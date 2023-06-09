Продвижение мобильных приложений в 2023 — Как раскрутить мобильное приложение
В современном цифровом мире мобильные приложения стали необходимым инструментом для развития бизнеса и облегчения нашей повседневной жизни. Как следствие, конкуренция на этом рынке чрезвычайно высокая. Если приложение оставить малозаметным, оно просто затеряется среди множества альтернатив.
Но эта проблема решаема с помощью продвижения мобильного приложения. Это отдельная стратегия, которая включает в себя целый комплекс действий для привлечения внимания потенциальных пользователей, роста популярности приложения и количества его установок.
Способы продвижения мобильных приложений
App Store Optimization
Основа основ для успешного продвижения приложений в Apple App Store и Google Play — это ASO.
Основная идея — понимать, как работают алгоритмы Apple App Store и Google Play, и использовать эту информацию для совершенствования текстовых описаний приложения с использованием ключевых слов, а также иконки, скриншотов, видео и рейтинга. Цель ASO — повысить поисковую видимость приложения и увеличить органический трафик.
В процессы App Store Optimization входит основательный анализ конкурентов, подбор ключевых слов, составление метаданных, аналитика и отчетность.
С помощью ASO вы сможете повысить рейтинг своего приложения, увеличить конверсию и количество установок, а также добиться успеха как в своей нише, так и на рынке в целом.
Реклама
Привлечь внимание целевой аудитории к своему приложению можно также с помощью настройки рекламных кампаний — Apple Search Ads і Google UAC (Universal App Campaign).
Google UAC — это тип рекламных объявлений для мобильных приложений в Google Ads, которые размещаются в поиске Google, Youtube и Google Play. Есть возможность использования различных креативов.
Примеры объявлений Google Universal App Campaign
Реклама Apple Search Ads доступна только в App Store по поисковым запросам. Креативы размещаются на главной странице (Today tab), на странице приложения (Product page), в поиске в разделе рекомендованных (Search tab), а также на рекламном «нулевом» месте. Кроме привлечения трафика, этот тип кампаний дает вам возможность узнать статистику по ключевым словам, которая недоступна в App Store Connect.
Аналитические инструменты обеих платформ помогут получить расширенные данные о показателях эффективности вашей рекламы, что позволит вам оптимизировать кампании и достичь лучших результатов.
Примеры объявлений Apple Search Ads
Реклама в социальных сетях
Следующий еффективный способ продвигать свое приложение — реклама в социальных сетях. Соцсети Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn имеют большую и активную аудиторию, среди которой точно есть именно ваш пользователь.
Вот основные аспекты для запуска рекламы в социальных сетях:
- Определите целевую аудиторию. Прежде чем запускать рекламу, определите, кто является вашей целевой аудиторией и выберите социальную сеть, где ваша аудитория наиболее активна.
- Обращайтесь именно к своему целевому пользователю. Реклама в соцсетях позволяет выбрать «параметры» своей аудитории: пол и возраст, интересы, место жительства и многое другое. Это поможет избежать лишних расходов бюджета и направить объявления на пользователей, которым потенциально интересно ваше приложение.
- Создавайте качественные креативы. Визуальная составляющая является ключевой в привлечении внимания. Разработайте привлекательные изображения, видео или анимацию. Это могут быть публикации или интерактивные интересные сторис, с качественным изображением и призывом к действию. Продемонстрируйте, каким образом ваше приложение может помочь пользователю решить ту или иную проблему, или сделать интереснее его досуг.
- Тестируйте и оптимизируйте. Проводите А/Б-тестирование, чтобы проверить различные варианты рекламы и настроек. Отслеживайте показатели эффективности, такие как CTR (кликабельность), конверсии и расходы. Оптимизируйте свою кампанию на основе собранных данных и внедряйте изменения для улучшения результатов.
SEO
SEO также может пригодиться при продвижении приложения, ведь позволяет улучшить видимость вашего бизнеса, а вместе с ним и приложения в результатах поиска.
