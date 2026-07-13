21 канал-мільйонник в українському телеграмі

Отже, минуло два роки відтоді, як я написала добірку 25 найбільших телеграм-каналів України. Матеріал викликав значний інтерес і тривалий час залишався одним із найпопулярніших у блозі.

За цей час багато що змінилося. Кількість мільйонників зросла з 13 до 21, або на 61,5%. Одні канали втратили частину аудиторії та позиції в рейтингу, інші, навпаки, продемонстрували стрімке зростання. І хоч у топі з’явилися нові гравці, проте дехто лишився на своєму місці. Наприклад, золотий призер рейтингу — Труха⚡️Україна. Змінився й сам ринок.

Тож настав час знову перевірити цифри та подивитися, як виріс український Telegram за останні два роки. Хто сьогодні очолює рейтинг найбільших Telegram-каналів України? Які з них показали найбільше зростання, а які втратили аудиторію? І які тенденції формують ринок Telegram у 2026 році?

Розбираюся в новому дослідженні.

Методологія дослідження

Для оновлення рейтингу я проаналізувала найбільші телеграм-канали України та порівняла їхні поточні показники з результатами попереднього дослідження, опублікованого у 2024 році.

Моя мета — не лише визначити найбільші канали за кількістю підписників, а й оцінити реальний рівень активності аудиторії, залучення читачів і зміни, які відбулися на ринку телеграму за останні два роки.

Під час аналізу я використовувала однакові критерії для всіх учасників рейтингу, що дозволяють коректно порівнювати канали між собою незалежно від їхньої тематики.

Критерії аналізу

Кожен канал оцінювався за такими показниками:

Кількість підписників

Основний показник масштабу. Він демонструє загальний розмір аудиторії на момент проведення дослідження.

Середні охоплення за 24 години

Показують, скільки користувачів фактично переглядають публікації протягом першої доби після їхнього розміщення. На відміну від кількості підписників, цей показник краще відображає реальну активність аудиторії.

ER (Engagement Rate, коефіцієнт залучення)

Відсоток залучення аудиторії. Показник демонструє співвідношення між охопленнями та кількістю підписників. Високий ER свідчить про те, що контент регулярно читає значна частина аудиторії.

Середня кількість постів на добу

Дозволяє оцінити інтенсивність публікацій. Для новинних каналів цей показник зазвичай суттєво вищий, ніж для авторських або тематичних спільнот.

Мова контенту

Фіксувала основну мову публікацій. Окрему увагу приділила змінам, які відбулися за останні два роки, зокрема переходу частини каналів на українську.

Наявність реклами

Аналізувала, чи розміщуються комерційні рекламні інтеграції, рекламу інших каналів, партнерські публікації або працює переважно через власний контент.

Динаміка щодо 2024 року

Для учасників попереднього рейтингу додатково порівнювала ключові показники з даними станом на 2024 рік. Це дозволило визначити, які канали зросли найшвидше, хто втратив аудиторію, а також як змінилися позиції у рейтингу.

Джерела даних

Усі показники отримані з відкритих джерел аналітики Telegram, а саме із сервісу Telemetrio. Для аналізу використовувалися дані безпосередньо з каналів і спеціалізованих сервісів моніторингу Telegram-статистики.

Усі показники в дослідженні актуальні станом на 08.07.2026.

Для каналів з рейтингу 2024 року порівнюю поточні показники з даними попереднього дослідження. Динаміка аудиторії розраховувалася як різниця між кількістю підписників у 2024 та 2026 роках.

Додатково аналізувала зміни середніх охоплень, показника ER та позицій у рейтингу. Це дає змогу оцінити не лише приріст підписників, а й реальну якість аудиторії та рівень її залученості.

Саме тому в дослідженні можна зустріти ситуації, коли канал збільшив кількість підписників, але водночас втратив частину охоплень або показника ER.

