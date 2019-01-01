Аналитика

5 фишек Google Analytics для SEO-специалистов
Андрей Кириллов
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Google Analytics — инструмент, который позволяет получить большое количество информации о сайте. Но его масштабы мешают новичкам быстро разобраться что к чему и, как следствие — мало кто использует потенциал GA на полную. 

Я расскажу о пяти фишках этого инструмента, которые вы сможете использовать уже сейчас и не тратить время на изобретение велосипеда.

Собирайте сливки поискового трафика

Результаты на первой странице выдачи Google собирают намного больше кликов, чем со второй, третьей и так далее. Пользователи считают, что все, что на первой странице — это качественные ресурсы, самые информативные, авторитетные. В конце концов в этом и заключается работа Google, не так ли? Что ж, не совсем.

Результаты на второй, третьей страницах выдачи могут быть не менее качественными. Иногда они даже лучше, чем на первой.

Хорошая новость в том, что мы можем легко отследить страницы нашего сайта, которым немного не хватает для выхода на первую страницу выдачи. Следующий шаг — оптимизировать их и собирать сливки поискового трафика.

Вот, что нужно сделать:

Заходим в Google Analytics, в отчет Google Search Console — Запросы:

Идем по пути Google Search Console а дальше в Запросы

С правой стороны вы увидите среднюю позицию своего сайта по конкретным запросам:

С правой стороны показывается средняя позиция сайта по конкретным запросам

Далее нажимаем «Еще..» и устанавливаем такой фильтр:

Устанавливаем фильтр

Нажимаем «Применить» и получаем необходимую информацию для значительного повышения эффективности поискового продвижения. 

Информация для значительного повышения эффективности поискового продвижения

Пусть кликов и немного, но все, что нас интересует — показы. Большое количество показов говорит о том, что мы можем получить больше трафика, если наши страницы попадут из топ-20 топ-10.

Остается только оптимизировать такие страницы.

Мониторьте реферальный трафик

Если ваш сайт получает реферальный трафик, то хорошо бы его отслеживать, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для линкбилдинга.

К примеру, если кто-то сослался на пост из вашего блога, можно написать автору этой статьи и попросить, чтобы он также поставил ссылку на страницы продукта. Или попросить вывести статью в сводку на главной странице, так вы получите еще больше реферального трафика.

А еще можно договориться с автором о гостевом посте на его сайте или наоборот. Начните кросс-промоушн, предложите пользователям его сайта скидку на свой товар. 

Чтобы найти отчет по реферальному трафику, проделайте такой путь в GA: Источники трафика — Весь трафик — Переходы.

Чтобы найти отчет по реферальному трафику

Используйте реферальный трафик, как возможность начать длительные доверительные отношения с пользователями, авторами блогов, владельцами других сайтов, предпринимателями и так далее.

Используйте комментарии

Комментарии в Google Analytics — простой и бесплатный способ, позволяющий отследить как то или иное изменение на сайте отразилось на трафике.

Добавить комментарий очень легко. Все, что нужно сделать — нажать на кнопку:

Добавляем комментарий

Если вы используете комментарии — всегда поддерживайте их актуальность, чтобы команда, работающая над проектом, понимала какие действия производятся над сайтом.

Внедрили ручные мета-теги? Прокомментируйте это.
Добавили новый пост в блоге? Прокомментируйте это.
Добавили новые ключевые слова на страницу? Вы знаете, что делать.

Это не только поможет отслеживать эффект конкретных действий над сайтом по его продвижению, а также сэкономит ваше время и время клиента. Ему больше не нужно постоянно запрашивать у вас информацию о проделанной работе. Все что он должен сделать — зайти в Google Analytics и ознакомиться с вашими комментариями.

Ищите страницы, на которых можно повысить пользовательский интент

Выведение страницы в топ, это отлично. Но не сильно, если при этом пользователи не задерживаются на ней, и это не приводит к конверсии. Поэтому необходимо знать, какие страницы сайта хорошо ранжируются, но при этом имеют большой показатель отказов.

Чтобы увидеть эту информацию идите по такому пути: Поведение — Контент сайта — Все страницы:

Идем по пути Поведение Контент сайта Все страницы

В появившемся отчете необходимо настроить фильтры по источнику и каналу:

Настраиваем фильтры по источнику и каналу

Цель фишки — посмотреть на топовые страницы только из Google. В отчете не будет рекламных кампаний и переходов.

Отсортируйте отчет по просмотрам, и вы увидите реальные значения показателя отказов:

Смотрим реальные значения показателя отказов

Определив страницы с высоким показателем отказов и выхода, необходимо действовать. Проанализируйте эти страницы. Возможно, на них нерелевантный контент: его нужно актуализировать, расширить, красиво подать, оправдать ожидания пользователей.

Вариантов много. Тестируйте, проводите изменения над такими страницами и улучшайте их.

Создавайте кастомные оповещения

SEO — динамичная отрасль. Изменения в алгоритмах ранжирования, успешные действия конкурентов по поисковому продвижению, неожиданные технические проблемы и ряд других причин могут повлиять на ранжирование сайта. Чтобы минимизировать отрицательный эффект нужно вовремя реагировать на ухудшение состояния проекта.

В этом вам помогут пользовательские оповещения. Если задать им определенные условия, вы вовремя узнаете о важных изменениях.

Например, чтобы настроить оповещение о падении количества сеансов на сайте на 20%, необходимо:

  1. Зайти в настройки представления, и выбрать пункт «Специальные оповещения». Создать новое оповещение.

Создаем новое оповещение

  1. Указать название оповещения, его периодичность и условие, при котором оно срабатывает.

Указываем название оповещения периодичность и условие

Не забудьте поставить галочку об уведомлениях на почту, и указать ее.

Ставим галочку об уведомлениях на почту и указываем ее

По такому же принципу можно настроить оповещения под ваши конкретные цели.

Запомнить

Google Analytics — инструмент, который позволяет получить много инсайтов о вашем сайте, главное знать куда смотреть, например:

  1. В отчете «Google Search Console — Запросы» найти страницы, которые ранжируются на 11-20 позициях, чтобы вытянуть их в топ-10.
  2. В отчете «Источники трафика — Весь трафик — Переходы» найти качественные площадки для размещения на них обратных ссылок на ваш сайт.
  3. С помощью комментариев в Google Analytics отслеживать влияние всевозможных изменений и/или доработок на трафик вашего сайта.
  4. В отчете «Поведение — Контент сайта — Все страницы» увидеть реальный показатель отказов конкретных страниц, чтобы точечно их оптимизировать.
  5. Чтобы всегда быть в курсе того, что происходит с вашим сайтом, настроить пользовательские оповещения по заданным условиям.

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Андрей Кириллов

SEO-специалист агентства Netpeak.

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