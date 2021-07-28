Как заказать эффективную рекламу у Instagram-блогеров за $15-30

Рынок инфлюенсер-маркетинга растет с каждым годом. У блогеров стали заказывать рекламу даже сложные B2B-проекты.

С большой долей вероятности лидеры мнений способны привести клиентов и в ваш бизнес, главное — начать осваивать это направление. Но осваивать зачастую сложно и страшно. Чтобы избавиться от этих проблем, мы разберем путь к первой рекламной интеграции у блогера с минимальными вложениями.

Такой вариант подойдет даже тем, чей рекламный бюджет не дотягивает до $100.

Шаг 1. Ищем подходящих блогеров

В Instagram так и не завезли удобные инструменты поиска, поэтому мы воспользуемся тем, что удобно, эффективно и бесплатно. В некоторых аналитических сервисах поиск — это бесплатная функция. Нет причин не использовать его. Допустим, мы хотим прорекламировать у небольших локальных блогеров новую балетную школу. Идем в один из таких сервисов и задаем соответствующие критерии поиска:

Ключевое слово: Балерина. Локация: Москва. Количество подписчиков: от 5 000 до 20 000. Вовлеченность аудитории: от 2%. Последний не менее: 30 дней назад.

Скриншот из сервиса trendHERO

Что тут важно:

Диапазон 5 000-20 000 подписчиков. Небольшое количество подписчиков не говорит о том, что это слабые лидеры мнений. Они могут быть начинающими и активно-растущими или же просто ведут блог по очень узкой тематике — такие наноинфелюенсеры очень ценятся в бизнесе. Они нужны не просто из-за экономии, а потому, что они реально могут привести много клиентов.

ER>2%. Рейтинг вовлеченности показывает, насколько активно аудитория блогера реагирует на его контент. Чем больше подписчиков лайкают и комментируют посты — тем выше будет ER. Среди наноинфлюенсеров лучше рассматривать тех, у кого этот показатель от 2% и выше. Если хотите узнать больше — ознакомьтесь со статистикой по среднему уровню вовлеченности блогеров в 2021 году.

Итак, выбрав параметры, мы получили список подходящих блогеров. В зависимости от ваших критериев это могут быть как единицы, так и сотни аккаунтов. Нам открыты основные сведениях о них, включая ссылку на аккаунт инстаграм. Туда и отправимся.

Изучите профили и посмотрите, о чем пишут эти блогеры. Как подписчики реагируют на контент? Что происходит в комментариях?

Отберите тех, кто пишет о чем-то максимально схожим с вашим продуктом. В идеале найдите тех, кто транслирует близкие вам взгляды и высказывает похожее мнение. Если инфлюенсер относится к сфере или товару так же, как вы — аудиторию он должен собрать подходящую. На данном этапе оценивайте только эти факторы. Цифры и накрутки мы проверим после.

Шаг 2. Запрашиваем статистику и цены

Теперь нам надо узнать стоимость и условия интеграции, а также запросить статистику об аудитории у тех блогеров, которых мы отобрали. Для этого составляем обращение, которое будем рассылать. Текст должен получиться такого формата:

Приветствие (хорошим тоном будет обратиться по имени). Краткий рассказ о своем продукте/бренде/компании. 2-3 предложения. Просьба прислать условия интеграции и статистику аудитории — возраст, гео, пол.

Статистику отправляют в виде скриншотов, вы увидите демографические данные в таком виде:

Наверняка представление об основных параметрах целевой аудитории у вас есть, поэтому вы сможете оценить по фактам, похожи ли подписчики блогера на целевой портрет вашего клиента.

Основные данные собраны. Теперь нужно проверить блогеров на накрутки, чтобы понять, насколько оправданный ценник за рекламу выставил каждый инфлюенсер.

Шаг 3. Проверяем блогеров на накрутку

Придерживаемся концепции экономии и проверяем блогеров вручную.

Здесь необязательно быть специалистом — достаточно знать, куда смотреть. Большинство накруток можно выявить самостоятельно, без каких-либо дополнительных финансовых вливаний. Итак, проверяем:

Лайки . Если блогер их не накручивал, количество сердечек под публикациями будет разниться. Например, более удачные посты могли набрать 900 лайков, а соседние — 400. Это нормально. В случае накруток лайков их число обычно подозрительно одинаковое. Например, накрутка 1000 лайков на посты обычно выглядит так: 987-1002-1005-990-1009. Если вы видите такие близкие друг к другу числа — скорее всего, это накрутка.

. Если блогер их не накручивал, количество сердечек под публикациями будет разниться. Например, более удачные посты могли набрать 900 лайков, а соседние — 400. Это нормально. В случае накруток лайков их число обычно подозрительно одинаковое. Например, накрутка 1000 лайков на посты обычно выглядит так: 987-1002-1005-990-1009. Если вы видите такие близкие друг к другу числа — скорее всего, это накрутка. Географию аудитории. Помните, мы запрашивали статистику через Директ? С помощью гео очень часто можно мгновенно увидеть накрученных подписчиков. Биржи, которые продают накрутки, далеко не всегда заморачиваются и зачастую просто подписывают на профиль заказчика индийских ботов. Могут быть и другие страны, но Индия встречается чаще всего. Так что делайте очевидный вывод: если у русскоязычного психолога половина подписчиков из Бразилии — можем смело вычеркивать этого «инфлюенсера» из списка.

Помните, мы запрашивали статистику через Директ? С помощью гео очень часто можно мгновенно увидеть накрученных подписчиков. Биржи, которые продают накрутки, далеко не всегда заморачиваются и зачастую просто подписывают на профиль заказчика индийских ботов. Могут быть и другие страны, но Индия встречается чаще всего. Так что делайте очевидный вывод: если у русскоязычного психолога половина подписчиков из Бразилии — можем смело вычеркивать этого «инфлюенсера» из списка. Профили подписчиков . Накрученные боты могут быть из нужной страны, но иметь недостатки по другим параметрам. Откройте список фолловеров блогера и посмотрите на профили — не часто ли там встречаются аккаунты без аватарок и подозрительные ники формата «Jane843»? Также обратите внимание на коммерческие аккаунты (профили магазинов) — если их много, это может говорить о массфолловерах. Когда каждый пятый профиль коммерческий — это слишком.

. Накрученные боты могут быть из нужной страны, но иметь недостатки по другим параметрам. Откройте список фолловеров блогера и посмотрите на профили — не часто ли там встречаются аккаунты без аватарок и подозрительные ники формата «Jane843»? Также обратите внимание на коммерческие аккаунты (профили магазинов) — если их много, это может говорить о массфолловерах. Когда каждый пятый профиль коммерческий — это слишком. Комментарии . Посмотрите, насколько они осмыслены. Если все заполнено голыми эмодзи и повторяющимися «nice!» — стоит поискать другого лидера мнений. Также возможен более хитрый вариант — некоторые блогеры и магазины объединяются в Директе и называют это «чатом активности». Суть в том, чтобы поддерживать друг друга лайками и комментариями. Имейте это в виду и проверяйте: если комментарии оставляет одна и та же группа аккаунтов, а их содержание подозрительно похоже — возможно, это и есть поддержка из чата.

. Посмотрите, насколько они осмыслены. Если все заполнено голыми эмодзи и повторяющимися «nice!» — стоит поискать другого лидера мнений. Также возможен более хитрый вариант — некоторые блогеры и магазины объединяются в Директе и называют это «чатом активности». Суть в том, чтобы поддерживать друг друга лайками и комментариями. Имейте это в виду и проверяйте: если комментарии оставляет одна и та же группа аккаунтов, а их содержание подозрительно похоже — возможно, это и есть поддержка из чата. ER (Рейтинг вовлеченности). Мы уже выяснили, что этот показатель отражает вовлеченность подписчиков в контент. Так вот, Instagram его не рассчитывает. Зато он бесплатно подсчитывается trendHERO и другими сервисами — там же, где мы искали блогеров.

Вот, например, показатель вовлеченности одной из найденных балерин:

Показатель вовлеченности поможет вам сравнивать блогеров между собой и быстро отметать явно проигрышные варианты.