Найбільший новинний телеграм-канал України. Висвітлює актуальні події в Україні та світі, політичні новини, воєнну тематику, резонансні суспільні епізоди та інші інформаційні приводи. Характерною особливістю залишаються швидка подача новин та великий обсяг контенту протягом дня.

↑Аудиторія: 3 137 000 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 години: 697 800 переглядів.

↓ER: 23,1%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 57.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно надаються цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

Попри зростання аудиторії більш як на пів мільйона підписників за два роки, канал надалі поступово втрачає охоплення та показник залучення аудиторії: зменшення ER відбулося на 8,5%.

Якщо у 2024 році середні охоплення становили майже 745 тис. переглядів за добу, то у 2026 році цей показник опустився нижче 700 тис.

Водночас «Труха» залишається наймасовішим телеграм-каналом України. Бренд зберігає впізнаваність серед аудиторії, хоча залучення користувачів поступово знижується — підписники втомлюються від великої кількості негативного контенту за поточних реалій у світі.

Як порівняти з попереднім дослідженням, канал практично завершив перехід на українську мову та зберіг високу інтенсивність публікацій.

«Николаевский Ванёк» оперативно інформує про ракетні та дронові атаки по території України, повітряні загрози, перебіг бойових дій і військово-політичні події.

Автор подає інформацію у виразному авторському стилі, поєднуючи оперативні повідомлення з власними коментарями та оцінками ситуації. Дописи переважно в текстовому форматі, без відео чи фото.

↑Аудиторія: 2 674 300 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 784 700 переглядів.

↓ER: 41,9%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 17.

Реклама: немає.

Мова дописів: російська, є репости українською.

За останній рік канал збільшив кількість підписників із 2,43 млн до 2,67 млн осіб, однак середні охоплення за 24 години дещо знизилися — з 951 тис. до 792 тис. переглядів.

Проте на показник залученості це майже не вплинуло: у 2024 був 40,7%, зараз збільшився на 1,2%.

Times of Ukraine висвітлює політичні, військові та суспільні події, публікує оперативні новини, заяви посадовців, інформацію про перебіг війни, міжнародну політику, резонансні події тощо.

Канал дотримується переважно новинного та офіційно-інформаційного стилю подачі матеріалів, позиціонуючи себе як незалежне політичне медіа.

↑Аудиторія: 2 620 500 підписників.

↑Середні охоплення на каналі за 24 год: 412 200 переглядів.

↓ER: 14,4%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 46.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою надаються збереглися цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

За два роки майже вдвічі збільшив аудиторію — з 1,4 млн до понад 2,6 млн підписників. Середні охоплення за 24 години також зросли — з 322 тис. до 412 тис. переглядів. Водночас показник залученості помітно знизився — на 13%, що є типовою тенденцією для великих каналів у процесі масштабування аудиторії: люди втомлюються від воєнних новин.

Якщо у 2024 році канал вперше потрапив до рейтингу, то нині він входить до числа наймасовіших новинних ресурсів українського сегмента Telegram.

INSIDER UA висвітлює оперативні новини України та світу, приділяючи особливу увагу війні, внутрішній і міжнародній політиці, заявам посадовців, надзвичайним подіям і суспільно значущим темам.

Працює у форматі стрічки коротких новин, переважно дотримуючись офіційно-інформаційного стилю подачі матеріалів, хоча періодично публікує сатиричний або іронічний контент.

↑Аудиторія: 2 159 200 підписників.

↑Середні охоплення на каналі за 24 год: 374 000 переглядів.

↓ER: 18,1%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 71.

Реклама: є.

Мова дописів: російська.

Порівняно з 2024 роком аудиторія зросла з 1,31 млн до 2,15 млн підписників, тобто на понад 850 тис. осіб.





Показник залученості поступово знижувався і в результаті впав на 9%, що характерно зі швидким приростом аудиторії.

Якщо у 2024 році канал посідав сьоме місце у рейтингу, то тепер піднявся на четверту позицію.

