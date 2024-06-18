Как продвигать мобильное приложение в App Store в 2024 году. Полное руководство

Как продвигать мобильное приложение в App Store в 2024 году. Полное руководство

Вы создали мобильное приложение или игру, получили approval от Apple, и теперь продукт наконец стал доступен для скачивания. Даже если у вас у вас есть абсолютная уверенность в его коммерческом успехе, в отсутствии багов, четкое понимание его уникальности и преимуществ, работа на этом не заканчивается. Нужно продвижение продукта, чтобы его установило как можно больше пользователей. Команда RadASO собрала в этой статье рекомендации о том, как раскрутить приложение в App Store в 2024 году.

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С чего начать — оптимизация страницы приложения

Продвижение мобильных приложений в App Store начинается с App Store Optimization (ASO) — комплекса действий, направленных на:

текстовую оптимизацию, то есть улучшение видимости в сторе;

графическую оптимизацию, когда речь о повышении конверсии из показа или просмотра страницы в установку.

Анализ рынка

Для начала определите, к какой категории относится приложение, в чем его преимущества, УТП (уникальное торговое предложение) и кто ваши основные конкуренты.

Ниша может быть как высококонкурентной, так и включать в себя буквально несколько игроков. От этого будут зависеть дальнейшие шаги,, и такой анализ позволяет определить следующее:

емкость рынка (количество установок / доход за определенный период);

какие техники лучше использовать для продвижения;

насколько ниша популярна в той или иной стране.

С помощью анализа конкурентов можно определить важные аспекты:

тенденции и тренды в категории;

месседжи конкурентов в коммуникации;

в чем они видят свои уникальные преимущества.

Текстовая оптимизация

Основные поля метаданных, которые индексируются алгоритмами App Store:

Title;

Subtitle — видны каждому пользователю;

Keywords — скрыты от посторонних и доступны только в консоли разработчика App Store Connect.

Приложение или игра будут отображаться в поисковой выдаче по поисковому запросу, который содержится в текстовых метаданных, иначе говоря, ранжироваться.

Рассмотрим основные требования к метаданным:

1. App Title или название приложения, расположено справа от иконки и выделено увеличенным жирным шрифтом. Максимальная длина названия в App Store — 30 символов, поэтому важно уделить ему достаточно внимания при составлении. Title должен быть емким, уникальным, читабельным и релевантным для приложения.

Примечание. Это поле имеет наибольший вес при ранжировании, поэтому важно размещать в нем самые приоритетные ключевые слова.

2. Subtitle — подзаголовок на странице приложения в магазине. Как и Title, Subtitle может содержать только 30 символов. Его цель — дать пользователю больше информации о приложении, в двух словах описать, о чем оно.

Примечание. Это поле также оказывает большое влияние на результаты поисковой выдачи, поэтому важно не просто размещать в нем ключевые слова через запятую, а вписывать их в контекст.

Пример title и subtitle в App Store

Важно. Алгоритмы App Store соотносят слова из разных полей, поэтому необязательно, чтобы в одном поле был весь поисковый запрос целиком. Например, часть запроса может содержаться в названии, другая в подзаголовке или в поле ключевых слов — алгоритм объединит все возможные варианты.

Поле Keywords скрыто от пользователей и не влияет напрямую на конверсию. При этом влияет на индексацию приложения по тем или иным запросам. Поле ключевых слов включает в себя 100 символов, где каждый ключ отделен от другого запятой. Здесь можно разместить ключевые слова, которые считаете наиболее релевантными для вашего приложения.

Примечание. Не используйте пробелы при перечислении ключей, чтобы сэкономить количество доступных символов. Для алгоритма App Store достаточно разделить слова запятой.

Система индексирует еще несколько полей со страницы приложения, но их приоритет значительно ниже:

Имя разработчика. Promoted in-app purchases (покупки в приложении) — покупки виртуальных товаров в приложении (контент, подписки, премиум-доступы, цифровые товары). Их можно встретить в результатах поиска, на странице приложения, на вкладках Today, Games и Apps. Индексируется название промопокупки.

