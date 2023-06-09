Продвижение мобильных приложений в 2023 — Как раскрутить мобильное приложение

В современном цифровом мире мобильные приложения стали необходимым инструментом для развития бизнеса и облегчения нашей повседневной жизни. Как следствие, конкуренция на этом рынке чрезвычайно высокая. Если приложение оставить малозаметным, оно просто затеряется среди множества альтернатив.

Но эта проблема решаема с помощью продвижения мобильного приложения. Это отдельная стратегия, которая включает в себя целый комплекс действий для привлечения внимания потенциальных пользователей, роста популярности приложения и количества его установок.

Способы продвижения мобильных приложений

App Store Optimization

Основа основ для успешного продвижения приложений в Apple App Store и Google Play — это ASO.

Основная идея — понимать, как работают алгоритмы Apple App Store и Google Play, и использовать эту информацию для совершенствования текстовых описаний приложения с использованием ключевых слов, а также иконки, скриншотов, видео и рейтинга. Цель ASO — повысить поисковую видимость приложения и увеличить органический трафик.

В процессы App Store Optimization входит основательный анализ конкурентов, подбор ключевых слов, составление метаданных, аналитика и отчетность.

С помощью ASO вы сможете повысить рейтинг своего приложения, увеличить конверсию и количество установок, а также добиться успеха как в своей нише, так и на рынке в целом.

Реклама

Привлечь внимание целевой аудитории к своему приложению можно также с помощью настройки рекламных кампаний — Apple Search Ads і Google UAC (Universal App Campaign).

Google UAC — это тип рекламных объявлений для мобильных приложений в Google Ads, которые размещаются в поиске Google, Youtube и Google Play. Есть возможность использования различных креативов.

Примеры объявлений Google Universal App Campaign

Реклама Apple Search Ads доступна только в App Store по поисковым запросам. Креативы размещаются на главной странице (Today tab), на странице приложения (Product page), в поиске в разделе рекомендованных (Search tab), а также на рекламном «нулевом» месте. Кроме привлечения трафика, этот тип кампаний дает вам возможность узнать статистику по ключевым словам, которая недоступна в App Store Connect.

Аналитические инструменты обеих платформ помогут получить расширенные данные о показателях эффективности вашей рекламы, что позволит вам оптимизировать кампании и достичь лучших результатов.



Примеры объявлений Apple Search Ads

Реклама в социальных сетях

Следующий еффективный способ продвигать свое приложение — реклама в социальных сетях. Соцсети Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn имеют большую и активную аудиторию, среди которой точно есть именно ваш пользователь.

Вот основные аспекты для запуска рекламы в социальных сетях:

Определите целевую аудиторию. Прежде чем запускать рекламу, определите, кто является вашей целевой аудиторией и выберите социальную сеть, где ваша аудитория наиболее активна. Обращайтесь именно к своему целевому пользователю. Реклама в соцсетях позволяет выбрать «параметры» своей аудитории: пол и возраст, интересы, место жительства и многое другое. Это поможет избежать лишних расходов бюджета и направить объявления на пользователей, которым потенциально интересно ваше приложение. Создавайте качественные креативы. Визуальная составляющая является ключевой в привлечении внимания. Разработайте привлекательные изображения, видео или анимацию. Это могут быть публикации или интерактивные интересные сторис, с качественным изображением и призывом к действию. Продемонстрируйте, каким образом ваше приложение может помочь пользователю решить ту или иную проблему, или сделать интереснее его досуг. Тестируйте и оптимизируйте. Проводите А/Б-тестирование, чтобы проверить различные варианты рекламы и настроек. Отслеживайте показатели эффективности, такие как CTR (кликабельность), конверсии и расходы. Оптимизируйте свою кампанию на основе собранных данных и внедряйте изменения для улучшения результатов.

SEO

SEO также может пригодиться при продвижении приложения, ведь позволяет улучшить видимость вашего бизнеса, а вместе с ним и приложения в результатах поиска.

По классике, стоит оптимизировать описание приложения для того чтобы оно сразу выводилось в поиске по разным запросам. Кроме этого, вы можете создать отдельный лендинг для приложения, или заявить о нем на сторонних информационных сайтах, в обзорах и подборках и тому подобное.

