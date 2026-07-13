21 канал с миллионной аудиторией в украинском Telegram

Итак, прошло два года с тех пор, как я написала подборку 25 крупнейших Telegram-каналов Украины. Материал вызвал значительный интерес и долгое время оставался одним из самых популярных в блоге.

За это время многое изменилось. Количество каналов с миллионной аудиторией выросло с 13 до 21, или на 61,5%. Одни каналы потеряли часть аудитории и позиции в рейтинге, другие, наоборот, продемонстрировали стремительный рост. И хотя в топе появились новые игроки, некоторые остались на своих местах. Например, золотой призер рейтинга — Труха⚡️Украина. Изменился и сам рынок.

Поэтому пришло время снова проверить цифры и посмотреть, как вырос украинский Telegram за последние два года. Кто сегодня возглавляет рейтинг крупнейших Telegram-каналов Украины? Какие из них показали наибольший рост, а какие потеряли аудиторию? И какие тенденции формируют рынок Telegram в 2026 году?

Разбираюсь в новом исследовании.

Методология исследования

Для обновления рейтинга я проанализировала крупнейшие Telegram-каналы Украины и сравнила их текущие показатели с результатами предыдущего исследования, опубликованного в 2024 году.

Моя цель — не только определить крупнейшие каналы по количеству подписчиков, но и оценить реальный уровень активности аудитории, вовлеченность читателей и изменения, произошедшие на рынке Telegram за последние два года.

В ходе анализа я использовала одинаковые критерии для всех участников рейтинга, что позволяет корректно сравнивать каналы между собой независимо от их тематики.

Критерии анализа

Каждый канал оценивался по следующим показателям:

Количество подписчиков

Основной показатель масштаба. Он демонстрирует общий размер аудитории на момент проведения исследования.

Средний охват за 24 часа

Показывает, сколько пользователей фактически просматривают публикации в течение первых суток после их размещения. В отличие от количества подписчиков, этот показатель лучше отражает реальную активность аудитории.

ER (Engagement Rate, коэффициент вовлеченности)

Процент вовлеченности аудитории. Показатель демонстрирует соотношение между охватом и количеством подписчиков. Высокий ER свидетельствует о том, что контент регулярно читает значительная часть аудитории.

Среднее количество постов в сутки

Позволяет оценить интенсивность публикаций. Для новостных каналов этот показатель обычно значительно выше, чем для авторских или тематических сообществ.

Язык контента

Фиксировала основной язык публикаций. Особое внимание уделила изменениям, произошедшим за последние два года, в частности переходу части каналов на украинский язык.

Наличие рекламы

Анализировала, размещаются ли коммерческие рекламные интеграции, реклама других каналов, партнерские публикации или канал работает преимущественно за счет собственного контента.

Динамика по сравнению с 2024 годом

Для участников предыдущего рейтинга дополнительно сравнивала ключевые показатели с данными по состоянию на 2024 год. Это позволило определить, какие каналы выросли быстрее всего, кто потерял аудиторию, а также как изменились позиции в рейтинге.

Источники данных

Все показатели получены из открытых источников аналитики Telegram, а именно из сервиса Telemetrio. Для анализа использовались данные непосредственно с каналов и специализированных сервисов мониторинга Telegram-статистики.

Все показатели в исследовании актуальны по состоянию на 08.07.2026.

Для каналов из рейтинга 2024 года сравниваю текущие показатели с данными предыдущего исследования. Динамика аудитории рассчитывалась как разница между количеством подписчиков в 2024 и 2026 годах.

Дополнительно анализировала изменения средних охватов, показателя ER и позиций в рейтинге. Это позволяет оценить не только прирост подписчиков, но и реальное качество аудитории и уровень ее вовлеченности.

Именно поэтому в исследовании можно встретить ситуации, когда канал увеличил количество подписчиков, но в то же время потерял часть охвата или показателя ER.

Крупнейший новостной Telegram-канал Украины. Освещает актуальные события в Украине и мире, политические новости, военную тематику, резонансные общественные эпизоды и другие информационные поводы. Характерной особенностью остаются быстрая подача новостей и большой объем контента в течение дня.

