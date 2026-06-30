UX-аудит для Foundation: что мешает пользователям покупать и как это исправить
Проект: Foundation.
Период: май — июнь 2025 года.
Регион: Украина.
Услуга: UX-аудит.
Кто наш партнер
Foundation — украинский онлайн-магазин кофе, чая и аксессуаров для их приготовления.
Цель сотрудничества
Foundation обратились к нам, чтобы провести профессиональный UX-аудит сайта и понять, какие барьеры мешают пользователям быстро находить нужные товары и удобно оформлять заказы.
Аудит должен был не только выявить проблемные места в интерфейсе, но и дать практические рекомендации, как сделать онлайн-шопинг проще, приятнее и «вкуснее» для аудитории.
Исследование
Чтобы определить, где именно пользователи сталкиваются с барьерами, мы объединили четыре метода.
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Аналитика поведения:
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проанализировали данные Google Analytics и Clarity, чтобы найти страницы с высоким оттоком и частыми возвратами в процессе оформления покупки;
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изучили, какие категории и товары просматривают чаще всего и где пользователи теряются.
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Юзабилити-анализ:
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проверили весь путь покупателя от поиска товара до оплаты;
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оценили логику навигации, фильтры, заметность важной информации;
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обратили внимание на удобство взаимодействия с корзиной и процесс оформления заказа.
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Бенчмаркинг:
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сравнили сайт с конкурентами и международными ecommerce-проектами в нише кофе;
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отобрали практики, которые можно адаптировать под Foundation без потери уникальности бренда.
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Мобильный опыт:
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особое внимание уделили адаптивности, поскольку значительная часть покупателей заходит с телефонов;
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проверили, удобно ли найти товар и оформить заказ на маленьком экране.
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Выявленные UX-проблемы и гипотезы
На основе исследования мы выделили как очевидные, так и скрытые барьеры пользовательского опыта. Для каждого из них сформулировали гипотезы по улучшению интерфейса и удобства взаимодействия.
Фильтры
Если фильтры не давали результата, пользователь видел сообщение «ничего не найдено». Это создавало барьер для взаимодействия: примерно 32,75% посетителей в таком случае покидали сайт Foundation.
Гипотезы:
- исправить динамические фильтры — скрывать или отключать параметры, не дающие результатов;
- добавить блок рекомендаций «Попробуйте изменить фильтры» с вариантами похожих результатов;
- предусмотреть запасной сценарий — показывать товары с частичным совпадением (например, другой объем).
Поиск
Поиск не учитывал ошибки при вводе и выдавал пустой результат даже при наличии товара. До 70% пользователей покидали сайт, если видели нулевую выдачу.
Гипотезы:
- внедрить «толерантный» поиск (fuzzy search) с учётом ошибок и синонимов;
- добавить подсказки «Возможно, вы имели в виду…»;
- в случае отсутствия точных совпадений показывать релевантные категории или популярные товары;
- опционально — интегрировать автозаполнение по популярным запросам.
Баннеры
После клика по баннеру пользователь не переходил на страницу товара или акции, а видел лишь всплывающее окно с тем же баннером. Это добавляло лишний шаг и снижало эффективность взаимодействия.
Гипотезы:
- сделать баннеры кликабельными — вести сразу на товар, акцию или категорию;
- добавить заметные CTA-кнопки — «Посмотреть товар», «Подробнее», «Купить»;
- проверить корректность UTM-меток и событий в аналитике для отслеживания переходов.
Выбор помола кофе
После нажатия «Добавить в корзину» появлялся обязательное всплывающее окно с выбором степени помола. 13,33% посетителей закрывали его, не сделав выбор, а почти 50% покидали страницу после взаимодействия.
Это свидетельствует о чрезмерной когнитивной нагрузке и неожиданности дополнительного шага.
Гипотезы:
- интегрировать выбор степени помола непосредственно в карточку товара;
- сохранять последний выбор пользователя для будущих покупок.
Оформление заказа
Лишь 26,79% пользователей приступали к оформлению заказа — фактически каждый четвертый делал первый шаг, выбирая город или вводя данные.
Вероятные причины — перегруженный первый экран, избыток опций и отвлекающих элементов (активное меню, промокоды, ссылки на профиль).
Гипотезы:
- удалить лишнюю навигацию в корзине — минимизированный хедер или режим «чистого» оформления;
- упростить первый шаг — оставить одно основное действие;
- добавить индикатор прогресса («Шаг 1 из 3») для ощущения завершенности процесса.
Ожидаемый эффект
Предложенные изменения устраняют основные барьеры во взаимодействии с сайтом: улучшают поиск, работу фильтров и логику оформления заказа. Это уменьшает количество моментов, когда пользователь останавливается, теряется или не видит результатов, а путь к целевому действию становится проще и понятнее.
Прогнозируемое влияние на ключевые метрики:
- Отток из каталога уменьшится на 20–25% благодаря динамическим фильтрам и рекомендациям.
- Конверсия из поиска повысится до 10–15% за счет исправления ошибок ввода и показа релевантных результатов.
- CTR баннеров вырастет как минимум на 15% после прямого перехода на товар или акцию.
- Процент завершенных заказов может вырасти на 7–10% благодаря упрощенному, последовательному и менее перегруженному процессу оформления заказа.
В итоге пользователь получает прозрачное и предсказуемое взаимодействие с сайтом, а Foundation — больше переходов, меньше потерь на каждом этапе и стабильный рост конверсии.
Что дальше
UX-аудит сайта Foundation показал, что даже мелкие детали могут существенно влиять на путь пользователя — от первого запроса в поиске до нажатия кнопки «Оплатить». Оптимизация фильтров, поиска, карточек товаров и оформления заказа сделает покупку быстрее, логичнее и приятнее.
Это лишь часть гипотез, которые мы сформулировали в ходе исследования. Далее — работа с микро взаимодействиями, эмоциональным дизайном и удержанием пользователей после покупки.
Foundation уже имеет сильный бренд и узнаваемый стиль. Следующий шаг — сделать сайт таким же удобным и «вкусным», как кофе, который они готовят.
Отзывы о сотрудничестве
Роман Шахов, CTO в Foundation
На рынке немного компаний, предоставляющих качественные услуги по UI/UX-аудиту. Среди них Netpeak, безусловно, лидирует по отзывам и репутации. К сожалению, сейчас много «инфоцыган», которые лишь создают впечатление экспертов :)
Процесс работы был системным и прозрачным: понятные этапы, распределенные обязанности, никаких напоминаний или споров — всё четко по плану.
Смело рекомендую Netpeak в качестве партнера по UX/UI и повышению конверсии.
Команда проекта: Валерия Иванова, UX Specialist; Даниил Минин, Head of CRO & UX/UI Design; Денис Гаенко, Client Project Manager.
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