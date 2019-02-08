Семь улучшений Netpeak: создаем бизнес-страницу в Instagram, на Facebook, делаем email-маркетинг и публикуем истории бизнеса
Каждые три месяца мы публикуем главные новости по существующим и новым услугам, сервисам для клиентов агентства, маркетинг-активностям. Все, что считаем полезным и важным как для нынешних, так и для будущих клиентов Netpeak. В этот раз собрали для вас новости по новым услугам, рассылке для топ-менеджеров и фаново-образовательному контенту.
Создаем и прокачиваем бизнес-аккаунт в Instagram и Facebook
В Instagram получают заявки, лояльность аудитории и другой фидбек многие ниши бизнеса. В частности,
Страничка в Instagram нужна, чтобы:
- Увеличить число продаж:
- ссылка в Instagram ведет пользователя на сайт или лендинг;
- платное продвижение постов в Instagram;
- Изучить вкусы и предпочтения своей аудитории.
Если корректно настроить работу бизнес-аккаунта, можно собирать статистику по показам, охвату, вовлеченности, кликам. Эта информация дает представление о том, какие посты (картинки, тексты, темы и так далее) больше нравятся аудитории, в какое время люди охотнее лайкают, шерят, переходят по рекламе на сайт. Итог — готовая стратегия по привлечению лидов, вовлечению пользователей.
- Наладить быструю и удобную связь с подписчиками. В аккаунт можно добавить кнопки обратной связи: «Позвонить», «Связаться», «Email», физический адрес компании.
Чтобы от бизнес-аккаунта в Instagram был толк, нужно сразу сделать его таким, который отвечает на вопросы пользователя. Для этого наши специалисты разработали и сформировали отдельную услугу. Что она в себя включает:
- Разработку логотипа для аккаунта, сториз.
- Регистрацию и/или переключение личного аккаунта на бизнес-аккаунт.
- Настройку кнопок связи.
- Добавление описания профиля.
- Создание фирменных хештегов бренда.
- Интеграцию Insta-профиля компании с Facebook-страницей.
- Настройку прав доступа, управление безопасностью.
- Инструкцию по ведению аккаунта.
- Разработку контент-плана на неделю.
Если у бизнеса нет паблика в Facebook, мы создаем его и выполняем общие настройки страницы: присваиваем релевантные бизнесу категории, настраиваем уведомления, возрастные ограничения.
Прокачать страницу можно в рамках ещё одной новой услуги — настройка бизнес-страницы на Facebook.
Зачем онлайн-бизнесу страничка на Facebook? В частности, она помогает добавить информацию о своем бренде в выдачу Google и Яндекс. Дело в том, что по брендовому запросу в первую очередь выводятся официальные страницы: сайт, аккаунт в социальных сетях, упоминания бренда на других ресурсах.
В чем еще сила бизнес-страницы на Facebook:
- Если грамотно составить описание, пользователи быстрее найдут бренд, компанию, введя соответствующие ключевые слова, относящиеся к вашему продукту или услуге.
- Facebook — это площадка для отзывов о продукте/услуге. Этой площадке люди доверяют: пользователь может убедиться в их достоверности — для этого достаточно перейти на профиль автора или напрямую написать ему.
- Facebook — идеальная платформа для таргетинга на разные аудитории, проведения акций.
Наша новая услуга разработана под разные бюджеты и включает в себя:
- Наполнение страницы: описание компании, разработка обложки и картинки профиля, добавление товаров или услуг, создание первых публикаций.
- Связку страницы с сайтом — инструкцию, как встроить мессенджер Facebook на сайт.
- Ведение страницы: инструкцию, как вести страницу и контент-план, какого формата посты оптимально использовать, какое время выбрать для постинга, как взаимодействовать с аудиторией, как грамотно выстроить коммуникацию бренда.
- Консультацию специалиста.
Запустили услугу email-маркетинга
Если email-рассылки не работают, значит их неправильно ведут или используют некорректные стратегии. Рассылки могут
В рамках email-маркетинга от Netpeak специалисты проводят аудит email-рассылок, чтобы понять, почему email-кампании (если есть) не продают или продают, но мало.
А также создают и настраивают:
- Промо-рассылки. Это письма с лаконичным призывом к действию.
- Триггерные рассылки. То есть письма, которые получает пользователь в ответ на определенное действие на сайте: брошенную корзину, покупку товара, письмо в день рождения клиента со специальным предложением.
Кроме того, услуга предполагает анализ всех рассылок и email-кампаний, разработку стратегии под конкретный проект и нишу бизнеса.
Кому необходим email-маркетинг?
- Тем, кто еще не использует его для продвижения своих товаров и услуг
- Бизнесу, который не отслеживает результативность email-маркетинга в Google Analytics.
- Всем, чьи рассылки приносят меньше лидов, продаж и заявок, чем из органического трафика.
PPC: настройка кампании Google Shopping
Мы уже много раз писали о Google Shopping:
Теперь вы можете получить профессиональную настройку инструмента и вне
Важно: Google Shopping настраивают только для тех, чьи сайты соответствует требованиям для запуска торговых кампаний.
Что входит в услугу настройки:
- Техническое задание на создание фида данных, установка тега динамического ремаркетинга.
- Регистрация аккаунта Merchant Center.
- Связь аккаунтов Merchant Center и Google Ads.
- Загрузка фида данных в аккаунт Merchant Center.
- Проверка корректности фида данных.
- По необходимости, правки фида данных.
- Проверка корректности установки тега динамического ремаркетинга.