↑Аудитория: 3 137 000 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 697 800 просмотров.

↓ER: 23,1%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 57.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский. На русском языке преимущественно приводятся цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

Несмотря на рост аудитории более чем на полмиллиона подписчиков за два года, канал продолжает постепенно терять охват и показатель вовлеченности аудитории: снижение ER составило 8,5%.

Если в 2024 году средний охват составлял почти 745 тыс. просмотров в сутки, то в 2026 году этот показатель опустился ниже 700 тыс.

В то же время «Труха» остается самым массовым Telegram-каналом Украины. Бренд сохраняет узнаваемость среди аудитории, хотя вовлеченность пользователей постепенно снижается — подписчики устают от большого количества негативного контента в свете текущих мировых реалий.

По сравнению с предыдущим исследованием канал практически завершил переход на украинский язык и сохранил высокую интенсивность публикаций.

«Николаевский Ванёк» оперативно информирует о ракетных и дронных атаках на территории Украины, воздушных угрозах, ходе боевых действий и военно-политических событиях.

Автор подает информацию в выразительном авторском стиле, сочетая оперативные сообщения с собственными комментариями и оценками ситуации. Посты преимущественно в текстовом формате, без видео или фото.

↑Аудитория: 2 674 300 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 784 700 просмотров.

↓ER: 41,9 %.

Среднее количество постов на канале в сутки: 17.

Реклама: нет.

Язык постов: русский, есть репосты на украинском.

За последний год канал увеличил количество подписчиков с 2,43 млн до 2,67 млн человек, однако средний охват за 24 часа несколько снизился — с 951 тыс. до 792 тыс. просмотров.

Однако на показатель вовлеченности это практически не повлияло: в 2024 году он составлял 40,7%, а сейчас вырос на 1,2%.

Times of Ukraine освещает политические, военные и общественные события, публикует оперативные новости, заявления официальных лиц, информацию о ходе войны, международную политику, резонансные события и т. д.

Канал придерживается преимущественно новостного и официально-информационного стиля подачи материалов, позиционируя себя как независимое политическое СМИ.

↑Аудитория: 2 620 500 подписчиков.

↑Средний охват канала за 24 часа: 412 200 просмотров.

↓ER: 14,4%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 46.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский. На русском языке приводятся цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

За два года почти вдвое увеличил аудиторию — с 1,4 млн до более 2,6 млн подписчиков. Средний охват за 24 часа также вырос — с 322 тыс. до 412 тыс. просмотров. В то же время показатель вовлеченности заметно снизился — на 13%, что является типичной тенденцией для крупных каналов в процессе расширения аудитории: люди устают от военных новостей.

Если в 2024 году канал впервые попал в рейтинг, то сейчас он входит в число самых массовых новостных ресурсов украинского сегмента Telegram.

INSIDER UA освещает оперативные новости Украины и мира, уделяя особое внимание войне, внутренней и международной политике, заявлениям чиновников, чрезвычайным событиям и общественно значимым темам.

Работает в формате ленты коротких новостей, преимущественно придерживаясь официально-информационного стиля подачи материалов, хотя периодически публикует сатирический или иронический контент.

↑Аудитория: 2 159 200 подписчиков.

↑Средний охват канала за 24 часа: 374 000 просмотров.

↓ER: 18,1%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 71.

Реклама: есть.

Язык публикаций: русский.

По сравнению с 2024 годом аудитория выросла с 1,31 млн до 2,15 млн подписчиков, то есть на более чем 850 тыс. человек.

Показатель вовлечённости постепенно снижался и в результате упал на 9%, что характерно для быстрого прироста аудитории.

Если в 2024 году канал занимал седьмое место в рейтинге, то теперь поднялся на четвертую позицию.

Один из самых известных авторских Telegram-каналов Украины, который ведет волонтер и общественный деятель Игорь Лаченков.

