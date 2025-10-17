Amazon или Shopify: где ваш бренд имеет большее влияние на ценообразование

У вас есть продукт, мечта и страстное желание превратить его в источник прибыли. Но прежде чем представлять себя в бассейне с деньгами, нужно сделать выбор: Shopify или Amazon.

Будете ли вы шаг за шагом выстраивать свой бренд на Shopify, контролируя каждое решение, как режиссер независимого фильма? Выберете ли вы старт на Amazon FBA, доверив гиганту электронной коммерции логистику, пока ваши продажи стремительно растут? И главный вопрос: где вы будете иметь больше свободы в установлении цен, чтобы сохранить прибыльность в долгосрочной перспективе?

Ценовая политика — способность повышать цены без потери спроса — это настоящее поле битвы в этой сфере. Она зависит от силы бренда, уникальности продукта и даже деталей логистики, таких как доставка и обработка заказов. Один неправильный выбор и прибыль может исчезнуть быстрее, чем печенье в офисе.

Давайте разберем все: комиссии, ценообразование, доставку, SEO, чтобы вы ни разу не пожалели, что не остались на Facebook Marketplace.

Amazon или Shopify: кто задает тон в ценовой политике в 2025 году?

Прежде чем погружаться в детали, стоит понять, почему этот вопрос актуален сегодня:

Amazon ежемесячно привлекает более 2,5 млрд визитов — это как бесконечный поток трафика на автостраде в пятницу вечером;

— это как бесконечный поток трафика на автостраде в пятницу вечером; Shopify обслуживает более 4,4 млн предприятий в мире , доказывая, что построить прибыльный бизнес возможно и без гигантов вроде Amazon;

, доказывая, что построить прибыльный бизнес возможно и без гигантов вроде Amazon; на Amazon приходится 37,8% всех онлайн-продаж в США — компания до сих пор удерживает позицию лидера в электронной коммерции;

— компания до сих пор удерживает позицию лидера в электронной коммерции; продавцы на Shopify уже сгенерировали более $700 млрд продаж , и это доказывает, что независимый интернет-магазин — это не только о нишевых предпринимателях;

, и это доказывает, что независимый интернет-магазин — это не только о нишевых предпринимателях; участники программы Amazon Prime тратят около $1400 в год , в то время как остальные — около $600;

, в то время как остальные — около $600; у владельцев магазинов Shopify средний чек составляет около $85 — это часто означает лучшие маржинальные показатели, однако требует большей вовлеченности и усилий со стороны продавца.

Вывод: обе платформы могут приносить прибыль, но ключ к ее сохранению заключается в грамотной ценовой политике.

Продажа на Amazon: товар на «автопилоте»

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) — это сервис, который позволяет переложить на Amazon основную часть логистики и обслуживания клиентов. Платформа берет на себя тяжелую работу, однако вместе с удобством вы теряете часть контроля, в частности над ценообразованием.

Как работает Amazon FBA:

Отправка запасов. Вы доставляете товары в центр выполнения заказов Amazon — никаких коробок, которые загромождают квартиру. Хранение и выполнение заказов. Amazon хранит ваши товары и отправляет их покупателям сразу после нажатия кнопки «Купить». Обслуживание клиентов. Возвраты, возмещения и все сообщения от клиентов вроде «Где моя посылка?» обрабатывает служба поддержки Amazon. Оплата комиссии. Удобство имеет цену: Amazon удерживает часть от каждой продажи и взимает плату за хранение.

Итог: Amazon FBA может быть удобным вариантом, если вы хотите избавиться от операционных забот, но стоит учитывать, что комиссии могут существенно уменьшать вашу прибыль. Кроме того, продавцам часто приходится подстраиваться под конкурентные цены Amazon, что ограничивает возможность повышать цены без риска потери продаж. Чтобы оптимизировать расходы, контролируйте показатель эффективности запасов (IPI) и избегайте комиссий за долгосрочное хранение. Ведь оплата за хранение непроданных товаров на Amazon — одна из самых распространенных ошибок среди новичков.

