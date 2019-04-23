Сколько стоит клик в Казахстане — аналитика данных Google Ads и Яндекс.Директ за первый квартал 2019

Мы провели исследование стоимости клика в Казахстане в первом квартале 2019 года в Google Ads и Яндекс.Директ, а также выяснили долю мобильного трафика в Казахстане.

Эти данные помогут определиться с необходимым рекламным бюджетом и составить медиаплан перед запуском рекламных кампаний.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 1,7 миллионов кликов в 17 тематиках и 15 городах страны.

Перед началом анализа очистил данные от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 399 056;

Яндекс — 398 997.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 18 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

новости и инфо;

спортивные товары;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные исследования могут значительно разниться с данными ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами». Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы. Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части. Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

В Казахстане разница в стоимости клика между поисковой и медийной рекламой незначительна. Стоимость клика в поиске составляет $0,04 — $0,17, в контекстно-медийной сети $0,03 — $0,12.

Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана

Значительной разницы в стоимости клика среди регионов Казахстана в поиске Google не наблюдается, разница по медианному значению между наиболее дорогим и дешевым кликом составляет $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

«Авто» была наиболее дорогой тематикой в первом квартале 2019 года в поиске Google со стоимостью $0,16 — $0,56 за клик. «Электроника» и «Новости и инфо» замыкают рейтинг со стоимостью $0,02 — $0,05.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads по тематикам

Самой дорогой тематикой в контекстно-медийной сети были «Финансы»: $0,15 — $0,23. «Красота и здоровье», а также «Новости и инфо» оказались в конце рейтинга со стоимостью клика $0,02 — $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Трафик с настольных устройств стоит $0,05 — $0,21, что почти в два раза дороже мобильного: $0,04 — $0,14.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

По регионам

В Казахстане высока доля мобильная трафика, значительно выше, чем в России и Украине. Независимо от региона мобильный трафик составляет более 80%.

По тематикам

В разрезе тематик также в большинстве случаев преобладает мобильный трафик, максимальная его доля наблюдается в тематике «Детские товары» — 90%, наименьшая в «Канцелярия и полиграфия»: 25%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

В Яндексе, в отличие от Google, клик по медийному объявлению стоит дороже поискового, и составляет $0,04 — $0,09.

Стоимость клика в поиске находится в диапазоне $0,03 — $0,07.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по регионам

По регионам разница в стоимости клика между наиболее дорогим и дешевым составляет $0,01.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

В поиске Яндекс.Директ в Казахстане среди анализируемых тематик наиболее дорогой стала IT: $0,34 — $0,36.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств

В Яндексе практически нет зависимости стоимости клика от типа устройств: и мобильный, и десктопный трафик находятся в диапазоне $0,03 — $0,07.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекс Директ по типам устройств

Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе ниже, чем в Google. Наибольшая его доля заметна в Атырауской области и составляет около 50%.

Доля мобильного трафика по тематикам

Если говорить о тематиках, доля мобильного трафика не так стабильна. В тематике «туризм» доля мобильного трафика составила более 90%, далее идёт «красота и здоровье» — 80%.

Выводы:

Клик в поисковой сети Казахстана в первом квартале 2019 года стоил в Google $0,04 — $0,17, в Яндексе $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в медийной сети Google находилась в диапазонах $0,03 — $0,12 и $0,04 — $0,09.

Зависимости стоимости клика от региона продвижения в Казахстане нет ни в Google, ни в Яндексе.

«Авто» была наиболее дорогой тематикой в поиске Google, стоимость клика составляла $0,16 — $0,56.

В Яндексе дороже всего стоит продвижение IT-тематики: $0,34 — $0,36.

В Казахстане очень высока доля мобильного трафика, в Google она составляет более 80%, в Яндексе — более 35%, независимо от региона.

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