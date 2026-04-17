Антикейс: как неправильный запуск на Amazon обошелся бизнесу в $12000
Amazon создает ощущение контроля еще до того, как он у вас действительно появляется. Логистика, хранение, доставка — все выглядит настроенным по умолчанию. Но если запуск проходит без понимания правил, такая модель быстро начинает работать против продавца.
В этом антикейсе мы разберем реальную ситуацию, когда отсутствие стратегии и экспертизы на старте обернулось ощутимыми потерями для бизнеса.
Период: декабрь 2025 — настоящее время.
Регион: США.
Услуга: продвижение на Amazon.
Кто наш партнер
Новый бренд в нише Toys для рынка США, который планировал выход на Amazon по модели FBA (платформа отвечает за хранение, доставку и обработку заказов).
Контекст
Проект имел потенциал и уже привлеченный бюджет на производство и логистику, однако запуском на маркетплейсе занимался сторонний подрядчик без четкой стратегии и глубокой экспертизы Amazon. Из-за критических ошибок платформа расценила действия как нарушение правил и заблокировала листинг. В результате более 2500 единиц товара фактически «застряли» на складах без продаж и движения.
Поскольку товар не продавался, Amazon автоматически начал начислять плату за его хранение и обработку. Кроме того, в настройках аккаунта был выбран сценарий утилизации: если товар не продается в течение 90 дней, платформа самостоятельно уничтожает его вместо возврата продавцу, что дополнительно увеличивало риски финансовых потерь.
На момент обращения в Netpeak бизнес оказался в кризисе:
- товар находился на складах Amazon;
- продаж не было;
- листинг заблокировали из-за нарушения правил в категории;
- на счете накапливались списания и долги.
Цели сотрудничества
- Остановить дальнейшие финансовые потери.
- Сохранить максимально возможное количество товара.
- Вернуть контроль над аккаунтом.
- Перестроить запуск продаж с учетом правил Amazon, чтобы избежать повторных блокировок.
Наша стратегия
Мы решили не фокусироваться на подаче многочисленных апелляций в поддержку Amazon. Вместо этого сосредоточились на системном решении, устраняющем первопричины проблемы:
Шаг 1. Восстановление контроля над аккаунтом
Начали с комплексного аудита продавца на Amazon, чтобы зафиксировать реальное состояние аккаунта и понять источники финансовых и операционных проблем.
Выяснилось, что аккаунт был деактивирован из-за неоплаченных счетов, а все листинги — удалены. Это полностью остановило продажи и автоматически запустило начисление расходов за хранение и обработку товара на складах Amazon.
В рамках аудита мы:
- проверили статус аккаунта и причины деактивации;
- проанализировали финансовые списания и задолженности;
- подробно определили причины удаления листингов, в частности нарушение требований правил платформы в категории детских игрушек.
Так мы не только восстановили доступ к аккаунту, но и получили четкое понимание, какие ошибки привели к блокировке и финансовым потерям. Это стало основой для дальнейших антикризисных действий и безопасного перезапуска проекта.
Шаг 2. Аудит финансов и операций
В ходе анализа мы выяснили, что Amazon начал массово списывать средства за утилизацию товара. Причина — отсутствие продаж более 90 дней после блокировки листинга.
Автоматические комиссии Amazon за утилизацию товара на аккаунте партнера
Ситуация выглядела так:
- 2435 единиц товара уже были уничтожены;
- еще 347 единиц находились в процессе утилизации;
- совокупные финансовые потери, вместе с комиссиями Amazon, превысили $12 000.
Шаг 3. Попытка остановить утилизацию
Мы обратились в службу поддержки Amazon с запросом на отмену второго ордера на утилизацию товара. Однако ответ платформы был однозначным: процесс запускается автоматически и не может быть остановлен вручную.
Официальный ответ Amazon Support о необратимости автоматической утилизации товара
Этот этап четко показал ключевой риск для бизнеса — после запуска утилизации Amazon не оставляет возможностей для вмешательства, а продукция фактически теряется без возможности возврата.
Шаг 4. Подготовка к безопасному возобновлению работы
Параллельно с антикризисными мерами наша команда пересмотрела подход к запуску продаж:
- инициировала регистрацию бренда на Amazon;
- начала создание новых листингов с полным учетом требований безопасности и правил платформы;
- подготовила план повторного ввоза товара на Amazon без риска блокировок.

Результаты
Этот кейс — пример того, что запуск на Amazon может остановиться еще до первых продаж, если игнорировать требования платформы.
В результате работы мы:
- восстановили активный статус аккаунта;
- остановили дальнейшее накопление долгов;
- предоставили партнеру четкое понимание масштабов потерь и причин их возникновения;
- вывели проект из хаотического состояния в управляемый процесс;
- заложили основу для безопасного и корректного перезапуска продаж.
Выводы: как не стоит запускаться на Amazon
Запуск на Amazon требует точности на каждом этапе: часть решений после старта уже невозможно изменить. Поэтому имеет смысл заранее проверить ключевые зоны риска:
- Не игнорировать требования платформы, особенно в чувствительных и жестко регулируемых категориях, таких как детские игрушки. Нарушение правил здесь быстро приводит к блокировкам.
- Не завозить товар на склады Amazon (модель FBA) до полной проверки листинга и документов. После блокировки товар превращается в постоянный источник расходов.
- Не рассчитывать, что проблему можно решить через службу поддержки. В большинстве случаев процессы на Amazon автоматизированы и часто необратимы.
- Не оставлять настройки FBA без контроля — они напрямую влияют на финансовые риски.
- Реагировать на любые проблемы с аккаунтом или товарами, ведь многие процессы на платформе автоматизированы и после запуска их сложно или невозможно остановить.
Что дальше
Наша команда продолжает работать над возобновлением продаж: готовим SEO-оптимизированные листинги с учетом требований Amazon и запускаем поэтапное продвижение внутри платформы через Amazon Ads.
Это позволит безопасно вернуть товар в продажу и построить прогнозируемую модель роста.
Отзывы о сотрудничестве
Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead в Netpeak
Amazon не прощает ошибок на старте. Этот антикейс показывает, что запуск без стратегии, контроля и экспертизы может остановить даже сильный продукт еще до первых продаж.
Команда проекта: Юлия Токарева, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Борис Судос, Client Project Manager.