Освещает оперативные новости, политические и общественные события, волонтерские инициативы, сбор средств для нужд военных и личные комментарии автора. Значительную часть контента составляют собственные оценки событий, что отличает «Лачен пишет» от классических новостных телеграм-каналов и в большей степени относит его к блогам.

↑Аудитория: 1 577 700 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 485 200 просмотров.

↓ER: 31,7%

Среднее количество постов на канале в сутки: 38.

Реклама: изредка встречается.

Язык постов: украинский.

За последние два года канал сохранил место среди лидеров украинского Telegram.

Аудитория выросла почти на 70 тыс. подписчиков. В то же время средний охват сократился с 632 тыс. до 485 тыс. просмотров в сутки, а показатель вовлеченности аудитории снизился на 12,4%.

Несмотря на это, «Лачен пишет» остается одним из самых влиятельных авторских каналов Украины, сохраняя высокую узнаваемость бренда и стабильный интерес аудитории к контенту автора.

Новостной Telegram-канал, освещающий политические события в Украине и мире, военную тематику, резонансные общественные новости и инсайдерскую информацию.

Основа — короткие оперативные сообщения, однако в новостной ленте периодически появляются развлекательные материалы и контент, направленный на привлечение более широкой аудитории.

↑Аудитория: 1 555 000 подписчиков.

↑Средний охват канала за 24 часа: 208 000 просмотров.

↓ER: 13,5%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 54.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский. На русском языке преимущественно приводятся цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

За последние два года канал существенно улучшил свои позиции после спада, который наблюдался в предыдущем исследовании. Аудитория выросла почти на 435 тыс. подписчиков, а средний охват увеличился со 177,5 тыс. до 208 тыс. просмотров в сутки. В то же время показатель вовлеченности аудитории снижается и в настоящее время составляет 13,5% против 17,52% в 2024 году.

Новостной Telegram-канал, специализирующийся на освещении российско-украинской войны, политических новостей, общественно значимых событий и международной повестки дня.

Контент подается преимущественно в формате коротких новостных сообщений.

↑Аудитория: 1 545 600 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 311 600 просмотров.

↓ER: 20,8%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 52.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский. На русском языке преимущественно приводятся цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

За последние два года канал увеличил аудиторию почти на 325 тыс. подписчиков. Средние показатели охвата остались практически неизменными, но за счёт увеличения числа подписчиков показатель вовлечённости аудитории также несколько снизился — на 3,4%.

Освещает политические события в Украине и мире, ход российско-украинской войны, чрезвычайные происшествия и другие актуальные новостные поводы.

↑Аудитория: 1 525 400 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 152 800 просмотров.

↑ER: 10,8%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 45.

Реклама: есть.

Язык постов: частично украинский, частично русский.

За последние два года «Украина 24/7 — новости» существенно укрепил свои позиции среди крупнейших Telegram-каналов Украины.

Если в 2024 году канал занимал лишь 34-е место в рейтинге с аудиторией около 730 тыс. подписчиков и не вошёл в топ, то в 2026 году количество читателей превысило 1,52 млн. Аудитория выросла более чем на 800 тыс. пользователей, что позволило во второй раз с 2023 года войти в группу крупнейших Telegram-каналов.

Новостной Telegram-канал, посвященный освещению событий в Киеве и Украине, и первый региональный канал в топе этого года. Публикует оперативные новости, сообщения о чрезвычайных ситуациях, воздушных тревогах, последствиях обстрелов, а также общественно значимые и развлекательные новости. Часть публикаций формируется на основе сообщений и материалов от читателей.

↑Аудитория: 1 519 700 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 415 700 просмотров.

↓ER: 27,3%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 93.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

За последние два года увеличил аудиторию почти на 325 тыс. подписчиков. Средние показатели охвата колеблются, поэтому определить изменения сложно. В то же время показатель вовлеченности аудитории снизился на 7%, что соответствует общей тенденции среди крупных новостных каналов.

Освещает события в Украине и мире, ход российско-украинской войны, политические процессы, международные новости и другие общественно значимые события, а также публикует общественно-развлекательный контент.

↑Аудитория: 1 460 500 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 134 800 просмотров.