По классике, стоит оптимизировать описание приложения для того чтобы оно сразу выводилось в поиске по разным запросам. Кроме этого, вы можете создать отдельный лендинг для приложения, или заявить о нем на сторонних информационных сайтах, в обзорах и подборках и тому подобное.
Таким образом вы получаете возможность привлечь даже тех пользователей, которые даже и не намеревались идти в App Store или Google Play, предлагая решение их вопроса с помощью вашего приложения.
Постоянная поддержка технического SEO на сайте и увеличение количества ссылок на приложение могут помочь ему оказаться на первой странице результатов поиска, привлечь больше пользователей и обеспечить успех в высококонкурентной среде.
Также есть возможность привязки сайта к мобильному приложению с помощью технологии App Indexing. Она работает таким образом, что когда пользователь что-то ищет на смартфоне и в результат поиска попадает веб-страница, связанная с мобильным приложением, операционная система сразу предложит установить его. Эта возможность доступна как для iOS, так и для Android.
Отзывы и оценки
Отзывы и оценки оказывают большое влияние на приложение в целом, поскольку формируют ключевую роль в формировании доверия и выборе пользователей. Хорошие отзывы и оценки положительно влияют на конверсию, в то время как негативные — могут навредить репутации приложения и повлиять на отток пользователей. В то же время, негативные комментарии подсказывают разработчику, какие аспекты в приложении нужно улучшить.
Главное, что нужно знать о работе с отзывами и их роли в продвижении:
- Обеспечение высокого качества приложения и постоянная поддержка пользователей является важным фактором, который влияет на конверсию.
- Мотивируйте своих пользователей оставлять отзывы за счет, например, поощрительных бонусов в игре. Также, рекомендуем размещать поп-ап окно с просьбой оставить оценку именно в то время, когда пользователь с наибольшей вероятностью оставит положительный комментарий, например, во время успешного прохождения игрового уровня. Это улучшит рейтинг приложения и повысит конверсию из показов в установку.
Мотивированный трафик
Прежде всего, давайте определим, что такое мотивированный трафик. Под этим понятием понимаем пользователей, которые выполняют целевое действие в обмен на «вознаграждение». Мотив используют для:
- роста позиций поисковых запросов;
- для улучшения рейтинга приложения.
К плюсам такого продвижения можем отнести улучшение ранжирования приложения по определенным ключевым запросам в поисковой выдаче и рост рейтинга.
Но закупка мотивированного трафика имеет и свои минусы: низкий LTV (Lifetime value) и, порой, высокий отток пользователей, нулевая платежеспособность и несоответствие мотивированной аудитории вашей целевой.
Чтобы этих минусов избежать — используйте данные из ваших ASA-кампаний, чтобы узнать конверсию по запросам, по которым запускаете мотив. Мы рекомендуем запускать только те запросы, у которых конверсия с показа в установку не менее 10%. Рассчитывать конверсию целесообразно для тех запросов, которые в ASA имеют не менее 30 тапов (кликов) и 1000 показов. Также, для понимания эффективности запросов, советуем пользоваться Mobile Measurement Partner (MMP).
Дополнительные методы продвижения мобильных приложений
1. Создание лендинга (сайта)
Создайте удобную и информативную среду, где потенциальные пользователи могут ознакомиться с основными преимуществами и функционалом вашего приложения. Сосредоточьтесь на ключевых преимуществах, выделите уникальные особенности и продемонстрируйте их с помощью видеопрезентации, анимаций, скриншотов, отзывов пользователей и т.д. Добавьте call-to-action, побуждающий к загрузке приложения.
Наличие лендинга или собственного сайта для мобильного приложения улучшает SEO-показатели и увеличивает его видимость в поисковых системах.
2. Ведение страниц в соцсетях
Коммуницируйте с аудиторией в социальных сетях.
В зависимости от того, где чаще проводит досуг ваша ЦА, создайте официальные аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram или LinkedIn. Регулярно публикуйте новости, полезные советы, видеообзоры и обновления приложения. Взаимодействуйте со своими подписчиками, отвечая на их вопросы и комментарии. Спонсируйте рекламные кампании в социальных сетях, настраивая их под свои цели и ЦА.
