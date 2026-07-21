От «бизнеса по залету» до экосистемы из трех десятков компаний: 20 лет Netpeak

От «бизнеса по залету» до экосистемы из трех десятков компаний: 20 лет Netpeak

9 июня 2006 годаАртем Бородатюк открыл индивидуальное предпринимательство. Так в Одессе появилась Netpeak — компания, с которой началась история FRACTAL.

В одном из интервью Бородатюк называет этот старт «бизнесом на ходу»: не было подробной предпринимательской стратегии, команда училась работать с поисковым продвижением и тестировала подходы, ошибалась, совершенствовала процессы и постепенно превращала практический опыт в систему.

Это компания, которая дала начало другим брендам, технологическим продуктам, рекрутингу, мерчу, ивентам и образовательным инициативам. А путь от небольшой SEO-команды до marketing partner отражает то, как за это время менялись цифровой маркетинг, украинский бизнес и сама роль агентства в развитии клиентов.

За 20 лет Netpeak стала уверенным игроком на международном рынке, в частности в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Америке, с 600 сотрудниками и офисами в Украине, Болгарии, Казахстане и США.

Бизнес, который ещё не называли бизнесом

В начале Netpeak специализировался на SEO, где можно было измерять результаты: видеть изменения позиций в поиске, оценивать трафик, обращения и экономический эффект для клиента.



Этот прагматичный подход постепенно стал частью внутренней культуры компании. Важно было не просто выполнить перечень работ, а показать, как они повлияли на бизнес.

Netpeak вовремя попал на стремительно растущий рынок. Спрос на SEO и цифровую рекламу давал молодой команде возможность учиться, исправлять ошибки и постепенно наращивать экспертизу.

Эта честная оценка стала одним из принципов дальнейшего развития: отделять системные решения от удачного стечения обстоятельств и проверять, работает ли тот же подход в разных командах, продуктах и бизнес-моделях.

От SEO-агентства до marketing partner

С развитием цифрового рынка менялись запросы клиентов и возможности Netpeak. Компания постепенно вышла за пределы поискового продвижения: начала работать с рекламными платформами Google, Meta, TikTok, Amazon, Apple и LinkedIn, развивать маркетинговую аналитику, создавать брендовые и коммуникационные стратегии.

Изменился и формат взаимодействия с клиентами. Вместо выполнения отдельных задач команда всё чаще привлекалась к решению комплексных бизнес-проблем: анализировала цели, определяла приоритетные направления и формировала нужную комбинацию инструментов. Так в портфеле появился формат CMO на аутсорсе — внешнего маркетолога или команды, которая интегрируется в бизнес-процессы.

Ребрендинг закрепил эту трансформацию. Пирамиду в логотипе переосмыслили в форму Netpeak Star, символизирующую системный helicopter view — взгляд на бизнес с высоты, который помогает видеть взаимосвязь между маркетингом, продуктом, продажами и финансовым результатом.

Сегодня Netpeak позиционирует себя как marketing partner. Задача компании — не просто предложить конкретный рекламный канал, а помочь клиенту реализовать бизнес-стратегию, привлекая необходимые маркетинговые компетенции.

Компании, у которых мы сами хотели бы покупать

Часть компаний FRACTAL возникла из проблем, с которыми команда сталкивалась в собственной работе или при сотрудничестве с клиентами.

Так началась история Ringostat. Один из клиентов был убежден, что реклама не приносит звонков. Команда настроила их отслеживание и выяснила: обращения поступали, но значительную часть звонков в компании не принимали.

Сначала этот инструмент помогал объективно оценивать результаты рекламы и объяснять клиентам, на каком этапе теряются обращения. Со временем внутреннее решение превратилось в отдельный SaaS-продукт для аналитики звонков и бизнес-коммуникаций.

Подобный принцип сработал и в других направлениях. Когда компании группы начали регулярно проводить партнерские, клиентские и корпоративные мероприятия, стало понятно, что эта работа требует отдельной специализированной команды. Внутренний спрос стал основой для ивент-бизнеса, который позже вышел на внешний рынок.

Сигналом для развития мерч-направления стало поведение людей. Сотрудники носили корпоративную одежду за пределами офиса, а клиенты и партнеры спрашивали, можно ли её приобрести. Так мерч перестал быть стандартной футболкой с логотипом и превратился в самостоятельный продукт, который должен быть стильным, качественным и удобным.

По аналогичной логике внутренняя рекрутинговая функция стала отдельным бизнесом. Сначала нанимали людей для компаний экосистемы, а впоследствии клиенты начали обращаться за помощью с заполнением собственных вакансий.

В FRACTAL этот подход формулируют как стремление создавать компании, в которых сами хотели бы покупать. Сначала команда сталкивается с реальной потребностью, затем проверяет решение в собственной работе и только после этого предлагает его рынку.

Новые бизнесы в основном развивают по принципу бутстреппинга — собственными силами и без избыточного финансирования на старте. Ограниченные ресурсы заставляют быстрее проверить спрос, понять, за что готовы платить клиенты, и отказаться от процессов, которые не создают ценности.

Подробнее о структуре FRACTAL узнайте в нашем блоге.

Самая важная инвестиция — люди

Если бы в бизнесе нужно было выбрать только одну функцию, которую стоит выполнять лучше всего, Арем Бородатюк выбрал бы рекрутинг.