Продажа на Shopify: ваш бренд, ваши цены

Продажа на Shopify означает, что вы главный. Вы создаете собственный интернет-магазин, контролируете брендинг и управляете отношениями с клиентами. А самое важное — именно вы определяете цены на свои товары, без давления со стороны Amazon.

Как работает Shopify:

Создайте магазин. Выберите тему, настройте дизайн и способы оплаты. Первое впечатление имеет значение, поэтому позаботьтесь о привлекательности. Добавьте товары. Создайте описания, добавьте качественные фото и сделайте ассортимент максимально привлекательным. Привлекайте трафик. Shopify не генерирует клиентов автоматически: вам понадобятся SEO, реклама и немного маркетингового таланта. Выполняйте заказы. Вы можете отправлять товары самостоятельно или сотрудничать со сторонней логистической компанией (3PL).

Итог: Shopify дает свободу в установлении цен, но при этом требует самостоятельного привлечения трафика (BYOT). Если у вас есть сильный бренд и уникальный продукт, это может обеспечить более высокую прибыль и больший контроль над ценообразованием со временем.

Кто контролирует ценовую политику? Комиссии Amazon и Shopify

Amazon взимает комиссию практически за все:

комиссия за рекомендацию — 8–15% от каждой продажи;

— 8–15% от каждой продажи; комиссия FBA — хранение, комплектация, упаковка и доставка;

— хранение, комплектация, упаковка и доставка; подписка — $39,99 в месяц для продавцов Pro;

— $39,99 в месяц для продавцов Pro; комиссия за долгосрочное хранение — если товары слишком долго остаются на складе, Amazon начисляет дополнительную плату.

Shopify предлагает более предсказуемую ценовую модель, однако требует значительных собственных усилий:

абонентская плата — от $29 до $299 в месяц;

— от $29 до $299 в месяц; комиссия за транзакции — взимается, если вы не используете Shopify Payments;

— взимается, если вы не используете Shopify Payments; дополнительные расходы — премиум-темы, приложения и маркетинговые инструменты могут существенно увеличить расходы.

Итог: если вы продаете товары с высокой наценкой и хотите контролировать цены, Shopify станет лучшим выбором. Amazon обеспечивает больше трафика, однако его структура комиссий может ограничивать возможность повышать цены без риска снижения прибыльности.

Доставка. Скорость с подводными камнями

Что касается доставки, Amazon работает быстро и эффективно и стремится доставить посылки клиентам как можно быстрее. Благодаря Fulfillment by Amazon (FBA) ваши товары могут добраться до покупателей по всей стране за два дня или быстрее, и клиенты это ценят. Недостаток в том, что за такую скорость придется заплатить немалую сумму, а расходы на хранение могут стать серьезной нагрузкой даже для опытного продавца.

Shopify, наоборот, дает полный контроль. Вы выбираете перевозчиков, тарифы на доставку и способ упаковки от премиум-брендинга до экологичной повторной упаковки. Единственный компромисс заключается в том, что нет встроенной магии Prime, поэтому придется приложить больше усилий, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и избежать их раздражения из-за постоянного обновления страницы отслеживания.

Что выбрать? Если вы цените контроль и высокую маржу, доставка «сделай сам» на Shopify подойдет лучше. Если приоритет заключается в скорости и удобстве, выигрывает Amazon. В любом случае не стоит затягивать с доставкой, поскольку терпение вымерло в эпоху доставки в тот же день.

Shopify против Amazon

SEO является ключевым фактором успеха в электронной коммерции, однако эти две платформы работают по разным принципам.

