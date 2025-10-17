Amazon чи Shopify: де ваш бренд має більший вплив на ціноутворення

У вас є продукт, мрія і палке бажання перетворити його на джерело прибутку. Але перш ніж уявляти себе в басейні з грошима, потрібно зробити вибір: Shopify чи Amazon.

Чи будете ви крок за кроком вибудовувати свій бренд на Shopify, контролюючи кожне рішення, наче режисер незалежного фільму? Чи оберете ви старт на Amazon FBA, довіривши гіганту електронної комерції логістику, поки ваші продажі стрімко зростають? І головне питання: де ви матимете більше свободи у встановленні цін, щоб зберегти прибутковість у довгостроковій перспективі?

Цінова політика — здатність підвищувати ціни без втрати попиту — це справжнє поле битви в цій сфері. Вона залежить від сили бренду, унікальності продукту та навіть деталей логістики, як-от доставка й обробка замовлень. Один неправильний вибір і прибутки можуть зникнути швидше, ніж печиво в офісі.

Тож давайте розберемо все: комісії, ціноутворення, доставку, SEO, аби ви жодного разу не пошкодували, що не залишилися на Facebook Marketplace.

Amazon чи Shopify: хто задає тон у ціновій політиці у 2025 році?

Перш ніж занурюватися в деталі, варто зрозуміти, чому це питання актуальне сьогодні:

Amazon щомісяця приваблює понад 2,5 млрд відвідувань — це як нескінченний потік трафіку на автостраді в п’ятницю ввечері;

— це як нескінченний потік трафіку на автостраді в п’ятницю ввечері; Shopify обслуговує більш ніж 4,4 млн підприємств у світі , доводячи, що побудувати прибутковий бізнес можливо й без гігантів на кшталт Amazon;

, доводячи, що побудувати прибутковий бізнес можливо й без гігантів на кшталт Amazon; на Amazon припадає 37,8% усіх онлайн-продажів у США — компанія досі утримує позицію лідера в електронній комерції;

— компанія досі утримує позицію лідера в електронній комерції; продавці на Shopify вже згенерували понад $700 млрд продажів , і це доводить, що незалежний інтернет-магазин — це не лише про нішевих підприємців;

, і це доводить, що незалежний інтернет-магазин — це не лише про нішевих підприємців; учасники програми Amazon Prime витрачають близько $1400 на рік , тоді як решта — приблизно $600;

, тоді як решта — приблизно $600; у власників магазинів Shopify середній чек становить близько $85 — це часто означає кращі маржинальні показники, проте потребує більшої залученості й зусиль з боку продавця.

Висновок: обидві платформи можуть приносити прибуток, але ключ до його збереження полягає у грамотній ціновій політиці.

Продаж на Amazon: товар на «автопілоті»

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) — це сервіс, який дає змогу перекласти на Amazon основну частину логістики та обслуговування клієнтів. Платформа бере на себе важку роботу, проте разом зі зручністю ви втрачаєте частину контролю, зокрема над ціноутворенням.

Як працює Amazon FBA:

Відправлення запасів. Ви доставляєте товари до центру виконання замовлень Amazon — жодних коробок, які захаращують квартиру. Зберігання та виконання замовлень. Amazon зберігає ваші товари та відправляє їх покупцям одразу після натискання кнопки «Купити». Обслуговування клієнтів. Повернення, відшкодування та всі повідомлення від клієнтів на кшталт «Де моя посилка?» обробляє служба підтримки Amazon. Сплата комісії. Зручність має ціну: Amazon утримує частину від кожного продажу та стягує плату за зберігання.

Підсумок: Amazon FBA може бути зручним варіантом, якщо ви хочете позбутися операційних турбот, але варто враховувати, що комісії можуть істотно зменшувати ваш прибуток. Крім того, продавцям часто доводиться підлаштовуватися під конкурентні ціни Amazon, що обмежує можливість підвищувати ціни без ризику втрати продажів. Щоб оптимізувати витрати, контролюйте показник ефективності запасів (IPI) та уникайте комісій за довгострокове зберігання. Адже сплата за зберігання непроданих товарів на Amazon — одна з найпоширеніших помилок серед новачків.

