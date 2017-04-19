Продолжаем серию постов нашего реалити-шоу о продвижении платформы email и sms-рассылок — UniSender. Как сказали бы комментаторы, мы снова возвращаемся на поле после перерыва.



Краткое содержание этого сезона:

Поменяли команду проекта

Да, за эти 4 месяца «за стеклом» многое произошло. Со стороны агентства Netpeak поменялась команда проекта — сейчас из тех, кто был на фото в этом посте , с UniSender работает только один человек. Новое фото делать не будем — вдруг опять сглазят :)

Замена состава прошла быстро и безболезненно для развития проекта — и в этом еще один плюс работы с агентством. Что бы ни случилось с конкретным исполнителем, работа кипит.

Специалисты UniSender и Evergreen по-прежнему работают с нами, так что все обращения «мы» в этом посте — от лица всех трех команд.

Внедрили новую главную

Мы постоянно генерируем новые идеи для развития сайта. Одна из них — улучшить блок с отзывами и интеграциями. В результате решили создать альтернативную посадочную страницу, провели A/B-тестирование — и новая главная победила с рекордным отрывом — она оказалась на 79.44% эффективнее!

В результате у сайта UniSender новая главная.

Было:

Стало:

Восстановили трафик после закрытия сайта от индексации

Меня сложно найти, легко потерять, и невозможно забыть.(SEO-трафик)

И вы туда же, а с виду нормальный блог!

Да, мы случайно закрыли сайт от индексации через HTTP заголовок x-robots-tag:"noindex,nofollow", а потом открыли его — уже не случайно, конечно. Факапы случаются.

Важно другое:

мы вовремя обнаружили ошибку, нашли причину, сказали как исправить;

отследили изменения и что и как быстро случится с сайтом, если его закрыть и потом открыть для индексации.

Так, 9 декабря мы обнаружили и поставили срочную задачу о том, что все страницы сайта закрыты от индексации.

13 декабря заголовок убрали, и уже 16 декабря Google показал положительную динамику:

Ежедневный трафик из органической выдачи

22 декабря Яндекс тоже начал показывать рост:

Скриншот из Яндекс.Вебмастера от 22 декабря — количество страниц в индексе начало расти

Через месяц, 13 января, количество страниц в Google и Яндекс существенно выросло.

Но трафик не спешит возвращаться так же быстро. На второй неделе стремительного выпадения страниц из индекса сайт потерял половину своей былой посещаемости.

Ниже — динамика трафика по неделям. Две недели закрытия от индексирования вылились в два месяца восстановления трафика.

В нашем случае на посещаемости сказался Новый год и другие праздники, но даже если их исключить, восстановление может занять 6-7 недель.

Оптимизировали скорость сайта

Задачу по ускорению сайта я поставила 9 сентября.

Работать начали сразу же — собрали идеи о том, что повлияет на скорость сайта.

21 ноября улучшили сервера, в результате скорость сайта выросла на 50%.

К сожалению, ускорение сайта совпало с его закрытием от индексации, поэтому повышение поискового трафика зафиксировать не удалось.

Но в феврале была готова вторая часть работ по ускорению сайта:

создали и настроили cookie-free домен;

весь статический контент с домена теперь раздается через CDN CloudFlare;

на серверах включили агрессивное кэширование всех страниц на 24 часа, с возможностью при необходимости сбрасывать как весь кэш сразу, так и постранично.

В этот момент мы поняли, что нам не хватает данных от Google Analytics. Дело в том, что GA собирает данные о скорости сайта на основании данных об 1% посещений.

При анализе регионального трафика оказалось, что часть регионов не попала в этот 1% и данные о скорости сайта в таких регионах совершенно не учитываются.

Поэтому мы увеличили процент выборки для сбора данных о скорости сайта до 50%. Это можно сделать с помощью Google Tag Manager в теге «Просмотр страниц»:

Осталось подождать недели две для сбора данных и сравнить их.

Улучшения настолько разительны, что на общем графике по скорости видно, в какой период были реализованы задачи по ускорению:

Время загрузки сайта уменьшилось более чем на 50%:

Количество органического трафика увеличилось на 11%:

Очевидно, что оптимизация скорости загрузки сайта напрямую влияет на рост трафика из органического поиска.

