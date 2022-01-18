С какими рисками приходится сталкиваться при продвижении сайта

Когда речь заходит о продвижении сайта, у каждого клиента свои цели. Например, рост количества заказов и дохода или улучшение позиций в органической выдаче. Но иногда достичь их не получается, или процесс занимает больше времени, потому что ещё до старта сотрудничества не были учтены потенциальные угрозы продвижения. Я собрал основные типы рисков, с которыми сталкиваюсь при работе над проектами. Их можно минимизировать или вовсе избежать как бизнесу, так и подрядчику. При комплексном подходе к продвижению, это позволит успешно развивать бизнес.

Бизнес не готов к работе по выбранной услуге

SEO-оптимизация, контекстная реклама или email-маркетинг, нужно четко понимать, что при определенных вводных достичь результата будет сложно.

Устаревший сайт

Бывает, что сайт теряет позиции в поисковых системах, заказов становится меньше, конверсия падает. Все это без видимых, казалось бы, причин. Но дело может быть в том, что ресурс просто устарел. И стал не интересен пользователям и поисковым роботам.

Вот что может негативно повлиять на ваши онлайн-позиции.

1. Старый дизайн:

использование устаревших технологий (Flash);

наличие стоковых фотоснимков;

ограниченный функционал (отсутствие чатов, рекомендаций, форм расчета);

отсутствие адаптации под мобильные устройства.

2. Слишком громоздкий сайт. На сайтах со сложной структурой пользователям труднее найти нужную информацию и совершить целевое действие. Что ведет к росту показателя отказов и снижению конверсий/дохода.

Чтобы выяснить, насколько хорошо структурирован и удобен сайт, изучите действия пользователей через специализированные сервисы:

Воспользуйтесь помощью друзей или родственников для тестирования вашего сайта. Если у них возникнут сложности с поиском нужной страницы или товара, это повод для оптимизации.

3. Заспамленность. Речь о большом количестве исходящих ссылок на некачественные и/или нетематические ресурсы.

Признаки заспамленности проекта:

нетематические ссылки;

частые коммерческие анкоры — многократное использование ключевых слов «купить», «дешево», «заказать», «цена», «недорого»;

наличие ссылок низкого качества — ведут на нерелевантные страницы, применяются спамные или повторяющиеся анкоры;

дублированный контент — один и тот же на нескольких сайтах;

ссылки на ресурсы, находящиеся под санкциями поисковых систем.

4. Санкции. У поисковых систем есть свои правила, и нарушать их не стоит. Иначе страницы вашего сайта могут удалить из выдачи или значительно снизить их позиции.

Признаки попадания сайта под санкции:

существенное снижение трафика из поисковой системы;

ухудшение позиций по отдельным запросам или по всей семантике;

новые страницы не индексируются;

информацию о ручных санкциях можно увидеть в Google Search Console в разделе «Меры, принятые вручную».

Алгоритмы ранжирования Google оценивают качество контента и могут накладывать автоматические санкции:

Пингвин (Penguin) — понижает в выдаче за быстрый рост ссылочной массы, использование ссылок на сайты-доноры запрещенных тематик, различие в тематиках доноров и вашего сайта;

Панда (Panda) — под него попадают сайты из-за некачественного и неуникального контента, переоптимизацию ключами и спам;

снижение позиций из-за долгого времени загрузки — может применяться, когда страница загружается более 3-х секунд. Стоит следить за скоростью загрузки на десктопной и на мобильной версиях;

битые ссылки — большое количество страниц с 404-й ошибкой может стать поводом для применения фильтра и ухудшения в позициях выдачи;

DMCA (Pirate) — применяется при наличии многочисленных жалоб касательно нарушения авторских прав.

До начала работ по контекстной рекламе или SEO необходимо устранить факторы, которые привели к санкциям поисковиков.

5. Устаревшая CMS. CMS — это движок сайта, позволяющий создать, структурировать и управлять контентом сайта, задать его внешний вид. Старая система ограничит внедрение новых функций, появятся проблемы с безопасностью. Вы не сможете использовать последние версии модулей и плагинов, а это чревато некорректной работой ресурса.

Избегайте сайтов с закрытой CMS-системой без доступа к исходному коду. Иначе могут возникнуть сложности с внедрением технических заданий.

Плохая репутация домена

До начала работ по email-маркетингу проверьте репутацию домена. От этого показателя в дальнейшем будет зависеть, дойдет ли письмо получателю в папку «Входящие» или попадет в «Спам».

На репутацию домена влияют:

срок его существования;

количество жалоб на спам;

наличие домена в блеклистах — списках IP-адресов, замеченных в рассылке спама;

количество и процент отправок на несуществующие адреса;

количество и динамика рассылок. Например, если вам нужно отправлять больше писем, увеличивайте их число постепенно.

Cправка Google

Важно регулярно следить за репутацией домена и своевременно реагировать для ее поддержания или улучшения.