Один із найвідоміших авторських телеграм-каналів України, який веде волонтер і громадський діяч Ігор Лаченков.

Висвітлює оперативні новини, політичні та суспільні події, волонтерські ініціативи, збори на потреби військових і особисті коментарі автора. Значну частину контенту становлять власні оцінки подій, що відрізняє «Лачен пише» від класичних новинних телеграм-каналів і більше відноситься до блогів.

↑Аудиторія: 1 577 700 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 485 200 переглядів.

↓ER: 31,7 %

Середня кількість постів на каналі на добу: 38.

Реклама: зрідка є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки канал зберіг місце серед лідерів українського телеграму.

Аудиторія зросла майже на 70 тис. підписників. Водночас середні охоплення зменшилися з 632 тис. до 485 тис. переглядів за добу, а показник залучення аудиторії знизився на 12,4%.

Попри це «Лачен пише» залишається одним із найвпливовіших авторських каналів України, зберігаючи високу впізнаваність бренду та стабільний інтерес аудиторії до контенту автора.

Новинний телеграм-канал, який висвітлює політичні події в Україні та світі, воєнну тематику, резонансні суспільні новини та інсайдерську інформацію.

Основа — короткі оперативні повідомлення, однак в новинній стрічці періодично з’являються розважальні матеріали та контент, спрямований на залучення ширшої аудиторії.

↑Аудиторія: 1 555 000 підписників.

↑Середні охоплення на каналі за 24 год: 208 000 переглядів.

↓ER: 13,5%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 54.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно подаються цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

За останні два роки канал суттєво покращив свої позиції після спаду, який спостерігався в попередньому дослідженні. Аудиторія зросла майже на 435 тис. підписників, а середні охоплення збільшилися з 177,5 тис. до 208 тис. переглядів за добу. Водночас показник залучення аудиторії знижується і наразі становить 13,5% проти 17,52% у 2024 році.

Новинний телеграм-канал, що спеціалізується на висвітленні російсько-української війни, політичних новин, суспільно важливих подій та міжнародного порядку денного.

Контент подається переважно у форматі коротких новинних повідомлень.

↑Аудиторія: 1 545 600 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 311 600 переглядів.

↓ER: 20,8%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 52.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно надаються цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

За останні два роки збільшив аудиторію майже на 325 тис. підписників. Середні охоплення залишилися майже незмінними, та за рахунок збільшення підписників показник залучення аудиторії також дещо знизився — на 3,4%.

Висвітлює політичні події в Україні та світі, перебіг російсько-української війни, надзвичайні події та інші актуальні інфоприводи.

↑Аудиторія: 1 525 400 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 152 800 переглядів.

↑ER: 10,8%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 45.

Реклама: є.

Мова дописів: частково українська, частково російська.

За останні два роки «Україна 24/7 - новини» суттєво посилив свої позиції серед найбільших телеграм-каналів України.

Якщо у 2024 році канал посідав лише 34 місце рейтингу з аудиторією близько 730 тис. підписників і не увійшов у топ, то у 2026 році кількість читачів перевищила 1,52 млн. Аудиторія зросла більш як на 800 тис. користувачів, що дозволило вдруге з 2023 року увійти до групи найбільших телеграм-каналів.

Новинний телеграм-канал, зосереджений на висвітленні подій Києва та України, і перший регіональний у цьогорічному топі. Публікує оперативні новини, повідомлення про надзвичайні ситуації, повітряні тривоги, наслідки обстрілів, а також суспільно важливі та розважальні інфоприводи. Частина публікацій формується на основі повідомлень і матеріалів від читачів.

↑Аудиторія: 1 519 700 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 415 700 переглядів.

↓ER: 27,3%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 93.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки збільшив аудиторію майже на 325 тис. підписників. Середні охоплення коливаються, тож позначити зміни важко. Водночас показник залучення аудиторії знизився на 7%, що відповідає загальній тенденції серед великих новинних каналів.