Продаж на Shopify: ваш бренд, ваші ціни

Продаж на Shopify означає, що ви головний. Ви створюєте власний інтернет-магазин, контролюєте брендинг та керуєте відносинами з клієнтами. А найважливіше — саме ви визначаєте ціни на свої товари, без тиску з боку Amazon.

Як працює Shopify:

Створіть магазин. Оберіть тему, налаштуйте дизайн і способи оплати. Перше враження має значення, тож подбайте про привабливість. Додайте товари. Створіть описи, додайте якісні фото та зробіть асортимент максимально привабливим. Залучайте трафік. Shopify не генерує клієнтів автоматично: вам знадобляться SEO, реклама і трохи маркетингового хисту. Виконуйте замовлення. Ви можете відправляти товари самостійно або співпрацювати зі сторонньою логістичною компанією (3PL).

Підсумок: Shopify дає свободу у встановленні цін, але водночас потребує самостійного залучення трафіку (BYOT). Якщо у вас є сильний бренд і унікальний продукт, це може забезпечити вищий прибуток та більший контроль над ціноутворенням з часом.

Хто контролює цінову політику? Комісії Amazon та Shopify

Amazon стягує комісію практично за все:

комісія за рекомендацію — 8–15% від кожного продажу;

— 8–15% від кожного продажу; комісія FBA — зберігання, комплектування, пакування та доставка;

— зберігання, комплектування, пакування та доставка; передплата — $39,99 на місяць для продавців Pro;

— $39,99 на місяць для продавців Pro; комісія за довгострокове зберігання — якщо товари занадто довго залишаються на складі, Amazon нараховує додаткову плату.

Shopify пропонує більш передбачувану цінову модель, проте вимагає значних власних зусиль:

абонентська плата — від $29 до $299 на місяць;

— від $29 до $299 на місяць; комісія за транзакції — стягується, якщо ви не використовуєте Shopify Payments;

— стягується, якщо ви не використовуєте Shopify Payments; додаткові витрати — преміумтеми, додатки та маркетингові інструменти можуть суттєво збільшити витрати.

Підсумок: якщо ви продаєте товари з високою націнкою та хочете контролювати ціни, Shopify стане кращим вибором. Amazon забезпечує більше трафіку, проте його структура комісій може обмежувати можливість підвищувати ціни без ризику зниження прибутковості.

Доставка. Швидкість із підводними каменями

Що стосується доставки, Amazon працює швидко та ефективно і прагне доставити посилки клієнтам якнайшвидше. Завдяки Fulfillment by Amazon (FBA) ваші товари можуть дістатися покупців у всій країні за два дні або швидше, і клієнти це цінують. Недолік у тому, що за таку швидкість доведеться заплатити чималу суму, а витрати на зберігання можуть стати серйозним навантаженням навіть для досвідченого продавця.

Shopify, навпаки, дає повний контроль. Ви обираєте перевізників, тарифи на доставку та спосіб упаковки від преміумбрендингу до екологічної повторної упаковки. Єдиний компроміс полягає в тому, що немає вбудованої магії Prime, тому доведеться докласти більше зусиль, щоб відповідати очікуванням клієнтів і уникнути їхнього роздратування через постійне оновлення сторінки відстеження.

Що обрати? Якщо ви цінуєте контроль і високі маржі, доставка «зроби сам» на Shopify підійде краще. Якщо пріоритет полягає у швидкості і зручності, виграє Amazon. У будь-якому випадку не варто затягувати з доставкою, оскільки терпіння вимерло в епоху доставки в той самий день.

Shopify проти Amazon

SEO є ключовим чинником успіху в електронній комерції, однак ці дві платформи працюють за різними принципами.