- Настройка Shopping-кампании в Google Ads.
- Запуск Smart-shopping кампании.
- Через 2-4 недели после запуска — базовая первичная оптимизация: сегментация кампаний по маржинальности/эффективности.
- Рекомендации по дальнейшей поддержке Shopping кампаний.
Личный кабинет: появился телеграм-бот и обновился дизайн
Личный кабинет — сервис для клиентов Netpeak, в котором происходит коммуникация по проектам: сюда приходят отчеты и комментарии наших специалистов по всем действиям с сайтом, рекламными кампаниями, бюджете на рекламу, нехватке средств на счету клиента. В ЛК можно оплачивать услуги агентства.
Раньше сообщения о любых действиях по проекту приходили только на почту. Теперь всю важную информацию можно просматривать в Telegram. А благодаря новой мобильной верстке — с мобильного.
Что делает Telegram-помощник:
- Показывает состояние баланса.
- Выводит актуальные комментарии за месяц.
- Сообщает о комментариях по проекту.
- Показывает актуальные документы за месяц и документы только что добавленные специалистами.
- Показывает отчеты и анкеты.
Важно: в боте отчеты по проекту можно читать без повторной авторизации.
Запустили новую рассылку для маркетинг-директоров
Чуть больше месяца назад появилась
- Экономия времени — вы получаете актуальные статьи по маркетингу, тайм-менеджменту, рекрутингу, продуктивности и так далее. При этом не тонете в горах контента, сохраняя в избранном уйму статей, которые никогда не прочитаете и будете винить себя за это.
- Освобождаетесь от информационного шума: уймы дублирующихся из одного онлайн-издания в другое тем, бессодержательных с броскими заголовками лонгридов. Наш главред выбирает статьи с четкой структурой, аргументацией, тексты, написанные по личному опыту, без воды и хитроумных метафор.
- Снимаете с себя груз ответственности — среди множества важных решений, которые вы принимаете каждый день, станет на одно меньше. Теперь «Неля решает», какие полезные, интересные статьи прочесть.
Открыли в блоге новую рубрику «Истории бизнеса»
Несколько месяцев назад в блоге вышел первый пост о создании и продвижении бизнеса в онлайне. Это новый для нас формат и возможность для предпринимателей поделиться своим опытом, историей своей компании, бренда. Описать свою историю без «успешного успеха», рассказать о трудностях, способах их преодоления, инсайтах.
Дело в том, что даже при наличии экспертов поискового продвижения, мастеров по настройке контекстной рекламы, преданных сотрудников, нельзя так просто взять и постоять в сторонке,
Что помогает построить мощный фундамент и масштабироваться, пройти путь от
Сергей Бабенышев, основатель и совладелец интернет-магазина Tricolor.
Готовы поделиться своей историей бизнеса? Присылайте нам, опубликуем: g.ryaboy@netpeak.net
Держите шпаргалку, как и о чем писать:
Перезапустили и провели ребрендинг «На пальцах»
Два года назад мы запустили на своем YouTube-канале рубрику «На пальцах» — цикл фаново-образовательных видео для малого и среднего бизнеса. Контент вызвал неоднозначную реакцию: перебивки (короткие вставки интернет-мемов) и своеобразная манера повествования ведущего некоторым пользователям не понравилась.
Мы решили сделать меньше фана и больше
- За что платит клиент SEO-агентства?
- Почему контекстная реклама в агентстве стоит дорого.
- Как удалить себя из интернета.
- Как собирать лидов с помощью академии.
- Как сегментировать клиентов.
- Региональное продвижение сайта.
- Что делать с медленной загрузкой сайта.
- Неочевидные ошибки интернет-магазинов.
Выводы
За прошлый квартал в Netpeak появились новые услуги, рассылка и произошел перевыпуск рубрики «На пальцах». Коротко о главном:
- Теперь, в рамках новых услуг настраиваем и прокачиваем бизнес-страницы в Instagram и на Facebook.
Запустили разовую услугу по настройке Google Shopping — мощного инструмента контекстной рекламы. Услуга разовая — раньше наши специалисты настраивали рекламные кампании Google Merchant Center только в комплексе с другими инструментами в специальных
стратегиях контекстнойрекламы.
- Создали услугу по email-маркетингу: проводим аудит уже существующих рассылок, настраиваем с нуля, разрабатываем стратегии и проводим аналитику рассылок. Услуга особенно актуальна для интернет-магазинов.
- Создали телеграм-бота Личного кабинета клиента Netpeak. Теперь сообщения об изменениях и действиях по проектам, комментарии специалистов, напоминание о том, что нужно оплатить услугу приходят не только на почту. В телеграм-боте можно просматривать все новости без дополнительной авторизации и в удобной мобильной верстке.
- Запустили новую рассылку для маркетинг-директоров. Автор рассылки — Неля Серебро, главный редактор блога Netpeak. Два раза в неделю она предлагает по пять статей о маркетинге, бизнесе в интернете, тимбилдинге, мотивации и другим актуальным темам. Не тратьте время на информационный шум и долгий отбор стоящих текстов. «Неля решает», поэтому вам не обязательно.
- Ввели в блоге новую рубрику «Истории бизнеса» — цикл авторских материалов предпринимателей, тех, кто создал и продвигает свой бизнес в офлайне и вывел его в интернет или сразу запустил онлайн-проект. Столкнулся с трудностями и преодолел их.
- Сделали ребрендинг и перезапустили образовательную YouTube-рубрику «На пальцах».
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