3. Контент-маркетинг
Продвигайте мобильное приложение с помощью релевантного контента, который будет отвечать потребностям вашей аудитории. Создавайте статьи, инфографику, видео-ролики или даже подкасты, где вы расскажете какую пользу приносит ваше мобильное приложение и какие проблемы решает.
Распространяйте этот контент через различные каналы, такие как вебсайт, социальные сети, гостевые блоги, медиа или рассылки. Не пренебрегайте SEO-стратегиями, чтобы ваш контент был доступен для поисковых систем и занимал высокие позиции в результатах поиска.
4. Инфлюенс-маркетинг
Инфлюенсеры имеют значительное влияние на свою аудиторию, и их рекомендации и отзывы вызывают доверие у подписчиков.
Выберите лидеров мнений, которые максимально соответствуют вашей целевой аудитории, имеют большую активность и вовлеченность своих фолловеров, а также соответствуют ценностям вашего бренда.
5. Email-рассылки
Это более долговременная история. Для внедрения email-рассылки нужно построить базу подписчиков, собирая адреса электронной почты через различные каналы — сайт, соцсети и тому подобное. Эту базу необходимо постоянно актуализировать, а также обеспечивать возможность отписаться от получения ваших писем.
Основной целью email-рассылок является привлечение пользователей к взаимодействию с вашим приложением. Используйте четкие call-to-action кнопки, побуждающие к конкретным действиям, таким как загрузка, обновление или регистрация.
Для достижения высокой конверсии советуем персонализировать рассылки, используя данные о предыдущих действиях и интересах получателей. Создавайте специальные предложения для определенных групп пользователей и отправляйте им релевантный контент — такой подход будет еще более эффективным
Что нужно подготовить до начала продвижения мобильного приложения
Чтобы продвижение мобильного приложения было успешным, перед его началом необходимо провести ряд действий.
- Цель и ценность. Определите основную цель вашего приложения, а также его ценность и уникальность по сравнению с конкурентами. Тщательное исследование рынка и анализ аудитории помогут понять потребности и требования пользователей.
- Анализ конкуренции. Исследуйте конкурентов и их стратегии продвижения. Определите их сильные и слабые стороны, чтобы выработать уникальный подход и выделиться среди них.
- Исправление багов. Убедитесь, что ваше приложение прошло все необходимые исправления ошибок и тестирование. Оно должно быть стабильным и обеспечивать заявленную функциональность.
- Дизайн и юзабилити. Приложение должно быть привлекательным, удобным в использовании и интуитивно понятным для пользователей.
- App Store Optimization. Убедитесь, что ваше приложение соответствует всем требованиям и рекомендациям магазинов приложений App Store или Google Play. Используйте ключевые слова в названии и описаниях, а также оптимизируйте креативы, чтобы обеспечить лучшую видимость в поисковых результатах и высокий уровень конверсии. Не следует забывать о бусте, который дает Apple при первом релизе. Title вашего приложения будет показываться в автоподсказках по запросам, которые прописаны в нем. Поэтому добавьте туда максимально релевантные и популярные ключевые слова.
- Маркетинговий план. Разработайте пошаговый маркетинговый план для продвижения приложения через различные каналы, такие как социальные медиа, контент-маркетинг, реклама и сотрудничества с инфлюенсерами.
- Рейтинг и отзывы. Уделите внимание обратной связи пользователей. Оценки и отзывы влияют на повышение рейтинга и предоставляют ценную информацию по улучшению вашего приложения.
Эти аспекты должны быть учтены перед началом продвижения мобильного приложения, чтобы обеспечить его успешный выход на рынок и максимальную эффективность продвижения.
Аналитика продвижения мобильного приложения
Аналитика продвижения мобильных приложений является важным этапом для оценки ее эффективности. Существует несколько ключевых шагов, которые помогут провести этот анализ.
- Определите конкретные метрики успешности, которые вы хотите измерить. Это могут быть показатели количества загрузок, активности пользователей, конверсий, доходов или другие. Их можно условно разделить на внешние и внутренние. Первые доступны всем пользователям, вторые только для разработчиков.
