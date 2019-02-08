Семь улучшений Netpeak: создаем бизнес-страницу в Instagram, на Facebook, делаем email-маркетинг и публикуем истории бизнеса

Каждые три месяца мы публикуем главные новости по существующим и новым услугам, сервисам для клиентов агентства, маркетинг-активностям. Все, что считаем полезным и важным как для нынешних, так и для будущих клиентов Netpeak. В этот раз собрали для вас новости по новым услугам, рассылке для топ-менеджеров и фаново-образовательному контенту.

Создаем и прокачиваем бизнес-аккаунт в Instagram и Facebook

В Instagram получают заявки, лояльность аудитории и другой фидбек многие ниши бизнеса. В частности, доставка еды , подарки, недвижимость и даже ритуальные услуги. Вопрос только в конверсионности проектов.

Страничка в Instagram нужна, чтобы:

Увеличить число продаж:

ссылка в Instagram ведет пользователя на сайт или лендинг;

платное продвижение постов в Instagram;

продвижение постов Facebook-страницы.

Изучить вкусы и предпочтения своей аудитории.

Если корректно настроить работу бизнес-аккаунта, можно собирать статистику по показам, охвату, вовлеченности, кликам. Эта информация дает представление о том, какие посты (картинки, тексты, темы и так далее) больше нравятся аудитории, в какое время люди охотнее лайкают, шерят, переходят по рекламе на сайт. Итог — готовая стратегия по привлечению лидов, вовлечению пользователей.

Наладить быструю и удобную связь с подписчиками. В аккаунт можно добавить кнопки обратной связи: «Позвонить», «Связаться», «Email», физический адрес компании.

Чтобы от бизнес-аккаунта в Instagram был толк, нужно сразу сделать его таким, который отвечает на вопросы пользователя. Для этого наши специалисты разработали и сформировали отдельную услугу. Что она в себя включает:

Разработку логотипа для аккаунта, сториз. Регистрацию и/или переключение личного аккаунта на бизнес-аккаунт. Настройку кнопок связи. Добавление описания профиля. Создание фирменных хештегов бренда. Интеграцию Insta-профиля компании с Facebook-страницей. Настройку прав доступа, управление безопасностью. Инструкцию по ведению аккаунта. Разработку контент-плана на неделю.

Если у бизнеса нет паблика в Facebook, мы создаем его и выполняем общие настройки страницы: присваиваем релевантные бизнесу категории, настраиваем уведомления, возрастные ограничения.

Прокачать страницу можно в рамках ещё одной новой услуги — настройка бизнес-страницы на Facebook.

Зачем онлайн-бизнесу страничка на Facebook? В частности, она помогает добавить информацию о своем бренде в выдачу Google и Яндекс. Дело в том, что по брендовому запросу в первую очередь выводятся официальные страницы: сайт, аккаунт в социальных сетях, упоминания бренда на других ресурсах.

В чем еще сила бизнес-страницы на Facebook: Если грамотно составить описание, пользователи быстрее найдут бренд, компанию, введя соответствующие ключевые слова, относящиеся к вашему продукту или услуге. Facebook — это площадка для отзывов о продукте/услуге. Этой площадке люди доверяют: пользователь может убедиться в их достоверности — для этого достаточно перейти на профиль автора или напрямую написать ему. Facebook — идеальная платформа для таргетинга на разные аудитории, проведения акций.

Наша новая услуга разработана под разные бюджеты и включает в себя:

Наполнение страницы: описание компании, разработка обложки и картинки профиля, добавление товаров или услуг, создание первых публикаций. Связку страницы с сайтом — инструкцию, как встроить мессенджер Facebook на сайт. Ведение страницы: инструкцию, как вести страницу и контент-план, какого формата посты оптимально использовать, какое время выбрать для постинга, как взаимодействовать с аудиторией, как грамотно выстроить коммуникацию бренда. Консультацию специалиста.

Запустили услугу email-маркетинга

Если email-рассылки не работают, значит их неправильно ведут или используют некорректные стратегии. Рассылки могут приносить прибыль , особенно — интернет-магазинам. Как в этом поможет наша новая услуга?

В рамках email-маркетинга от Netpeak специалисты проводят аудит email-рассылок, чтобы понять, почему email-кампании (если есть) не продают или продают, но мало.

А также создают и настраивают:

Промо-рассылки. Это письма с лаконичным призывом к действию. Триггерные рассылки. То есть письма, которые получает пользователь в ответ на определенное действие на сайте: брошенную корзину, покупку товара, письмо в день рождения клиента со специальным предложением.

Кроме того, услуга предполагает анализ всех рассылок и email-кампаний, разработку стратегии под конкретный проект и нишу бизнеса.

Кому необходим email-маркетинг?

Тем, кто еще не использует его для продвижения своих товаров и услуг Бизнесу, который не отслеживает результативность email-маркетинга в Google Analytics. Всем, чьи рассылки приносят меньше лидов, продаж и заявок, чем из органического трафика.