↓ER: 10%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 64.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

За останні два роки збільшив аудиторію майже на 430 тис. підписників — з 1,03 мільйона до понад 1,4 мільйона читачів. Водночас середні охоплення продовжили знижуватися, а показник залучення аудиторії скоротився на 4,9%. Попри це, канал покращив свою позицію серед найбільших новинних ресурсів українського телеграму та зберіг тенденцію до стабільного зростання аудиторії.

Також за цей період канал провів ребрендинг і скоротив назву до лаконічного «НОВИНА UA» з попередньої версії «НОВИНА UA Україна».

Освещает политические события в Украине и мире, ход российско-украинской войны, международные новости и общественно значимые события.

↓Аудитория: 1 426 100 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 166 500 просмотров.

↓ER: 12,2%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 101.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский.

За последние 3 года моих исследований Telegram-канал «УС» постепенно терял подписчиков: с 2024 года их количество уменьшилось на 60 тыс. человек, средний охват сократился на 87 тыс. просмотров в сутки, а показатель вовлеченности аудитории упал почти на 6,9%.

Посвящен освещению событий российско-украинской войны, новостей с фронта, военной аналитики и общественно-политических процессов в Украине. Основной акцент делается на оперативных сообщениях о ходе боевых действий, деятельности Сил обороны Украины и последствиях российской агрессии.

Аудитория: 1 282 500 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 165 600 просмотров.

ER: 13,8%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 32.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский, изредка встречаются цитаты на русском.

«Инсайдер ВСУ» впервые попал в мой рейтинг крупнейших Telegram-каналов Украины, сразу войдя в группу «миллионников». Его стремительный рост произошел в 2025 году.

Специализируется на освещении политических событий в Украине и мире, ходе российско-украинской войны, международных новостей и общественно значимых событий.

↑Аудитория: 1 214 500 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 130 900 просмотров.

↓ER: 11,5%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 37.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

За последние два года канал продолжал наращивать аудиторию и увеличил количество подписчиков более чем на 300 тыс. человек — с 914 тыс. до свыше 1,2 млн.

Остальные показатели за это время практически не изменились: охват и ER несколько снизились на 16 тыс. просмотров и 4,9% соответственно, тогда как количество подписчиков — единственный показатель, который вырос.

Юридический Telegram-канал, специализирующийся на освещении изменений в законодательстве, правовых новостей, решений государственных органов и других событий, которые могут влиять на права и обязанности граждан.

В то же время канал регулярно публикует новости о ходе российско-украинской войны, политических событиях в Украине и мире, а также оперативную информацию о ракетных ударах и ситуации с безопасностью. Особое внимание уделяет международным юридическим и общественно-политическим новостям.

Аудитория: 1 213 900 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 196 200 просмотров.

ER: 17,1%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 27.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский. На русском языке преимущественно приводятся цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

Если в 2024 году канал не входил в топ, то уже летом 2025 года его аудитория стремительно выросла до более чем миллиона подписчиков. По состоянию на 2026 год насчитывает более 1,2 миллиона подписчиков и входит в число крупнейших Telegram-каналов страны.

Специализируется на освещении событий в Киеве и Украине. Публикует оперативные новости об общественно-политических событиях, последствиях российских атак, чрезвычайных ситуациях и жизни столицы.



Помимо новостного контента, на канале регулярно появляются публикации развлекательного характера, связанные с Киевом, которые разнообразят информационную ленту.

Аудитория: 1 162 500 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 343 000 просмотров.

ER: 27,3%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 63.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

За последние два года канал значительно укрепил свои позиции в украинском Telegram. Аудитория выросла более чем на 370 тыс. подписчиков — с 821 тыс. до более 1,19 млн, что позволило впервые войти в группу каналов-миллионников Telegram.

Освещает политические события в Украине и мире, ход российско-украинской войны, международную повестку дня и резонансные общественные темы.

Помимо новостного контента, регулярно появляются сатирические и развлекательные публикации, а также материалы из собственной сети связанных каналов.

↓Аудитория: 1 168 700 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 222 800 просмотров.

↑ER: 17,7%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 44.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский. Есть репосты из собственной сети каналов на русском языке.

За последние два года сохранил прежние позиции по количеству подписчиков, однако позиция в топе сместилась с 10 на 16 место за счёт развития других каналов.

Освещает общественно-политические события в Украине, а также ключевые международные новости.

↑Аудитория: 1 155 600 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 91 300 просмотров.

↓ER: 8,8%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 45.

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

За последние два года демонстрирует неоднозначную динамику развития. С одной стороны, аудитория выросла примерно на 245 тыс. подписчиков — с 910 тыс. до 1,15 млн, что свидетельствует о дальнейшем расширении охвата рынка. С другой стороны, ключевые показатели эффективности существенно ухудшились: средний охват за 24 часа снизился со 129 тыс. до 91 тыс., а ER упал с 16,6% до 8,8%, то есть более чем на половину по сравнению с предыдущим значением.

Новостной Telegram-канал, освещающий события российско-украинской войны, политические новости, общественно значимые события и оперативную информацию о воздушных тревогах и угрозах для населения.

Здесь преимущественно публикуются сообщения о ракетных атаках, передвижении беспилотников, работе сил противовоздушной обороны и других событиях, связанных с ситуацией в сфере безопасности в Украине.

Аудитория: 1 153 400 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 135 100 просмотров.

ER: 12,3%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 36

Реклама: есть.

Язык публикаций: украинский.

«Реальная Украина | Радар Тревога UA», как и «Тризуб», стал одним из самых заметных новых участников рейтинга.

Если в 2024 году канал не входил в топ и имел менее полумиллиона подписчиков, то в 2026 году его аудитория впервые превысила 1 млн читателей.

Посвящен освещению событий российско-украинской войны, политических новостей, международной повестки и общественно значимых событий.

Здесь публикуются краткие оперативные сообщения, сводки о ситуации на фронте, последствия российских атак и заявления украинских и международных чиновников.

Аудитория: 1 105 000 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 184 700 просмотров.

ER: 18,3%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 34.

Реклама: есть

Язык постов: украинский. На русском языке преимущественно сохранились цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

Появился в конце 2023 года и начал стремительно набирать аудиторию. Впервые достиг миллиона подписчиков в конце декабря 2024 года, и после кратковременного спада в 2025 году в дальнейшем удерживает звание канала-миллионника.

Освещает новости Украины, российскую агрессию против Украины и общественно-политические события.

↑Аудитория: 1 098 100 подписчиков.

↓Средний охват канала за 24 часа: 167 800 просмотров.

↓ER: 16,2%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 51.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский. На русском языке преимущественно сохранились цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

За 2 года демонстрирует незначительный рост аудитории — с 1,05 млн до 1,09 млн подписчиков, однако он не сопровождается улучшением ключевых показателей эффективности. Средний суточный охват снизился примерно на 38 тыс. Параллельно существенно упал ER: на 5,5%.

Освещает политические события в Украине и мире, ход российско-украинской войны, международные новости и общественно значимые события.

Аудитория: 1 014 200 подписчиков.

Средний охват канала за 24 часа: 104 900 просмотров.

ER: 11,1%.

Среднее количество постов на канале в сутки: 31.

Реклама: есть.

Язык постов: украинский. На русском языке преимущественно сохранились цитаты российских чиновников, пропагандистов и других представителей страны-агрессора.

Последний канал в рейтинге этого года входит в число тех, которые стремительно выросли в течение 2025 года и впервые вошли в подборку, сразу получив статус канала-миллионника.

Выводы

Еще два года назад отметка в 1 млн подписчиков оставалась достижимой лишь для ограниченного круга крупнейших новостных ресурсов. В 2026 году наличие 1 млн подписчиков на канале фактически стало новым стандартом для лидеров украинского Telegram. Среди участников этого рейтинга:

четыре уже превысили отметку в 2 млн;

один превысил отметку в 3 млн, что уже по сути составляет около 10% жителей Украины.

