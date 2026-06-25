12 крупнейших и наиболее влиятельных блогов Украины, формирующих общественное мнение

12 крупнейших и наиболее влиятельных блогов Украины, формирующих общественное мнение

Telegram уже несколько лет является главной платформой для новостей, мнений, собраний и персональных медиа в Украине. Здесь зарождаются информационные тренды. По данным каталогов Telemetrio, украинский сегмент мессенджера охватывает десятки миллионов читателей и десятки тысяч активных каналов.

В этой подборке я объединила 12 украинских блогов и авторских каналов из разных направлений, которые регулярно попадают в топы по охвату, цитируемости и влиянию на аудиторию.

Критерии анализа Telegram-каналов

Для анализа использовались ключевые метрики, которые позволяют оценить не только размер аудитории, но и реальный уровень вовлеченности подписчиков и рекламный потенциал.

В рамках исследования я опиралась на следующие параметры:

Узнаваемость автора — является ли он медийной личностью и каковы пределы его влияния. Аудитория — общее количество подписчиков канала. Дает базовое представление о масштабе медиа и его потенциальном охвате. Направление контента — основная тематика и формат публикаций. Помогает определить целевую аудиторию канала и понять его позиционирование. Средний охват за 24 часа — количество просмотров, которое в среднем набирают посты в течение первых суток после публикации. Один из ключевых показателей реальной активности аудитории. ER (Engagement Rate) — уровень вовлеченности подписчиков в контент. Показатель демонстрирует, насколько активно читатели взаимодействуют с каналом. Формула расчета:

ER = [количество просмотров / количество подписчиков] * 100%

Наличие рекламы позволяет понять, работает ли канал с прямыми рекламодателями или использует другие рекламные форматы. Язык постов позволяет оценить языковые тенденции украинского Telegram-сегмента и особенности взаимодействия с аудиторией.

Авторский блог Олега Гороховского — банкира, соучредителя компаний Fintech-IT Group, Monobank и британского необанка Koto.

Сейчас это один из самых влиятельных бизнес-каналов Украины. Автор публикует как новости о работе Монобанка, так и посты о бизнесе, донатах на Вооруженные Силы и помощи простым украинцам.

Аудитория: 693 800 подписчиков.

Направление контента: бизнес, финансы.

Общий средний охват: 333 200 просмотров.

ER: 48,01%.

Наличие рекламы: отсутствует.

Язык публикаций: украинский.

Игорь Лаченков — украинский инфлюенсер и волонтер. Освещает новости, фиксирует многочисленные военные преступления РФ против Украины и делится собственным взглядом на события, что также значительно влияет на формирование общественного мнения.

Блогер участвует в сборах, посвящённых помощи украинским защитникам и гражданскому населению.

Аудитория: 1 613 000 подписчиков.

Направление контента: новости, политика.

Средний охват за 24 часа: 486 800 просмотров.

ER: 29,20%.

Наличие рекламы: встречаются коммерческие рекламные посты, а также другие, например, благотворительные аукционы; продвигает свой мерч.

Язык постов: украинский.

Канал ведет идейный человек по имени Иван, который работает на победу, как отметил об авторе канала Виталий Ким, глава Николаевской областной государственной администрации. На данный момент больше данных об основателе нет.

Контент канала носит патриотический характер. Периодически проводятся сборы средств на нужды украинской армии.

Аудитория: 2 669 000 подписчиков.

Направление контента: новости, политика, тревожные события.

Средний охват за 24 часа: 745 300 просмотров.

ER: 29,95%.

Реклама: отсутствует.

Язык постов: преимущественно русский, есть репосты с украиноязычных каналов.

Андрей Смолий — кандидат юридических наук, юрист-международник, ведущий канала «Эспрессо», общественный деятель и блогер. На канале освещается война РФ против Украины и политическая ситуация в мире в целом.

Аудитория: 449 200 подписчиков.

Направление контента: политика, новости.

Средний охват за 24 часа: 131 000 просмотров.

ER: 28,45%.

Реклама: отсутствует.

Язык публикаций: украинский.

Михаил Лебига — украинский блогер и стример, известный прежде всего своими трансляциями с просмотром украинского шоу-контента, летсплеями и рекордно большими суммами сборов на нужды ВСУ.

Его канал посвящён основной деятельности автора, однако и военная тематика не игнорируется.

Аудитория: 433 400 подписчиков.

Направление контента: игры, спорт, стримы, политика, новости.

Средний охват за 24 часа: 160 100 просмотров.

ER: 51,08%.