Сильные сотрудники не только хорошо выполняют текущие задачи. Они выстраивают процессы, обучают других, замечают проблемы и постепенно могут брать на себя ответственность за отдельные направления.

Именно автономные лидеры позволили Netpeak и FRACTAL перейти от ручного управления к партнерской модели. Отдельные компании получили собственные команды и руководителей, которые развивают бизнес достаточно самостоятельно.

Это особенно важно для экосистемы, в которую входят различные типы компаний: крупные и малые, продуктовые и сервисные, B2B и B2C, ориентированные на украинский или международный рынок.

Общим для них является не одинаковый продукт, а принципы: ориентация на результат, эффективный рекрутинг, системность, ответственность и способность работать автономно.

Как появилась миссия «из третьего мира в первый» и на что она влияет

Миссия — это «мягкая сила», которая помогает людям находить дополнительный смысл в работе.

Но она появилась примерно на седьмом году развития компании, когда возникла необходимость найти более широкий ответ на вопрос, зачем развивать бизнес дальше.

К тому моменту у Netpeak уже были клиенты, команда и первые заметные результаты. В то же время финансового роста оказалось недостаточно для долгосрочной мотивации.

Одним из толчков стала поездка Артема Бородатюка в Европу. Увидев иное качество среды, инфраструктуры и сервисов, основатель начал задумываться, почему Украина отличается и какую роль в изменениях может сыграть бизнес.

Ответ частично дала работа с клиентами. Команда видела, как небольшие предприниматели постепенно открывали сети магазинов, выходили в новые регионы и нанимали сотни людей. Маркетинг в таких историях влиял не только на трафик или количество заявок: рост клиента означал новые рабочие места, налоги и развитие рынка.

Сформировалось видение: помощь конкретному клиенту влияет на экономику в целом.

В 2012 году Netpeak впервые публично сформулировал миссию «из третьего мира в первый». Сначала были сомнения, стоит ли обнародовать столь амбициозную формулировку. Поэтому некоторое время миссию обсуждали только внутри команды.

Чтобы объяснить практическое содержание миссии, в Netpeak создали пирамиду влияния. На её базовом уровне компания должна приносить клиенту больше денег, чем он платит за работу. Следующий уровень — помогать бизнесу расти. Далее — создавать более широкий экономический эффект за счёт рабочих мест, налогов и развития предпринимательской среды.

На вершине — движение Украины «из третьего мира в первый» без необходимости менять географическое положение.

С годами компания начала переводить общую идею влияния на экономику в конкретные показатели.

Среди них — количество созданных рабочих мест, налоги, развитие бизнес-экосистемы и результаты клиентов.

По итогам 2025 года Netpeak вырос на 21% по сравнению с 2024 годом во всех регионах и сегментах присутствия: Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке, США и Австралии. Для Украины это означает около 250 млн грн налогов, уплаченных за предыдущий год. Наша долгосрочная цель — создавать экономический эффект, соизмеримый примерно с 1% ВВП страны.

Новая роль компании — marketing partner, который помогает реализовывать бизнес-стратегию, объединяя необходимые маркетинговые компетенции.

«Ctrl+S» двадцатилетнего опыта

Книгу «Для менеджеров» Артем Бородатюк создавал примерно пять лет.

Изначально она предназначалась для внутреннего использования: коллеги слышали критику того или иного решения, но спрашивали: если это неправильно, то как поступить правильно? Так возникла необходимость зафиксировать алгоритмы, которыми пользовались основатели, партнеры и менеджеры.

Автор называет книгу своеобразным «Ctrl+S» управленческого опыта — это способ сохранить знания, которые до этого существовали в виде личных практик, внутренних документов и устных объяснений.

В ней собраны материалы о найме, увольнении, мотивации, обучении, управлении командами и коммуникации, а также более сотни практических шаблонов и документов.

Двадцать лет спустя

Netpeak начинался как попытка помочь компаниям привлекать клиентов через поисковые системы.

Спустя 20 лет компания работает со стратегией, брендом, рекламой, аналитикой и маркетинговым управлением. Из проблем клиентов выросли технологические продукты, а из внутренних потребностей — новые сервисные компании.

Только в прошлом году в компании состоялись успешные запуски брендов Base, Prosto Export, а в 2026 году стартовало медиа о маркетинге Slid Media. Расширилась сеть глобальных партнерств и сертификаций с Google, Meta, Microsoft Advertising, Amazon, TikTok, Teikametrics, Levanta, Apple и другими лидерами индустрии.

Эффективный рекрутинг позволил создавать автономные команды. Практический опыт десятков бизнесов постепенно превратился в алгоритмы, а внутренние управленческие знания — в книги, курсы и учебные материалы.

История Netpeak не похожа на реализацию плана, написанного в 2006 году. Это история последовательного усложнения: от интуиции к системе, от одной услуги к партнерству, от агентства к экосистеме, от бизнес-результата клиента к попытке измерить влияние на страну.

Возможно, именно в этом заключается главный итог двадцати лет. Netpeak стал основой не потому, что на старте команда знала все правильные ответы. А потому, что научилась превращать каждую новую проблему, ошибку и потребность в процесс, продукт или отдельный бизнес.