In-app events — это события, которые происходят внутри приложения в определенный промежуток времени (соревнования в игре, живые стримы, премьеры, появление новых фич и т. д.). Если у приложения запущен ивент, его можно увидеть в результатах поиска, на самой странице приложения, на вкладке Recommendations и в подборках от редакторов Apple. Индексируются название ивента (30 символов) и краткое описание (50 символов).

In-app events в App Store: на странице приложения, в результатах поиска, на вкладке Today

Приоритет полей текстовых метаданных при индексации:

Примечание. Такие поля метаданных, как описание приложения и отзывы пользователей, не влияют на индексацию в App Store, в отличие от Google Play.

Узнайте больше о том, как продвигать мобильное приложение в Google Play в 2024 году в полном руководстве от RadASO

Графическая оптимизация

На конверсию из показа в инстал влияет то, как оформлена страница приложения. Самую важную роль играет First Impression Frame (элементы, которые пользователь видит на экране при первом контакте с приложением) — по данным Store Maven, 50% установок приходят именно с него.

Основные графические элементы в App Store

Рассмотрим основные требования к графическому контенту в App Store.

Иконка (App Icon)

Уникальный элемент, который должен быть у каждого приложения или игры. В отличие от Google Play, в App Store иконка одинакова для всех локалей и стран, в которых приложение доступно.

Ключевое для этого элемента — привлекать внимание, быть простым, легко запоминающимся и соответствовать тематике приложения.

На что обратить внимание при подготовке:

Тематика приложения. Если бренд хорошо известный, достаточно просто поместить на иконку логотип. В остальных случаях лучше разместить на иконке элемент, который ассоциируется с нишей. Например, карандаш или стикер, если приложение специализируется на заметках. Фокус на минимализме. Старайтесь не усложнять иконку дополнительными элементами и деталями — на экране телефона такая иконка будет выглядеть неразборчиво и грязно. Использование текста. Добавляйте надпись в том случае, если это часть логотипа бренда и без нее не обойтись. Чем длиннее надпись, тем мельче она выглядит на экране телефона и как следствие, хуже считывается. Как исключение, можно использовать короткие текстовые фразы, которые характеризуют приложение или его функцию, например HD, 3D, Pro и т. д. Универсальность. Если приложение доступно не только на iPhone и iPad, но и на других устройствах, позаботьтесь о том, чтобы иконка корректно отображалась на всех платформах. Кастомизация. Сезонные вариации иконки (например, адаптация к Хэллоуину или Рождеству) могут положительно повлиять на конверсию.

Подробнее о спецификациях к иконке читайте тут.

Скриншоты (App Screenshots)

В App Store можно разместить до 10 скриншотов, первые 2 из которых наиболее важные — на них рекомендуется демонстрировать основные функции приложения, то, что обязательно должен увидеть пользователь. Что стоит учесть:

Скриншоты и иконка должны сочетаться между собой и быть выполнены в органичной цветовой гамме и стилистике. Порядок скриншотов — от наиболее важных функций и характеристик к второстепенным. Текст. Добавляйте на скриншоты короткие надписи (кепшены), чтобы расставить акценты или донести до пользователей основные месседжи. Шрифт делайте читабельным, а сообщение лаконичным. Ориентация. Вертикальные (портретные) скриншоты в основном используются для приложений, т. к. с их помощью можно прокоммуницировать несколько месседжей на одном экране, горизонтальные можно использовать для игр с соответствующим интерфейсом. Концепция — то, что объединяет все скриншоты. Фон, мокап, на котором демонстрируется интерфейс приложения, шрифты, дополнительные графические элементы и визуальные эффекты — все должно гармонировать между собой и быть объединено одной идеей. Адаптируйте скриншоты согласно культурных и языковых особенностей разных стран и событий на протяжение года. Тренды в категории и в целом на рынке мобильных приложений: периодически анализируйте, про что и как коммуницируют конкуренты и мобильные приложения в целом, какую графику используют.

