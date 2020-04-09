Продвижение Telegram-канала с помощью агентства Netpeak — чтоооооо???

Что: продвижение в Telegram.

Для кого: бизнес, который хочет увеличить охват и трафик для своего контента.

Длительность услуги: минимум 3 месяца.

Начнём с предыстории. Уж простите, но стоит описать проблему, с которой мы тут собрались бороться и кому собрались помогать. Если вам нужно сразу к делу, то листайте до следующего подзаголовка.

Итак, мы в Netpeak давно и упорно занимаемся контент-маркетингом. Первая публикация в этом блоге появилась ещё в далёком 2008 году и с тех пор наше корпоративное медиа превратилось в одно из популярнейших (без ложной скромности) отраслевых изданий в русскоязычном интернет-пространстве с ежемесячной аудиторией в 220 000 читателей. И мы, как и очень многие из тех, кто занимается регулярным производством контента, постоянно ищем способы, которые позволят этот контент эффективно дистрибутировать.

По правде сказать, таких способов остаётся всё меньше, особенно, если контент не развлекательный, а ваш CEO не дотягивает по харизме и количеству свободного от основной работы времени до Евгения Черняка (прости, Дима).

Если не сдабривать дистрибуцию рекламным бюджетом на промо постов, то выходит и вовсе грустная картина. А посты и так обходятся не дёшево в производстве, знаете ли: специалист пишет, редактор редактирует и верстает, дизайнер картиночку рисует.

В последние годы мы грустно наблюдаем за тем, как онлайн-дистрибуция контента замыкается на поиске (а это значит how-to статьи в 99% случаев) и персоналиях (лидерах мнений в своих тематиках). Вы знаете, что средний органический охват публикаций в Facebook среди подписчиков страниц брендов — 2%? То есть из 10 000 фолловеров страницы компании пост в ленте увидят только 200 человек. Средняя открываемость email-рассылок — 16%, не считая проблем со спам-фильтрами и авторитетностью адреса отправителя.

Самая популярная история нашего Instagram за всё время его существования — поиск котят нашей офисной кошки (посмотрите, там целый сериал). Это интересно, но заявок не приносит.

В общем, ваши подписчики на популярных социальных платформах перестали быть активом. Вашими конкурентами за внимание в лентах стали тревел-блогеры, микро-инфлюенсеры, звёзды бизнеса, комики и кулинары. Для скучных (весёлых, глубоких, вызывающих) постов от страниц брендов, которым нужно продавать свои продукты и услуги, нет места на этом празднике жизни. Интернет-медиа стремительно превращаются в телевизор.

И вот на этом фоне открытием для нас стал Telegram. За два года мы проэксперементировали с несколькими проектами в разных тематиках и с уверенностью можем сказать, что сейчас этот канал дистрибуции контента — один из самых эффективных, если вы регулярно производите контент.

Почему Telegram?

Телеграму всего несколько лет, а отметка новых скачиваний этого мессенджера растет с каждым днем. Популярным он стал благодаря появлению каналов. Канал в телеграме — это что-то среднее между новостной лентой и блогом на определенную тему. И все же, почему мы считаем, что телеграм эффективнее других соцсетей?



Ваше сообщение не пропустят. Средний охват одного поста в Telegram-канале — 3 193. СTR — 26%. Напомню, что для других соцсетей показатель органического охвата не превышает 10%. Для email-рассылок показатель 16-20% считается достойным.

Растущая платёжеспособная аудитория. По данным исследования TG Stat, большинство пользователей мессенджера:

мужчины (67%), женщины (33%);

возраст основной группы пользователей: 25-34 (38%);

топ-5 сфер занятости пользователей: «IT» (26,7%), «производство» (10,6%), «маркетинг» (9,4%), «торговля» (9%), «финансы» (5,1%);

средний месячный доход: $1000-$3000 (63,1% пользователей).

Это удобно. Да, звучит банально, но это удобно. Есть просто лента и любимые паблики с новостями/гифками/обучающим материалом/музыкой. Как в старые добрые времена.

Немного цифр. Мы сравнили средние показатели эффективности наших аккаунтов в Telegram, Facebook и Instagram. Данные взяли за 4 квартал 2019 года, и вот что получилось:

Соцсеть Охват одного поста ERR* (уровень вовлеченности аудитории), % Кол-во кликов по ссылке Telegram 3 193 49,8 12 179 Facebook 1 408 8,2 4 266 Instagram 1 191 40,4 в постах Instagram нет ссылок

Табл. Средние показатели эффективности за 4 квартал 2019

*ER = (охват одного поста / кол-во подписчиков) x 100%

Что мы предлагаем?

Мы провели исследование на предмет того, что предлагают на рынке по услуге продвижения в Telegram и поняли, что там всё как-то стрёмно (уж простите). Разные сервисы и компании предлагают фиксированное количество подписчиков за три дня по 5 (10, 20) рублей за штуку. Естественно, это никак не связано с живыми читателями. Второй формат, популярный на рынке: «постим по посту в день и ежемесячно отчитываемся о том, что запостили по посту в день».

