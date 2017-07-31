Я продолжаю публиковать серию исследований по стоимости кликов в разных регионах, чтобы вы могли эффективно распределить рекламный бюджет.
Читайте предыдущий выпуск с показателями
Как проводилось исследование
На основании выборки проектов агентства Netpeak я собрал данные о стоимости клика. Для России учитывалась информация по 4 000 000 кликов в 19 тематиках и 386 городах страны. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.
Каждый проект отнесен к одной из тематик:
- туризм;
- недвижимость;
- одежда, обувь и аксессуары;
- тяжелая промышленность и производство;
- красота и здоровье;
- IT;
- авто;
- мебель и интерьер;
- канцелярия и полиграфия;
- дом и сад;
- ювелирные изделия;
- электроника;
- подарки;
- доставка товаров из США;
- стройматериалы;
- спортивные товары;
- новости и инфо;
- гипермаркет;
- доска объявлений.
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик Google Ads
Стоимость клика в Google Ads в разрезе сети распространения объявлений
Распределение стоимости клика в Ads не является нормальным, поэтому стоит смотреть не на среднее значение, а на медиану.
Стоимость клика в поисковой сети Google в России во втором квартале 2017 года составила $0,09 — $0,12.
Цена за клик в контекстно-медийной сети находится в пределах $0,04 — $0,07.
Стоимость просмотра видеорекламы составила $0,02 — $0,03. Этот канал остается самым дешевым в Google также для Украины и Казахстана.
Стоимость клика в Google Ads по регионам
Самыми дорогими регионами России для поискового продвижения в Google стали Омская и Томская области со стоимостью клика $0,15 — $0,16.
Москва заняла 12-е место с показателем $0,13 — $0,15.
Самыми дешевыми регионами для поискового продвижения стали Еврейская автономная область, а также Мурманская и Курская области. Стоимость клика в этих регионах находилась в пределах $0,07 — $0,09.
Стоимость клика в Google Ads по тематикам
Наиболее дорогими тематиками для России в поиске Google Ads стали «туризм» и «недвижимость» ($0,25 — $0,28).
Значительно дешевле клик обходился в тематиках: «дом и сад» ($0,04 — $0,05), «подарки» и «доски объявлений» ($0,02 — $0,03).
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Стоимость клика в Яндекс.Директ в разрезе сети распространения объявлений
Как в поисковой, так и в рекламной сети Яндекса распределение стоимости клика не является нормальным, в связи с чем правильно будет ориентироваться на медианное, а не на среднее значение.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале 2017 года находилась в пределах $0,09 — $0,14.
Клик в рекламной сети Яндекса стоил $0,07 — $0,11.
Стоимость клика в Яндекс.Директ по регионам
Вологодская область возглавила рейтинг самых дорогих регионов России для поискового продвижения, стоимость клика в данном регионе составляла $0,19 — $0,22.
Далее республика Татарстан: $0,14 — $0,16; Москва и Московская область: $0,12 — $0,15.
Дешевле всего клик стоил в Карелии, Астраханской области, Мордовии и Дагестане: $0,07 — $0,08.
Стоимость клика в Яндекс.Директ по тематикам
Так же, как и в Ads, наиболее дорогими тематиками в Директе стали «туризм» ($0,52 — $0,56) и «недвижимость» ($0,37 — $0,40).
Тематики «стройматериалы», «спортивные товары», «новости и инфо», «гипермаркет» и «доска объявлений» были самыми дешевыми ($0,05 — $0,08).
Выводы
- Клик в поисковой сети Google Ads в России на протяжении второго квартала 2017 года находился в пределах $0,09 — $0,12.
- Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google составила $0,04 — $0,07.
- Самыми дорогими тематиками для поискового продвижения как в Google, так и в Яндексе, стали «туризм» и «недвижимость».
- Самыми дорогими регионами для продвижения в Google стали Омская и Томская области.
- Рейтинг наиболее дорогих регионов для поискового продвижения в Яндексе возглавили Вологодская область, республика Татарстан, Москва и Московская область.
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