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Семь улучшений Netpeak: создаем бизнес-страницу в Instagram, на Facebook, делаем email-маркетинг и публикуем истории бизнеса
Светлана Руденко
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Каждые три месяца мы публикуем главные новости по существующим и новым услугам, сервисам для клиентов агентства, маркетинг-активностям. Все, что считаем полезным и важным как для нынешних, так и для будущих клиентов Netpeak. В этот раз собрали для вас новости по новым услугам, рассылке для топ-менеджеров и фаново-образовательному контенту.

Создаем и прокачиваем бизнес-аккаунт в Instagram и Facebook

В Instagram получают заявки, лояльность аудитории и другой фидбек многие ниши бизнеса. В частности, доставка еды, подарки, недвижимость и даже ритуальные услуги. Вопрос только в конверсионности проектов.

Страничка в Instagram нужна, чтобы:

  1. Увеличить число продаж:
  1. Изучить вкусы и предпочтения своей аудитории.

Если корректно настроить работу бизнес-аккаунта, можно собирать статистику по показам, охвату, вовлеченности, кликам. Эта информация дает представление о том, какие посты (картинки, тексты, темы и так далее) больше нравятся аудитории, в какое время люди охотнее лайкают, шерят, переходят по рекламе на сайт. Итог — готовая стратегия по привлечению лидов, вовлечению пользователей.

  1. Наладить быструю и удобную связь с подписчиками. В аккаунт можно добавить кнопки обратной связи: «Позвонить», «Связаться», «Email», физический адрес компании.

Чтобы от бизнес-аккаунта в Instagram был толк, нужно сразу сделать  его таким, который отвечает на вопросы пользователя. Для этого наши специалисты разработали и сформировали отдельную услугу. Что она в себя включает:

  1. Разработку логотипа для аккаунта, сториз.
  2. Регистрацию и/или переключение личного аккаунта на бизнес-аккаунт.
  3. Настройку кнопок связи.
  4. Добавление описания профиля.
  5. Создание фирменных хештегов бренда.
  6. Интеграцию Insta-профиля компании с Facebook-страницей.
  7. Настройку прав доступа, управление безопасностью.
  8. Инструкцию по ведению аккаунта.
  9. Разработку контент-плана на неделю.

Если у бизнеса нет паблика в Facebook, мы создаем его и выполняем общие настройки страницы: присваиваем релевантные бизнесу категории, настраиваем уведомления, возрастные ограничения.

Прокачать страницу можно в рамках ещё одной новой услуги — настройка бизнес-страницы на Facebook.

Зачем онлайн-бизнесу страничка на Facebook? В частности, она помогает добавить информацию о своем бренде в выдачу Google и Яндекс. Дело в том, что по брендовому запросу в первую очередь выводятся официальные страницы: сайт, аккаунт в социальных сетях, упоминания бренда на других ресурсах.

В чем еще сила бизнес-страницы на Facebook:

  1. Если грамотно составить описание, пользователи быстрее найдут бренд, компанию, введя соответствующие ключевые слова, относящиеся к вашему продукту или услуге.
  2. Facebook — это площадка для отзывов о продукте/услуге. Этой площадке люди доверяют: пользователь может убедиться в их достоверности — для этого достаточно перейти на профиль автора или напрямую написать ему.
  3. Facebook — идеальная платформа для таргетинга на разные аудитории, проведения акций.

Наша новая услуга разработана под разные бюджеты и включает в себя:

  1. Наполнение страницы: описание компании, разработка обложки и картинки профиля, добавление товаров или услуг, создание первых публикаций.
  2. Связку страницы с сайтом — инструкцию, как встроить мессенджер Facebook на сайт.
  3. Ведение страницы: инструкцию, как вести страницу и контент-план, какого формата посты оптимально использовать, какое время выбрать для постинга, как взаимодействовать с аудиторией, как грамотно выстроить коммуникацию бренда.
  4. Консультацию специалиста.

Запустили услугу email-маркетинга

Если email-рассылки не работают, значит их неправильно ведут или используют некорректные стратегии. Рассылки могут приносить прибыль, особенно — интернет-магазинам. Как в этом поможет наша новая услуга?