Таким образом вы получаете возможность привлечь даже тех пользователей, которые даже и не намеревались идти в App Store или Google Play, предлагая решение их вопроса с помощью вашего приложения.

Постоянная поддержка технического SEO на сайте и увеличение количества ссылок на приложение могут помочь ему оказаться на первой странице результатов поиска, привлечь больше пользователей и обеспечить успех в высококонкурентной среде.

Также есть возможность привязки сайта к мобильному приложению с помощью технологии App Indexing. Она работает таким образом, что когда пользователь что-то ищет на смартфоне и в результат поиска попадает веб-страница, связанная с мобильным приложением, операционная система сразу предложит установить его. Эта возможность доступна как для iOS, так и для Android.

Отзывы и оценки

Отзывы и оценки оказывают большое влияние на приложение в целом, поскольку формируют ключевую роль в формировании доверия и выборе пользователей. Хорошие отзывы и оценки положительно влияют на конверсию, в то время как негативные — могут навредить репутации приложения и повлиять на отток пользователей. В то же время, негативные комментарии подсказывают разработчику, какие аспекты в приложении нужно улучшить.



Главное, что нужно знать о работе с отзывами и их роли в продвижении:

Обеспечение высокого качества приложения и постоянная поддержка пользователей является важным фактором, который влияет на конверсию.

Мотивируйте своих пользователей оставлять отзывы за счет, например, поощрительных бонусов в игре. Также, рекомендуем размещать поп-ап окно с просьбой оставить оценку именно в то время, когда пользователь с наибольшей вероятностью оставит положительный комментарий, например, во время успешного прохождения игрового уровня. Это улучшит рейтинг приложения и повысит конверсию из показов в установку.

Лайфхак: в Google Play индексируются как отзывы, так и ответы на них. Поэтому, добавляйте ключевые слова и фразы в свои ответы пользователям, чтобы лучше ранжироваться по ним.

Мотивированный трафик

Прежде всего, давайте определим, что такое мотивированный трафик. Под этим понятием понимаем пользователей, которые выполняют целевое действие в обмен на «вознаграждение». Мотив используют для:

роста позиций поисковых запросов;

для улучшения рейтинга приложения.

К плюсам такого продвижения можем отнести улучшение ранжирования приложения по определенным ключевым запросам в поисковой выдаче и рост рейтинга.

Но закупка мотивированного трафика имеет и свои минусы: низкий LTV (Lifetime value) и, порой, высокий отток пользователей, нулевая платежеспособность и несоответствие мотивированной аудитории вашей целевой.

Чтобы этих минусов избежать — используйте данные из ваших ASA-кампаний, чтобы узнать конверсию по запросам, по которым запускаете мотив. Мы рекомендуем запускать только те запросы, у которых конверсия с показа в установку не менее 10%. Рассчитывать конверсию целесообразно для тех запросов, которые в ASA имеют не менее 30 тапов (кликов) и 1000 показов. Также, для понимания эффективности запросов, советуем пользоваться Mobile Measurement Partner (MMP).

Дополнительные методы продвижения мобильных приложений

1. Создание лендинга (сайта)

Создайте удобную и информативную среду, где потенциальные пользователи могут ознакомиться с основными преимуществами и функционалом вашего приложения. Сосредоточьтесь на ключевых преимуществах, выделите уникальные особенности и продемонстрируйте их с помощью видеопрезентации, анимаций, скриншотов, отзывов пользователей и т.д. Добавьте call-to-action, побуждающий к загрузке приложения.

Наличие лендинга или собственного сайта для мобильного приложения улучшает SEO-показатели и увеличивает его видимость в поисковых системах.

2. Ведение страниц в соцсетях

Коммуницируйте с аудиторией в социальных сетях.

В зависимости от того, где чаще проводит досуг ваша ЦА, создайте официальные аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram или LinkedIn. Регулярно публикуйте новости, полезные советы, видеообзоры и обновления приложения. Взаимодействуйте со своими подписчиками, отвечая на их вопросы и комментарии. Спонсируйте рекламные кампании в социальных сетях, настраивая их под свои цели и ЦА.





