Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Готова очередная порция данных по стоимости клика в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане. Подобные исследования мы публикуем на ежеквартальной основе.

Информация в посте поможет рекламодателям с целевой аудиторией в Казахстане сориентироваться по стоимости клика и тщательно спланировать рекламные бюджеты.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные по 1,75 миллиона кликов в 14 тематиках 15 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом — в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 265 456;
  • Яндекс  — 500 433.

Все проекты, которые участвовали в исследовании, были распределены между 15 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «гипермаркет»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «другое»;
  • «канцелярия и полиграфия»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «новости и инфо»;
  • «обучение»;
  • «спортивные товары»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разным для всех аккаунтов, в связи с чем данные, приведенные в исследовании, могут значительно разниться с данными ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики?

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика по сети распространения объявлений

Box plot и распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений для Казахстана во втором квартале 2018 года

Стоимость клика в поисковой сети Google и в контекстно медийной сети в Казахстане во втором квартале 2018 года

Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане во втором квартале 2018 года составила $0,05 — $0,22 и $0,04 — $0,11 в контекстно-медийной сети.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Стоимость клика в разрезе регионов Казахстана

Между самым дорогим и самым дешевым для поискового продвижения в Google разница составляет 0,02 доллара

Значительной разницы в стоимости клика между регионами Казахстана не наблюдается. Между самым дорогим и самым дешевым для поискового продвижения в Google, разница составляет всего $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Стоимость клика в поисковой сети в разрезе тематик. 2 квартал Казахстан

Недвижимость — наиболее дорогая тематика в Казахстане во втором квартале 2018 года

«Недвижимость» — наиболее дорогая тематика в Казахстане. Стоимость клика составляет $0,55 — $0,74, далее идет тематика «обучение» со стоимостью $0,39 — $0,86 за клик.

Дешевле всего трафик стоит для информационных и новостных порталов, в их тематике стоимость клика редко выходит за пределы $0,01.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в разрезе тематик Казахстан

Наиболее дорогая тематика — недвижимость, самая дешевая — новости и инфо

Ситуация по стоимости клика в контекстно-медийной сети Казахстана схожа с поисковой. Наиболее дорогая тематика — «недвижимость»: $0,12 — $0,21; самая дешевая — «новости и инфо»: $0,04 за клик.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Цена клика в поисковой сети в разрезе типов устройств. Казахстан. 2 квартал

Наиболее дорогой в разрезе типов устройств — трафик с настольных ПК, немного дешевле стоил клик с мобильных устройств

Наиболее дорогой в разрезе типов устройств трафик с настольных ПК: $0,06 — $0,25; немного дешевле стоил клик с мобильных устройств: $0,05 — $0,21.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Независимо от региона, подавляющая часть трафика в Казахстане приходится на мобильные устройства

Независимо от региона, подавляющая часть трафика в Казахстане приходится на мобильные устройства — более 75%.

В разрезе тематик

Наибольший процент трафика с мобильных устройств пришелся на детские товары и новостные порталы

Среди тематик наибольший процент трафика с мобильных устройств: «детские товары» и новостные порталы — более 80%.

В тематике «канцелярия и полиграфия», в  IT-сфере наименьшая доля мобильного трафика — менее 25%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Сколько стоил клик в Яндекс Директ в Казахстане во втором квартале 2018 года

График по распределению стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений для Казахстана за второй квартал 2018 года

Данные по стоимость клика в рекламной сети Яндекса в Казахстане за второй квартал 2018 года

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в Казахстане составила $0,05 — $0,12, в поиске клик стоил $0,03 — $0,06.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе регионов

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе регионов Казахстана за второй квартал 2018 года

Алматинская область — самый дорогой регион Казахстана для продвижения в поиске Яндекса

Алматинская область — самый дорогой регион Казахстана для продвижения в поиске Яндекса: стоимость клика в диапазоне $0,03 — $0,1.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе тематик

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса разрезе тематик для Казахстана во втором квартале 2018 года

Недвижимость и туризм — наиболее дорогие тематики в поиске Яндекса

«Недвижимость» и «туризм» — наиболее дорогие тематики в поиске Яндекса: $0,39 — $0,69.

Дешевле всего клик в поисковой сети Яндекса стоил в тематиках «дом и сад»: $0,03 — $0,05 и «канцелярия и полиграфия»: $0,02 — $0,03.

Распределение стоимости клика в Рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Распределение стоимости клика в Рекламной сети Яндекса в разрезе тематик для Казахстана во втором квартале 2018 года

Наиболее дорогой тематикой в РСЯ Казахстана во втором квартале 2018 года стала недвижимость. Далее идут электроника и авто

Наиболее дорогой тематикой в РСЯ Казахстана стала «недвижимость». Здесь стоимость клика по медийному объявлению составила $0,11 — $0,2; далее идут «электроника» ($0,09 — $0,15) и авто ($0,06 — $0,15).

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе типов устройств

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе типов устройств в Казахстане во втором квартале 2018 года

По данным в таблице видим, что значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств в Яндексе не наблюдается

Значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств в Яндексе не наблюдается, немного дороже стоит трафик с настольных ПК.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ

В разрезе регионов

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ для Казахстана во втором квартале 2018 года

Наибольшая доля мобильного трафика в Яндекс.Директ наблюдается в Атырауской области — 60%.

В целом, в Яндексе доля мобильного трафика ниже, чем в Google и составляет 30% — 40% независимо от региона.

В разрезе тематик

График в разрезе тематик для Казахстана за второй квартал 2018 года

Наибольшая доля мобильного трафика в разрезе тематик приходится на рекламные кампании в категории «красота и здоровье» — более 90% трафика с мобильных устройств. Затем идет «недвижимость» — более 70% кликов с мобильных устройств.

Наименьший процент мобильного трафика был в тематиках «IT» и «подарки» — менее 10%.

Выводы:

  1. В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика. Независимо от региона, в Google она составляет 75% от общего объема кликов и от 20% — 50% мобильного трафика в Яндексе.
  2. Клик в поиске Google во втором квартале 2018 года в Казахстане стоил $0,05 — $ 0,22 и $0,03 — $0,06 в Яндексе.
  3. За клик по медийному объявлению рекламодатели из Казахстана платили $ 0,04 — $0,11 в КМС Google и $0,05 — $0,12 в РСЯ.
  4. Значительной разницы в стоимости клика между регионами Казахстана в Google Ads не наблюдается, разбег по медиане между наиболее дорогим и дешевым составляет $0,02. По Яндекс.Директ ситуация схожа, среди всех регионов можно выделить только Алматинскую область, в которой стоимость клика составляет $0,03 — $0,1. Это немного дороже, чем в остальных регионах Казахстана.
  5. «Недвижимость» — наиболее дорогая тематика для онлайн продвижения в Казахстане. Стоимость клика в поиске Google: $0,55 — $0,74 и $0,39$ — $0,69 в Яндексе. Клик по медийному объявлению в Google стоил $0,12 — $0,21, в Яндексе $0,11 — $0,2.
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Яндекс.Директ контекстно-медийная сеть Google продвижение в Яндекс.Директ рекламная сеть Яндекса
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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