Важно. Если на странице приложения отсутствует видео, в поиске отображаются первые 3 скриншота (вертикальная ориентация). В обратном случае, сначала отображается видео, затем — первые 2 скриншота.

Подробно о технических требованиях к скриншотам в справке Apple.

Видео (App Preview)

Чтобы заинтересовать пользователя, есть буквально несколько секунд. С помощью App Preview видео можно повысить конверсию, показав интерфейс и УТП приложения в динамичной и нескучной манере.

В App Store можно загрузить до 3-х видео (как горизонтальной ориентации, так и портретной). Они будут размещены в первых трех слотах на странице приложения, т. е. на месте первых трех скриншотов, и воспроизводиться автоматически. На практике вполне достаточно одного видео длительностью 15-30 секунд. В качестве обложки можно выбрать стоп-кадр из видео.

Важно. По данным . По данным Store Maven , средняя продолжительность просмотра видео на iOS составляет всего 4-6,5 секунд, поэтому самую важную информацию стоит размещать в начале.

Технические спецификации к App Preview Video.

Рейтинг и отзывы

Рейтинг приложения и отзывы о нем — индикатор качества для многих пользователей. Благодаря им можно легко оценить общий уровень удовлетворенности продуктом и, в случае с отзывами, какой контекст стоит за оценкой.

Помимо первого впечатления, оценки и отзывы также формируют восприятие бренда в целом и косвенно влияют на позиции (ranking) приложения в поисковой выдаче.

Как улучшить рейтинг приложения в App Store?

1. Убедитесь, что с приложением все в порядке. Часто причинами низких оценок и гневных комментариев могут быть скорость работы, различного рода баги, при использовании приложения быстро садится заряд аккумулятора и т. д.

2. Будьте проактивными. Используйте всплывающие окна внутри приложения (App Rating Prompts), призывающие пользователя поставить оценку. Чтобы не вызвать раздражение пользователей, продумайте, где их разместить.

Примечание. Лучше, если человек столкнется со всплывающим окошком после успешно завершенного действия, когда он с большей вероятностью будет удовлетворен и склонен поставить высокую оценку. Например, при переходе на новый уровень или при оформлении заказа в магазине.

Важно. App Store позволяет использовать как стандартные окна рейтинга, так и кастомизированные под ваше приложение.

3. Отвечайте на комментарии. Так пользователи увидят, что их мнение ценно, а команда приложения стремится улучшить опыт взаимодействия с продуктом.

4. Если отзыв содержит оскорбительные слова, материалы или спам и нарушает правила платформы, можно сообщить о нем Apple и удалить.

А/В-тестирование

Основная цель проведения А/В-теста — увеличить конверсию в установку. Нативный инструмент Apple Product Page Optimization позволяет сравнить, какой из вариантов наиболее привлекателен для пользователей: оригинальная страница приложения или страница, содержащая измененный графический элемент.

В App Store можно проводить тесты с:

иконкой;

скриншотами;

видео (app previews).

Объекты тестирования могут быть разными:

изменения в цветовой гамме;

изменения в тексте, порядке или стилистике скриншотов;

разные подходы к локализации графических элементов;

какое из нескольких видео показывает лучший результат и т. д.

Пример А/В-теста иконки

При создании теста в консоли App Store Connect можно добавить до трех вариаций для тестирования (treatments) в сравнении с контрольной вариацией (текущей страницей приложения) и выбрать, какой процент трафика будет идти на каждую из них.

В отличие от Google Play, в App Store нельзя проводить несколько А/В-тестов одновременно. Тест может длиться до 90 дней, или пока не остановите его. Рекомендуемое время проведения теста — не менее двух недель.

Совет 1. Apple позволяет распространить A/B-тест на все локализации, которые доступны в приложении. Также возможно выбрать только те, которые интересуют команду приложения.

