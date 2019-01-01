Google Analytics — инструмент, который позволяет получить большое количество информации о сайте. Но его масштабы мешают новичкам быстро разобраться что к чему и, как следствие — мало кто использует потенциал GA на полную.
Я расскажу о пяти фишках этого
Собирайте сливки поискового трафика
Результаты на первой странице выдачи Google собирают намного больше кликов, чем со второй, третьей и так далее. Пользователи считают, что все, что на первой странице — это качественные ресурсы, самые информативные, авторитетные. В конце концов в этом и заключается работа Google, не так ли? Что ж, не совсем.
Результаты на второй, третьей страницах выдачи могут быть не менее качественными. Иногда они даже лучше, чем
Хорошая новость в том, что мы можем легко отследить страницы нашего сайта, которым немного не хватает для выхода на первую страницу выдачи. Следующий шаг — оптимизировать их и собирать сливки поискового трафика.
Вот, что нужно сделать:
Заходим в Google Analytics, в отчет Google Search Console — Запросы:
С правой стороны вы увидите среднюю позицию своего сайта по конкретным запросам:
Далее нажимаем «Еще..» и устанавливаем такой фильтр:
Нажимаем «Применить» и получаем необходимую информацию для значительного повышения эффективности поискового продвижения.
Пусть кликов и немного, но все, что нас интересует — показы. Большое количество показов говорит о том, что мы можем получить больше трафика, если наши страницы попадут из топ-20 топ-10.
Остается только оптимизировать такие страницы.
Мониторьте реферальный трафик
Если ваш сайт получает реферальный трафик, то хорошо бы его отслеживать, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для линкбилдинга.
К примеру, если кто-то сослался на пост из вашего блога, можно написать автору этой статьи и попросить, чтобы он также поставил ссылку на страницы продукта. Или попросить вывести статью в сводку на главной странице, так вы получите еще больше
А еще можно договориться с автором о гостевом посте на его сайте или наоборот. Начните кросс-промоушн, предложите пользователям его сайта скидку на свой товар.
Чтобы найти отчет по реферальному трафику, проделайте такой путь в GA: Источники трафика — Весь трафик — Переходы.
Используйте реферальный трафик, как возможность начать длительные доверительные отношения с пользователями, авторами блогов, владельцами других сайтов, предпринимателями и так далее.
Используйте комментарии
Комментарии в Google Analytics — простой и бесплатный способ, позволяющий отследить как то или иное изменение на сайте отразилось на трафике.
Добавить комментарий очень легко. Все, что нужно сделать — нажать на кнопку:
Если вы используете комментарии — всегда поддерживайте их актуальность, чтобы команда, работающая над проектом, понимала какие действия производятся над сайтом.
Внедрили ручные мета-теги? Прокомментируйте это.
Добавили новый пост в блоге? Прокомментируйте это.
Добавили новые ключевые слова на страницу? Вы знаете, что делать.
Это не только поможет отслеживать эффект конкретных действий над сайтом по его продвижению, а также сэкономит ваше время и время клиента. Ему больше не нужно постоянно запрашивать у вас информацию о проделанной работе. Все что он должен сделать — зайти в Google Analytics и ознакомиться с вашими комментариями.
Ищите страницы, на которых можно повысить пользовательский интент
Выведение страницы в топ, это отлично. Но не сильно, если при этом пользователи не задерживаются на ней, и это не приводит к конверсии. Поэтому необходимо знать, какие страницы сайта хорошо ранжируются, но при этом имеют большой
Чтобы увидеть эту информацию идите по такому пути: Поведение — Контент сайта — Все страницы:
В появившемся отчете необходимо настроить фильтры по источнику и каналу:
Цель фишки — посмотреть на топовые страницы только из Google. В отчете не будет рекламных кампаний и переходов.
Отсортируйте отчет по просмотрам, и вы увидите реальные значения показателя отказов:
Определив страницы с высоким показателем отказов и выхода, необходимо действовать. Проанализируйте эти страницы. Возможно, на них нерелевантный контент: его нужно актуализировать, расширить, красиво подать, оправдать ожидания пользователей.
Вариантов много. Тестируйте, проводите изменения над такими страницами и улучшайте их.
Создавайте кастомные оповещения
SEO — динамичная отрасль. Изменения в алгоритмах ранжирования, успешные действия конкурентов по поисковому продвижению, неожиданные технические проблемы и ряд других причин могут повлиять на
В этом вам помогут пользовательские оповещения. Если задать им определенные условия, вы вовремя узнаете о важных изменениях.
Например, чтобы настроить оповещение о падении количества сеансов на сайте на 20%, необходимо:
- Зайти в настройки представления, и выбрать пункт «Специальные оповещения». Создать новое оповещение.
- Указать название оповещения, его периодичность и условие, при котором оно срабатывает.
Не забудьте поставить галочку об уведомлениях на почту, и указать ее.
По такому же принципу можно настроить оповещения под ваши конкретные цели.
Запомнить
Google Analytics — инструмент, который позволяет получить много инсайтов о вашем сайте, главное знать куда смотреть, например:
- В отчете «Google Search Console — Запросы» найти страницы, которые ранжируются на 11-20 позициях, чтобы вытянуть их в топ-10.
- В отчете «Источники трафика — Весь трафик — Переходы» найти качественные площадки для размещения на них обратных ссылок на ваш сайт.
- С помощью комментариев в Google Analytics отслеживать влияние всевозможных изменений и/или доработок на трафик вашего сайта.
- В отчете «Поведение — Контент сайта — Все страницы» увидеть реальный показатель отказов конкретных страниц, чтобы точечно их оптимизировать.
- Чтобы всегда быть в курсе того, что происходит с вашим сайтом, настроить пользовательские оповещения по заданным условиям.
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