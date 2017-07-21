Сколько стоил клик по рекламе Ads и Директ в Казахстане во втором квартале 2017

Хотите узнать, сколько стоит клик в вашей тематике? Как эффективно распределить рекламный бюджет? В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2017 года.

Как проводилось исследование

Данные о стоимости клика собирались на основании выборки проектов агентства Netpeak. Для Казахстана учитывалась информация по каждому из 600 000 кликов в 17 тематиках в 15 крупных городах страны.

Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов, то есть каждый проект распределен к одной из тематик:

туризм;

недвижимость;

обучение;

финансы;

тяжёлая промышленность и производство;

электроника;

стройматериалы;

страхование;

мебель и интерьер;

авто;

детские товары;

красота и здоровье;

гипермаркет;

дом и сад;

одежда, обувь и аксессуары;

новости и инфо;

канцелярия и полиграфия.

Результаты можно сравнить с показателями за первый квартал .

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик Google Ads

Стоимость клика в Google Ads в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимость клика — это не нормально, в связи с чем правильнее ориентироваться на медиану, а не на среднеарифметическое значение стоимости клика.

Стоимость одного клика в поисковой сети Google в Казахстане во втором квартале 2017 года составила $0,14 — $0,16.

Цена за клик в контекстно-медийной сети находится в пределах $0,05 — $0,07.

Самый дешевый из доступных в Google рекламных каналов в Казахстане, так же как и в Украине и России — видеореклама. Стоимость одного просмотра составляет $0,02 — $0,03.

Стоимость клика в Google Ads по регионам

Наиболее дорогим регионом для поискового продвижения стала Северо-Казахстанская и Алматинская области со стоимостью клика $0,15 — $0,18.

Акмолинская область, в которой располагается столица Казахстана, Астана, заняла третье место по стоимости клика в поиске: $0,13 — $0,17.

Среди самых дешевых регионов оказались Западно-Казахстанская область ($0,13 — $0,17) и Жамбылская область ($0,11 — $0,14).

Стоимость клика в Google Ads по тематикам

В топ самых дорогих тематик Казахстана в Google Ads попали «туризм» ($1,04 — $1,07), «недвижимость» ($0,5 — $0,66), «обучение» ($0,41 — $0,45) и «финансы» ($0,2 — $0,21).

Значительно меньше платили рекламодатели в тематиках «дом и сад» ($0,04 — $0,05), «одежда, обувь и аксессуары» ($0,03), «новости и инфо», «канцелярия и полиграфия» ($0,01).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Стоимость клика в Яндекс.Директ в разрезе сети распространения объявлений

В поисковой сети Яндекса в Казахстане за второй квартал 2017 стоимость клика была в пределах $0,07 — $0,12.

В рекламной сети Яндекса стоимость клика оставалась в диапазоне $0,04 — $0,06.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по регионам

Так же, как и в Google Ads, Северо-Казахстанская область возглавляет рейтинг самых дорогих регионов Казахстана во втором квартале 2017 года: $0,06 — $0,08. Дальше идет Павлодарская область ($0,04 — $0,07) и Карагандинская область ($0,05 — $0,07).

Атырауская и Кызылординская области были самыми дешевыми в поиске Яндекс.Директ со стоимостью клика $0,03 — $0,06.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по тематикам

Самой дорогой для Яндекс.Директ тематикой в Казахстане стала «недвижимость» ($0,19 — $0,24) и «юриспруденция» ($0,17).

«Доставка товаров из США», «гипермаркет», «дом и сад», «новости и инфо», «доска объявлений» были самыми дешевыми тематиками. Стоимость клика в них редко превышала $0,03.

Выводы

Стоимость клика в поисковой сети Казахстана составляет $0,14 — $0,16 в Google Ads и $0,07 — $0,12 в Яндекс.Директ. Стоимость клика в медийной сети Казахстана во втором квартале находилась в пределах $0,05 — $0,07 в контекстно-медийной сети Google и $0,04 — $0.06 в рекламной сети Яндекс.Директ. Северо-Казахстанская область стала самым дорогим регионом для поискового продвижения в Казахстане. Стоимость клика в поиске Google здесь составила $0,15 — $0,18, в поиске Яндекса $0,06 — $0,08. «Туризм» стал самой дорогой тематикой для продвижения в поиске Google. «Недвижимость» возглавила рейтинг самых дорогих тематик для продвижения в Яндексе ($0,19 — $0,24), а в Google заняла второе место со стоимость клика $0,5 — $0,66.

Если вы еще размышляете, с чего начинать продвижение своего проекта, — читайте эту статью .

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