Висвітлює події в Україні та світі, перебіг російсько-української війни, політичні процеси, міжнародні новини та інші суспільно важливі інфоприводи, а також публікує суспільно-розважальний контент.

↑Аудиторія: 1 460 500 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 134 800 переглядів.

↓ER: 10%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 64.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки збільшив аудиторію майже на 430 тис. підписників — з 1,03 мільйона до понад 1,4 мільйона читачів. Водночас середні охоплення продовжили знижуватися, а показник залучення аудиторії скоротився на 4,9%. Попри це, канал покращив свою позицію серед найбільших новинних ресурсів українського телеграму та зберіг тенденцію до стабільного зростання аудиторії.

Також за цей період канал провів ребрендинг і скоротив назву до лаконічного «НОВИНА UA» з попередньої версії «НОВИНА UA Україна».

Висвітлює політичні події в Україні та світі, перебіг російсько-української війни, міжнародні новини та суспільно важливі інфоприводи.

↓Аудиторія: 1 426 100 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 166 500 переглядів.

↓ER: 12,2%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 101.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні 3 роки моїх досліджень телеграм-каналів «УС» поступово втрачав підписників: з 2024 року їхня кількість зменшилася на 80 тис. осіб, середні охоплення скоротилися на 87 тис. переглядів за добу, а показник залучення аудиторії впав майже на 6,9%.

Присвячений висвітленню подій російсько-української війни, новин із фронту, військової аналітики та суспільно-політичних процесів в Україні. Основний акцент робиться на оперативних повідомленнях про перебіг бойових дій, діяльність Сил оборони України та наслідки російської агресії.

Аудиторія: 1 282 500 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 165 600 переглядів.

ER: 13,8%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 32.

Реклама: є.

Мова дописів: українська, зрідка є цитати російською.

«Інсайдер ЗСУ» вперше потрапив до мого рейтингу найбільших телеграм-каналів України, одразу увійшовши до групи мільйонників. Його стрімке зростання відбулося в 2025 році.

Спеціалізується на висвітленні політичних подій в Україні та світі, перебігу російсько-української війни, міжнародних новин і суспільно важливих інфоприводів.

↑Аудиторія: 1 214 500 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 130 900 переглядів.

↓ER: 11,5%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 37.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки канал надалі нарощував аудиторію та збільшив кількість підписників більш як на 300 тис. осіб — з 914 тис. до понад 2,1 млн.

Інші показники не сильно змінилися за цей час: охоплення та ER дещо знизилися на 16 тис. переглядів і 4,9% відповідно, тоді як кількість підписників — єдиний показник, що зріс.

Юридичний телеграм-канал, який спеціалізується на висвітленні змін у законодавстві, правових новин, рішень державних органів та інших подій, що можуть впливати на права й обов’язки громадян.

Водночас канал регулярно публікує новини про перебіг російсько-української війни, політичні події в Україні та світі, а також оперативну інформацію про ракетні удари й безпекову ситуацію. Окрему увагу приділяє міжнародним юридичним та суспільно-політичним новинам.

Аудиторія: 1 213 900 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 196 200 переглядів.

ER: 17,1%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 27.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно надаються цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

Якщо у 2024 році канал не був представлений у топі, то вже влітку 2025 року його аудиторія стрімко зросла до понад мільйона підписників. Станом на 2026 рік утримує понад 1,2 мільйона читачів і входить до числа найбільших телеграм-каналів країни.

Спеціалізується на висвітленні подій Києва та України. Публікує оперативні новини про суспільно-політичні події, наслідки російських атак, надзвичайні ситуації та життя столиці.



Окрім новинного контенту, на каналі регулярно з’являються публікації розважального характеру, пов’язані з Києвом, що урізноманітнюють інформаційну стрічку.

Аудиторія: 1 162 500 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 343 000 переглядів.

ER: 27,3%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 63.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки канал значно зміцнив свої позиції в українському телеграмі. Аудиторія зросла більш ніж на 370 тис. підписників — з 821 тис. до понад 1,19 млн, що дозволило вперше увійти до групи каналів-мільйонників телеграму.

Висвітлює політичні події в Україні та світі, перебіг російсько-української війни, міжнародний порядок денний і резонансні суспільні теми.

Окрім новинного контенту, регулярно з’являються сатиричні та розважальні публікації, а також матеріали з власної мережі пов’язаних каналів.

↓Аудиторія: 1 168 700 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 222 800 переглядів.

↑ER: 17,7%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 44.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Є репости з власної мережі каналів російською.

За останні два роки утримав попередні позиції в кількості підписників, проте позиція в топі змістилася з 10 на 16 місце за рахунок розвитку інших каналів.

Висвітлює суспільно-політичні події в Україні, а також ключові міжнародні інформаційні події.

↑Аудиторія: 1 155 600 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 91 300 переглядів.

↓ER: 8,8%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 45.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки демонструє змішану динаміку розвитку. З одного боку, аудиторія зросла приблизно на 245 тис. підписників — з 910 тис. до 1,15 млн, що свідчить про подальше розширення охоплення ринку. З іншого боку, ключові показники ефективності суттєво погіршилися: середні охоплення за 24 години знизилися з 129 тис. до 91 тис., а ER впав з 16,6% до 8,8%, тобто більш як на половину відносно попереднього значення.

Новинний телеграм-канал, який висвітлює події російсько-української війни, політичні новини, суспільно важливі події та оперативну інформацію про повітряні тривоги й загрози для населення.

Тут переважно є повідомлення про ракетні атаки, рух безпілотників, роботу сил протиповітряної оборони та інші події, пов’язані з безпековою ситуацією в Україні.

Аудиторія: 1 153 400 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 135 100 переглядів.

ER: 12,3%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 36

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

«Реальна Україна | Радар Тривога UA», як і «Тризуб», став одним із найбільш помітних нових учасників рейтингу.

Якщо у 2024 році канал не входив до топу та мав менше пів мільйона підписників, то у 2026 році його аудиторія вперше перевищила 1 млн читачів.

Присвячений висвітленню подій російсько-української війни, політичних новин, міжнародної повістки та суспільно важливих подій.

Тут наявні короткі оперативні повідомлення, зведення про ситуацію на фронті, наслідки російських атак і заяви українських та міжнародних посадовців.

Аудиторія: 1 105 000 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 184 700 переглядів.

ER: 18,3%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 34.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно збереглися цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

З’явився наприкінці 2023 року і почав стрімко набирати авдиторію. Вперше доріс до мільйона наприкінці грудня 2024 року, і після короткотривалого спаду в 2025 році надалі утримує звання каналу-мільйонника.

Висвітлює новини України, російську агресію проти України та суспільно-політичні події.

↑Аудиторія: 1 098 100 підписників.

↓Середні охоплення на каналі за 24 год: 167 800 переглядів.

↓ER: 16,2%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 51.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно збереглися цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

За 2 роки демонструє незначне зростання аудиторії — з 1,05 млн до 1,09 млн підписників, однак воно не супроводжується покращенням ключових метрик ефективності. Середні добові охоплення знизилися приблизно на 38 тис. Паралельно суттєво впав ER: на 5,5%.

Висвітлює політичні події в Україні та світі, перебіг російсько-української війни, міжнародні новини та суспільно важливі інфоприводи.

Аудиторія: 1 014 200 підписників.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 104 900 переглядів.

ER: 11,1%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 31.

Реклама: є.

Мова дописів: українська. Російською мовою переважно збереглися цитати російських посадовців, пропагандистів та інших представників країни-агресора.

Останній канал цьогорічного топу входить до числа тих, що стрімко зросли впродовж 2025 року і вперше посіли місце в добірці, одразу отримавши статус каналу-мільйонника.

