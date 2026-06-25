11 найбільших і найвпливовіших блогів в Україні, що формують громадську думку

11 найбільших і найвпливовіших блогів в Україні, що формують громадську думку

Telegram уже декілька років є головною платформою для новин, думок, зборів і персональних медіа в Україні. Тут народжуються інформаційні тренди. За даними каталогів Telemetrio, український сегмент месенджера охоплює десятки мільйонів читачів і десятки тисяч активних каналів.

У цій підбірці я об’єднала 11 українських блогів й авторських каналів з різних напрямів, які регулярно потрапляють у топи за охопленнями, цитованістю та впливом на аудиторію.

Критерії аналізу Telegram-каналів

Для аналізу використовувалися ключові метрики, які дозволяють оцінити не лише розмір аудиторії, а й реальний рівень залучення підписників і рекламний потенціал.

У межах дослідження я спиралася на такі параметри:

Впізнаваність автора — чи медійна особа та межі її впливу. Аудиторія — загальна кількість підписників каналу. Дає базове розуміння масштабу медіа та його потенційного охоплення. Напрям контенту — основна тематика та формат публікацій. Допомагає визначити ЦА каналу та зрозуміти його позиціонування. Середні охоплення за 24 години — кількість переглядів, яку в середньому набирають пости протягом першої доби після публікації. Один із ключових показників реальної активності аудиторії. ER (Engagement Rate) — рівень залучення підписників до контенту. Показник демонструє, наскільки активно читачі взаємодіють з каналом. Формула розрахунку:

ER = [обсяг переглядів / на кількість підписників] * 100%

Присутність реклами дає розуміння, чи працює канал із прямими рекламодавцями або використовує інші рекламні формати. Мова дописів дає змогу оцінити мовні тенденції українського Telegram-сегмента та особливості взаємодії з аудиторією.

Авторський блог Олега Гороховського — банкіра, співзасновника компаній Fintech-IT Group, Monobank і британського необанку Koto.

Нині це один із найвпливовіших бізнес-каналів України. Автор публікує як новини стосовно роботи Монобанку, так і дописи про бізнес, донати на Збройні Сили і допомогу пересічним українцям.

Аудиторія: 693 800 підписників.

Напрям контенту: бізнес, фінанси.

Загальні середні охоплення: 333 200 переглядів.

ER: 48,01%.

Наявність реклами: відсутня.

Мова дописів: українська.

Ігор Лаченков — український інфлюенсер і волонтер. Висвітлює новини, фіксує численні воєнні злочини рф проти України та ділиться власним поглядом на події, що також значно впливає на формування громадської думки.

Блогер бере участь у зборах, присвячених допомозі українським захисникам і цивільним.

Аудиторія: 1 613 000 підписників.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 години: 486 800 переглядів.

ER: 29,20%.

Наявність реклами: трапляються комерційні рекламні дописи, а також інші, як-от благодійні аукціони; просуває свій мерч.

Мова дописів: українська.

Канал веде ідейний чоловік на ім’я Іван. що працює на перемогу, як зазначив про автора каналу Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Наразі більше даних про засновника немає.

Контент каналу патріотичний. Періодично з’являються збори на потреби української армії.

Аудиторія: 2 669 000 підписників.

Напрям контенту: новини, політика, тривоги.

Середні охоплення за 24 години: 745 300 переглядів.

ER: 29,95%.

Реклама: відсутня.

Мова дописів: переважно російська, є репости з україномовних каналів.

Андрій Смолій — кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник, ведучий каналу «Еспресо», громадський діяч і блогер. На каналі висвітлюється війна рф проти України та політична ситуація у світі загалом.

Аудиторія: 449 200 підписників.

Напрям контенту: політика, новини.

Середні охоплення за 24 години: 131 000 переглядів.

ER: 28,45%.

Реклама: відсутня.

Мова дописів: українська.

Михайло Лебіга — український блогер і стример, відомий насамперед своїми трансляціями з переглядом українського шоу-контенту, летсплеями і рекордно великими сумами зборів на потреби ЗСУ.

Його канал присвячений основній діяльності автора, проте й воєнна тематика не ігнорується.