Amazon SEO залежить від швидкості продажів, відгуків і ключових слів. Чим більше продажів і позитивних відгуків, тим вище ваш товар у результатах пошуку. Shopify SEO орієнтована на Google, тому тут важливі переконливі описи товарів, якісні зворотні посилання та контент-маркетинг, який постійно підтримує трафік.

Підсумок: якщо вам потрібен швидкий результат — обирайте Amazon. Якщо ж ви розраховуєте на довгострокове зростання органічного трафіку, кращим вибором буде Shopify. Використовуйте платну рекламу, щоб залучати відвідувачів, поки SEO почне приносити стабільні результати.

Хто має перевагу на етапі оформлення замовлення

Amazon приймає кредитні та дебетові картки, а також Amazon Pay. Процес оплати швидкий і зручний, особливо для користувачів із підпискою Prime. Shopify підтримує Shopify Payments, PayPal, Apple Pay та інші способи оплати. Сторонні платіжні системи можуть стягувати додаткові комісії.

Підсумок: Shopify пропонує більше гнучкості у виборі способів оплати, тоді як Amazon забезпечує максимально просту й безперебійну транзакцію. До того ж Shopify має функцію відновлення покинутих кошиків, яка допомагає повернути нерішучих покупців — можливості, якої Amazon наразі не пропонує.

Чи можна використовувати Amazon і Shopify одночасно?

Так, багато продавців успішно поєднують обидві платформи, щоб охопити ширшу аудиторію. Такий підхід допомагає підвищити видимість бренду і водночас зберегти контроль над бізнесом.

Чому комбіноване використання працює:

✅ Подвійна присутність — подвійний потенціал прибутку. Приблизно 40% продавців Amazon мають власні магазини.

✅ Синхронізація запасів. Shopify інтегрується з Amazon, що дає змогу легко відстежувати залишки товарів і уникати перевитрат чи нестач.

✅ Зростання продажів. За даними продавців Shopify, після виходу на Amazon їхній середній обсяг продажів збільшується приблизно на 20%.

Проблеми використання обох платформ:

❌ Управління запасами. Продаж одного й того самого товару на двох платформах може призвести до ситуації, коли запаси раптово закінчуються, а ви змушені вибачатися перед клієнтами.

❌ Комісії та витрати. Amazon утримує власну частку з кожного продажу, Shopify вимагає передплати, а реклама потребує додаткових інвестицій.

❌ Бренд проти конкуренції. На Shopify ви розвиваєте власний бренд і спільноту, тоді як на Amazon стаєте лише одним із численних продавців.

❌ Складність управління. Один онлайн-маркетплейс — це вже чимало роботи, а два означають подвоєні виклики з логістикою, виконанням замовлень і підтримкою клієнтів.

Хочете отримати максимум від обох платформ без зайвого стресу? Використовуйте систему управління запасами, наприклад, Extensiv або Sellbrite, щоб синхронізувати залишки між Amazon і Shopify. Інакше ви ризикуєте зіткнутися з перепродажем та необхідністю термінового поповнення складу — досвід, такий же неприємний, як наступити босоніж на LEGO.

Переваги, недоліки та підводні камені

Переваги Amazon

✅ Доступ до мільйонів покупців з першого дня.

✅ Швидке та надійне виконання замовлень через FBA.

✅ Високі показники конверсії.

Недоліки Amazon

❌ Високі комісії.

❌ Відсутність контролю над брендом.

❌ Цінові війни, що зменшують прибутковість.

Переваги Shopify

✅ Повний контроль над брендом і даними клієнтів.

✅ Вищі маржинальні прибутки.

✅ Гнучкі можливості для маркетингу.

Недоліки Shopify

❌ Відсутність вбудованого трафіку.

❌ Щомісячні витрати на теми, застосунки та рекламу.

❌ Складність переходу на інші платформи.

Де ви маєте більший вплив на ціноутворення?

