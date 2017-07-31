Сколько стоил клик по рекламе Ads и Директ в России во втором квартале 2017

Я продолжаю публиковать серию исследований по стоимости кликов в разных регионах, чтобы вы могли эффективно распределить рекламный бюджет.

Читайте предыдущий выпуск с показателями за первый квартал .

Как проводилось исследование

На основании выборки проектов агентства Netpeak я собрал данные о стоимости клика. Для России учитывалась информация по 4 000 000 кликов в 19 тематиках и 386 городах страны. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

туризм;

недвижимость;

одежда, обувь и аксессуары;

тяжелая промышленность и производство;

красота и здоровье;

IT;

авто;

мебель и интерьер;

канцелярия и полиграфия;

дом и сад;

ювелирные изделия;

электроника;

подарки;

доставка товаров из США;

стройматериалы;

спортивные товары;

новости и инфо;

гипермаркет;

доска объявлений.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик Google Ads

Стоимость клика в Google Ads в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в Ads не является нормальным, поэтому стоит смотреть не на среднее значение, а на медиану.

Стоимость клика в поисковой сети Google в России во втором квартале 2017 года составила $0,09 — $0,12.

Цена за клик в контекстно-медийной сети находится в пределах $0,04 — $0,07.

Стоимость просмотра видеорекламы составила $0,02 — $0,03. Этот канал остается самым дешевым в Google также для Украины и Казахстана.

Стоимость клика в Google Ads по регионам

Самыми дорогими регионами России для поискового продвижения в Google стали Омская и Томская области со стоимостью клика $0,15 — $0,16.

Москва заняла 12-е место с показателем $0,13 — $0,15.

Самыми дешевыми регионами для поискового продвижения стали Еврейская автономная область, а также Мурманская и Курская области. Стоимость клика в этих регионах находилась в пределах $0,07 — $0,09.

Стоимость клика в Google Ads по тематикам

Наиболее дорогими тематиками для России в поиске Google Ads стали «туризм» и «недвижимость» ($0,25 — $0,28).

Значительно дешевле клик обходился в тематиках: «дом и сад» ($0,04 — $0,05), «подарки» и «доски объявлений» ($0,02 — $0,03).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Стоимость клика в Яндекс.Директ в разрезе сети распространения объявлений

Как в поисковой, так и в рекламной сети Яндекса распределение стоимости клика не является нормальным, в связи с чем правильно будет ориентироваться на медианное, а не на среднее значение.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале 2017 года находилась в пределах $0,09 — $0,14.

Клик в рекламной сети Яндекса стоил $0,07 — $0,11.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по регионам

Вологодская область возглавила рейтинг самых дорогих регионов России для поискового продвижения, стоимость клика в данном регионе составляла $0,19 — $0,22.

Далее республика Татарстан: $0,14 — $0,16; Москва и Московская область: $0,12 — $0,15.

Дешевле всего клик стоил в Карелии, Астраханской области, Мордовии и Дагестане: $0,07 — $0,08.

Стоимость клика в Яндекс.Директ по тематикам

Так же, как и в Ads, наиболее дорогими тематиками в Директе стали «туризм» ($0,52 — $0,56) и «недвижимость» ($0,37 — $0,40).

Тематики «стройматериалы», «спортивные товары», «новости и инфо», «гипермаркет» и «доска объявлений» были самыми дешевыми ($0,05 — $0,08).

Выводы

Клик в поисковой сети Google Ads в России на протяжении второго квартала 2017 года находился в пределах $0,09 — $0,12. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google составила $0,04 — $0,07. Самыми дорогими тематиками для поискового продвижения как в Google, так и в Яндексе, стали «туризм» и «недвижимость». Самыми дорогими регионами для продвижения в Google стали Омская и Томская области. Рейтинг наиболее дорогих регионов для поискового продвижения в Яндексе возглавили Вологодская область, республика Татарстан, Москва и Московская область.

Рекомендуем заполнить форму:

{form_email}

Наши читатели всегда получают больше.