Висновки

Ще два роки тому позначка в 1 млн підписників залишалася досяжною лише для обмеженого кола найбільших новинних ресурсів. У 2026 році мати 1 млн підписників на каналі фактично стало новим стандартом для лідерів українського телеграму. Серед учасників цього рейтингу:

чотири вже перевищили позначку в 2 млн;

один перевищив позначку в 3 млн, що вже по суті складає близько 10% жителів України.

З огляду на доволі поступове зростання каналів і можливостей українського телеграму я маю сумніви, чи вдасться нам коли-небудь побачити український телеграм-канал на 4 млн підписників. Наразі це звучить як нездійснена задача, проте на практиці дізнаємося вже в майбутніх оглядах топів.

Водночас змінилася й структура ринку. Більшість топу вже кілька років поспіль нарощує аудиторію, але для багатьох із них характерним стало поступове зниження показника залучення (ER). Підписники втомлюються читати новини на тему війни, які сьогодні так чи інакше висвітлює переважна більшість каналів вже п’ятий рік поспіль. Така просадка є цілком закономірною.

Серед інших змін маю відзначити:

5 каналів вперше увійшли в топ, що я розглядала — це Інсайдер ЗСУ, Тризуб 🔱, Реальна Україна | Радар Тривога UA, Адвокат Права та UKR INFORM UA Новини Україна;

Труха впевнено утримує перше місце; коли я публікувала топи в 2023, 2024, і зараз, відрив між підписниками на каналах завжди був доволі значний — від 200 тис. до півмільйона;

серед усіх топів лише Адвокат Права не є повністю новинним, тож помітна тенденція, що попри втому українці хочуть мати швидкий доступ до актуальних новин;

Times of Ukraine: Новини | Україна та Інсайдер ЗСУ мали стрімке зростання одразу після створення — про це свідчить їхня відсутність у топі 23-го року та наявність у топі 24-го, тож навіть новостворені канали можуть посісти високі місця в загальноукраїнських рейтингах;

Україна 24/7 - новини тимчасово випав із рейтингу 2024 року, проте вперше увійшов у нього ще в 2023 році;

водночас 6 каналів із минулого рейтингу посунулися в топі, навіть якщо здебільшого не втратили аудиторію, оскільки за ці 2 роки відбулося стрімке зростання конкурентів;

6 каналів посіли більш високі позиції в топі через стрімкий розвиток, як порівняти з топом 2024 року;

3 канали зберегли минулі позиції: це Труха, Николаевский Ванёк і Реальний Київ | Украина;

щонайменше 6 каналів, що не увійшли до топу, зараз мають понад 900 тис. підписників, що робить їх потенційними мільйонниками вже в недалекому майбутньому.

Окрім того, відбувається стрімкий зліт деяких із каналів у топі, і напередодні публікації деякі суміжні позиції часто змінювали місця в рейтингу, що свідчить про активний залив трафіку на канали. Наприклад, Адвокат Права за час роботи над статтею стрімко підійнявся вгору, і якщо так триватиме, невдовзі посяде місце серед 10 найбільших каналів.

Маю окремо відзначити подальшу українізацію контенту як одну з головних змін. Якщо раніше значна частина великих каналів використовувала російську мову або змішаний формат публікацій, то сьогодні більшість мільйонників веде комунікацію українською мовою. Російська зберігається лише в цитатах, репостах або окремих авторських проєктах.

Ще одна тенденція — посилення позицій авторських каналів. Поруч із великими новинними мережами високі показники охоплення і залучення демонструють проєкти, аудиторія яких формується навколо конкретних авторів та їхнього стилю подачі інформації, як-от Лачен, Николаевский Ванёк.

Український телеграм надалі зростає навіть після кількох років стрімкого розвитку. Проте сьогодні конкуренція між каналами дедалі більше відбувається за увагу й довіру аудиторії, а не кількість підписників.

Якщо у 2022–2023 роках головним питанням було, хто першими подолає позначку в мільйон читачів, то у 2026 році ринок уже налічує два десятки таких гравців.

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