Совет 2. Чтобы результат тестирования был более точным, проводите не А/В, а А/В/В-тесты, где А — текущий вариант, В — новый вариант и его дубль. А/B/B-тесты дополнительно проверяют результаты тестирования: в идеале, варианты В1 и В2 должны демонстрировать схожие показатели эффективности, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Подробнее о Product Page Optimization читайте в справке Apple.

Больше об A/B-тестирование в ASO — что это и как запустить в App Store или Google Play.

Как раскрутить приложение в App Store? 10 приемов

ASO

ASO-продвижение решает целый ряд задач, среди которых:

улучшение видимости приложения;

увеличение количества инсталов;

улучшение Conversion Rate (CR);

оптимизация расходов на рекламу. ASO позволяет охватить целевую аудиторию через органические результаты поисковой выдачи, а увеличение CR способствует росту органических установок;

положительное влияние на репутацию бренда за счет работы с графическими метаданными и рейтингом/отзывами.

Локализация

Это адаптация интерфейса и контента приложения под целевые рынки, на которых оно будет продвигаться. Локализация позволяет повысить видимость продукта, увеличить количество инсталлов и доходы по всему миру.

Отличается от простого перевода тем, что контент и элементы внутри приложения соответствуют культурным особенностям и предпочтениям той или иной страны.

Способы локализации приложения:

Minimum Viable Localization (MVL).

Необходимый минимум для выхода на новый рынок. Этот способ включает в себя локализацию только ключевых функций и контента приложения, а также его страницы в сторе. MVL требует меньше времени и ресурсов. Полная локализация приложения.

Распространяется на все элементы внутри приложения, его страницу в сторе. Может также включать локализацию сайта приложения и рекламных материалов под конкретную страну.

Apple Search Ads (ASA)

С помощью этой платформы от Apple можно рекламировать свое приложение непосредственно в App Store. В ASA доступно несколько форматов:

Search Tab

По данным Apple, более 70% пользователей находят приложение через поиск. Формат подразумевает рекламу вашего приложения на вкладке Search еще до того, как пользователь введет запрос в поисковую строку. Search Results

В этом случае пользователь видит рекламу над результатами поиска по своему запросу. Чтобы объявление показывалось по релевантным запросам, составьте список ключевых слов. Product Pages

Объявление показывается пользователям, которые прокрутили страницу какого-либо приложения до конца. Может демонстрироваться во всех категориях или только в выбранных. Today Tab

Объявление на вкладке «Сегодня», которое пользователь видит, немного проскролив вкладку вниз. Чтобы вы могли запустить рекламу в таком формате, нужно подготовить специальную страницу продукта (custom product page). Пользователь попадет на нее при клике на объявление.

Примеры Apple Search Ads

Фичеринг в App Store

Попадание в одну из подборок, составленных редакторами Apple, на вкладках «Сегодня», «Игры» или «Приложения» может существенно увеличить видимость вашего приложения. Некоторые подборки постоянно обновляются, например, «Лучшие программы недели», другие появляются эпизодически.

Фичеринг может быть представлен по-разному — в формате истории, которая сфокусирована на одном приложении, или как коллекция игр\приложений, объединенных общей темой.

Примеры фичеринга в App Store

Примечание. Чтобы приложение попало в фичеринг, соответствующую заявку должна рассмотреть команда Apple.

Мотивированный трафик

Это действия группы пользователей, за которые они получают вознаграждение. Эффективный метод продвижения, но использовать его стоит с осторожностью: алгоритмы App Store могут посчитать резкий скачок установок подозрительным и пессимизировать приложение в поисковой выдаче или даже отправить в бан.

Основные цели использования мотивированного трафика:

Продвижение мобильных приложений в топ поисковой выдачи по определенным ключевым словам. В этом случае задача пользователей — вбить в поиск определенный ключ и затем установить приложение. Чем больше будет установок, тем выше приложение поднимется в поисковой выдаче по запросу. Повышение рейтинга приложения и закупка отзывов. С помощью мотива можно поднять рейтинг приложения. Но имейте в виду, если в приложении есть ошибки и баги, о которых другие пользователи сообщали ранее, в будущем это может привести к еще большему количеству негативных отзывов.