Реклама: отсутствует.

Язык публикаций: украинский.

Артем Бородатюк — украинский предприниматель, основатель и CEO группы IT-компаний FRACTAL (ранее Netpeak Group), член Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины.

Канал посвящен предпринимательству, маркетингу и самодисциплине. Автор делится собственным опытом и инструментами, которые применяет для развития бизнеса.

Аудитория: 25 600 подписчиков.

Направление контента: бизнес.

Средний охват за 24 часа: 2600 просмотров.

ER: 18,89%.

Реклама: отсутствует.

Язык постов: украинский

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, блогер, волонтер. Председатель общественной организации «Неравнодушные». На канале освещает войну РФ против Украины, политические новости, а также организует сборы на нужды украинских военных.

Аудитория: 832 000 подписчиков.

Направление контента: новости, политика.

Средний охват за 24 часа: 238 000 просмотров.

ER: 30,31%.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский.

Юлия Вербинец — украинская блогерша и инфлюенсерша. Молодая звезда Instagram.

Канал посвящён хобби и событиям в личной жизни автора.

Аудитория: 278 200 подписчиков.

Направление контента: личный блог, женский контент.

Средний охват за 24 часа: 30 000 просмотров.

ER: 21,08%.

Реклама: нет.

Язык постов: украинский.

Игорь Мосийчук — журналист, политзаключённый, комбатант, народный депутат VIII созыва, политик и оппозиционер.

Канал посвящён критике украинской власти, освещению войны РФ против Украины и политическим новостям.

Аудитория: 456 100 подписчиков.

Направление контента: новости, политика.

Средний охват за 24 часа: 7500 просмотров.

ER: 1,82%.

Реклама: нет.

Язык постов: украинский.

Юрий Бутусов — украинский журналист и главный редактор интернет-портала Цензор.нет.

На канале освещает политические новости и войну РФ против Украины.

Аудитория: 348 200 подписчиков.

Направление контента: новости, политика.

Средний охват за 24 часа: 66 500 просмотров.

ER: 22,10%.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский и русский.

Роберт Бровди по прозвищу Мадяр — командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Публикует посты о работе украинских героев по освобождению территорий от оккупации рашистских войск.

Аудитория: 537 600 подписчиков.

Направление контента: новости, политика.

Средний охват за 24 часа: 172 000 просмотров.

ER: 51,10%.

Реклама: нет.

Язык публикаций: украинский.

Официальный канал Президента Украины.

На канале публикуются новости в сфере внешней политики, в частности о сотрудничестве с европейскими партнерами для приближения победы. Также на ресурсе освещаются последствия военных преступлений РФ и главные новости о войне.

Аудитория: 674 500 подписчиков.

Направление контента: политика, новости.

Средний охват за 24 часа: 183 200 просмотров.

ER: 55,34%.

Реклама: отсутствует.

Язык постов: украинский, реже английский — на нем дублируются отдельные посты.

Вместо выводов

Украинский Telegram окончательно стал одной из главных медиаплатформ страны, всё больше развиваясь вокруг персональных брендов. Преобладает общественно-политический и военный контент, однако растёт доля бизнес-блогов. Высокие показатели ER свидетельствуют: для успешного канала важнее не количество подписчиков, а доверие аудитории, личный стиль автора и постоянное взаимодействие с читателями. Например, у канала «МАДЯР» вовлеченность превышает 51%, у канала Олега Гороховского — 48%, что значительно превышает средние показатели для крупных пабликов. Платформа стремительно украинизируется: большинство авторов ведут коммуникацию на украинском языке, даже если их аудитория формировалась до полномасштабного вторжения. Русскоязычный контент еще присутствует, однако не преобладает. Растет роль Telegram в волонтерстве: значительная часть крупнейших ресурсов регулярно проводит сборы для ВСУ, поддерживает гуманитарные инициативы или освещает потребности военных. Классическая реклама уступает место выборочным партнерствам или не используется вовсе.

В целом, украинский Telegram — это полноценная экосистема с инфлюенсерами, трендами и влиянием на общественное мнение. Для бизнеса — эффективный канал коммуникации с аудиторией, для общества — пространство оперативной информации и волонтерства, для авторов — возможность создавать независимые медиа вокруг собственного имени.

Специалисты Telegram Department в Netpeak по ведению и продвижению Telegram-каналов и дальше будут предоставлять больше качественной аналитической информации об этом мессенджере. Если вы хотите получить экспертный анализ ниши или разработать эффективную стратегию продвижения в мессенджере — обращайтесь к нашей команде.