3. Контент-маркетинг

Продвигайте мобильное приложение с помощью релевантного контента, который будет отвечать потребностям вашей аудитории. Создавайте статьи, инфографику, видео-ролики или даже подкасты, где вы расскажете какую пользу приносит ваше мобильное приложение и какие проблемы решает.

Распространяйте этот контент через различные каналы, такие как вебсайт, социальные сети, гостевые блоги, медиа или рассылки. Не пренебрегайте SEO-стратегиями, чтобы ваш контент был доступен для поисковых систем и занимал высокие позиции в результатах поиска.

4. Инфлюенс-маркетинг

Инфлюенсеры имеют значительное влияние на свою аудиторию, и их рекомендации и отзывы вызывают доверие у подписчиков.

Выберите лидеров мнений, которые максимально соответствуют вашей целевой аудитории, имеют большую активность и вовлеченность своих фолловеров, а также соответствуют ценностям вашего бренда.

5. Email-рассылки

Это более долговременная история. Для внедрения email-рассылки нужно построить базу подписчиков, собирая адреса электронной почты через различные каналы — сайт, соцсети и тому подобное. Эту базу необходимо постоянно актуализировать, а также обеспечивать возможность отписаться от получения ваших писем.

Основной целью email-рассылок является привлечение пользователей к взаимодействию с вашим приложением. Используйте четкие call-to-action кнопки, побуждающие к конкретным действиям, таким как загрузка, обновление или регистрация.

Для достижения высокой конверсии советуем персонализировать рассылки, используя данные о предыдущих действиях и интересах получателей. Создавайте специальные предложения для определенных групп пользователей и отправляйте им релевантный контент — такой подход будет еще более эффективным

Что нужно подготовить до начала продвижения мобильного приложения

Чтобы продвижение мобильного приложения было успешным, перед его началом необходимо провести ряд действий.

Цель и ценность. Определите основную цель вашего приложения, а также его ценность и уникальность по сравнению с конкурентами. Тщательное исследование рынка и анализ аудитории помогут понять потребности и требования пользователей. Анализ конкуренции. Исследуйте конкурентов и их стратегии продвижения. Определите их сильные и слабые стороны, чтобы выработать уникальный подход и выделиться среди них. Исправление багов. Убедитесь, что ваше приложение прошло все необходимые исправления ошибок и тестирование. Оно должно быть стабильным и обеспечивать заявленную функциональность. Дизайн и юзабилити. Приложение должно быть привлекательным, удобным в использовании и интуитивно понятным для пользователей. App Store Optimization. Убедитесь, что ваше приложение соответствует всем требованиям и рекомендациям магазинов приложений App Store или Google Play. Используйте ключевые слова в названии и описаниях, а также оптимизируйте креативы, чтобы обеспечить лучшую видимость в поисковых результатах и высокий уровень конверсии. Не следует забывать о бусте, который дает Apple при первом релизе. Title вашего приложения будет показываться в автоподсказках по запросам, которые прописаны в нем. Поэтому добавьте туда максимально релевантные и популярные ключевые слова. Маркетинговий план. Разработайте пошаговый маркетинговый план для продвижения приложения через различные каналы, такие как социальные медиа, контент-маркетинг, реклама и сотрудничества с инфлюенсерами. Рейтинг и отзывы. Уделите внимание обратной связи пользователей. Оценки и отзывы влияют на повышение рейтинга и предоставляют ценную информацию по улучшению вашего приложения.

Эти аспекты должны быть учтены перед началом продвижения мобильного приложения, чтобы обеспечить его успешный выход на рынок и максимальную эффективность продвижения.

Аналитика продвижения мобильного приложения

Аналитика продвижения мобильных приложений является важным этапом для оценки ее эффективности. Существует несколько ключевых шагов, которые помогут провести этот анализ.

Определите конкретные метрики успешности, которые вы хотите измерить. Это могут быть показатели количества загрузок, активности пользователей, конверсий, доходов или другие. Их можно условно разделить на внешние и внутренние. Первые доступны всем пользователям, вторые только для разработчиков.