Тематика для контекстной рекламы

Кроме условий и требований к сайту есть ограничения по тематикам, которые необходимо учитывать при запуске рекламы:

Подделка/контрафакт. Речь о полностью или частично похожих товарных знаках. В таком случае пользователи или конкуренты могут пожаловаться на подделку, и рекламу удалят. Опасные продукты и услуги, способные причинить вред здоровью или нанести материальный ущерб. Мошеннические действия или содействие недобросовестной деятельности. Неприемлемый контент. Пропаганда ненависти, дискриминации, насилия.

Эти запреты распространяются в том числе на рекламу, например, фейерверков, табака, международных брачных агентств. Отклонить могут объявления, связанные с нотариальными заверениями или переводом документов — в этой сфере много мошенников; с инструментами для арбитражников — часто воспринимается как вредоносное ПО. Даже, если рекламируемый шампунь обещает эффект ботокса, может быть блок.

Барьеры на стороне руководства/команды клиента

Чтобы достичь результата, клиент со своей стороны должен быть готов к оптимизации сайта. Но бывает так, что клиент не понимает необходимости изменений или не хочет их внедрять. Это может касаться доработки описаний товара, обновления фотографий, корректировки структуры или добавления изменений в код. Без некоторых пунктов лучше не стартовать.

Точно не стоит начинать сотрудничество по контекстной рекламе, пока на вашем сайте нет условий доставки и нескольких вариантов оплаты онлайн. Или не имеет смысла массово рассылать письма без предварительной валидации (проверки) базы подписчиков.

Помеха — и завышенные ожидания по результатам. Скажем, увеличить доход в 2-3 раза при неизменном рекламном бюджете. Сделать это в первый месяц сотрудничества довольно сложно. Сначала нужен аудит текущих рекламных кампаний, их оптимизация или запуск с нуля. Это все время.

Важно также понимать, как цели продвижения соотносятся с выбранным инструментом. Хотите быстрых результатов? Их не стоит ожидать от работы по SEO, лучше тогда выбрать контекстную рекламу или email.

Встречаются сложности при реализации задач на стороне команды клиента. Когда рекомендации выполняют несвоевременно или не с первого раза. Хотя они требуют оперативных решений. Например внедрение технических заданий для запуска рекламных кампаний или email-рассылок. Или реализация ежемесячного объема задач в рамках SEO. А ведь от скорости и качества внедрения таких технических заданий зависит трафик. Мы рассказывали об этом в исследовании .

Экономические факторы

До старта работ по проекту важно рассчитать ежемесячные траты не только на комиссию агентства, но и на:

рекламный бюджет;

закупку внешних ссылок;

услуги программиста и дизайнера.

Если даже на одно из направлений бюджета не хватит, это риск для проекта в целом. Без услуг программиста нельзя реализовать технические задания и полноценно запустить рекламные кампании или доработать ошибки на сайте. Без подключения дизайнера не сможете запустить медийные РК. А несвоевременное пополнение аккаунтов влечет за собой ухудшение работы рекламных кампаний.

Узнавайте полный перечень возможных трат, и зачем они нужны. Ведь отказ от одного из инструментов грозит низкой эффективностью всего продвижения.

Важно заранее понимать, сможете ли вы соблюдать сроки оплаты и пополнения рекламных кабинетов? Небольшие агентства иногда идут навстречу в ущерб себе, но в крупных зачастую учет оплат автоматизирован. И в случае задержки блокируется доступ к сервису.

Внешние риски

И даже, когда все хорошо с сайтом, есть команда на стороне клиента для реализации задач, согласованы цели по проекту и необходимый бюджет, остаются форс-мажорные обстоятельства, влияющие на итоговый результат. К таким относятся:

рыночные — изменения цен на ресурсы и продукты;

политические — финансовые или кадровые потери из-за неправильных политических решений или конфликтов;

финансово-экономические — изменения валютных курсов или учетной ставки;

социально-демографические — резкое изменение численности населения.

Наглядным примером форс-мажора является пандемия COVID-19. Из-за вируса многим бизнесам пришлось пересмотреть свою работу — сократить производство и объемы торговли, отказаться от торговых помещений и перевести сотрудников на удаленку.

В то же время ускорился переход бизнеса в онлайн и увеличение инвестиций в интернет-маркетинг.

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Запомнить

Работая с проектами, приходится сталкиваться с заранее известными или непредвиденными сложностями.

Выделив до начала работ слабые места, нужно исправлять их, начиная с самых важных и сложных задач, с тех, что критичны для проекта в целом.

Наиболее распространенные риски на проекте связаны с:

сайтом;

тематикой проекта;

видением руководства;

экономическими факторами;

внешними обстоятельствами.

Устранив на ранних этапах сотрудничества потенциальные риски и скорректировав стратегию работ, вы избежите лишних финансовых и трудовых затрат.