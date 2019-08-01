Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России во втором квартале 2019 года

Информация о стоимости клика и доле мобильного трафика в Google и Яндекс за первый квартал 2019 года в России уже опубликована в блоге. Сравните, где и насколько повысилась или снизилась стоимость клика за три месяца: в каких регионах, тематиках, на каких устройствах.

Как проводилось исследование

Для России я учитывал данные по 3,9 миллионам кликов в 15 тематиках и 646 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.



Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 2 383 006;

Яндекс — 1 607 619.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 15 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов. Проекты с редкими тематиками находятся в группе «другое».

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

туризм;

финансы;

электроника.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами». Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы. Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части. Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads в сетях распространения объявлений

Во втором квартале 2019 в России стоимость клика в поиске Google находилась в диапазоне $0,02 — $0,13.

За клик по медийному объявлению рекламодатели платили от $0,02 до $0,07.

Стоимость клика в Google Ads в регионах

Рейтинг наиболее дорогих регионов для поискового продвижения в Google в России возглавляют Москва ($0,03 — $0,29) и Санкт-Петербург ($0,04 — $0,27).

Дешевле всего клик стоит в таких регионах: Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий Автономный Округ, Ленинградская область, Чукотский Автономный Округ. Стоимость клика в них находилась в диапазоне $0,01 — $0,12.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

В поиске Google по нашим проектам наиболее дорогой тематикой стали «спортивные товары»: $0,29 — $0,43. Тематики «подарки» и «финансы» стали наиболее дешевыми для поискового продвижения, стоимость клика в них редко превышала $0,01.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads по тематикам

В контекстно-медийной сети (КМС) наиболее дорогой тематикой стала «авто»: $0,06 — $0,13.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Стоимость десктопного трафика составляла $0,03 — $0,17, а мобильного: $0,02 — $0,12.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в регионах

Наивысшая доля в платном трафике Google по нашим проектам приходится на Чечню и Дагестан и составляет 85% — 90%, наименьшая — в Новгородской области (70%). Но независимо от региона доля мобильного трафика выше, чем десктопного.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств и тематик

Среди тематик наибольшая доля мобильного трафика приходится на «красоту и здоровье» — более 95%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в сетях распространения объявлений

Стоимость клика в поиске Яндекса находилась в диапазоне $0,05 — $0,19, в рекламной сети: $0,06 — $0,14.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в регионах

Наиболее дорогими, по стоимости клика, регионами России в поиске Яндекса стали: Самарская область, Москва и Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан. Стоимость клика в этих регионах составляла $0,05 — $0,24.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса стала «недвижимость» ($0,2 — $0,26), далее идет «доставка еды» ($0,15 — $0,32).

Распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директ в зависимости от типа устройства

Трафик с настольных устройств в Яндекс.Директ стоил $0,06 — $0,24. За клик с мобильных устройств и планшетов рекламодатели платили $0,04 — $0,15.

Доля мобильного трафика по регионам

Округи с наиболее высокой долей мобильного трафика в платном трафике Яндекса: Дальневосточный, Волжский, Уральский и Сибирский. Его доля превышает 70%.

Доля мобильного трафика по тематикам

Наивысшая доля мобильного трафика в тематике «ювелирные изделия» (более 80%), далее идут «красота и здоровье», и «детские товары», в этих тематиках мобильный трафик составляет порядка 75%.

Наименьшая доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале в тематиках: «одежда», «обувь и аксессуары», «IT» — 25%.

Выводы