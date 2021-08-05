Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2021 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.
В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование
Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 1,6 миллионам кликов в 24 тематиках и 54 городах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- билеты авиа и автобусные;
- бытовая техника;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- другое;
- канцелярия и полиграфия;
- компьютерное оборудование и сети;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
- обучение;
- одежда, обувь и аксессуары;
- посуда;
- продажа ПО;
- производство пакетов;
- промышленное оборудование;
- системы охраны и безопасности;
- спортивные товары;
- стройматериалы;
- туризм;
- финансы;
- электроника и гаджеты;
- ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, могут быть полезны в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость клика в поиске во втором квартале 2021 года выросла — $0,05 – $0,14, а во втором квартале 2020-го была в диапазоне $0,03 – $0,18.
За клик в РСЯ рекламодатели сейчас также платят больше — $0,04 – $0,08, в сравнении со вторым кварталом прошлого года — $0,02 – $0,05.
2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов Казахстана
Самыми дорогими регионами для продвижения были Жамбылская: $0,06 – $0,16 (против $0,04 – $0,19 за аналогичный период в 2020 году), Восточно-Казахстанская: $0,06 – $0,14 (против $0,03 – $0,18) и Алматынская области: $0,05 – $0,15 (против $0,03 – $0,18).
Дешевле всего клик был в Мангистауской: $0,05 – $0,12 (против $0,03 – $0,12), Павлодарской: $0,05 – $0,12 (против $0,03 – $0,18), Кызылординской: $0,04 – $0,14 (против $0,03 – $0,14) и Туркестанской областях: $0,04 – $0,12 (против $0,03 – $0,09).
3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик
Дороже всего рекламодатели платили за клик в тематике «Маркетинг»: $0,44 – $0,8, «Другое»: $0,39 – $0,64 (против $0,11 – $0,27) и «Продажа ПО»: $0,2 – $0,32.
Дешевле всего клик стоил в тематике «Красота и здоровье»: $0,04 – $0,11, «Детские товары»: $0,04 – $0,1 и «Стройматериалы»: $0,02 – $0,05 (против $0,03 – $0,05).
4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик
Наиболее дорогим клик был в тематике «Компьютерное оборудование и сети»: $0,07 – $0,29, «Маркетинг»: $0,07 – $0,16 и «Промышленное оборудование»: $0,09 – $0,11.
Дешевле клик был в тематике «Дом и сад»: $0,03 – $0,06 (против $0,02 – $0,04), «Продажа ПО»: $0,01 – $0,03 и «Красота и здоровье»: $0,01 – $0,02.
5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств
В сравнении со вторым кварталом 2020 года, десктопный трафик стал дороже, так же как и мобильный.
Десктоп стоил $0,05 – $0,11 (против $0,03 – $0,17), а мобильный $0,08 – $0,16 (против $0,04 – $0,24).
6. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов
Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2021 года составила более 70%, а в аналогичном квартале прошлого года — 50%.
Наибольшая доля мобильного трафика была в Туркестанской, Акмолинской и Алматынской областях — 75%.
Наименьшая доля мобильного трафика была Кызылординской и Северно-Казахстанкой областях, где мобайл составил 65%.
7. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик
Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Спортивные товары» и Детские товары» (против 45%) — 100%, далее идут «Бытовая техника» и «Промышленное оборудование» — 95%.
В тематике «Туризм» и «Посуда» мобильный трафик равнялся нулю.
Выводы
- Во втором квартале 2021 года стоимость клика в поиске была $0,05 – $0,14, что дороже в сравнении со вторым кварталом 2020-го: $0,03 – $0,18.
- Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Жамбылская область: $0,06 – $0,16, а меньше всего клик стоил в Туркестанской области: $0,04 – $0,12.
- В разрезе тематик больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг»: $0,44 – $0,8, а наиболее дешевым клик был в нише «Стройматериалы»: $0,02 – $0,05.
- В поисковой сети клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,11, а с мобильного устройства — $0,08 – $0,16.
- Клик в рекламной сети также подорожал — $0,04 – $0,08, а во втором квартале 2020 года он находился в диапазоне $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Компьютерное оборудование и сети»: $0,07 – $0,29, а меньше всего за клик платили в нише «Красота и здоровье»: $0,01 – $0,02.
Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным кварталом 2020-го стала выше и составляет более 70%.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти