Аналитика

Сколько стоил клик по рекламе Ads и Директ в России во втором квартале 2017

Алексей Селезнёв
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Я продолжаю публиковать серию исследований по стоимости кликов в разных регионах, чтобы вы могли эффективно распределить рекламный бюджет.

Читайте предыдущий выпуск с показателями за первый квартал.

Как проводилось исследование

На основании выборки проектов агентства Netpeak я собрал данные о стоимости клика. Для России учитывалась информация по 4 000 000 кликов в 19 тематиках и 386 городах страны. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

  • туризм;
  • недвижимость;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • красота и здоровье;
  • IT;
  • авто;
  • мебель и интерьер;
  • канцелярия и полиграфия;
  • дом и сад;
  • ювелирные изделия;
  • электроника;
  • подарки;
  • доставка товаров из США;
  • стройматериалы;
  • спортивные товары;
  • новости и инфо;
  • гипермаркет;
  • доска объявлений.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик Google Ads

Стоимость клика в Google Ads в разрезе сети распространения объявлений

стоимость клика в Google Adwords

Распределение стоимости клика в Ads не является нормальным, поэтому стоит смотреть не на среднее значение, а на медиану.

стоит смотреть не на среднее значение, а на медиану

Стоимость клика в поисковой сети Google в России во втором квартале 2017 года составила $0,09 — $0,12.

Цена за клик в контекстно-медийной сети находится в пределах $0,04 — $0,07.

Стоимость просмотра видеорекламы составила $0,02 — $0,03. Этот канал остается самым дешевым в Google также для Украины и Казахстана.

Стоимость клика в Google Ads по регионам

Самыми дорогими регионами России для поискового продвижения в Google стали Омская и Томская области

Самыми дорогими регионами России для поискового продвижения в Google стали Омская и Томская области со стоимостью клика $0,15 — $0,16.

Москва заняла 12-е место с показателем $0,13 — $0,15.

Самыми дешевыми регионами для поискового продвижения стали Еврейская автономная область, а также Мурманская и Курская области. Стоимость клика в этих регионах находилась в пределах $0,07 — $0,09.

Стоимость клика в Google Ads по тематикам

Наиболее дорогими тематиками для России в поиске

Наиболее дорогими тематиками для России в поиске Google Ads стали «туризм» и «недвижимость» ($0,25 — $0,28).

Значительно дешевле клик обходился в тематиках: «дом и сад» ($0,04 — $0,05), «подарки» и «доски объявлений» ($0,02 — $0,03).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Стоимость клика в Яндекс.Директ в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в Яндекс.Директ в сети распространения объявлений

Как в поисковой, так и в рекламной сети Яндекса распределение стоимости клика не является нормальным, в связи с чем правильно будет ориентироваться на медианное, а не на среднее значение.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале 2017 года находилась в пределах $0,09 — $0,14

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале 2017 года находилась в пределах $0,09 — $0,14.

Клик в рекламной сети Яндекса стоил $0,07 — $0,11.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по регионам

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале 2017 года находилась в пределах $0,09 — $0,14

Вологодская область возглавила рейтинг самых дорогих регионов России для поискового продвижения, стоимость клика в данном регионе составляла $0,19  $0,22.

Далее республика Татарстан: $0,14 — $0,16; Москва и Московская область: $0,12 — $0,15.

Дешевле всего клик стоил в Карелии, Астраханской области, Мордовии и Дагестане: $0,07 — $0,08.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по тематикам Тематики «стройматериалы», «спортивные товары», «новости и инфо»

Так же, как и в Ads, наиболее дорогими тематиками в Директе стали «туризм» ($0,52 — $0,56) и «недвижимость» ($0,37 — $0,40).

Тематики «стройматериалы», «спортивные товары», «новости и инфо», «гипермаркет» и «доска объявлений» были самыми дешевыми ($0,05 — $0,08).

Выводы

  1. Клик в поисковой сети Google Ads в России на протяжении второго квартала 2017 года находился в пределах $0,09 — $0,12.
  2. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google составила $0,04 — $0,07.
  3. Самыми дорогими тематиками для поискового продвижения как в Google, так и в Яндексе, стали «туризм» и «недвижимость».
  4. Самыми дорогими регионами для продвижения в Google стали Омская и Томская области.
  5. Рейтинг наиболее дорогих регионов для поискового продвижения в Яндексе возглавили Вологодская область, республика Татарстан, Москва и Московская область.

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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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