В рамках email-маркетинга от Netpeak специалисты проводят аудит email-рассылок, чтобы понять, почему email-кампании (если есть) не продают или продают, но мало.

А также создают и настраивают:

  1. Промо-рассылки. Это письма с лаконичным призывом к действию.
  2. Триггерные рассылки. То есть письма, которые получает пользователь в ответ на определенное действие на сайте: брошенную корзину, покупку товара, письмо в день рождения клиента со специальным предложением.

Кроме того, услуга предполагает анализ всех рассылок и email-кампаний, разработку стратегии под конкретный проект и нишу бизнеса.

Кому необходим email-маркетинг?

  1. Тем, кто еще не использует его для продвижения своих товаров и услуг
  2. Бизнесу, который не отслеживает результативность email-маркетинга в Google Analytics.
  3. Всем, чьи рассылки приносят меньше лидов, продаж и заявок, чем из органического трафика.

PPC: настройка кампании Google Shopping

Мы уже много раз писали о Google Shopping: как настраивать, в чем преимущество этого инструмента и даже кейс, когда наши специалисты использовали Google Shopping для продвижения б/у товаров. Кроме того, мы публиковали результаты тестирования разных аудиторий в Google Merchant Center.

Теперь вы можете получить профессиональную настройку инструмента и вне комплексных услуг.

Важно: Google Shopping настраивают только для тех, чьи сайты соответствует требованиям для запуска торговых кампаний.

Что входит в услугу настройки:

  1. Техническое задание на создание фида данных, установка тега динамического ремаркетинга.
  2. Регистрация аккаунта Merchant Center.
  3. Связь аккаунтов Merchant Center и Google Ads.
  4. Загрузка фида данных в аккаунт Merchant Center.
  5. Проверка корректности фида данных.
  6. По необходимости, правки фида данных.
  7. Проверка корректности установки тега динамического ремаркетинга.
  8. Настройка Shopping-кампании в Google Ads.
  9. Запуск Smart-shopping кампании.
  10. Через 2-4 недели после запуска — базовая первичная оптимизация: сегментация кампаний по маржинальности/эффективности.
  11. Рекомендации по дальнейшей поддержке Shopping кампаний.

На днях Google Shopping открылся и в Казахстане. Netpeak — сертифицированный партнер Google и поэтому наши клиенты могут попробовать Shopping-кампании первыми.

Личный кабинет: появился телеграм-бот и обновился дизайн

Личный кабинет — сервис для клиентов Netpeak, в котором происходит коммуникация по проектам: сюда приходят отчеты и комментарии наших специалистов по всем действиям с сайтом, рекламными кампаниями, бюджете на рекламу, нехватке средств на счету клиента. В ЛК можно оплачивать услуги агентства.

Раньше сообщения о любых действиях по проекту приходили только на почту. Теперь всю важную информацию можно просматривать в Telegram. А благодаря новой мобильной верстке — с мобильного.

отчёт с мобильного

Что делает Telegram-помощник:

  1. Показывает состояние баланса.

Показывать состояние баланса

  1. Выводит актуальные комментарии за месяц.

комментарии за месяц

  1. Сообщает о комментариях по проекту.

Новые комментарии

  1. Показывает актуальные документы за месяц и документы только что добавленные специалистами.
  1. Показывает отчеты и анкеты.

Важно: в боте отчеты по проекту можно читать без повторной авторизации.

Запустили новую рассылку для маркетинг-директоров

Чуть больше месяца назад появилась новая рассылка от главреда блога Netpeak. Почему это важно и чем может быть полезно не только для целевой аудитории — маркетинг-директоров компаний?

  1. Экономия времени — вы получаете актуальные статьи по маркетингу, тайм-менеджменту, рекрутингу, продуктивности и так далее. При этом не тонете в горах контента, сохраняя в избранном уйму статей, которые никогда не прочитаете и будете винить себя за это.
  2. Освобождаетесь от информационного шума: уймы дублирующихся из одного онлайн-издания в другое тем, бессодержательных с броскими заголовками лонгридов. Наш главред выбирает статьи с четкой структурой, аргументацией, тексты, написанные по личному опыту, без воды и хитроумных метафор.
  3. Снимаете с себя груз ответственности — среди множества важных решений, которые вы принимаете каждый день, станет на одно меньше. Теперь «Неля решает», какие полезные, интересные статьи прочесть.

