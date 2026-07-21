Від «бізнесу по зальоту» до екосистеми з трьох десятків компаній: 20 років Netpeak

Від «бізнесу по зальоту» до екосистеми з трьох десятків компаній: 20 років Netpeak

9 червня 2006 року Артем Бородатюк відкрив ФОП. Так в Одесі з’явився Netpeak — компанія, з якої почалась історія FRACTAL.

В одному з інтерв’ю Бородатюк називає цей старт «бізнесом по зальоту»: не було детальної підприємницької стратегії, команда вчилася працювати з пошуковим просуванням і тестувала підходи, помилялася, удосконалювала процеси й поступово перетворювала практичний досвід на систему.

Це компанія, з якої почалися інші бренди, технологічні продукти, рекрутинг, мерч, івенти та освітні ініціативи. А шлях від невеликої SEO-команди до marketing partner відображає те, як за цей час змінювалися digital-маркетинг, український бізнес і сама роль агентства в розвитку клієнтів.

За 20 років Netpeak — впевнений гравець міжнародного ринку, зокрема, в Європі, на Близькому Сході, Центральній Азії та в Америці, із 600 співробітниками й офісами в Україні, Болгарії, Казахстані, США.

Бізнес, який ще не називали бізнесом

На початку Netpeak спеціалізувався на SEO, де можна було вимірювати результати: бачити зміни позицій у пошуку, оцінювати трафік, звернення і економічний ефект для клієнта.



Цей прагматичний підхід поступово став частиною внутрішньої культури компанії. Важливо було не просто виконати перелік робіт, а показати, як вони вплинули на бізнес.

Netpeak вчасно потрапив на ринок, який стрімко зростав. Попит на SEO і цифрову рекламу давав молодій команді можливість навчатися, виправляти помилки й поступово нарощувати експертизу.

Ця чесна оцінка стала одним із принципів подальшого розвитку: відокремлювати системні рішення від вдалого збігу обставин і перевіряти, чи працює той самий підхід у різних командах, продуктах і бізнес-моделях.

Від SEO-агентства до marketing partner

З розвитком диджитал-ринку змінювалися запити клієнтів і можливості Netpeak. Компанія поступово вийшла за межі пошукового просування: почала працювати з рекламними платформами Google, Meta, TikTok, Amazon, Apple і LinkedIn, розвивати маркетингову аналітику, створювати бренд- і комунікаційні стратегії.

Змінився і формат взаємодії з клієнтами. Замість виконання окремих завдань команда дедалі частіше долучалася до розв’язання комплексних бізнес-проблем: аналізувала цілі, визначала пріоритетні напрями та формувала потрібну комбінацію інструментів. Так у портфелі з’явився формат CMO на аутсорсі — зовнішнього маркетолога або команди, яка інтегрується в процеси бізнесу.

Ребрендинг зафіксував цю трансформацію. Піраміду в логотипі переосмислили у форму Netpeak Star, що символізує системний helicopter view — погляд на бізнес із висоти, який допомагає бачити взаємозв’язок між маркетингом, продуктом, продажами й фінансовим результатом.

Сьогодні Netpeak позиціонує себе як marketing partner. Завдання компанії — не просто запропонувати конкретний рекламний канал, а допомогти клієнту реалізувати бізнес-стратегію, залучаючи потрібні маркетингові компетенції.

Компанії, у котрих самі хотіли б купувати

Частина компаній FRACTAL виросла з проблем, із якими команда стикалася у власній роботі або під час співпраці з клієнтами.

Так почалася історія Ringostat. Один із клієнтів був переконаний, що реклама не приносить дзвінків. Команда налаштувала їх відстеження й з’ясувала: звернення надходили, але значну частину викликів у компанії не приймали.

Спочатку цей інструмент допомагав об’єктивно оцінювати результати реклами й пояснювати клієнтам, на якому етапі втрачаються звернення. Згодом внутрішнє рішення перетворилося на окремий SaaS-продукт для аналітики дзвінків і бізнес-комунікацій.

Подібний принцип спрацював і в інших напрямах. Коли компанії групи почали регулярно проводити партнерські, клієнтські та корпоративні заходи, стало зрозуміло, що ця робота потребує окремої спеціалізованої команди. Внутрішній попит став основою для івент-бізнесу, який пізніше вийшов на зовнішній ринок.

Сигналом для розвитку мерч-напряму стала поведінка людей. Працівники носили корпоративний одяг поза офісом, а клієнти й партнери запитували, чи можна його придбати. Так мерч перестав бути стандартною футболкою з логотипом і перетворився на самостійний продукт, який має бути стильним, якісним і зручним.

За схожою логікою внутрішня рекрутингова функція стала окремим бізнесом. Спочатку наймали людей для компаній екосистеми, а згодом клієнти почали звертатися по допомогу із закриттям власних вакансій.

У FRACTAL цей підхід формулюють як прагнення створювати компанії, у яких самі хотіли б купувати. Спершу команда стикається з реальною потребою, потім перевіряє рішення у власній роботі й лише після цього пропонує його ринку.

Нові бізнеси переважно розвивають за принципом бутстрепінгу — власними силами та без надлишкового фінансування на старті. Обмежені ресурси змушують швидше перевірити попит, зрозуміти, за що готові платити клієнти, і відмовитися від процесів, які не створюють цінності.

Докладніше про структуру FRACTAL дізнайтеся в нашому блозі.

