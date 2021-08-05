Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2021 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 1,6 миллионам кликов в 24 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

билеты авиа и автобусные;

бытовая техника;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

компьютерное оборудование и сети;

красота и здоровье;

маркетинг;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

посуда;

продажа ПО;

производство пакетов;

промышленное оборудование;

системы охраны и безопасности;

спортивные товары;

стройматериалы;

туризм;

финансы;

электроника и гаджеты;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут быть полезны в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поиске во втором квартале 2021 года выросла — $0,05 – $0,14, а во втором квартале 2020-го была в диапазоне $0,03 – $0,18.

За клик в РСЯ рекламодатели сейчас также платят больше — $0,04 – $0,08, в сравнении со вторым кварталом прошлого года — $0,02 – $0,05.

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов Казахстана

Самыми дорогими регионами для продвижения были Жамбылская: $0,06 – $0,16 (против $0,04 – $0,19 за аналогичный период в 2020 году), Восточно-Казахстанская: $0,06 – $0,14 (против $0,03 – $0,18) и Алматынская области: $0,05 – $0,15 (против $0,03 – $0,18).

Дешевле всего клик был в Мангистауской: $0,05 – $0,12 (против $0,03 – $0,12), Павлодарской: $0,05 – $0,12 (против $0,03 – $0,18), Кызылординской: $0,04 – $0,14 (против $0,03 – $0,14) и Туркестанской областях: $0,04 – $0,12 (против $0,03 – $0,09).

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Дороже всего рекламодатели платили за клик в тематике «Маркетинг»: $0,44 – $0,8, «Другое»: $0,39 – $0,64 (против $0,11 – $0,27) и «Продажа ПО»: $0,2 – $0,32.

Дешевле всего клик стоил в тематике «Красота и здоровье»: $0,04 – $0,11, «Детские товары»: $0,04 – $0,1 и «Стройматериалы»: $0,02 – $0,05 (против $0,03 – $0,05).

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Компьютерное оборудование и сети»: $0,07 – $0,29, «Маркетинг»: $0,07 – $0,16 и «Промышленное оборудование»: $0,09 – $0,11.

Дешевле клик был в тематике «Дом и сад»: $0,03 – $0,06 (против $0,02 – $0,04), «Продажа ПО»: $0,01 – $0,03 и «Красота и здоровье»: $0,01 – $0,02.

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении со вторым кварталом 2020 года, десктопный трафик стал дороже, так же как и мобильный.

Десктоп стоил $0,05 – $0,11 (против $0,03 – $0,17), а мобильный $0,08 – $0,16 (против $0,04 – $0,24).

6. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов

Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2021 года составила более 70%, а в аналогичном квартале прошлого года — 50%.

Наибольшая доля мобильного трафика была в Туркестанской, Акмолинской и Алматынской областях — 75%.

Наименьшая доля мобильного трафика была Кызылординской и Северно-Казахстанкой областях, где мобайл составил 65%.

7. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Спортивные товары» и Детские товары» (против 45%) — 100%, далее идут «Бытовая техника» и «Промышленное оборудование» — 95%.

В тематике «Туризм» и «Посуда» мобильный трафик равнялся нулю.

Выводы

Во втором квартале 2021 года стоимость клика в поиске была $0,05 – $0,14, что дороже в сравнении со вторым кварталом 2020-го: $0,03 – $0,18. Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Жамбылская область: $0,06 – $0,16, а меньше всего клик стоил в Туркестанской области: $0,04 – $0,12. В разрезе тематик больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг»: $0,44 – $0,8, а наиболее дешевым клик был в нише «Стройматериалы»: $0,02 – $0,05. В поисковой сети клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,11, а с мобильного устройства — $0,08 – $0,16. Клик в рекламной сети также подорожал — $0,04 – $0,08, а во втором квартале 2020 года он находился в диапазоне $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Компьютерное оборудование и сети»: $0,07 – $0,29, а меньше всего за клик платили в нише «Красота и здоровье»: $0,01 – $0,02.

Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным кварталом 2020-го стала выше и составляет более 70%.