Добавили индекс XML-карт сайта

Индекс карт — список всех отдельных XML-карт сайта. Почему индекс карт сайта лучше, чем одна XML карта? Если у вас большой сайт, состоящий из множества крупных категорий или типов страниц, если он содержит много языковых версий, страница индекса карт сайта поможет отследить индексацию сайта «по частям». То есть индекс карт сайта позволяет через панель вебмастеров отследить индексацию каждой группы страниц отдельно.

Когда вы добавляете одну карту, то получаете общую информацию о том, что из 100% ваших страниц проиндексировались 70%. Какие страницы не попали в индекс и почему? На этот вопрос панель вебмастеров ответа не дает. Но если у вас есть индекс карт сайта, этот ответ отыскать гораздо проще.

Обратите внимание на колонки Issues, Submitted и Indexed, — они позволяют понять, какие группы страниц «провисают» и не заходят в индекс, или в какой из карт содержится ошибка.

Посчитали рентабельность инвестиций в блог

Мы внедрили практически все контентные задачи по блогу: наладили процесс регулярного написания постов, исправили перелинковку и структуру на наиболее важных статьях, которые приносят трафик, и перешли к правке той части блога, которую используем для наращивания анкорного веса (ранее я рассказывала про концепт реализации потенциала контента).

В целом у нас очень много идей о ведении блога — мы их регулярно обсуждаем на скайп-коллах и прописываем в задачах. Но как оценить, сколько денег принесла работа над блогом на данный момент? Читают ли его те, кто в итоге покупает услугу?

Для анализа нужны данные минимум за три месяца, а лучше — за полгода. Кроме того, объем трафика должен представлять более-менее объективную выборку, допустим 10 тысяч посетителей в месяц. Из объема дохода за 3-6 месяцев можно сделать вывод, сколько стоит вкладывать в блог и как может измениться ваша прибыль, если вы увеличите посещаемость на 50% или 100%. Мы уже получили данные для блога UniSender и сделали нужные выводы.

Мы решили выяснить, сколько клиентов посетили хотя бы раз блог перед тем как совершить оплату, и какой доход принесли такие клиенты. В случае с SAAS-бизнесом это достаточно просто измерить — достаточно создать сегмент в Google Analytics.

Здесь факт оплаты — это выполнение цели

Возникает еще один вопрос: а что, если это старые клиенты, которые оплатили, просмотрели блог, а потом совершили вторую-третью оплату?

Для определения только новых пользователей мы создали отдельный сегмент:

Мы применили эти сегменты там, где есть доход по нужной нам цели, а также распределение между каналами трафика, которым была присвоена оплата:

Мы проанализировали данные Google Analytics за периоды январь-март и октябрь-декабрь. Периоды взяты по 3 месяца, потому что GA отдает данные по пользователям только за период до 90 дней.

Интересные наблюдения:

Количество оплат от новых пользователей можно считать доходом, на который напрямую повлиял блог. Количество оплат от old users (все минус новые) можно считать доходом, на который блог повлиял косвенно. Среднее время сессии пользователей благодаря блогу составляет 15-20 минут или от 6 до 12 страниц, — значит блог и сайт действительно читают. В результате анализа мы выяснили, что платящие клиенты UniSender действительно читают блог, причем он не только удерживает текущих клиентов, но и приводит новых.

Кстати, мы нашли подрядчиков для создания нового дизайна блога UniSender и уже в следующем выпуске «внутренней кухни SEO» я поделюсь с вами результатом их труда.

Читайте также, как мы разработали комплексную услугу [МКС: маркетинговая контент-стратегия для блогов] .

Выводы

Что произошло в проекте UniSender за эти четыре месяца?

Мы поменяли команду, сохранив темп развития SEO-продвижения. Провели A/B-тест и внедрили новую главную страницу. За два месяца восстановили трафик после закрытия сайта от индексации. Оптимизировали скорость сайта: поменяли сервера, создали и настроили cookie-free домен — весь статический контент с домена теперь раздается через CDN CloudFlare, включили агрессивное кэширование страниц. В результате повысили скорость сайта более чем на 100%. Добавили индекс карт сайта, чтобы проверять индексацию групп страниц сайта. Посчитали рентабельность инвестиций в блог — и обнаружили, что затраченные средства окупаются с лихвой. Нашли подрядчика для создания нового дизайна блога и передали ему подробное техзадание.

Важный момент: после постановки всех задач наступает этап контроля. При внесении очередных изменений в структуру сайта может слететь что-то принципиально важное. Чтобы избежать этого риска, мы собрали важные внедрения в одну задачу и скрупулезно проверяем всё каждые две недели.