- Внешние метрики связаны с поисковыми запросами и видимостью вашего приложения. Это должно быть вашим ключевым KPI при оценке эффективности текстовой оптимизации. Чем больше популярных поисковых запросов в топе, тем выше видимость вашего приложения, что напрямую влияет на количество органического трафика.
- К внутренним метрикам можно отнести все данные аналитики приложения. В первую очередь это доход. Также вам следует следить за показами, загрузками, рейтингом и другими показателями приложения.
- Собирайте данные о приложении и его взаимодействии с пользователями. Используйте аналитические инструменты, такие как Google Analytics или Firebase, для отслеживания активности пользователей, их поведения, конверсий и других важных показателей.
Как выбрать эффективный способ продвижения мобильного приложения
Вы сможете выбрать наиболее эффективный способ продвижения для вашего мобильного приложения, который лучше всего соответствует вашим потребностям и ресурсам, объединив эти факторы:
- Целевая аудитория. Тщательно проанализируйте свою целевую аудиторию и исследуйте, на каких платформах и площадках она активна. Например, если ваша целевая аудитория преимущественно пользуется Instagram, рассмотрите возможности продвижения именно через эту социальную сеть.
- Бюджет. Определите свой бюджет для продвижения и оцените, какие способы для вас наиболее приемлемы в его рамках. Например, реклама на платформах Google или в социальных сетях могут потребовать значительных финансовых затрат, тогда как сотрудничество с лидерами мнений может быть менее затратным.
- Время и ресурсы. Оцените доступные вам временные и человеческие ресурсы для реализации выбранного способа продвижения. Некоторые методы могут потребовать много времени и усилий, например, создание контента для блога или поддержки социальных сетей, тогда как другие могут быть более автоматизированными, например, реклама в поисковых системах.
- Анализ конкурентов. Изучите, какие методы продвижения используют ваши конкуренты. Это может дать вам представление о том, что работает в вашей отрасли и поможет вам найти свою нишу и выделиться из конкуренции.
- Тестирование и аналитика. Не забывайте о важности тестирования и анализа результатов. Попробуйте разные способы продвижения, проводите А/В-тестирование и измеряйте их эффективность. Анализируйте данные, чтобы определить, какие методы лучше всего работают для вашего приложения.
Топ-5 самых распространенных ошибок при продвижении мобильных приложений
Чтобы продвижение вашего мобильного приложения не было обречено на неудачу, следует знать, какие ошибки чаще всего допускают другие, и избегать их.
- Недостаточное исследование целевой аудитории.
Незнание потребностей и ожиданий пользователей может привести к созданию приложения, которое не соответствует их потребностям. Это, конечно, уменьшает шансы на установку и пользование.
- Недостаточный фокус на маркетинг.
Отсутствие маркетинговой стратегии и продвижение наугад могут привести к низкой видимости приложения и такому же привлечению новых пользователей. Ваша стратегия должна быть четкой, вы точно знаете каналы, где собираетесь продвигать приложение.
- Недостаточная поддержка приложения.
Отсутствие постоянной поддержки, включая исправление ошибок, обновление функций и ответ на отзывы пользователей, может привести к потере доверия со стороны последних.
- Выпуск приложения без надлежащего тестирования.
Это может привести к проблемам с функциональностью, стабильностью работы приложения и общим опытом пользователей, что может негативно повлиять на его успех и репутацию.
- Отсутствие аналитики и оценки результатов.
Недостаточное внимание к сбору и анализу данных о взаимодействии пользователей с приложением может затруднить определение эффективности продвижения и сведет на ноль выявление возможностей для его дальнейшего совершенствования.
Вывод
Продвижение мобильных приложений предполагает четкое понимание своей аудитории и наличие стратегии, по которой вы будете двигаться.
Объединяйте ваши маркетинговые усилия, используя сразу несколько каналов для продвижения — это позволит вам быстрее стать замеченными своей аудиторией.
Помните, что без надлежащего качества во всем — от работы приложения до рекламных креативов, высоких результатов будет достичь труднее, или они будут кратковременными.
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