Внешние метрики связаны с поисковыми запросами и видимостью вашего приложения. Это должно быть вашим ключевым KPI при оценке эффективности текстовой оптимизации. Чем больше популярных поисковых запросов в топе, тем выше видимость вашего приложения, что напрямую влияет на количество органического трафика.

К внутренним метрикам можно отнести все данные аналитики приложения. В первую очередь это доход. Также вам следует следить за показами, загрузками, рейтингом и другими показателями приложения.

Собирайте данные о приложении и его взаимодействии с пользователями. Используйте аналитические инструменты, такие как Google Analytics или Firebase, для отслеживания активности пользователей, их поведения, конверсий и других важных показателей.

Как выбрать эффективный способ продвижения мобильного приложения

Вы сможете выбрать наиболее эффективный способ продвижения для вашего мобильного приложения, который лучше всего соответствует вашим потребностям и ресурсам, объединив эти факторы:

Целевая аудитория. Тщательно проанализируйте свою целевую аудиторию и исследуйте, на каких платформах и площадках она активна. Например, если ваша целевая аудитория преимущественно пользуется Instagram, рассмотрите возможности продвижения именно через эту социальную сеть.



Бюджет. Определите свой бюджет для продвижения и оцените, какие способы для вас наиболее приемлемы в его рамках. Например, реклама на платформах Google или в социальных сетях могут потребовать значительных финансовых затрат, тогда как сотрудничество с лидерами мнений может быть менее затратным.



Время и ресурсы. Оцените доступные вам временные и человеческие ресурсы для реализации выбранного способа продвижения. Некоторые методы могут потребовать много времени и усилий, например, создание контента для блога или поддержки социальных сетей, тогда как другие могут быть более автоматизированными, например, реклама в поисковых системах.



Анализ конкурентов. Изучите, какие методы продвижения используют ваши конкуренты. Это может дать вам представление о том, что работает в вашей отрасли и поможет вам найти свою нишу и выделиться из конкуренции.



Тестирование и аналитика. Не забывайте о важности тестирования и анализа результатов. Попробуйте разные способы продвижения, проводите А/В-тестирование и измеряйте их эффективность. Анализируйте данные, чтобы определить, какие методы лучше всего работают для вашего приложения.

Топ-5 самых распространенных ошибок при продвижении мобильных приложений

Чтобы продвижение вашего мобильного приложения не было обречено на неудачу, следует знать, какие ошибки чаще всего допускают другие, и избегать их.

Недостаточное исследование целевой аудитории.

Незнание потребностей и ожиданий пользователей может привести к созданию приложения, которое не соответствует их потребностям. Это, конечно, уменьшает шансы на установку и пользование. Недостаточный фокус на маркетинг.

Отсутствие маркетинговой стратегии и продвижение наугад могут привести к низкой видимости приложения и такому же привлечению новых пользователей. Ваша стратегия должна быть четкой, вы точно знаете каналы, где собираетесь продвигать приложение. Недостаточная поддержка приложения.

Отсутствие постоянной поддержки, включая исправление ошибок, обновление функций и ответ на отзывы пользователей, может привести к потере доверия со стороны последних. Выпуск приложения без надлежащего тестирования.

Это может привести к проблемам с функциональностью, стабильностью работы приложения и общим опытом пользователей, что может негативно повлиять на его успех и репутацию. Отсутствие аналитики и оценки результатов.

Недостаточное внимание к сбору и анализу данных о взаимодействии пользователей с приложением может затруднить определение эффективности продвижения и сведет на ноль выявление возможностей для его дальнейшего совершенствования.

Вывод

Продвижение мобильных приложений предполагает четкое понимание своей аудитории и наличие стратегии, по которой вы будете двигаться.

Объединяйте ваши маркетинговые усилия, используя сразу несколько каналов для продвижения — это позволит вам быстрее стать замеченными своей аудиторией.

Помните, что без надлежащего качества во всем — от работы приложения до рекламных креативов, высоких результатов будет достичь труднее, или они будут кратковременными.