Учитывая довольно постепенный рост каналов и возможностей украинского Telegram, у меня есть сомнения, удастся ли нам когда-нибудь увидеть украинский Telegram-канал с 4 млн подписчиков. Пока это звучит как невыполнимая задача, однако на практике мы узнаем об этом уже в будущих обзорах топов.

В то же время изменилась и структура рынка. Большинство каналов из топа уже несколько лет подряд наращивают аудиторию, но для многих из них характерным стало постепенное снижение показателя вовлеченности (ER). Подписчики устают читать новости на тему войны, которые сегодня так или иначе освещает подавляющее большинство каналов уже пятый год подряд. Такая просадка вполне закономерна.

Среди других изменений хочу отметить:

5 каналов впервые вошли в топ, который я рассматривала — это «Інсайдер ЗСУ», «Тризуб 🔱», «Реальна Україна | Радар Тривога UA», «Адвокат Права» и «UKR INFORM UA Новини Україна»;

«Труха» уверенно удерживает первое место; когда я публиковала рейтинги в 2023, 2024 годах и сейчас, разрыв между количеством подписчиков на каналах всегда был довольно значительным — от 200 тыс. до полумиллиона;

среди всех топов только «Адвокат Права» не является полностью новостным, поэтому заметна тенденция, что, несмотря на усталость, украинцы хотят иметь быстрый доступ к актуальным новостям;

«Times of Ukraine: Новини | Україна» и «Інсайдер ЗСУ» продемонстрировали стремительный рост сразу после создания — об этом свидетельствует их отсутствие в топе 23-го года и наличие в топе 24-го, поэтому даже недавно созданные каналы могут занять высокие места в общеукраинских рейтингах;

«Україна 24/7 - новини» временно выпал из рейтинга 2024 года, однако впервые вошел в него еще в 2023 году;

в то же время 6 каналов из прошлого рейтинга поднялись в топе, даже если в большинстве случаев не потеряли аудиторию, поскольку за эти 2 года произошел стремительный рост числа конкурентов;

6 каналов поднялись в рейтинге благодаря стремительному развитию по сравнению с рейтингом 2024 года;

3 канала сохранили свои прежние позиции: это «Труха», «Николаевский Ванёк» и «Реальний Київ | Украина»;

по крайней мере 6 каналов, не вошедших в топ, сейчас имеют более 900 тыс. подписчиков, что делает их потенциальными «миллионниками» уже в недалеком будущем.

Кроме того, наблюдается стремительный взлет некоторых каналов в топе, и накануне публикации некоторые соседние позиции часто меняли места в рейтинге, что свидетельствует об активном притоке трафика на каналы. Например, «Адвокат Права» за время работы над статьёй стремительно поднялся вверх, и если так будет продолжаться, вскоре займёт место среди 10 крупнейших каналов.

Отдельно хочу отметить дальнейшую украинизацию контента как одно из главных изменений. Если раньше значительная часть крупных каналов использовала русский язык или смешанный формат публикаций, то сегодня большинство каналов с миллионной аудиторией ведут коммуникацию на украинском языке. Русский язык сохраняется лишь в цитатах, репостах или отдельных авторских проектах.

Еще одна тенденция — укрепление позиций авторских каналов. Наряду с крупными новостными сетями высокие показатели охвата и вовлеченности демонстрируют проекты, аудитория которых формируется вокруг конкретных авторов и их стиля подачи информации, такие как «Лачен пише», «Николаевский Ванёк».

Украинский Telegram продолжает расти даже после нескольких лет стремительного развития. Однако сегодня конкуренция между каналами все больше разворачивается за внимание и доверие аудитории, а не за количество подписчиков.

Если в 2022–2023 годах главным вопросом было, кто первым преодолеет отметку в миллион читателей, то в 2026 году рынок уже насчитывает два десятка таких игроков.

Специалисты из креативной команды Netpeak Telegram Promotion, занимающиеся развитием и продвижением Telegram-каналов, будут регулярно делиться подробной аналитикой по этому мессенджеру. Если вы также хотите достичь заветной отметки в 1 млн подписчиков, вы всегда можете обратиться к нашей команде за подробной консультацией.