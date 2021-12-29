Пять главных трендов в социальных сетях на 2022 год

Социальные сети сильно переплетаются с личной и деловой жизнью. Пандемия и длительный карантин превратили их в основной источник новостей, общения и торговли. Вне зависимости от того, используете ли вы интернет для маркетинга или просто любите быть в курсе событий, нужно знать тренды. В статье мы постараемся предсказать популярные тенденции в соцсетях в 2022 году.

TikTok наращивает популярность, в том числе в бизнесе

В прошлом году аудитория TikTok перевалила отметку в 1 миллиард пользователей. Если исключить из статистики мессенджеры, TikTok занимает 4-е место по популярности среди социальных сетей.

Рейтинг соцсетей на октябрь 2021 по версии statista.com

TikTok — главный потенциальный источник трафика для бизнеса в 2022 году. В 2020-2021 площадка представила несколько полезных маркетинговых инструментов, в том числе бизнес-профили, рекламу и поддержку авторов. Продвижение через инфлюенсеров здесь пока дешевле, чем на других крупных сайтах. Платформа не перенасыщена рекламой, поэтому пользователи относятся к ней более терпимо.

Люди отдают предпочтение коротким видео, даже в YouTube

Согласно исследованиям Vidyard, продолжительность 60% всех видеороликов в интернете в 2020 году была менее 2 минут. Эта особенность — прямое последствие популярности TikTok: большинство платформ захотели повторить его успех и дали возможность делать короткий контент.

Хотя Instagram до сих пор позволяет снимать IGTV, пользователи выбирают Stories и Reels. ВКонтакте подхватили тренд и внедрили «Клипы». Даже YouTube запустил Shorts видео, которые длятся несколько секунд.

YouTube Creators

Короткие видео проще снимать — не нужен сценарий и дорогая техника. Еще их комфортнее смотреть — можно развлечься между уроками или в рабочий перерыв. А так как многие сайты решили денежно поощрять создателей подобного контента, ожидается, что это даст дополнительный толчок к его развитию.

Популярность контента и простота создания повышают конкуренцию. Если вы хотите влиться в этот тренд, рекомендуем ознакомиться со списком лучших бесплатных видеоредакторов, которые помогут делать эффектные рилз и сторис.

Возрастает популярность быстрых покупок через социальные сети

Страницы с товарами в соцсетях существовали и до пандемии. Во время карантина многие пользователи нашли утешение в быстрых покупках через социальные странички. Крупные торговые бренды осознали, насколько большой потенциал кроется в этом инструменте.

Теперь в Instagram, ВКонтакте и Facebook можно купить практически все: от матраца до мебели и дорогих ювелирных украшений. Разработчики заметили этот тренд и добавляют на сайты опции, ускоряющие импульсные покупки в один клик: покупка прямо из фотогалереи, подборка похожих продуктов, официальные аккаунты магазинов.

@adidasrussia

Тенденция не собирается сбавлять обороты, наоборот, многие продавцы теперь торгуют исключительно через социальные сети. Сайт eMarketer прогнозирует, что к 2025 году продажи посредством такой социальной коммерции только в США превысят $140 млрд.

Бренды отдают предпочтение персонализированному контенту

В уходящем году начался всплеск интереса к рекламе, в которой используется пользовательский контент. Это посты, созданные самими клиентами, например, после приобретения продукта либо скриншоты отзывов покупателей.

Многие бренды призывают пользователей отмечать их на своих фотографиях и репостят фото покупок своих клиентов. Это выгодно обеим сторонам: производители повышают вовлеченность на странице, а пользователи имеют шанс засветиться в крупном аккаунте и получить новых подписчиков.

@_gloriajeans_

Также такой тип рекламы увеличивает шансы повторного посещения. Реальные отзывы вызывают доверие к товару и самому бренду. Подобные посты выгоднее экономически: их дешевле делать и не нужно нанимать дизайнера.

Помимо использования отзывов, бренды пересмотрели свое отношение к визуальной рекламе. Многие брендовые странички в Instagram и Facebook стали использовать в своих кампаниях реальных людей либо моделей с массовой внешностью: неидеальной кожей, среднестатистической фигурой.

Дополненная реальность станет более повседневной

Ожидается, что в 2022 году в социальных сетях станет больше таких технологий, как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR). Meta (Facebook) уже делает шаг в этом направлении с Metaverse, а значит, остальные компании не захотят остаться в стороне.

Технология дополненной реальности AR

И если внедрение виртуальной реальности в соцсетях пока на ранней стадии, то же самое нельзя сказать об AR. Фильтры дополненной реальности используют на нескольких основных платформах, например, Snapchat и Instagram. Когда вы в режиме реального времени изменяете овал своего лица, меняете внешность, надеваете заячьи ушки — все это и есть AR.

И дело не только в фотофильтрах. Бренды все чаще используют AR, чтобы люди могли заранее опробовать их продукты. Согласно сайту The Drum, дополненная реальность может увеличить количество кликов на целых 33%. Все это позволяет предположить, что тенденция будет масштабно развиваться в течение следующих нескольких лет.

В заключение

Среди других трендов, которые можно ожидать в 2022 году:

все большее влияние на бизнес и повседневную жизнь инфлюенсеров;

переход бизнеса в аудиочаты и еще больший уход пользователей от телефонного общения в мессенджеры.

Как видно из подборки, основное влияние на тенденции оказало всемирное распространение Covid-19. Так как карантин изменил многие социальные привычки пользователей, с этим приходится считаться и бизнесу, и разработчикам социальных платформ.