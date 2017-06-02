Почему я уволился из SEO-агентства

Мы продолжаем собирать с внешних площадок (Forbes, Vc.ru, AIN, Cossa) наши статьи, полезные для развития бизнеса. Со временем эти статьи на исходных ресурсах теряются в выдаче, мы хотим актуализировать тексты, а порой вообще бывает так: сайт переезжает на новый сервер, и в материалы двух-трехлетней давности подгружаются битые картинки. Конечно, на все гостеприимные ресурсы будем ставить ссылку с атрибутом dofollow.

Ранее мы вспоминали, как разработать маркетинговое позиционирование стартапов при ограниченности ресурсов . Сегодня — рассказ о причинах, из-за которых качественное продвижение сайта становится невозможным. Оригинал текста — на Vc.ru.

Хочу поделиться своим опытом с клиентами, которые занимаются или только планируют заниматься SEO-продвижением своего сайта. Для чего я решил поделиться этой информацией? Накипело. Уж очень хочется донести до клиентов простую суть: без их усилий качественно продвигать проект не получится.

Прежде чем перейти к объяснению причин моего увольнения из одной из самых быстро развивающихся компаний в СНГ, позвольте немного рассказать о себе.

Меня зовут Олег Скрып. В сфере интернет-маркетинга развиваюсь более трех лет. Начало этого пути совпадает с запуском моего первого проекта — bsodstop.ru. И, наверное, это тот редкий случай, когда первый блин не вышел комом.

Спустя полгода саморазвития в SEO я случайно попал на сайт агентства Netpeak, которое искало целеустремленных и результатоориентированных людей. После двух собеседований и выполнения тестового задания мне сообщили, что я могу выходить на работу. Огорчив сотрудников предыдущей работы новостью о своем уходе, полноценно отработав две недели, я отправился в долгий путь под названием SEO. 17 декабря 2012 года — мой первый рабочий день на должности Middle Internet Marketer.

Представлю вашему вниманию небольшую часть целей, которые мне удалось достичь за время работы в Netpeak:

создать самую крупную команду в SEO-отделе, в которой работали 8 специалистов: как на должности Middle, так и на должности Junior;

вырастить плеяду сотрудников, которые вскоре стали руководителями и заместителями руководителей отделов компании;

получить положительные отзывы клиентов, включая и видеоотзыв;

написать огромное количество внутренних кейсов и кейсов в блоге Netpeak;

получить сертификаты по Google Analytics и Google Рекламе.

Несмотря на все успехи и высокий авторитет в компании, спустя два с лишним года я принял решение уволиться. В этой заметке я бы хотел рассказать об основной причине моего увольнения — пассивности клиентов в развитии их собственных проектов.

Меня очень демотивируют проекты, по которым видишь перспективы и выкладываешься на все сто процентов, но клиенты по тем или иным причинам отказываются способствовать развитию своего же сайта, то есть:

Не желают внедрять составленные рекомендации. Пытаются навязать свое ошибочное мнение. Плохо организовывают работу на своей стороне. Порой контактное лицо клиента не доносит до руководства необходимую информацию. Неинициативны. Насколько проще работать с клиентами, которые прислушиваются, вникают и интересуются нашей работой, а в дальнейшем и сами предлагают новые и интересные пути развития проекта!

Наверняка многие знакомы с приведенным ниже диалогом, который красочно отображает данную проблему. И очень обидно, когда раз за разом сталкиваешься с подобным на практике:

И таких клиентов зачастую жизнь «наказывает рублем».

Предлагаю убедиться в справедливости моих слов на примерах. Данные проекты на протяжении всей работы вызвали у меня самые яркие впечатления: как положительные, так и отрицательные.

Отмечу, что во всех нижеприведенных кейсах сезонностью трафика практически можно пренебречь.

Кейс №1. Клиент ничего не делает

Проект, в котором я стал инициатором прекращения сотрудничества.

Три месяца продвижения сайта по схеме с оплатой за часы работы. За этот период со стороны клиента не было внедрено практически ничего. Со стороны клиента всегда находились аргументы, чтобы отказаться от внедрения доработок. При этом тратилось колоссальное количество времени на обоснование необходимости каждой доработки.