Amazon SEO зависит от скорости продаж, отзывов и ключевых слов. Чем больше продаж и положительных отзывов, тем выше ваш товар в результатах поиска. Shopify SEO ориентирована на Google, поэтому здесь важны убедительные описания товаров, качественные обратные ссылки и контент-маркетинг, который постоянно поддерживает трафик.

Итог: если вам нужен быстрый результат — выбирайте Amazon. Если же вы рассчитываете на долгосрочный рост органического трафика, лучшим выбором будет Shopify. Используйте платную рекламу, чтобы привлекать посетителей, пока SEO начнет приносить стабильные результаты.

Кто имеет преимущество на этапе оформления заказа

Amazon принимает кредитные и дебетовые карты, а также Amazon Pay. Процесс оплаты быстрый и удобный, особенно для пользователей с подпиской Prime. Shopify поддерживает Shopify Payments, PayPal, Apple Pay и другие способы оплаты. Сторонние платежные системы могут взимать дополнительные комиссии.

Итог: Shopify предлагает больше гибкости в выборе способов оплаты, тогда как Amazon обеспечивает максимально простую и бесперебойную транзакцию. К тому же, Shopify имеет функцию восстановления брошенных корзин, которая помогает вернуть нерешительных покупателей — возможности, которой Amazon пока не предлагает.

Можно ли использовать Amazon и Shopify одновременно?

Да, многие продавцы успешно сочетают обе платформы, чтобы охватить более широкую аудиторию. Такой подход помогает повысить видимость бренда и одновременно сохранить контроль над бизнесом.

Почему комбинированное использование работает:

✅ Двойное присутствие — двойной потенциал прибыли. Около 40% продавцов Amazon имеют собственные магазины.

✅ Синхронизация запасов. Shopify интегрируется с Amazon, что позволяет легко отслеживать остатки товаров и избегать перерасхода или недостачи.

✅ Рост продаж. По данным продавцов Shopify, после выхода на Amazon их средний объем продаж увеличивается примерно на 20%.

Проблемы использования обеих платформ:

❌ Управление запасами. Продажа одного и того же товара на двух платформах может привести к ситуации, когда запасы внезапно заканчиваются, а вы вынуждены извиняться перед клиентами.

❌ Комиссии и расходы. Amazon удерживает собственную долю с каждой продажи, Shopify требует подписки, а реклама требует дополнительных инвестиций.

❌ Бренд против конкуренции. На Shopify вы развиваете собственный бренд и сообщество, тогда как на Amazon становитесь лишь одним из многочисленных продавцов.

❌ Сложность управления. Один онлайн-маркетплейс — это уже немало работы, а два означают удвоенные вызовы с логистикой, выполнением заказов и поддержкой клиентов.

Хотите получить максимум от обеих платформ без лишнего стресса? Используйте систему управления запасами, например Extensiv или Sellbrite, чтобы синхронизировать остатки между Amazon и Shopify. Иначе вы рискуете столкнуться с перепродажей и необходимостью срочного пополнения склада — опыт, такой же неприятный, как наступить босиком на LEGO.

Преимущества, недостатки и подводные камни

Преимущества Amazon

✅ Доступ к миллионам покупателей с первого дня.

✅ Быстрое и надежное выполнение заказов через FBA.

✅ Высокие показатели конверсии.

Недостатки Amazon

❌ Высокие комиссии.

❌ Отсутствие контроля над брендом.

❌ Ценовые войны, уменьшающие прибыльность.

Преимущества Shopify

✅ Полный контроль над брендом и данными клиентов.

✅ Более высокие маржинальные доходы.

✅ Гибкие возможности для маркетинга.

Недостатки Shopify

❌ Отсутствие встроенного трафика.

❌ Ежемесячные расходы на темы, приложения и рекламу.

❌ Сложность перехода на другие платформы.

Где вы имеете большее влияние на ценообразование?

