной привлекательности заголовка. Инструмент бесплатно показывает показатель EMV — процент слов с эмоциональной окраской. Кстати, основатель CoShedule Garett Moon однажды доказал наличие прямой связи между количеством эмоциональных слов в заголовке и вероятностью, что его репостнут более 1000 раз.

Пожалуй, самый популярный англоязычный аналог glvrd.ru. Предлагает избавляться от сложных предложений, страдательного залога, лишних местоимений, подбирает синонимы для некрасивых слов. В общем, то же, что у Ильяхова, но для англоязычной публики. Как и в «Главреде», не стоит выполнять рекомендации сервиса на 100%.

Клише — шаблонное выражение, употребляемое в публицистике, журналистике, публичных выступлениях.

По сути, это все, что мы, не носители языка, можем написать на английском. Живой английский в США настолько отличается от языков учебников, что письмо от иностранца угадывается с первого-второго предложения. Бесплатный детектор клише позволит осознать степень трагичности вашего текста. Как и в случае с The Hemmingway, не советую исправлять абсолютно все клише, найденные сервисом.

Бесплатный продукт от MailChimp, не требующий регистрации в сервисе. Полезен, если ваша платформа рассылок предлагает выслать текстовый вариант письма (вместо обычной верстки) тем пользователям, которые не увидят html-версию. Сегодня тяжело представить людей с браузерами и устройствами, на которых не отображается html-верстка, но зарубежные email-маркетологи (по привычке?) советуют не пренебрегать этой опцией.

Проверка качества письма и базы

Бесплатный калькулятор успешности сплит-теста. IsValid визуализирует результаты тестирования, основываясь на конверсии. В принципе, единственное практическое достоинство сервиса — в возможности сравнить результаты двух сплит-тестов в процентном соотношении. О самих инструментах для сплит-тестов здесь не пишу. Их огромное множество, в том числе встроенных в платформы для рассылок.

К слову, стоит взять на заметку идеи Neil Patel по организации сплит-тестов.

Сервис для проверки доставляемости писем. Анализирует шансы на попадание в спам. Учитывается регион, ниша, качество заголовка и контента. О создателях известно мало, кроме того что они позиционируют себя как «глобальный сервис по тестированию и предоставлению информации о качестве email-рассылок». Инструмент бесплатный, но требует регистрации.

Условно бесплатный сервис для определения валидности базы подписчиков. Хорош в платной версии для снижения процента недоставленных писем и предотвращения попадания в спам. В бесплатной версии показывает только процентное соотношение качественных email-адресов к заброшенным. Бирюзовым будет выделен процент подписчиков, которые регулярно открывают письма (не только ваши). Стоит один раз заплатить за использование сервиса, когда в базе будет более 10 тысяч email-адресов. В рамках месячной подписки Synapp.io предлагает:

ежедневно проверять валидность базы, включая новых подписчиков;

проверять совместимость базы с конкретным адресом (добавлялся ли ваш адрес подписчиком в спам).

Работа с подписчиками, ответившими на рассылку

Бесплатный плагин для Chrome может отслеживать открытые письма, а также отправлять напоминания, сохраняя ваш инбокс или Google календарь от захламления.

Если вы не уверены в необходимости ставить запятую перед that, но speaking всегда сдавали на 100%, то этот сервис для вас. BombBomb позволяет одним щелчком мыши записать и отправить одноминутное видео для вашего собеседника, не выходя из почтового аккаунта. Создатели сервиса предлагают настроить цепочку продающих писем с видео, в духе Франка Керна.

Напоследок — неожиданный growth hack по сбору лидов от freecustomcontent. Ребята предлагают пользователям обменять контактные данные и информацию о профессиональных интересах на шанс выиграть бесплатную статью от копирайтера по интересующей тематике. При этом, конечно, никто не отслеживает количество высланных бесплатных публикаций. Profit!

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