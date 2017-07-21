Хотите узнать, сколько стоит клик в вашей тематике? Как эффективно распределить рекламный бюджет? В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2017 года.
Как проводилось исследование
Данные о стоимости клика собирались на основании выборки проектов агентства Netpeak. Для Казахстана учитывалась информация по каждому из 600 000 кликов в 17 тематиках в 15 крупных городах страны.
Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов, то есть каждый проект распределен к одной из тематик:
- туризм;
- недвижимость;
- обучение;
- финансы;
- тяжёлая промышленность и производство;
- электроника;
- стройматериалы;
- страхование;
- мебель и интерьер;
- авто;
- детские товары;
- красота и здоровье;
- гипермаркет;
- дом и сад;
- одежда, обувь и аксессуары;
- новости и инфо;
- канцелярия и полиграфия.
Результаты можно сравнить с показателями
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик Google Ads
Стоимость клика в Google Ads в разрезе сети распространения объявлений
Распределение стоимость клика — это не нормально, в связи с чем правильнее ориентироваться на медиану, а не на среднеарифметическое значение стоимости клика.
Стоимость одного клика в поисковой сети Google в Казахстане во втором квартале 2017 года составила $0,14 — $0,16.
Цена за клик в контекстно-медийной сети находится в пределах $0,05 — $0,07.
Самый дешевый из доступных в Google рекламных каналов в Казахстане, так же как и в Украине и России — видеореклама. Стоимость одного просмотра составляет $0,02 — $0,03.
Стоимость клика в Google Ads по регионам
Наиболее дорогим регионом для поискового продвижения стала Северо-Казахстанская и Алматинская области со стоимостью клика $0,15 — $0,18.
Акмолинская область, в которой располагается столица Казахстана, Астана, заняла третье место по стоимости клика в поиске: $0,13 — $0,17.
Среди самых дешевых регионов оказались Западно-Казахстанская область ($0,13 — $0,17) и Жамбылская область ($0,11 — $0,14).
Стоимость клика в Google Ads по тематикам
В топ самых дорогих тематик Казахстана в Google Ads попали «туризм» ($1,04 — $1,07), «недвижимость» ($0,5 — $0,66), «обучение» ($0,41 — $0,45) и «финансы» ($0,2 — $0,21).
Значительно меньше платили рекламодатели в тематиках «дом и сад» ($0,04 — $0,05), «одежда, обувь и аксессуары» ($0,03), «новости и инфо», «канцелярия и полиграфия» ($0,01).
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Стоимость клика в Яндекс.Директ в разрезе сети распространения объявлений
В поисковой сети Яндекса в Казахстане за второй квартал 2017 стоимость клика была в пределах $0,07 — $0,12.
В рекламной сети Яндекса стоимость клика оставалась в диапазоне $0,04 — $0,06.
Стоимость клика в Яндекс.Директ по регионам
Так же, как и в Google Ads, Северо-Казахстанская область возглавляет рейтинг самых дорогих регионов Казахстана во втором квартале 2017 года: $0,06 — $0,08. Дальше идет Павлодарская область ($0,04 — $0,07) и Карагандинская область ($0,05 — $0,07).
Атырауская и Кызылординская области были самыми дешевыми в поиске Яндекс.Директ со стоимостью клика $0,03 — $0,06.
Стоимость клика в Яндекс.Директ по тематикам
Самой дорогой для Яндекс.Директ тематикой в Казахстане стала «недвижимость» ($0,19 — $0,24) и «юриспруденция» ($0,17).
«Доставка товаров из США», «гипермаркет», «дом и сад», «новости и инфо», «доска объявлений» были самыми дешевыми тематиками. Стоимость клика в них редко превышала $0,03.
Выводы
- Стоимость клика в поисковой сети Казахстана составляет $0,14 — $0,16 в Google Ads и $0,07 — $0,12 в Яндекс.Директ.
- Стоимость клика в медийной сети Казахстана во втором квартале находилась в пределах $0,05 — $0,07 в контекстно-медийной сети Google и $0,04 — $0.06 в рекламной сети Яндекс.Директ.
- Северо-Казахстанская область стала самым дорогим регионом для поискового продвижения в Казахстане. Стоимость клика в поиске Google здесь составила $0,15 — $0,18, в поиске Яндекса $0,06 — $0,08.
- «Туризм» стал самой дорогой тематикой для продвижения в поиске Google.
- «Недвижимость» возглавила рейтинг самых дорогих тематик для продвижения в Яндексе ($0,19 — $0,24), а в Google заняла второе место со стоимость клика $0,5 — $0,66.
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