Кейсы Marketplace Promotion
1776433500
UK

Антикейс: как неправильный запуск на Amazon обошелся бизнесу в $12000
7
0
4
Антон Точило

Amazon создает ощущение контроля еще до того, как он у вас действительно появляется. Логистика, хранение, доставка — все выглядит настроенным по умолчанию. Но если запуск проходит без понимания правил, такая модель быстро начинает работать против продавца.

В этом антикейсе мы разберем реальную ситуацию, когда отсутствие стратегии и экспертизы на старте обернулось ощутимыми потерями для бизнеса.

Период: декабрь 2025 — настоящее время.
Регион: США.
Услуга: продвижение на Amazon.

Кто наш партнер

Новый бренд в нише Toys для рынка США, который планировал выход на Amazon по модели FBA (платформа отвечает за хранение, доставку и обработку заказов). 

Контекст

Проект имел потенциал и уже привлеченный бюджет на производство и логистику, однако запуском на маркетплейсе занимался сторонний подрядчик без четкой стратегии и глубокой экспертизы Amazon. Из-за критических ошибок платформа расценила действия как нарушение правил и заблокировала листинг. В результате более 2500 единиц товара фактически «застряли» на складах без продаж и движения.

Поскольку товар не продавался, Amazon автоматически начал начислять плату за его хранение и обработку. Кроме того, в настройках аккаунта был выбран сценарий утилизации: если товар не продается в течение 90 дней, платформа самостоятельно уничтожает его вместо возврата продавцу, что дополнительно увеличивало риски финансовых потерь.

На момент обращения в Netpeak бизнес оказался в кризисе:

  • товар находился на складах Amazon;
  • продаж не было;
  • листинг заблокировали из-за нарушения правил в категории;
  • на счете накапливались списания и долги.

Цели сотрудничества

  1. Остановить дальнейшие финансовые потери.
  2. Сохранить максимально возможное количество товара.
  3. Вернуть контроль над аккаунтом.
  4. Перестроить запуск продаж с учетом правил Amazon, чтобы избежать повторных блокировок.

Наша стратегия

Мы решили не фокусироваться на подаче многочисленных апелляций в поддержку Amazon. Вместо этого сосредоточились на системном решении, устраняющем первопричины проблемы:

  1. Зафиксировали реальное состояние аккаунта и причины блокировок.
  2. Провели аудит финансовых потерь и операций.
  3. Проверили возможность остановить необратимые процессы.
  4. Подготовили проект к безопасному перезапуску.

Шаг 1. Восстановление контроля над аккаунтом

Начали с комплексного аудита продавца на Amazon, чтобы зафиксировать реальное состояние аккаунта и понять источники финансовых и операционных проблем.

Выяснилось, что аккаунт был деактивирован из-за неоплаченных счетов, а все листинги — удалены. Это полностью остановило продажи и автоматически запустило начисление расходов за хранение и обработку товара на складах Amazon.

В рамках аудита мы:

  • проверили статус аккаунта и причины деактивации;
  • проанализировали финансовые списания и задолженности;
  • подробно определили причины удаления листингов, в частности нарушение требований правил платформы в категории детских игрушек.

Так мы не только восстановили доступ к аккаунту, но и получили четкое понимание, какие ошибки привели к блокировке и финансовым потерям. Это стало основой для дальнейших антикризисных действий и безопасного перезапуска проекта.

Шаг 2. Аудит финансов и операций

В ходе анализа мы выяснили, что Amazon начал массово списывать средства за утилизацию товара. Причина — отсутствие продаж более 90 дней после блокировки листинга.

Автоматические комиссии Amazon за утилизацию товара на аккаунте партнера

Ситуация выглядела так:

  • 2435 единиц товара уже были уничтожены;
  • еще 347 единиц находились в процессе утилизации;
  • совокупные финансовые потери, вместе с комиссиями Amazon, превысили $12 000.

Шаг 3. Попытка остановить утилизацию

Мы обратились в службу поддержки Amazon с запросом на отмену второго ордера на утилизацию товара. Однако ответ платформы был однозначным: процесс запускается автоматически и не может быть остановлен вручную. 

Официальный ответ Amazon Support о необратимости автоматической утилизации товара

Этот этап четко показал ключевой риск для бизнеса — после запуска утилизации Amazon не оставляет возможностей для вмешательства, а продукция фактически теряется без возможности возврата.

Шаг 4. Подготовка к безопасному возобновлению работы

Параллельно с антикризисными мерами наша команда пересмотрела подход к запуску продаж:

  • инициировала регистрацию бренда на Amazon;
  • начала создание новых листингов с полным учетом требований безопасности и правил платформы;
  • подготовила план повторного ввоза товара на Amazon без риска блокировок.

Читайте больше о том, как мы перезапустили магазин после массовых блокировок товаров на Amazon.

Результаты

Этот кейс — пример того, что запуск на Amazon может остановиться еще до первых продаж, если игнорировать требования платформы.

В результате работы мы:

  • восстановили активный статус аккаунта;
  • остановили дальнейшее накопление долгов;
  • предоставили партнеру четкое понимание масштабов потерь и причин их возникновения;
  • вывели проект из хаотического состояния в управляемый процесс;
  • заложили основу для безопасного и корректного перезапуска продаж.

Выводы: как не стоит запускаться на Amazon

Запуск на Amazon требует точности на каждом этапе: часть решений после старта уже невозможно изменить. Поэтому имеет смысл заранее проверить ключевые зоны риска:

  1. Не игнорировать требования платформы, особенно в чувствительных и жестко регулируемых категориях, таких как детские игрушки. Нарушение правил здесь быстро приводит к блокировкам.
  2. Не завозить товар на склады Amazon (модель FBA) до полной проверки листинга и документов. После блокировки товар превращается в постоянный источник расходов.
  3. Не рассчитывать, что проблему можно решить через службу поддержки. В большинстве случаев процессы на Amazon автоматизированы и часто необратимы.
  4. Не оставлять настройки FBA без контроля — они напрямую влияют на финансовые риски.
  5. Реагировать на любые проблемы с аккаунтом или товарами, ведь многие процессы на платформе автоматизированы и после запуска их сложно или невозможно остановить.

Что дальше

Наша команда продолжает работать над возобновлением продаж: готовим SEO-оптимизированные листинги с учетом требований Amazon и запускаем поэтапное продвижение внутри платформы через Amazon Ads. 

Это позволит безопасно вернуть товар в продажу и построить прогнозируемую модель роста.

Отзывы о сотрудничестве

Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak

Amazon не прощает ошибок на старте. Этот антикейс показывает, что запуск без стратегии, контроля и экспертизы может остановить даже сильный продукт еще до первых продаж.

Команда проекта: Юлия Токарева, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Борис Судос, Client Project Manager. 

В 2014 году начал свой путь в ecommerce, создав свой сайт и дропплатформу. В 2016 году открыл для себя продажи на глобальных маркетплейсах. С тех пор активно занимаюсь продвижением товаров на Amazon, eBay, Etsy, Walmart и т.д.
Помогаю украинским производителям и брендам выходить на международный рынок и успешно продавать товары за границей.

Другие статьи автора
Узнайте больше
продажи на амазон Marketplace marketing
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

