С чего начать обучение SEO и как понять, что это «твоё»

B Netpeak многие специалисты приходят на позицию junior, но мы пониманием, что изучение специфики SEO стартует задолго до изучения вакансий. Если вы решили попробовать себя в SEO и не знаете, за что браться, предлагаем подборку материалов, с которыми вам будет проще определиться в своём выборе.

Суть профессии: инструменты, задачи, понятия

Прежде чем принять решение, вникните в специфику. На чем строится услуга, что такое поисковая выдача и как работает поисковик, методы оптимизации, преимущества и недостатки — читайте об этом в материале «Что такое SEO и зачем нужна поисковая оптимизация».

Что нужно знать специалисту

Базовые термины. У Google также есть руководство по поисковой оптимизации для новичков. Это знания, которые нужны каждому начинающему SEO-специалисту, и они собраны командой, работающей над поисковой системой. Однозначно стоит внимания.

Как работают поисковые системы Google и Яндекс, определяют и ранжируют сайты.

Актуальные алгоритмы поисковых систем Google и Яндекс с учетом постоянных апдейтов алгоритмов обновления.

Как оптимизировать сайт и контент под требования поисковых систем с учетом особенностей каждой из них.

Всё об инструментах веб-аналитики, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Data Studio.

Работа с базами данных, BI-платформами, программирование на Python.

Как использовать Google My Businnes для продвижения.

Об особенностях разметки для разных типов сайтов и страниц.

О сборе семантического ядра, кластеризации.

Принципы технической оптимизации.

Всё о файле Robots.txt, операторах запросов Google и Яндекс, структуре сайтов, работе с изображениями, коммерческих факторах ранжирования, дублях страниц, продвижении в регионах, регулярных выражениях, YMYL-страницах.

О закупке ссылок, оценке ссылочной массы и доноров.

О том, что такое маркетинг и какими бывают стратегии.

О работе сайта: админка, домен, хостинг и т. д.

Вся информация есть в карте знаний Netpeak Group, наиболее полный список ссылок, которые вам нужно знать Junior-специалисту SEO. Это ссылки на справки поисковых систем, сервисов, необходимых в работе, статьи в Netpeak Journal, а также ценные материалы наших коллег, которые мы считаем обязательными к изучению.

Кстати, блоги сервисов, на которые есть ссылки в карте знаний, можете смело брать за основу в своём изучении SEO. Это будут ваши направляющие в постижении всех азов поисковой оптимизации.

Что и кого читать

Блог многофункциональной SEO-платформы Serpstat с аналитикой, новостями, мануалами для специалистов разных уровней. Также обратите внимание на видеоформат материалов. Здесь есть короткие справочные ролики «Serpstat за 3 минуты» и развёрнутые вебинары — можно выбрать, сколько времени сегодня потратить на обучение. Рекомендуем блог специалиста Сергея Кокшарова, у которого есть отдельный раздел для новичков и канал в Telegram. Кстати, Сергей Кокшаров разработал видеокурс «Введение в SEO» за 30 дней.



3. Блог старейшей компании Seoru с отдельными публикациями и подборками материалов по актуальным темам.

4. Интересно и просто рассказывает про SEO-продвижение Александр Ожгибесов на своем YouTube-канале. Понятно и полезно будет новичкам и тем, кто уже имеет практический опыт оптимизации.

5. Подробные и большие исследования делает команда «Ашманов и партнёры». Материалы вы найдете в блоге по тегу «SEO».

6. Много практических рекомендаций, основанных на реальном опыте ищите в блоге Seoprofy.ua. Например, как увеличить трафик, на реальном примере, как вернуть позиции и многое другое.

7. Содержательные материалы предлагает Михаил Шакин читателям своего блога. Также на YouTube-канале он объединяется с другими специалистами и на вебинарах разбирает актуальные проблемы продвижения. Потеря трафика, аудит больших и малых сайтов, конверсия и продажи — с разбором причин и предложением решений.

8. Для владеющих английским языком рекомендуем The Moz Blog с исчерпывающими рекомендациями по продвижению в Google.

Кроме этого, в рубрике SEO на Netpeak Journal появляются материалы, где практики делятся различным опытом изучения сферы и продвижения в карьере.

Чем интересны материалы состоявшихся SEO-специалистов? Прочитав их, вы поймете, как устроена специфика профессии, какие трудности и возможности вас могут ожидать. Необязательно ваш опыт будет таким же, но вы точно сможете определиться, подходит вам такой образ жизни или нет.

Самоопределение, развитие, построение отношений

Перед вами будет ряд сопутствующих задач, на решение которых не влияет уровень SEO-знаний. Ему посвящены несколько полезных статей в Netpeak Journal:

Ваш образ жизни, навыки и привычки, определят, склонны ли вы к такой профессии. Об этом и о подборе на работу сотрудников различного уровня читайте в материале «Как стать SEO-специалистом Netpeak». Эти правила работают во многих других компаниях, поэтому вы сможете действовать с расчетом на несколько шагов вперед. На каждом этапе развития появляются новые актуальные задачи, и даже опытный специалист может не знать, с какой стороны начать их решение. Одной из них является увеличение заработка. Здесь пригодится материал Виктории Оноприенко «Инструкция для SEO-специалиста: как расти и зарабатывать больше». Еще одна задача — построение отношений с клиентами, а типажи бывают разные. Не факт, что вы столкнетесь с ними, но подготовиться не помешает. Семь кейсов с выводами вы найдете в статье Олега Скрыпа, создателя Apollon Guru, «Почему я уволился из SEO-агентства».

Soft skills: то, что нужно всем

Рекомендуем к прочтению статью PPC-специалиста Андрея Коваля, который подробно рассказывает, что такое soft skills или личные качества, и как от них зависит весь рабочий процесс SEO-специалиста. Хотя в тексте речь о специалисте по контекстной рекламе, рекомендации актуальны для многих других профессий.

Из статьи вы узнаете, как задавать правильные вопросы, зачем работать, как определять ценность своей работы, оптимизировать рабочий процесс и как правильно учиться. Это актуально для тех, кто только начинает свой путь в SEO.

Для начала этих ссылок и списков достаточно, чтобы вы могли самостоятельно разобраться в базовых знаниях и получить представление о профессии.

Саммари