Найважливіша інвестиція — люди

Якби в бізнесі потрібно було обрати тільки одну функцію, що варто виконувати найкраще, Арем Бородатюк обирає рекрутинг.

Сильні працівники не лише добре виконують поточні завдання. Вони вибудовують процеси, навчають інших, помічають проблеми й поступово можуть брати на себе відповідальність за окремі напрями.

Саме автономні лідери дали змогу Netpeak перейти від ручного керування до партнерської моделі. Окремі компанії отримали власні команди й керівників, які розвивають бізнес достатньо самостійно.

Це особливо важливо для екосистеми, до якої входять різні типи компаній: великі й малі, продуктові й сервісні, B2B і B2C, орієнтовані на український або міжнародний ринок.

Спільним між ними залишається не однаковий продукт, а принципи: увага до результату, сильний рекрутинг, системність, відповідальність і здатність працювати автономно.

Як з’явилася місія «з третього світу в перший» і на що вона впливає

Місія — це «м’яка сила», що допомагає людям знаходити додатковий сенс у роботі.

Але вона з’явилася приблизно на сьомому році розвитку компанії, коли виникла потреба знайти ширшу відповідь на питання, навіщо розвивати бізнес далі. На той момент Netpeak уже мав клієнтів, команду й перші помітні результати. Водночас фінансового зростання виявилося недостатньо для довгострокової мотивації.

Одним із поштовхів стала поїздка Артема Бородатюка до Європи. Побачивши іншу якість середовища, інфраструктури й сервісів, засновник почав замислюватися, чому Україна відрізняється та яку роль у змінах може відігравати бізнес.

Відповідь частково дала робота з клієнтами. Команда бачила, як невеликі підприємці поступово відкривали мережі магазинів, виходили в нові регіони й наймали сотні людей. Маркетинг у таких історіях впливав не лише на трафік чи кількість заявок: зростання клієнта означало нові робочі місця, податки та розвиток ринку.

Сформувалося бачення: допомога конкретному клієнту впливає на ширшу економіку.

У 2012 році Netpeak уперше публічно сформулював місію «з третього світу в перший». Спочатку були вагання, чи варто виносити настільки амбітне формулювання назовні. Тому певний час місію обговорювали лише всередині команди.

Щоби пояснити практичний зміст місії, у Netpeak створили піраміду впливу. На її базовому рівні компанія має приносити клієнту більше грошей, ніж він платить за роботу. Наступний рівень — допомагати бізнесу зростати. Далі — створювати ширший економічний ефект через робочі місця, податки й розвиток підприємницького середовища.

На вершині — рух України «з третього світу в перший» без необхідності змінювати географічне розташування.

З роками компанія почала переводити загальну ідею впливу на економіку в конкретні показники.

Серед них — кількість створених робочих місць, податки, розвиток бізнесів екосистеми та результати клієнтів.

За підсумками 2025 року Netpeak зріс на 21% порівняно з 2024-м у всіх регіонах і сегментах присутності: Європі, Центральній Азії, Близькому Сході, США та Австралії. Для України це означає близько 250 млн грн податків, сплачених за попередній рік. Наша довгострокова мета — створювати економічний ефект, співмірний приблизно з 1% ВВП країни.

«Ctrl+S» двадцятирічного досвіду

Книгу «Для менеджерів» Артем Бородатюк створював приблизно п’ять років.

Спочатку вона мала внутрішнє призначення: колеги чули критику певного рішення, але запитували: якщо це неправильно, то як зробити правильно? Так виникла потреба зафіксувати алгоритми, якими користувалися засновники, партнери й менеджери.

Автор називає книгу своєрідним «Ctrl+S» управлінського досвіду — це спосіб зберегти знання, що до цього перебували у вигляді особистих практик, внутрішніх документів і усних пояснень.

У ній зібрані матеріали про наймання, звільнення, мотивацію, навчання, управління командами й комунікацію, а також понад сотня практичних шаблонів і документів.

Двадцять років потому

Netpeak починався як спроба допомогти бізнесам залучати клієнтів із пошуку.

Через 20 років компанія працює зі стратегією, брендом, рекламою, аналітикою й маркетинговим управлінням. Із проблем клієнтів виросли технологічні продукти, а з внутрішніх потреб — нові сервісні компанії.

Тільки минулоріч у компанії відбулись успішні запуски брендів маркетинг-агенції Base, Prosto Export, а в 2026 році стартувало власне медіа про маркетинг Slid Media. Розширилась мережа глобальних партнерств та сертифікацій з Google, Meta, Microsoft Advertising, Amazon, TikTok, Teikametrics, Levanta, Apple та іншими лідерами індустрії.

Сильний рекрутинг дав змогу створювати автономні команди. Практичний досвід десятків бізнесів поступово перетворився на алгоритми, а внутрішні управлінські знання — на книги, курси й навчальні матеріали.

Історія Netpeak не схожа на реалізацію плану, написаного у 2006 році. Це історія послідовного ускладнення: від інтуїції до системи, від однієї послуги до партнерства, від агенції до екосистеми, від бізнес-результату клієнта до спроби виміряти вплив на країну.

Можливо, саме в цьому полягає головний підсумок двадцяти років. Netpeak став основою не тому, що на старті команда знала всі правильні відповіді. А тому, що навчилася перетворювати кожну нову проблему, помилку й потребу на процес, продукт або окремий бізнес.