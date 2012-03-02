PPC

Три уровня оптимизации рекламной кампании в Google Ads
Сергей Бахарь
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Сегодня речь пойдет о трех уровнях оптимизации. Рискнем предположить, что оптимизация в аккаунте похожа на реальный мир, в котором мы живем. Рассмотрим несколько примеров, чтобы понять, как же взаимодействуют между собой представленные уровни оптимизации. В своем примере мы будем использовать систему Google Ads.

1. Оптимизация на уровне ключевых слов.

Учитывая наш опыт, этот уровень — самый важный в оптимизации. Именно работа с каждым ключевым словом помогает понять реальную картину дел и не случайно мы поставили этот уровень на первое место. Обратите внимание на основные показатели, когда будете проводить оптимизацию ключевых слов:

— Показатель качества;

— CTR;

— Типы соответствия ключевых слов;

— Минус-слова;

— Средняя позиция;

— Цена за клик;

— Показатели конверсий.

Представьте, что ключевые слова — это люди. Мы все взаимодействуем друг с другом, как и ключевые слова в аккаунте. Если каждый человек будет улучшать себя, то и мир будет становиться лучше.

мир будет становиться лучше

2. Оптимизация на уровне группы объявлений

Этот уровень связан с вашим рекламным сообщением (текст объявления, целевая страница) и разбивкой ключевых слов. Если вы не поместили все ключевые фразы в одну группу объявлений, то у вас есть прекрасная возможность обнаружить «слабые места» вашей рекламной кампании. На этом уровне обращаем внимание на следующие показатели:

— Тексты объявлений;

— Разбивка ключевых слов;

— Цены за клик; — CTR (относительный CTR);

— Показатели конверсий;

— Процент показов;

— Точное соответствие (ППП). Представьте, что группы объявлений — это населенные пункты (города, поселки, села). Это уже составляющие более высокого порядка. Заметьте, что группа объявлений — это зеркало благополучия ключевых слов.

группа объявлений — это зеркало благополучия ключевых слов

3. Оптимизация на уровне кампании

Это уже уровень высшего порядка. Здесь вы можете оценить ситуацию в целом по рекламным кампаниям. Думаю, что вы уже обратили внимание на то, что многие метрики повторяются от уровня к уровню. Каждый уровень обладает своими особыми характеристиками. В целом же, процесс похож на воронку. Ключевые слова -> Группы объявлений -> Кампании. Уделяем внимание таким показателям на уровне кампании:

— Процент потери показов (бюджет);

— Процент потерянных показов (рейтинг);

— Процент показов;

— CTR (относительный CTR);

— Цена за клик;

— Средняя позиция;

— Показатели конверсий;

— Точное соответствие (ППП).

И, наконец, кампании — это страны. Вы можете сказать, что вам нет никакого дела до того, что творится в другой стране, но, так или иначе, мы все находимся, что называется, в одной «лодке». Потому что...

...Наш аккаунт — это планета Земля. Если мы будем заботиться о разных уровнях оптимизации, то будут хорошо идти дела и в нашем аккаунте (и на нашей планете тоже!).

Поздравляем вас с началом весны! Будьте счастливы!

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Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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