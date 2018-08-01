Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2018 года

Готова очередная порция данных по стоимости клика в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане. Подобные исследования мы публикуем на ежеквартальной основе .

Информация в посте поможет рекламодателям с целевой аудиторией в Казахстане сориентироваться по стоимости клика и тщательно спланировать рекламные бюджеты.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные по 1,75 миллиона кликов в 14 тематиках 15 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом — в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 265 456;

Яндекс — 500 433.

Все проекты, которые участвовали в исследовании, были распределены между 15 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

«IT»;

«авто»;

«гипермаркет»;

«детские товары»;

«дом и сад»;

«другое»;

«канцелярия и полиграфия»;

«мебель и интерьер»;

«недвижимость»;

«новости и инфо»;

«обучение»;

«спортивные товары»;

«тяжелая промышленность и производство»;

«финансы».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разным для всех аккаунтов, в связи с чем данные, приведенные в исследовании, могут значительно разниться с данными ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики?

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане во втором квартале 2018 года составила $0,05 — $0,22 и $0,04 — $0,11 в контекстно-медийной сети.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Значительной разницы в стоимости клика между регионами Казахстана не наблюдается. Между самым дорогим и самым дешевым для поискового продвижения в Google, разница составляет всего $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

«Недвижимость» — наиболее дорогая тематика в Казахстане. Стоимость клика составляет $0,55 — $0,74, далее идет тематика «обучение» со стоимостью $0,39 — $0,86 за клик.

Дешевле всего трафик стоит для информационных и новостных порталов, в их тематике стоимость клика редко выходит за пределы $0,01.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

Ситуация по стоимости клика в контекстно-медийной сети Казахстана схожа с поисковой. Наиболее дорогая тематика — «недвижимость»: $0,12 — $0,21; самая дешевая — «новости и инфо»: $0,04 за клик.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Наиболее дорогой в разрезе типов устройств трафик с настольных ПК: $0,06 — $0,25; немного дешевле стоил клик с мобильных устройств: $0,05 — $0,21.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Независимо от региона, подавляющая часть трафика в Казахстане приходится на мобильные устройства — более 75%.

В разрезе тематик

Среди тематик наибольший процент трафика с мобильных устройств: «детские товары» и новостные порталы — более 80%.

В тематике «канцелярия и полиграфия», в IT-сфере наименьшая доля мобильного трафика — менее 25%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в Казахстане составила $0,05 — $0,12, в поиске клик стоил $0,03 — $0,06.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе регионов

Алматинская область — самый дорогой регион Казахстана для продвижения в поиске Яндекса: стоимость клика в диапазоне $0,03 — $0,1.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе тематик

«Недвижимость» и «туризм» — наиболее дорогие тематики в поиске Яндекса: $0,39 — $0,69.

Дешевле всего клик в поисковой сети Яндекса стоил в тематиках «дом и сад»: $0,03 — $0,05 и «канцелярия и полиграфия»: $0,02 — $0,03.

Распределение стоимости клика в Рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогой тематикой в РСЯ Казахстана стала «недвижимость». Здесь стоимость клика по медийному объявлению составила $0,11 — $0,2; далее идут «электроника» ($0,09 — $0,15) и авто ($0,06 — $0,15).

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе типов устройств

Значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств в Яндексе не наблюдается, немного дороже стоит трафик с настольных ПК.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ

В разрезе регионов

Наибольшая доля мобильного трафика в Яндекс.Директ наблюдается в Атырауской области — 60%.

В целом, в Яндексе доля мобильного трафика ниже, чем в Google и составляет 30% — 40% независимо от региона.

В разрезе тематик

Наибольшая доля мобильного трафика в разрезе тематик приходится на рекламные кампании в категории «красота и здоровье» — более 90% трафика с мобильных устройств. Затем идет «недвижимость» — более 70% кликов с мобильных устройств.

Наименьший процент мобильного трафика был в тематиках «IT» и «подарки» — менее 10%.

Выводы: