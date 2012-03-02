Сегодня речь пойдет о трех уровнях оптимизации. Рискнем предположить, что оптимизация в аккаунте похожа на реальный мир, в котором мы живем. Рассмотрим несколько примеров, чтобы понять, как же взаимодействуют между собой представленные уровни оптимизации. В своем примере мы будем использовать систему Google Ads.
1. Оптимизация на уровне ключевых слов.
Учитывая наш опыт, этот уровень — самый важный в оптимизации. Именно работа с каждым ключевым словом помогает понять реальную картину дел и не случайно мы поставили этот уровень на первое место. Обратите внимание на основные показатели, когда будете проводить оптимизацию ключевых слов:
— Показатель качества;
— CTR;
— Типы соответствия ключевых слов;
— Минус-слова;
— Средняя позиция;
— Цена за клик;
— Показатели конверсий.
Представьте, что ключевые слова — это люди. Мы все взаимодействуем друг с другом, как и ключевые слова в аккаунте. Если каждый человек будет улучшать себя, то и мир будет становиться лучше.
2. Оптимизация на уровне группы объявлений
Этот уровень связан с вашим рекламным сообщением (текст объявления, целевая страница) и разбивкой ключевых слов. Если вы не поместили все ключевые фразы в одну группу объявлений, то у вас есть прекрасная возможность обнаружить «слабые места» вашей рекламной кампании. На этом уровне обращаем внимание на следующие показатели:
— Тексты объявлений;
— Разбивка ключевых слов;
— Цены за клик; — CTR (относительный CTR);
— Показатели конверсий;
— Процент показов;
— Точное соответствие (ППП). Представьте, что группы объявлений — это населенные пункты (города, поселки, села). Это уже составляющие более высокого порядка. Заметьте, что группа объявлений — это зеркало благополучия ключевых слов.
3. Оптимизация на уровне кампании
Это уже уровень высшего порядка. Здесь вы можете оценить ситуацию в целом по рекламным кампаниям. Думаю, что вы уже обратили внимание на то, что многие метрики повторяются от уровня к уровню. Каждый уровень обладает своими особыми характеристиками. В целом же, процесс похож на воронку. Ключевые слова -> Группы объявлений -> Кампании. Уделяем внимание таким показателям на уровне кампании:
— Процент потери показов (бюджет);
— Процент потерянных показов (рейтинг);
— Процент показов;
— CTR (относительный CTR);
— Цена за клик;
— Средняя позиция;
— Показатели конверсий;
— Точное соответствие (ППП).
И, наконец, кампании — это страны. Вы можете сказать, что вам нет никакого дела до того, что творится в другой стране, но, так или иначе, мы все находимся, что называется, в одной «лодке». Потому что...
...Наш аккаунт — это планета Земля. Если мы будем заботиться о разных уровнях оптимизации, то будут хорошо идти дела и в нашем аккаунте (и на нашей планете тоже!).
Поздравляем вас с началом весны! Будьте счастливы!
Комментарии (8)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти