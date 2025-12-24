Руководство по Apple Ads на 2026 год

Руководство по Apple Ads на 2026 год

Apple Ads — довольно сложная и непонятная платформа для тех, кто хочет рекламировать свое мобильное приложение через различные типы управления рекламными кампаниями и местами размещения. К тому же Apple Ads работает по другой стратегии ставок, чем Meta Ads и Tik Tok Ads.

Именно поэтому команда RadASO подготовила подробную инструкцию, как пользоваться Apple Ads и улучшить результаты на платформе.

Что такое Apple Ads и почему его переименовали

Apple Ads — это официальная рекламная платформа от Apple, которая дает возможность рекламироваться в App Store.Apple Ads ранее назывался Apple Search Ads, но изменил свое название 14 апреля 2025 года, аргументируя это тем, что рекламные решения Apple уже вышли за пределы поиска:

Наши рекламные решения выходят за пределы поиска — поэтому мы меняем название.

Рекламные решения Apple уже вышли за пределы поиска, из-за этого они изменили название платформы.

Основные типы управления рекламными кампаниями в Apple Ads

Apple Ads предлагает два формата управления кампаниями — Basic и Advanced, которые имеют особенности в подходе к ставкам и уровню контроля над рекламой.

Apple Ads Basic

В этом режиме используется модель Cost Per Install: рекламодатель задает желаемую стоимость за установку (CPI), а система самостоятельно подбирает ключевые слова и пытается удержать результаты в пределах заданного бюджета.

На первый взгляд, все удобно: вы платите только за загрузку приложения, без необходимости настраивать каждое ключевое слово отдельно. Но есть важный нюанс — отсутствие возможности влиять на качество этих ключевых слов.

Поскольку слова подбираются автоматически, среди них часто появляются нерелевантные — такие, которые не соответствуют ожиданиям пользователей или особенностям приложения.

В результате возрастает риск привлечь аудиторию, которая не выполняет целевые действия после установки. Кроме того, несмотря на фиксированную стоимость установки, система не дает гибкости в управлении ставками, поэтому вы можете переплачивать за трафик, который при ручной настройке стоил бы дешевле.

Apple Ads Advanced

Здесь ситуация противоположная. Этот тип кампаний позволяет использовать как модель Cost Per Tap (оплата за касание объявления), так и Cost Per Install с заданной целевой CPA. Вы получаете полный контроль:

самостоятельно выбираете ключевые слова;

управляете ставками на уровне групп объявлений;

можете постепенно оптимизировать кампанию на основе аналитики.

Это особенно полезно в конкурентных нишах или для приложений, которые требуют тонкой настройки аудитории.

Также Apple Ads Advanced открывает доступ к более широким возможностям таргетинга. В частности, можно выбирать:

страны показа;

типы устройств;

демографические характеристики пользователей;

запускать кампании в различных плейсментах App Store — Search Tab, Today Tab, Product Page и Search Results.

В этом режиме доступно создание Custom Product Pages — уникальных вариантов страниц приложения, адаптированных под отдельные ключевые слова или сегменты аудитории. Это позволяет точнее соответствовать ожиданиям пользователей и повышать конверсии.

Basic подходит для быстрого старта без сложных настроек, но имеет ограниченную управляемость и риск менее релевантного трафика.

Advanced — более гибкий инструмент для тех, кто готов инвестировать время и ресурсы в аналитику и оптимизацию.

Различия между местами размещения: Search Tab, Today Tab, Search Results и Product Page

Search Tab, Today Tab и Product Page — это медийные места размещения, в основном нацеленные на повышение узнаваемости бренда приложения. Именно они обеспечивают наибольший охват, значительно опережая Search Results по количеству показов.

Показ рекламы в Search Tab располагается в списке рекомендуемых приложений.

В Today Tab реклама располагается на главной странице в App Store.

Реклама в Product Page отображается в блоке «Также может заинтересовать» — внизу страницы приложения, которое пользователь уже открыл.

Search Results — поисковое размещение, которое работает по заданным ключевым словам и остается самым популярным в Apple Ads. Именно благодаря рекламе в этом плейсменте ваше приложение по выбранным ключевым словам будет получать верхние позиции выдачи — даже выше органических результатов.

Как создать рекламную кампанию в Apple Ads Advanced

Для запуска кампании в Apple Ads Advanced необходимо выполнить следующие действия:

Подключить учетные записи Apple Ads с App Store Connect. Выбрать приложение, которое будете продвигать.

Определить формат размещения: Search Tab, Today Tab, Search Result, Product Page.

Указать страны, в которых планируете запуск.

Задать название кампании. Установить значение Daily Cap.

Добавить название Ad group. Назначить Default Max CPT Bid для Ad Group.

Настроить аудиторию, которой будут показываться объявления.

Для Search Result:

Выбрать тип соответствия ключевых слов — Exact Match или Broad Match.

Exact Match

Broad Match

Добавить необходимые ключевые слова для запуска кампании.