Аудиторія: 433 400 підписників.

Напрям контенту: ігри, спорт, стріми, політика, новини.

Середні охоплення за 24 години: 160 100 переглядів.

ER: 51,08%.

Реклама: відсутня.

Мова дописів: українська.

Артем Бородатюк — український підприємець і засновник і CEO групи IT-компаній FRACTAL (раніше Netpeak Group), член Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України.

Канал присвячений підприємництву, маркетингу та самодисципліні. Автор ділиться власним досвідом та інструментами, які застосовує для розвитку бізнесу.

Аудиторія: 25 600 підписників.

Напрям контенту: бізнес.

Середні охоплення за 24 години: 2600 переглядів.

ER: 18,89%.

Реклама: відсутня.

Мова дописів: українська.

Сергій Стерненко — український громадський діяч, блогер, волонтер. Голова громадської організації «Небайдужі». На каналі висвітлює війну рф проти України, політичні новини, а також організовує збори на потреби українських військових.

Аудиторія: 832 000 підписників.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 години: 238 000 переглядів.

ER: 30,31%.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Юлія Вербинець — українська блогерка та інфлюенсерка. Молода зірка Instagram.

Канал присвячений висвітленню хобі і подій в особистому житті авторки.

Аудиторія: 278 200 підписників.

Напрям контенту: особистий блог, жіночий контент.

Середні охоплення за 24 години: 30 000 переглядів.

ER: 21,08%.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Юрій Бутусов — український журналіст і головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет.

На каналі висвітлює політичні новини і війну рф проти України.

Аудиторія: 348 200 підписників.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 години: 66 500 переглядів.

ER: 22,10%.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська і російська.

Роберт Бровді на прізвисько Мадяр — командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ.

Публікує дописи про роботу українських героїв із визволення територій з-під окупації рашистських військ.

Аудиторія: 537 600 підписників.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 години: 172 000 переглядів.

ER: 51,10%.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Офіційний канал Президента України.

На каналі публікуються оновлення у сфері зовнішньої політики, зокрема щодо співпраці з європейськими партнерами задля наближення перемоги. Також на ресурсі фіксуються наслідки воєнних злочинів рф і головні новини щодо війни.

Аудиторія: 674 500 підписників.

Напрям контенту: політика, новини.

Середні охоплення за 24 години: 183 200 переглядів.

ER: 55,34%.

Реклама: відсутня.

Мова дописів: українська, рідше англійська — нею дублюються окремі дописи.

Замість висновків

Український Telegram остаточно став однією з головних медіаплатформ країни, дедалі більше розвиваючись навколо персональних брендів. Переважає суспільно-політичний та воєнний контент, проте зростаює частка бізнесових блогів. Високі показники ER показують: для успішного каналу важливіша не кількість підписників, а довіра аудиторії, особистий стиль автора та постійна взаємодія з читачами. Наприклад, канал «МАДЯР» має залучення понад 51%, канал Олега Гороховського — 48%, що значно перевищує середні показники для великих пабліків. Платформа стрімко українізується: більшість авторів ведуть комунікацію українською мовою, навіть якщо їхня аудиторія формувалася до повномасштабного вторгнення. Російськомовний контент ще присутній, однак не переважає. Зростає роль Telegram у волонтерстві: значна частина найбільших ресурсів регулярно проводить збори для ЗСУ, підтримує гуманітарні ініціативи або висвітлює потреби військових. Класична реклама поступається місцем вибірковим партнерствам або не використовується зовсім.

Загалом, український Telegram — це повноцінна екосистема з інфлюенсерами, трендами та впливом на громадську думку. Для бізнесу — ефективний канал комунікації з аудиторією, для суспільства — простір оперативної інформації та волонтерства, для авторів — можливість будувати незалежні медіа навколо власного імені.

Спеціалісти Telegram Department в Netpeak із ведення та просування телеграм-каналів і далі надаватимуть більше якісної аналітичної інформації про цей месенджер. Якщо ви бажаєте отримати експертний аналіз ніші або розробити ефективну стратегію просування в месенджері — звертайтеся до нашої команди.