PPC: настройка кампании Google Shopping

Мы уже много раз писали о Google Shopping: как настраивать , в чем преимущество этого инструмента и даже кейс, когда наши специалисты использовали Google Shopping для продвижения б/у товаров . Кроме того, мы публиковали результаты тестирования разных аудиторий в Google Merchant Center.

Теперь вы можете получить профессиональную настройку инструмента и вне комплексных услуг .

Важно: Google Shopping настраивают только для тех, чьи сайты соответствует требованиям для запуска торговых кампаний.

Что входит в услугу настройки:

Техническое задание на создание фида данных, установка тега динамического ремаркетинга. Регистрация аккаунта Merchant Center. Связь аккаунтов Merchant Center и Google Ads. Загрузка фида данных в аккаунт Merchant Center. Проверка корректности фида данных. По необходимости, правки фида данных. Проверка корректности установки тега динамического ремаркетинга. Настройка Shopping-кампании в Google Ads. Запуск Smart-shopping кампании. Через 2-4 недели после запуска — базовая первичная оптимизация: сегментация кампаний по маржинальности/эффективности. Рекомендации по дальнейшей поддержке Shopping кампаний.

На днях Google Shopping открылся и в Казахстане. Netpeak — сертифицированный партнер Google и поэтому наши клиенты могут попробовать Shopping-кампании первыми.

Личный кабинет: появился телеграм-бот и обновился дизайн

Личный кабинет — сервис для клиентов Netpeak, в котором происходит коммуникация по проектам: сюда приходят отчеты и комментарии наших специалистов по всем действиям с сайтом, рекламными кампаниями, бюджете на рекламу, нехватке средств на счету клиента. В ЛК можно оплачивать услуги агентства.

Раньше сообщения о любых действиях по проекту приходили только на почту. Теперь всю важную информацию можно просматривать в Telegram. А благодаря новой мобильной верстке — с мобильного.

Что делает Telegram-помощник:

Показывает состояние баланса.

Выводит актуальные комментарии за месяц.

Сообщает о комментариях по проекту.

Показывает актуальные документы за месяц и документы только что добавленные специалистами.

Показывает отчеты и анкеты.

Важно: в боте отчеты по проекту можно читать без повторной авторизации.

Запустили новую рассылку для маркетинг-директоров

Чуть больше месяца назад появилась новая рассылка от главреда блога Netpeak. Почему это важно и чем может быть полезно не только для целевой аудитории — маркетинг-директоров компаний?

Экономия времени — вы получаете актуальные статьи по маркетингу, тайм-менеджменту, рекрутингу, продуктивности и так далее. При этом не тонете в горах контента, сохраняя в избранном уйму статей, которые никогда не прочитаете и будете винить себя за это. Освобождаетесь от информационного шума: уймы дублирующихся из одного онлайн-издания в другое тем, бессодержательных с броскими заголовками лонгридов. Наш главред выбирает статьи с четкой структурой, аргументацией, тексты, написанные по личному опыту, без воды и хитроумных метафор. Снимаете с себя груз ответственности — среди множества важных решений, которые вы принимаете каждый день, станет на одно меньше. Теперь «Неля решает», какие полезные, интересные статьи прочесть.

Открыли в блоге новую рубрику «Истории бизнеса»

Несколько месяцев назад в блоге вышел первый пост о создании и продвижении бизнеса в онлайне. Это новый для нас формат и возможность для предпринимателей поделиться своим опытом, историей своей компании, бренда. Описать свою историю без «успешного успеха», рассказать о трудностях, способах их преодоления, инсайтах.

Дело в том, что даже при наличии экспертов поискового продвижения, мастеров по настройке контекстной рекламы, преданных сотрудников, нельзя так просто взять и постоять в сторонке, не вовлекаться в развитие своего бизнеса в интернете.

Что помогает построить мощный фундамент и масштабироваться, пройти путь от небольшого проекта до крупного бизнеса? Об этом рассказывают герои нашей новой рубрики:

Готовы поделиться своей историей бизнеса? Присылайте нам, опубликуем: g.ryaboy@netpeak.net

Держите шпаргалку, как и о чем писать:

Перезапустили и провели ребрендинг «На пальцах»

Два года назад мы запустили на своем YouTube-канале рубрику «На пальцах» — цикл фаново-образовательных видео для малого и среднего бизнеса. Контент вызвал неоднозначную реакцию: перебивки (короткие вставки интернет-мемов) и своеобразная манера повествования ведущего некоторым пользователям не понравилась.

Мы решили сделать меньше фана и больше пользы . Теперь в рубрике только по сути: о маркетинге, продвижении, бизнесе в интернете. Без перебивок. Оцените новые выпуски:

Выводы

За прошлый квартал в Netpeak появились новые услуги, рассылка и произошел перевыпуск рубрики «На пальцах». Коротко о главном: