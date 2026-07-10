Netpeak отримав статус International Growth Certified Partner від Google
Команда Netpeak отримала International Growth Certified Partner від Google. Це підтвердження нашої системної роботи з міжнародними проєктами.
Статус надано в межах International Growth Agency Program (IGAP) — програми Google для агенцій, що працюють із міжнародним зростанням брендів. Вона дає змогу компаніям оцінювати потенціал різних країн, планувати вихід на нові ринки та масштабувати бізнес на основі даних.
Для нас це важливий етап у напрямі, який розвиваємо роками: допомога брендам у міжнародному просуванні, ecommerce-зростання, побудова performance-стратегій і пошук перспективних ринків для масштабування.
Для бізнесів це означає доступ до глибшої експертизи у виході на нові країни — від аналізу попиту до побудови стратегії запуску.
Які можливості відкриває IGAP
Вихід на новий ринок не зводиться до перекладу сайту й старту рекламної кампанії. Потрібно розуміти ширший контекст запуску: попит, конкурентне середовище, локалізацію, шлях користувача, платіжну інфраструктуру, доставку й фактори довіри.
Як учасник International Growth Agency Program, Netpeak має доступ до спеціалізованих інструментів, дашбордів і експертизи Google. Це дає змогу точніше оцінювати міжнародний попит і бачити, де продукт має найбільший потенціал для зростання.
Статус International Growth Certified Partner допомагає Netpeak ще точніше відповідати на ключові питання міжнародного запуску:
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у яких країнах продукт має реальний попит;
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які ринки дадуть кращу економіку масштабування;
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як адаптувати стратегію під локальну поведінку покупців;
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канали й підходи, котрі варто тестувати на старті.
Це не скасовує необхідності тестів, аналітики й поступової оптимізації. Але допомагає зробити перші рішення більш обґрунтованими: не обирати ринок інтуїтивно, а спиратися на дані, прогноз і розуміння локального контексту.
Раніше ми повідомляли, що наша команда в 2026 році отримала також Meta Certified Company.
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