Посібник з Apple Ads на 2026 рік

Apple Ads — досить складна та незрозуміла платформа для тих, хто бажає рекламувати свій мобільний застосунок через різноманітні типи керування рекламними кампаніями та місцями розміщення.До того ж Apple Ads працює за іншою стратегією ставки і ніж той самі Meta Ads та Tik Tok Ads.

Саме тому команда RadASO підготувала детальну інструкцію, як користуватися Apple Ads та покращити результати на платформі.

Що таке Apple Ads та чому його перейменували

Apple Ads — це офіційна рекламна платформа від Apple, яка дає можливість рекламуватися в App Store.Apple Ads раніше називався Apple Search Ads, але змінив свою назву 14 квітня 2025 року, аргументуючи це тим, що рекламні рішення Apple вже вийшли за межі пошуку:

Our advertising solutions go beyond search — so we’re changing our name.

Основні типи керування рекламними кампаніями в Apple Ads

Apple Ads пропонує два формати керування кампаніями — Basic й Advanced, котрі мають особливості у підході до ставок і рівні контролю над рекламою.

Apple Ads Basic

У цьому режимі використовується модель Cost Per Install: рекламодавець задає бажану вартість за встановлення (CPI), а система самостійно підбирає ключові слова та намагається втримати результати в межах заданого бюджету.

На перший погляд, все зручно: ви платите лише за завантаження застосунку, без потреби налаштовувати кожне ключове слово окремо. Але є важливий нюанс — відсутність можливості впливати на якість цих ключових слів.

Оскільки слова підбираються автоматично, серед них часто з’являються нерелевантні — такі, що не відповідають очікуванням користувачів або особливостям застосунку.

У результаті зростає ризик залучити аудиторію, яка не виконує цільових дій після встановлення. Крім того, попри фіксовану вартість інсталяції, система не дає гнучкості в управлінні ставками, тому ви можете переплачувати за трафік, який при ручному налаштуванні коштував би дешевше.

Apple Ads Advanced

Тут ситуація протилежна. Цей тип кампаній дає змогу використовувати як модель Cost Per Tap (оплата за дотик до оголошення), так і Cost Per Install із заданою цільовою CPA. Ви отримуєте повний контроль:

самостійно обираєте ключові слова;

керуєте ставками на рівні груп оголошень;

можете поступово оптимізувати кампанію на основі аналітики.

Це особливо корисно в конкурентних нішах або для застосунків, які потребують тонкого налаштування аудиторії.

Також Apple Ads Advanced відкриває доступ до ширших можливостей таргетингу. Зокрема, можна обирати:

країни показу;

типи пристроїв;

демографічні характеристики користувачів;

запускати кампанії в різних плейсментах App Store — Search Tab, Today Tab, Product Page і Search Results.

У цьому режимі доступне створення Custom Product Pages — унікальних варіантів сторінок застосунку, адаптованих під окремі ключові слова чи сегменти аудиторії. Це дає змогу точніше відповідати очікуванням користувачів і підвищувати конверсії.

Basic підходить для швидкого старту без складних налаштувань, але має обмежену керованість і ризик менш релевантного трафіку.

Advanced — гнучкіший інструмент для тих, хто готовий інвестувати час і ресурси в аналітику та оптимізацію.

Відмінності між місцями розміщення: Search Tab, Today Tab, Search Results та Product Page

Search Tab, Today Tab та Product Page — це медійні місця розміщення, що здебільшого націлені на підвищення впізнаваності бренду застосунку. Саме вони забезпечують найбільше охоплення, значно випереджаючи Search Results за кількістю показів.

Показ реклами у Search Tab розташовується в списку рекомендованих додатків.

У Today Tab реклама розташовується на головній сторінці в App Store.

Реклама у Product Page відображається в блоці «Теж може зацікавити» — внизу сторінки застосунку, який користувач уже відкрив.

Search Results — пошукове розміщення, яке працює за заданими ключовими словами й залишається найпопулярнішим у Apple Ads. Саме завдяки рекламі в цьому плейсменті ваш застосунок за обраним ключовими словами отримуватиме верхніпозиції видачі — навіть вище за органічні результати.

Як створити рекламну кампанію в Apple Ads Advanced

Для запуску кампанії в Apple Ads Advanced необхідно виконати наступні дії:

Під’єднати облікові записи Apple Ads з App Store Connect. Вибрати застосунок, котрий просуватимете.

Визначити формат розміщення: Search Tab, Today Tab, Search Result, Product Page.

Зазначити країни, у яких плануєте запуск.

Задати назву кампанії. Встановити значення Daily Cap.

Додати назву Ad group. Призначити Default Max CPT Bid для Ad Group.

Налаштувати аудиторію, котрій показуватимуться оголошення.

Для Search Result:

Вибрати тип відповідності ключових слів —Exact Match чи Broad Match.

Exact Match

Broad Match

Додати необхідні ключові слова для запуску кампанії.