В общем, мы решили протестировать спрос на услугу в своём формате. По сути, это классический медиабаинг. Проще говоря, мы предлагаем взять на себя закупку рекламы в телеграм-каналах для привлечения подписчиков в канал клиента.

Мы отбираем их по своей методологии (проверяем площадки на вовлечённость, накрутку ботов и участие в сетках), сами готовим посты, сами договариваемся о размещениях с администраторами каналов, контролируем выходы постов, и, конечно, готовим отчётность с оценкой охвата и стоимостью подписчиков.

Кому подойдёт услуга продвижения в Telegram?

Тем, кто регулярно производит контент и хочет более эффективно его дистрибутировать. Канал способен повысить узнаваемость вашего бренда, продукта или персоны, создать сообщество вокруг него.

База подписчиков канала является потенциальными клиентами вашего бизнеса, которую в дальнейшем можно стимулировать к совершению нужного целевого действия, не злоупотребляя этим.

Также это отличная площадка для сбора обратной связи. Главное требование — регулярное производство контента.

Что включает в себя услуга

Анализ конкурентов (мы соберем каналы по схожим тематикам, составим сравнительную характеристику и определим позицию вашего канала среди конкурентов). Подборка каналов-доноров (на этом этапе мы подберем и составим список релевантных каналов для размещения рекламы на специальных площадках/каталогах/биржах). Оценка качества отобранных каналов (мы соберем статистику по ключевым показателям среди потенциальных каналов для размещения рекламы, проверим их на спамность и отсеим лишние). Коммуникации с администраторами каналов (далее мы согласуем цены размещения рекламных постов, свободные даты и условия публикации). Разработка креативов (далее индивидуально для каждого канала-донора мы готовим нативный текст и соответствующий баннер, так как реклама канала не должна выбиваться по стилю ведения канала, в котором мы даем рекламу). Публикация рекламных постов и отчетность (на этом этапе начинается постоянная публикация рекламных постов). Мы поддерживаем коммуникацию с администраторами каналов-доноров, следим за соблюдением договорённостей и собираем статистику во время/после рекламы.

Преимущества услуги продвижения в Telegram от Netpeak

Что предлагают на рынке: Что предлагаем мы: Накрутка ботов и закупка мотивированного трафика.

Вам предлагают купить фиксированное количество подписчиков по фиксированной стоимости. Такие подписчики — это фейковые аккаунты или школьники, выполняющие задания на специальных сервисах за небольшое вознаграждение. Это не имеет ничего общего с живыми читателями. Живые подписчики. Мы разработали собственную методологию отбора каналов-доноров, с помощью которой тщательно оцениваем и подбираем лучшие каналы для каждого проекта. Мы не занимаемся накруткой ботов и привлекаем только живых пользователей, которые заинтересовались вашим сообщением. Наполнение канала контентом с помощью рерайта и копипаста, который не может обеспечить лояльность и вовлечённость читателей. Мы не ведем ваши каналы, потому что аудитория идёт за уникальным контентом и авторской подачей. Мы профессионально размещаем рекламу, чтобы обеспечить ваш контент активной и живой аудиторией. Стандартные отчеты в формате «количество постов и прирост подписчиков». Отчетность. Мы работаем с прозрачными KPI, ориентируемся на охват и целевую стоимость подписчика, чтобы сделать продвижение вашего канала максимально эффективным.

Команда проекта

В команду со стороны проекта входят:

интернет-маркетолог : отвечает за подбор каналов для размещения рекламы, подготовку рекламных текстов, договорённости о размещении рекламы с администраторами каналов, анализ эффективности размещений;

: отвечает за подбор каналов для размещения рекламы, подготовку рекламных текстов, договорённости о размещении рекламы с администраторами каналов, анализ эффективности размещений; менеджер проекта : отвечает за коммуникацию с клиентом, согласование рекламных материалов, формирование системы ключевых показателей эффективности (KPI) и регулярную отчётность;

: отвечает за коммуникацию с клиентом, согласование рекламных материалов, формирование системы ключевых показателей эффективности (KPI) и регулярную отчётность; дизайнер: при необходимости подготовит иллюстрации для размещения постов.

Что в итоге?

В итоге вы получаете понятную услугу по размещению рекламы с привлечением живых подписчиков. Эти подписчики могут переходить на ваш сайт и потреблять ваш контент с гораздо большей вероятностью, чем из таких каналов, как социальные сети и email-маркетинг.

Если вам нужно увеличить охват своего контента и создать сообщество вокруг него, а также вы понимаете, сколько времени занимает размещение рекламы и как сложно отбирать качественные площадки, вам точно подойдёт эта услуга. Попробуем?

Минимальный срок сотрудничества по услуге продвижения в Telegram 3 месяца (этого достаточно, чтобы сделать выводы об эффективности инструмента).