Выбор между Amazon и Shopify зависит не только от объемов продаж, но и от ряда ключевых факторов: бизнес-целей, целевой аудитории, типа продукта, маркетингового бюджета и уровня технических знаний. Самым важным остается контроль над ценообразованием, ведь именно он определяет вашу маржинальность и конкурентоспособность на рынке.

Amazon подходит для масштабных продаж, но цены часто определяются конкурентным давлением. Shopify предоставляет полный контроль над ценообразованием, брендингом и долгосрочной прибыльностью. Гибридный подход позволяет совместить обе платформы и обеспечить баланс между охватом аудитории и контролем над бизнесом.

Другие факторы, которые следует учесть

Целевая аудитория: если ваша аудитория активно ищет товары на Amazon и ценит удобство, Amazon будет оптимальным выбором;

если же клиенты предпочитают уникальный брендинг, сторителлинг и прямое взаимодействие, Shopify поможет создать тщательно продуманный опыт покупок. Тип продукта: товары массового спроса, такие как зарядные устройства или товары первой необходимости, обычно хорошо продаются на Amazon;

нишевые, индивидуальные или премиальные продукты выигрывают от Shopify, где можно создать исключительный бренд-опыт. Маркетинговый бюджет: Amazon обеспечивает встроенный трафик, но расходы на рекламу могут быть значительными из-за высокой конкуренции;

Shopify требует собственной маркетинговой стратегии, включая SEO, социальные сети и платную рекламу, что требует отдельного бюджета или сильного органического охвата. Техническая экспертиза: Amazon — готовое решение, где не нужно беспокоиться о дизайне сайта, хостинге или бэкэнд-разработке;

Shopify предоставляет больше гибкости, но требует определенных технических знаний или бюджета на разработчиков для настройки и оптимизации магазина.

Выберите свою собственную историю: FBA или Shopify

Если для вас важен полный контроль над брендом и ценообразованием, выбирайте Shopify. Если же главное для вас простота выполнения заказов и быстрые продажи, стоит попробовать Amazon FBA. Или, что еще лучше, используйте обе платформы и охватите все возможности. Выберите ту ecommerce платформу, которая поможет воплотить вашу мечту.

Нужна помощь на старте? В Netpeak мы создаем индивидуальные маркетинговые стратегии для бизнесов любого масштаба — от новичков до опытных игроков рынка. Давайте разработаем вашу стратегию вместе!

FAQ

Какова вероятность успеха продаж на Shopify?

Успех зависит от того, продаете ли вы товары, которые действительно интересны покупателям. Shopify предоставляет широкие возможности для создания бизнеса мечты, но гарантий нет. В среднем около 5–10% магазинов Shopify становятся прибыльными, а остальные остаются скорее дорогим хобби.

Выгодно ли продавать на Amazon?

Продавцы на Amazon зарабатывают в среднем от $1000 до $25 000 в месяц. Однако комиссии за размещение, рефералы и выполнение заказов могут значительно уменьшить прибыль. Если правильно выбирать товары, устанавливать разумные цены и контролировать расходы, продажа на Amazon может быть очень прибыльной. Будьте готовы адаптироваться к правилам Amazon, которые постоянно меняются.

Могу ли я продавать на Amazon, если у меня есть магазин Shopify?

Да, вы можете использовать Shopify в качестве основной платформы для своего бизнеса и одновременно размещать товары на Amazon, чтобы привлечь больше просмотров. Только помните, что на Amazon у вас меньше контроля над брендингом и ценообразованием, однако доступ к миллионам покупателей, которые готовы приобрести ваш продукт, гарантирован.

Что Shopify делает, чего не делает Amazon?

На Shopify вы полностью управляете своим бизнесом. Платформа предоставляет контроль над брендингом, данными о клиентах и ценообразованием. Вы можете строить прямые отношения с покупателями, настраивать магазин под собственные нужды и не зависеть от постоянно меняющейся политики Amazon. В то же время полная свобода предполагает большую ответственность — придется прилагать больше усилий для привлечения трафика.