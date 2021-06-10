С чего начать обучение SEO и как понять, что это «твоё»

B Netpeak многие специалисты приходят на позицию junior, но мы пониманием, что изучение специфики SEO стартует задолго до изучения вакансий. Если вы решили попробовать себя в SEO и не знаете, за что браться, предлагаем подборку материалов, с которыми вам будет проще определиться в своём выборе.
Суть профессии: инструменты, задачи, понятия
Прежде чем принять решение, вникните в специфику. На чем строится услуга, что такое поисковая выдача и как работает поисковик, методы оптимизации, преимущества и недостатки — читайте об этом в материале «Что такое SEO и зачем нужна поисковая оптимизация».
Что нужно знать специалисту
- Базовые термины. У Google также есть руководство по поисковой оптимизации для новичков. Это знания, которые нужны каждому начинающему SEO-специалисту, и они собраны командой, работающей над поисковой системой. Однозначно стоит внимания.
- Как работают поисковые системы Google и Яндекс, определяют и ранжируют сайты.
- Актуальные алгоритмы поисковых систем Google и Яндекс с учетом постоянных апдейтов алгоритмов обновления.
- Как оптимизировать сайт и контент под требования поисковых систем с учетом особенностей каждой из них.
- Всё об инструментах веб-аналитики, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Data Studio.
- Работа с базами данных, BI-платформами, программирование на Python.
- Как использовать Google My Businnes для продвижения.
- Об особенностях разметки для разных типов сайтов и страниц.
- О сборе семантического ядра, кластеризации.
- Принципы технической оптимизации.
- Всё о файле Robots.txt, операторах запросов Google и Яндекс, структуре сайтов, работе с изображениями, коммерческих факторах ранжирования, дублях страниц, продвижении в регионах, регулярных выражениях, YMYL-страницах.
- О закупке ссылок, оценке ссылочной массы и доноров.
- О том, что такое маркетинг и какими бывают стратегии.
- О работе сайта: админка, домен, хостинг и т. д.
Вся информация есть в карте знаний Netpeak Group, наиболее полный список ссылок, которые вам нужно знать Junior-специалисту SEO. Это ссылки на справки поисковых систем, сервисов, необходимых в работе, статьи в Netpeak Journal, а также ценные материалы наших коллег, которые мы считаем обязательными к изучению.
Кстати, блоги сервисов, на которые есть ссылки в карте знаний, можете смело брать за основу в своём изучении SEO. Это будут ваши направляющие в постижении всех азов поисковой оптимизации.
Что и кого читать
- Блог многофункциональной SEO-платформы Serpstat с аналитикой, новостями, мануалами для специалистов разных уровней. Также обратите внимание на видеоформат материалов. Здесь есть короткие справочные ролики «Serpstat за 3 минуты» и развёрнутые вебинары — можно выбрать, сколько времени сегодня потратить на обучение.
- Рекомендуем блог специалиста Сергея Кокшарова, у которого есть отдельный раздел для новичков и канал в Telegram. Кстати, Сергей Кокшаров разработал видеокурс «Введение в SEO» за 30 дней.
3. Блог старейшей компании Seoru с отдельными публикациями и подборками материалов по актуальным темам.
4. Интересно и просто рассказывает про SEO-продвижение Александр Ожгибесов на своем YouTube-канале. Понятно и полезно будет новичкам и тем, кто уже имеет практический опыт оптимизации.
5. Подробные и большие исследования делает команда «Ашманов и партнёры». Материалы вы найдете в блоге по тегу «SEO».
6. Много практических рекомендаций, основанных на реальном опыте ищите в блоге Seoprofy.ua. Например, как увеличить трафик, на реальном примере, как вернуть позиции и многое другое.
7. Содержательные материалы предлагает Михаил Шакин читателям своего блога. Также на YouTube-канале он объединяется с другими специалистами и на вебинарах разбирает актуальные проблемы продвижения. Потеря трафика, аудит больших и малых сайтов, конверсия и продажи — с разбором причин и предложением решений.
8. Для владеющих английским языком рекомендуем The Moz Blog с исчерпывающими рекомендациями по продвижению в Google.
Кроме этого, в рубрике SEO на Netpeak Journal появляются материалы, где практики делятся различным опытом изучения сферы и продвижения в карьере.
Самоопределение, развитие, построение отношений
Перед вами будет ряд сопутствующих задач, на решение которых не влияет уровень SEO-знаний. Ему посвящены несколько полезных статей в Netpeak Journal:
- Ваш образ жизни, навыки и привычки, определят, склонны ли вы к такой профессии. Об этом и о подборе на работу сотрудников различного уровня читайте в материале «Как стать SEO-специалистом Netpeak». Эти правила работают во многих других компаниях, поэтому вы сможете действовать с расчетом на несколько шагов вперед.
- На каждом этапе развития появляются новые актуальные задачи, и даже опытный специалист может не знать, с какой стороны начать их решение. Одной из них является увеличение заработка. Здесь пригодится материал Виктории Оноприенко «Инструкция для SEO-специалиста: как расти и зарабатывать больше».
- Еще одна задача — построение отношений с клиентами, а типажи бывают разные. Не факт, что вы столкнетесь с ними, но подготовиться не помешает. Семь кейсов с выводами вы найдете в статье Олега Скрыпа, создателя Apollon Guru, «Почему я уволился из SEO-агентства».
Soft skills: то, что нужно всем
Рекомендуем к прочтению статью PPC-специалиста Андрея Коваля, который подробно рассказывает, что такое soft skills или личные качества, и как от них зависит весь рабочий процесс SEO-специалиста. Хотя в тексте речь о специалисте по контекстной рекламе, рекомендации актуальны для многих других профессий.
Из статьи вы узнаете, как задавать правильные вопросы, зачем работать, как определять ценность своей работы, оптимизировать рабочий процесс и как правильно учиться. Это актуально для тех, кто только начинает свой путь в SEO.
Для начала этих ссылок и списков достаточно, чтобы вы могли самостоятельно разобраться в базовых знаниях и получить представление о профессии.
Саммари
- Сначала убедитесь, что специфика работы SEO-специалиста вам подходит: изучите необходимую базу знаний. Если интересно, углубляйтесь в тему. Если на старте интереса нет, в процессе он не появится тоже.
- Помните, что кроме продвижения вам предстоит заниматься самоорганизацией, продажей своих услуг, контактировать с коллегами и/или заказчиками. И этому тоже надо учиться.
- Читайте опытных коллег-практиков, которые часто создают добротные курсы для начинающих. Так вы увидите реальность SEO-будней и сложите достоверную картину о профессии.
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