Открыли в блоге новую рубрику «Истории бизнеса»

Несколько месяцев назад в блоге вышел первый пост о создании и продвижении бизнеса в онлайне. Это новый для нас формат и возможность для предпринимателей поделиться своим опытом, историей своей компании, бренда. Описать свою историю без «успешного успеха», рассказать о трудностях, способах их преодоления, инсайтах.

Дело в том, что даже при наличии экспертов поискового продвижения, мастеров по настройке контекстной рекламы, преданных сотрудников, нельзя так просто взять и постоять в сторонке, не вовлекаться в развитие своего бизнеса в интернете.

Что помогает построить мощный фундамент и масштабироваться, пройти путь от небольшого проекта до крупного бизнеса? Об этом рассказывают герои нашей новой рубрики:

  1. Сергей Бабенышев, основатель и совладелец интернет-магазина Tricolor.

  2. Хасан Исламов, партнер Chocofamily.

Готовы поделиться своей историей бизнеса? Присылайте нам, опубликуем: g.ryaboy@netpeak.net

Держите шпаргалку, как и о чем писать:

Перезапустили и провели ребрендинг «На пальцах»

Два года назад мы запустили на своем YouTube-канале рубрику «На пальцах» — цикл фаново-образовательных видео для малого и среднего бизнеса. Контент вызвал неоднозначную реакцию: перебивки (короткие вставки интернет-мемов) и своеобразная манера повествования ведущего некоторым пользователям не понравилась.

Мы решили сделать меньше фана и больше пользы. Теперь в рубрике только по сути: о маркетинге, продвижении, бизнесе в интернете. Без перебивок. Оцените новые выпуски:

  1. За что платит клиент SEO-агентства?
  2. Почему контекстная реклама в агентстве стоит дорого.
  3. Как удалить себя из интернета.
  4. Как собирать лидов с помощью академии.
  5. Как сегментировать клиентов.
  6. Региональное продвижение сайта.
  7. Что делать с медленной загрузкой сайта.
  8. Неочевидные ошибки интернет-магазинов.

Выводы

За прошлый квартал в Netpeak появились новые услуги, рассылка и произошел перевыпуск рубрики «На пальцах». Коротко о главном:

  1. Теперь, в рамках новых услуг настраиваем и прокачиваем бизнес-страницы в Instagram и на Facebook.

  2. Запустили разовую услугу по настройке Google Shopping — мощного инструмента контекстной рекламы. Услуга разовая — раньше наши специалисты настраивали рекламные кампании Google Merchant Center только в комплексе с другими инструментами в специальных стратегиях контекстной рекламы.

  3. Создали услугу по email-маркетингу: проводим аудит уже существующих рассылок, настраиваем с нуля, разрабатываем стратегии и проводим аналитику рассылок. Услуга особенно актуальна для интернет-магазинов.
  4. Создали телеграм-бота Личного кабинета клиента Netpeak. Теперь сообщения об изменениях и действиях по проектам, комментарии специалистов, напоминание о том, что нужно оплатить услугу приходят не только на почту. В телеграм-боте можно просматривать все новости без дополнительной авторизации и в удобной мобильной верстке.
  5. Запустили новую рассылку для маркетинг-директоров. Автор рассылки — Неля Серебро, главный редактор блога Netpeak. Два раза в неделю она предлагает по пять статей о маркетинге, бизнесе в интернете, тимбилдинге, мотивации и другим актуальным темам. Не тратьте время на информационный шум и долгий отбор стоящих текстов. «Неля решает», поэтому вам не обязательно.
  6. Ввели в блоге новую рубрику «Истории бизнеса» — цикл авторских материалов предпринимателей, тех, кто создал и продвигает свой бизнес в офлайне и вывел его в интернет или сразу запустил онлайн-проект. Столкнулся с трудностями и преодолел их.
  7. Сделали ребрендинг и перезапустили образовательную YouTube-рубрику «На пальцах».

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Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

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