Основні метрики в Apple Ads та як їх інтерпретувати

В Apple Ads доступно багато метрик, проте основними, які найбільше знадобляться для щоденної роботи є Spend, Impressions, Taps, Installs, Installs (Tap-Through), AVG CPT, AVG CPA, AVG CPA (Tap-Through), TTR, CR, CR (Tap-Through), CPT Bid, CPA Goal. Більшість з них широко відомі, проте є такі, що плутають або незрозумілі.

Здебільшого для рекламних платформ CPA розшифровується як Cost-Per-Acquisition, так само і в Apple Ads. Термін «Acquisition» тут означає «Install». Можна сміливо сказати, що CPA = CP. Якщо побачите метрики в Apple Ads де фігурує CPA такі як CPA Goal, AVG CPA тощо, знайте: йдеться саме про середню ціну за завантаження.

Завантаження поділяють на три категорії — Tap-Through, View-Through та Total.

Tap-Through — загальна кількість нових та повторних завантажень від користувачів, які натиснули на вашу рекламу протягом 30 днів.

View-Through — загальна кількість нових та повторних завантажень від користувачів, котрі переглянули оголошення, але не натиснули на них протягом одного дня.

Total — загальна кількість нових і повторних завантажень з категорій Tap-Through та View-Through протягом звітного періоду.

Чого не вистачає в Apple Ads та як це вирішує RadASO

Хоча здається, що в Apple Ads зібрані всі основні метрики та інструменти, насправді важливих показників і можливостей бракує. Серед них:

Installs / Impressions;

Impressions Share;

Rank;

захист від канібалізації.

Ці метрики суттєво впливають на ефективність роботи з Apple Ads. Чому вони важливі:

Показник Installs / Impressions ще можна розрахувати вручну, хоча це й потребує часу. Натомість метрики на кшталт Impressions Share та Rank практично неможливо обчислити без доступу до внутрішніх даних Apple Ads. Саме завдяки цьому показнику користувач зможе зрозуміти, наскільки часто користувачі після показу реклами встановлюють застосунок, а також при тестуванні скриншотів розуміти які працювали краще. Impressions Share показує, яку частку викупленого трафіку за певними ключовими словами у порівнянні з конкурентами. Метрика дає розуміння, чи є потенціал для зростання за обраним ключем чи посилення не принесе нічого, окрім збільшення витрат. Rank відповідає за органічну видачу застосунку за певним ключовим словом. Метрика допомагає розуміти, зростає чи падає застосунок в органіці, і чи потрібно вимикати певне ключове слово, якщо воно займає високу позицію в органічній видачі. Функція «Захист від канібалізації» автоматично вимикає ключові слова в рекламі, за якими застосунок вже має високі органічні позиції. Це дає змогу не витрачати бюджет на платний трафік, який і так приходить з органіки. Найчастіше функцію використовують після SEO-оптимізації, щоб уникнути дублювання зусиль.

У Apple Ads таких функцій немає, але вони реалізовані в інструменті від команди RadASO. Він дозволяє бачити важливі метрики та автоматично вимикати ключові слова в рекламі, щойно ті досягають заданої позиції в органічній видачі. Це допомагає уникнути канібалізації трафіку та зменшити витрати.

Типи Search Results campaign в Apple Ads та що таке SAP

Search Results поділяють на основні три типи кампаній:

Brand campaigns;

General search terms;

Competitors campaigns.

Brand campaigns

Це кампанії з ключовими словами, пов’язаними з назвою або варіаціями бренду застосунку. Їхня роль — захист бренду від конкурентів, що рекламуються за схожими запитами, а також покращення індексації й зростання органічної видимості. Крім того, вони сприяють зростанню кількості завантажень через перегляд (View-Through installs).

Приклад захисту бренду

Ще одна причина запускати Brand Campaigns — більше скриншотів у видачі. Коли користувач шукає ваш бренд, він бачить одразу шість скриншотів: три — у рекламному блоці, ще три — в органічному. Це привертає більше уваги до застосунку. Користувач бачить більше унікальних торгових пропозицій і це заохочує його зробити цільову дію в застосунку.

General search terms

Це тип ключових слів у пошуковій рекламі, що не пов’язані з жодним брендом. Вони охоплюють загальні запити користувачів, як-от «одяг», «взуття», «одяг онлайн», «магазин», і допомагають залучати широку аудиторію, котра ще не визначилася з конкретною торговою маркою.

Competitors Brands

Тип ключових слів у пошуку, що охоплює всі запити з назвами застосунків конкурентів. Саме за ними більшість рекламодавців розміщує оголошення, щоб перехопити користувачів, які мали намір встановити застосунок конкурента собі. Задля більшої ефективності ключові слова конкурентів об’єднують в окремі групи.

Це спрощує керування кампанією, особливо коли конкурент має багато запитів із високим SAP або саме ці ключі приносять найбільше конверсій.

SAP (Search Ads Popularity)

Показує, наскільки часто користувачі шукають запит в App Store на основі даних з Apple Ads. В Apple Ads показник SAP рахується за шкалою від 1 до 100, і його можна побачити у звіт «Monthly Search Term Rank Report» у розділі Insights → Explore Insights у вашому рекламному кабінеті Apple Ads.

Висновки