Таргетированная реклама

Такие платформы-гиганты как Meta Ads, Google UAC, TikTok и Snapchat предлагают разнообразные форматы таргетированной рекламы — видео, баннера, сториз и др. С их помощью можно охватить потенциальных пользователей, основываясь на демографических, географических, поведенческих параметрах и интересах.

Еще одно преимущество таргетированной рекламы — широкий спектр настроек, которые можно применить к объявлению или группе объявлений.

SMM

Продвижение мобильных приложений в социальных сетях работает на рост узнаваемости бренда и интереса к вашему продукту. Создавая контент для Facebook, Instagram, TikTok или Х вы можете охватить огромное количество пользователей по всему миру. А взаимодействие с пользователями через интерактивные посты, челленджи и розыгрыши поможет развитию лояльного сообщества вокруг вашего продукта. Также инструменты аналитики социальных сетей станут источниками инсайтов о поведении, интересах, демографии вашей аудитории, что может помочь в совершенствовании маркетинговой стратегии приложения.

Работа с медиа

Этот подход подразумевает сотрудничество с подходящими вашему приложению по тематике блогерами, каналами и СМИ, а также участие в тематических конференциях.

Обзор новой игры у популярного стримера или упоминание приложения в релевантном для целевой аудитории подкасте повышает узнаваемость и делает продукт привлекательнее в глазах пользователей.

Примечание. Обратите внимание на форумы. На Reddit, Quora и других нишевых площадках можно найти пользователей, для которых актуален продукт, и пообщаться с ними. Кроме этого, многие платформы предоставляют возможности для рекламы и спонсорства.

Cross-promotion

Способ продвижения, при котором реклама приложения показывается пользователям внутри других приложений. Форматы могут быть разными: от баннеров и interstitial ads до push-уведомлений.

Преимущества такой стратегии продвижения:

вашу рекламу увидит релевантная аудитория, что повышает вероятность установки. Обычно для кросс-промоушена выбирают приложения или игры из схожих ниш\категорий;

влияет на рост доверия к приложению — пользователи с большей вероятностью установят приложение по рекомендации из источника, которому они и доверяют;

используется уже существующая база пользователей и трафик приложения-партнера.

Email-маркетинг

Этот канал коммуникации стоит задействовать, если у вас уже есть база пользователей: с его помощью вы можете связаться с ними напрямую.

Сегментирование базы емейл-адресов на основе поведения или предпочтений позволит персонализировать общение с подписчиками. Что положительно влияет на их вовлеченность.

О чем писать в рассылках:

обновление функционала приложения и другие новинки;

скидки и специальные предложения;

бонусы и призы (например, за длительное пользование приложением);

просьба оценить приложение и оставить отзыв и т. д.

Чек-лист по продвижению iOS приложения от команды RadASO:

☑️Определите, какую потребность пользователя закрывает приложение, кто его целевая аудитория.

☑️Проведите анализ рынка. Оцените, насколько конкурентная ниша, к которой относится ваш продукт, и кто в ней основные игроки.

☑️Соберите семантическое ядро.

☑️Подготовьте текстовые метаданные. Если ваше приложение доступно worldwide, локализуйте метаданные для целевых рынков.

☑️Подготовьте иконку, скриншоты и, по возможности, видео. Как и в случае с текстовыми метаданными, адаптируйте графику для конкретной страны.

☑️Проводите А/В-тесты с разными графическими элементами, чтобы понять, что вызывает наибольший отклик у аудитории.

☑️Следите за рейтингом приложения, отвечайте пользователям на отзывы.

☑️Разработайте стратегию продвижения — какие способы и инструменты будете использовать, каких KPI хотите достичь.

☑️Анализируйте эффективность релизов метаданных, А/В-тестов, рекламных кампаний. Учитывайте полученные результаты в последующих итерациях.

☑️Наблюдайте за вашими конкурентами и трендами в категории и в целом в мобайле.