Вибір між Amazon і Shopify залежить не лише від обсягів продажів, а й від низки ключових чинників: бізнес-цілей, цільової аудиторії, типу продукту, маркетингового бюджету та рівня технічних знань. Найважливішим залишається контроль над ціноутворенням, адже саме він визначає вашу маржинальність і конкурентоспроможність на ринку.

Amazon підходить для масштабних продажів, але ціни часто визначаються конкурентним тиском. Shopify надає повний контроль над ціноутворенням, брендингом і довгостроковою прибутковістю. Гібридний підхід дає змогу поєднати обидві платформи й забезпечити баланс між охопленням аудиторії та контролем над бізнесом.

Інші чинники, які треба врахувати

Цільова аудиторія: якщо ваша аудиторія активно шукає товари на Amazon і цінує зручність, Amazon буде оптимальним вибором;

якщо ж клієнти віддають перевагу унікальному брендингу, сторітелінгу та прямій взаємодії, Shopify допоможе створити ретельно продуманий досвід покупок. Тип продукту: товари масового попиту, такі як зарядні пристрої чи товари першої необхідності, зазвичай добре продаються на Amazon;

нішеві, індивідуальні або преміальні продукти виграють від Shopify, де можна створити винятковий бренд-досвід. Маркетинговий бюджет: Amazon забезпечує вбудований трафік, але витрати на рекламу можуть бути значними через високу конкуренцію;

Shopify вимагає власної маркетингової стратегії, включно з SEO, соціальними мережами та платною рекламою, що потребує окремого бюджету або сильного органічного охоплення. Технічна експертиза: Amazon — готове рішення, де не потрібно турбуватися про дизайн сайту, хостинг чи бекенд-розробку;

Shopify надає більше гнучкості, але вимагає певних технічних знань або бюджету на розробників для налаштування та оптимізації магазину.

Виберіть свою власну історію: FBA чи Shopify

Якщо для вас важливий повний контроль над брендом і ціноутворенням, обирайте Shopify. Якщо ж головне для вас простота виконання замовлень і швидкі продажі, варто спробувати Amazon FBA. Або, що ще краще, використовуйте обидві платформи й охопіть усі можливості. Оберіть ту ecommerce платформу, яка допоможе втілити вашу мрію.

Потрібна допомога на старті? У Netpeak ми створюємо індивідуальні маркетингові стратегії для бізнесів будь-якого масштабу — від новачків до досвідчених гравців ринку. Давайте розробимо вашу стратегію разом!

FAQ

Яка ймовірність успіху продажу на Shopify?

Успіх залежить від того, чи продаєте ви товари, які дійсно цікаві покупцям. Shopify надає широкі можливості для створення бізнесу мрії, але гарантій немає. У середньому приблизно 5–10% магазинів Shopify стають прибутковими, а решта залишаються імовірніше дорогим хобі.

Чи вигідно продавати на Amazon?

Продавці на Amazon заробляють у середньому від $1000 до $25 000 на місяць. Проте комісії за розміщення, реферали та виконання замовлень можуть значно зменшити прибуток. Якщо правильно обирати товари, встановлювати розумні ціни та контролювати витрати, продаж на Amazon може бути дуже прибутковим. Будьте готові адаптуватися до правил Amazon, які постійно змінюються.

Чи можу я продавати на Amazon, якщо у мене є магазин Shopify?

Так, ви можете використовувати Shopify як головну платформу для свого бізнесу та одночасно розміщувати товари на Amazon, щоб залучити більше переглядів. Тільки пам’ятайте, що на Amazon у вас менше контролю над брендингом і ціноутворенням, проте доступ до мільйонів покупців, які готові придбати ваш продукт, гарантований.

Що Shopify робить, чого не робить Amazon?

На Shopify ви повністю керуєте своїм бізнесом. Платформа надає контроль над брендингом, даними про клієнтів і ціноутворенням. Ви можете будувати прямі відносини з покупцями, налаштовувати магазин під власні потреби та не залежати від постійно мінливої політики Amazon. Водночас повна свобода передбачає більшу відповідальність — доведеться докладати більше зусиль для залучення трафіку.