Трафик данного проекта во время работ:

Трафик через полгода после окончания работ:

Результат налицо. Даже те немногочисленные внедренные рекомендации дали положительный результат, который после прекращения сотрудничества «заморозился».

Кейс №2. Клиент сам проявляет инициативу

Следующий проект показательный. Клиент порой сам становился инициатором определенных доработок. При этом рекомендации специалистов Netpeak внедрялись четко и оперативно.

Результаты говорят сами за себя:

Трафик из месяца в месяц постоянно рос и у проекта есть все перспективы занять лидирующие позиции в своем сегменте.

Кейс №3. У проекта большой бюджет, но на развитие ресурса он не влияет

Проект, по которому практически ничего не внедрялось и в течение семи месяцев каких-либо результатов не наблюдалось:

Трафика практически нет, несмотря на то, что бюджет у клиента позволял усердно работать над проектом. Но без внедрений и взаимодействия ничего не вышло.

Кейс №4. Если интенсивно развивать проект, а потом прекратить работы по продвижению

Проект в очень конкурентной нише с упором на Москву. Все рекомендации успешно внедрялись, но в один момент клиент решил прекратить развитие сайта.

На момент прекращения работ проект только начал показывать положительные результаты и была возможность хорошего роста.

Кейс №5. Проект продвигался раньше не лучшим образом, но сейчас клиент делает все возможное

Проект, пришедший с плохой историей продвижения.

Несмотря на внедрение огромного количества доработок, трафик продолжал падать. Но клиент внедрял все рекомендации, не позволяя тем самым усугубить ситуацию.

Кейс №6. Проект продвигался раньше не лучшим образом, но сейчас клиент делает все от него возможное (часть вторая)

Еще один проект с плохой историей продвижения. Ситуация очень похожа на предыдущий кейс.

Кейс №7. Что если самому попробовать развить проект?

Мой личный проект в одной из самых конкурентных тематик рунета:

Если грамотно заниматься продвижением проекта, то роста трафика и/или продаж долго ждать не приходится. И только от вас зависит, будет ли ваш проект отражать ситуацию второго или третьего кейса.

Выводы

1. В SEO быстрых результатов не бывает (исключением являются низкоконкурентные ниши).

2. Для достижения хороших результатов недостаточно просто оплачивать счета. Развитием проекта должен заниматься тандем клиент/подрядчик. Вот зоны ответственности для успешного развития проектов:

Поэтому перед обращением за услугами продвижения задайте себе вопрос: готов ли я выделить львиную долю своего времени и сил на серьезное развитие проекта? При отрицательном ответе не стоит и начинать.

3. Перед началом работ у вас должен быть четкий бизнес-план по развитию сайта.

Если вы клиент, ответьте на следующие вопросы:

какая сейчас конверсия из поискового бесплатного трафика;

сколько нужно трафика, чтобы окупить затраты на продвижение сайта и использовать этот канал как дополнительный источник заработка;

есть ли у вас вообще бизнес-план развития проекта.

4. Рассчитывайте на SEO как на вложение средств на перспективу. Продвигать проект несколько месяцев в большинстве случаев попросту означает «выбросить деньги на ветер».

5. Если ваш проект имеет «плохую историю», то есть продвигался спамными методами, будьте готовы к тому, что в любой момент может произойти падение трафика. И, столкнувшись с такой ситуацией, главное — не останавливаться в развитии и работах над сайтом. Так сказать, выживают сильнейшие.

6. Старайтесь по-максимуму настроить работы «внутри». Для этого будьте готовыми в дальнейшем увеличить штат, в который в идеале должны входить:

линкбилдер;

модератор/контент-менеджер;

веб-программист;

копирайтер;

дизайнер.

И помните: агентство с вами в одной лодке, поэтому грести нужно слаженно в одном направлении! Даже если придется плыть против течения.

А для себя я решил заниматься развитием собственных проектов и блога apollon.guru. При этом всегда готов помочь инициативным клиентам, контролировать процесс продвижения их проектов.