Всегда рассматривайте ER в совокупности с другими данными. Если лайки и комментарии накручены — ER будет высоким. Поэтому обязательно проверяем накрутки и только затем оцениваем ER.

Если хотите всё и сразу — можно получить готовые отчеты с оценкой качества аккаунта по каждому блогеру. Но уже на платном тарифе. В сервисах это обычно от $10. Решайте, исходя из рекламного бюджета.

Рекомендую сначала протестировать процесс на бесплатном тарифе, а когда будете заниматься инфлюенсер-маркетингом регулярно — тогда уже брать подписку, чтобы быстро получать готовые отчеты.

Шаг 4. Используем триалы и бесплатные проверки от сервисов

Продолжаем ехать на поезде бесплатной информации. У сервисов анализа блогеров есть триалы или бонусные бесплатные проверки. В этом примере я использую бесплатную проверку в trendHERO.

Определите своего фаворита на предыдущих шагах и откройте полное досье на этого блогера сервисе аналитики.

Вы увидите множество графиков и диаграмм. Изучите их — они простые и не требуют профессиональных знаний. Так вы начнете лучше понимать процесс анализа блогера и протестируете полный функционал.

Графики выглядят примерно так:

Далее снова пишем выбранному блогеру. Или нескольким, если вы настроены более серьезно. В нашем случае, если задача потратить на эксперимент $100, то я бы выбрал 3 наноинфлюенсеров (от 5 до 10к подписчиков) по $30. C ведущей балериной скорее всего так не получится — но надо обязательно спросить.

Шаг 5. Договариваемся об интеграции

Сотрудничая с блогером, вы покупаете интеграцию в контент, поэтому будет логично, если инфлюенсер напишем текст сам. Так пост будет выглядеть более естественно и лучше впишется в стилистику блога — нативность очень важна.

Ваша задача — составить небольшое ТЗ. Для текста предоставьте список тезисов, которые важно сообщить аудитории. Например:

Сейчас действует скидка до конца месяца.

Это оригинальная продукция, которую сложно приобрести на местном рынке.

Вы доставляете товар бесплатно в любой город, а оплатить заказ можно при получении.

Вступление и какую-нибудь подводку блогер напишет сам. Просто договоритесь о том, что перед публикацией он высылает текст вам на согласование.

Если вы продаете физический товар — будет здорово, если блогер сможет его продемонстрировать подписчикам. Во-первых, личный пример способствует доверию аудитории. Во-вторых, товар можно включить в сделку, снизив стоимость интеграции. Или же вы вовсе договоритесь работать по бартеру — это вполне реально, поскольку мы искали небольших и начинающих инфлюенсеров. Будет эффективно и опять же, экономно.

Шаг 6. Готовимся к анализу результатов

Продумайте заранее, как будете рассчитывать эффективность рекламной интеграции. Ведете клиентов на сайт? Добавьте в ссылку UTM-метки. Если сайта нет и вы принимаете клиентов в Директе — проверяйте наличие подписки на блогера у тех, кто к вам обратился после рекламы.

При небольшом потоке клиентов (до 10-15 в день) можно собирать фидбек вручную. Это отличный вариант для тех, кто только пробует себя в роли предпринимателя и пока не освоился с сайтом и системами аналитики. Реализуется элементарно: после оформления заказа вежливо запрашиваете обратную связь. Например: «Спасибо за заказ! Могу я уточнить у вас в целях сбора статистики — как нашли наш магазин?»

Большинство людей охотно подскажут вам и помогут собрать данные для анализа.

Заключение

Реклама у блогеров — это необязательно дорого. Напротив, во многих случаях протестировать бизнес-идею будет проще с помощью инфлюенсеров, так как таргетированная реклама требует тщательной настройки и серьезного тестирования. За $100 не получишь всех клиентов мира. При этом нужно же с чего-то начинать. Используя описанный алгоритм, вы можете запустить первую рекламу, потратив всего $15-30. Это совсем немного за входной билет в сферу инфлюенсер-маркетинга, где вы сможете развиваться, привлекать новых клиентов и зарабатывать.

Успешных экспериментов!