Основные метрики в Apple Ads и как их интерпретировать

В Apple Ads доступно много метрик, однако основными, которые больше всего понадобятся для ежедневной работы, являются Spend, Impressions, Taps, Installs, Installs (Tap-Through), AVG CPT, AVG CPA, AVG CPA (Tap-Through), TTR, CR, CR (Tap-Through), CPT Bid, CPA Goal. Большинство из них широко известны, однако есть такие, которые путают или непонятны.

В основном для рекламных платформ CPA расшифровывается как Cost-Per-Acquisition, так же и в Apple Ads. Термин «Acquisition» здесь означает «Install». Можно смело сказать, что CPA = CP. Если увидите метрики в Apple Ads, где фигурирует CPA, такие как CPA Goal, AVG CPA и т. д., знайте: речь идет именно о средней цене за загрузку.

Загрузки делятся на три категории — Tap-Through, View-Through и Total.

Tap-Through — общее количество новых и повторных загрузок от пользователей, которые нажали на вашу рекламу в течение 30 дней.

View-Through — общее количество новых и повторных загрузок от пользователей, которые просмотрели объявления, но не нажали на них в течение одного дня.

Total — общее количество новых и повторных загрузок из категорий Tap-Through и View-Through в течение отчетного периода.

Чего не хватает в Apple Ads и как это решает RadASO

Хотя кажется, что в Apple Ads собраны все основные метрики и инструменты, на самом деле важных показателей и возможностей не хватает. Среди них:

Installs / Impressions;

Impressions Share;

Rank;

защита от каннибализации.

Эти метрики существенно влияют на эффективность работы с Apple Ads. Почему они важны:

Показатель Installs / Impressions еще можно рассчитать вручную, хотя это и требует времени. Зато метрики типа Impressions Share и Rank практически невозможно вычислить без доступа к внутренним данным Apple Ads. Именно благодаря этому показателю пользователь сможет понять, насколько часто пользователи после показа рекламы устанавливают приложение, а также при тестировании скриншотов понимать, какие работали лучше. Impressions Share показывает, какую долю выкупленного трафика по определенным ключевым словам по сравнению с конкурентами. Метрика дает понимание, есть ли потенциал для роста по выбранному ключу или усиление не принесет ничего, кроме увеличения расходов. Rank отвечает за органическую выдачу приложения по определенному ключевому слову. Метрика помогает понять, растет или падает приложение в органике, и нужно ли отключать определенное ключевое слово, если оно занимает высокую позицию в органической выдаче. Функция «Защита от каннибализации» автоматически отключает ключевые слова в рекламе, по которым приложение уже имеет высокие органические позиции. Это позволяет не тратить бюджет на платный трафик, который и так приходит из органики. Чаще всего функцию используют после SEO-оптимизации, чтобы избежать дублирования усилий.

В Apple Ads таких функций нет, но они реализованы в инструменте от команды RadASO. Он позволяет видеть важные метрики и автоматически отключать ключевые слова в рекламе, как только те достигают заданной позиции в органической выдаче. Это помогает избежать каннибализации трафика и уменьшить расходы.

Типы Search Results campaign в Apple Ads и что такое SAP

Search Results делятся на три основных типа кампаний:

Brand campaigns;

General search terms;

Competitors campaigns.

Brand campaigns

Это кампании с ключевыми словами, связанными с названием или вариациями бренда приложения. Их роль — защита бренда от конкурентов, рекламирующихся по схожим запросам, а также улучшение индексации и рост органической видимости. Кроме того, они способствуют росту количества загрузок через просмотр (View-Through installs).

Пример защиты бренда

Еще одна причина запускать Brand Campaigns — больше скриншотов в выдаче. Когда пользователь ищет ваш бренд, он видит сразу шесть скриншотов: три — в рекламном блоке, еще три — в органическом. Это привлекает больше внимания к приложению. Пользователь видит больше уникальных торговых предложений, и это побуждает его совершить целевое действие в приложении.

General search terms

Это тип ключевых слов в поисковой рекламе, которые не связаны ни с одним брендом. Они охватывают общие запросы пользователей, такие как «одежда», «обувь», «одежда онлайн», «магазин», и помогают привлекать широкую аудиторию, которая еще не определилась с конкретной торговой маркой.

Competitors campaigns

Тип ключевых слов в поиске, охватывающий все запросы с названиями приложений конкурентов. Именно по ним большинство рекламодателей размещает объявления, чтобы перехватить пользователей, которые намеревались установить приложение конкурента.

Для большей эффективности ключевые слова конкурентов объединяют в отдельные группы. Это упрощает управление кампанией, особенно когда у конкурента много запросов с высоким SAP или именно эти ключи приносят больше всего конверсий.

SAP (Search Ads Popularity)

Показывает, как часто пользователи ищут запрос в App Store на основе данных из Apple Ads. В Apple Ads показатель SAP рассчитывается по шкале от 1 до 100, и его можно увидеть в отчете «Monthly Search Term Rank Report» в разделе Insights → Explore Insights в вашем рекламном кабинете Apple Ads.

Выводы