Поисковые системы внедряют апдейты, чтобы сделать выдачу максимально релевантной для пользователя. Но каждый вебмастер встречает обновление поискового алгоритма с тревогой: некоторые сайты в результате апдейтов понижаются в выдаче, а некоторые, наоборот — растут и занимают топовые позиции. То есть апдейты априори не работают на понижение.
Давайте разберемся в особенностях самых популярных апдейтов алгоритмов Яндекса и Google, а также в отличиях апдейтов алгоритмов от санкций поисковых систем.
Поисковые алгоритмы vs. Ручные санкции
Алгоритмы созданы для улучшения качества поисковой выдачи, а вот санкциями наказывают тех, кто использует нечестные методы продвижения. Понижающие алгоритмы — это не приговор сайту, а только намек, что сайт недостаточно оптимизирован. Если после очередного обновления у вашего сайта просели позиции и трафик — вы сможете их восстановить: исправить ошибки внутренней и внешней оптимизации, удалить дубли страниц и контента. А вот если сайт попадет под санкции при злоупотреблениях черными методами продвижения, возможно, придется и вовсе забыть про этот сайт и создавать новый. Хотя все индивидуально — иногда
Отличия автоматических алгоритмов от ручных санкций:
|
Алгоритмы
|
Санкции
|
Понижаются позиции некачественных сайтов
|
да
|
да
|
Вебмастера получают уведомление
|
нет
|
да
|
Созданы для улучшения качества поиска
|
да
|
да
|
Определяют наиболее релевантные сайты
|
да
|
нет
|
Анализируют контент сайта
|
да
|
да
|
Могут применятся к одной или нескольким страницам сайта
|
нет
|
да
|
Последствия можно исправить
|
да
|
да (часто)
Почему сайт теряет позиции и трафик из-за санкций или алгоритмов и что с этим делать
|
Причина
|
Возможные фильтры Google
|
Возможные фильтры «Яндекс»
|
Что делать
|
Переборщили с внешними ссылками
|
«Пингвин», ручные санкции
|
«Минусинск»
|
Удалить все некачественные и неестественные ссылки, воспользоваться инструментом отклонения ссылок Google
|
Скопировали контент у конкурентов, не писали никаких уникальных материалов на сайт
|
«Панда»
|
АГС, фильтр за дублирующиеся сниппеты
|
Удалить дублирующийся контент, заказать уникальные материалы для сайта
|
Не проводили юзабилити аудит, разместили рекламные баннеры на главной
|
«Панда»
|
АГС, фильтр за агрессивную рекламу
|
Сделать сайт удобным, приятным и понятным для пользователя
|
Посчитали, что SEO это миф и шарлатанство и не оптимизировали сайт.
|
«Панда», отсутствие оптимизации под мобильный трафик, пенальти за медленную загрузку
|
АГС, фильтр за отсутствие оптимизации к мобильному трафику и некорректные мобильные редиректы
|
Внедрите все рекомендации поисковых систем
|
Решили, что чем больше ключевых слов в тексте — тем лучше.
|
«Панда»
|
«Баден-Баден»
|
Пишите тексты для людей, а не для поисковых систем. Контролируйте качество текстов
|
Искусственно накрутили поведенческие факторы.
|
Алгоритмические санкции
|
Фильтр за накрутку поведенческих
|
Не накручивать поведенческие факторы
|
Продавали ссылки на некачественные сайты.
|
«Панда»
|
АГС
|
Удалить ссылки на некачественные сайты
|
Опубликовали контент для взрослых.
|
Фильтр за контент для взрослых
|
Фильтр за контент для взрослых
|
Перестать это делать, если ваш сайт не относится к adult тематике
|
Создавали сетку из одинаковых сайтов, чтобы занять всю выдачу
|
Фильтр аффилиатов
|
Фильтр аффилиатов
|
Создавать несколько сайтов только тогда, когда это нужно для пользователей. Если нет — сосредоточиться на одном сайте
|
Вроде ничего из перечисленного, а трафик и позиции все равно проседают
|
«Пингвин», «Социтирование»
|
«Минусинск», фильтр за накрутку поведенческих
|
Вполне вероятно, что ваш сайт пытаются убрать из выдачи недобросовестные конкуренты. Обратитесь в службы поддержки поисковых систем, отклоните все подозрительные ссылки
Как не попасть под ручные санкции
Самый действенный и очевидный ответ — не нарушать рекомендации поисковых систем. Но давайте признаемся: все оптимизаторы вынуждены действовать с помощью «серых» методов продвижения для успеха своего проекта.
Так что постарайтесь просто соблюдать правила предосторожности:
- пишите тексты для людей, не злоупотребляя количеством ключевых слов;
- то же правило и для метатегов — не нужно просто перечислять ключевые слова в title и description, сделайте их привлекательными и информативными, чтобы пользователю хотелось кликнуть именно по вашей ссылке;
- тексты, и теги должны быть уникальными для всего сайта: дублирующийся контент — плохой сигнал;
- постарайтесь получать внешние ссылки благодаря качественному контенту, но если уж покупаете их — следите за показателями сайтов-доноров, не размещайте ссылки на «сайтах-помойках»;
- юзабилити — это важно. Ваш сайт должен быть удобным для пользователя, все формы должны работать корректно, а пользователь не должен потеряться в недрах структуры;
- внедряйте рекомендации относительно дизайна сайта — он не должен быть порталом в 90-е;
- оптимизация мобильной версии сайта тоже очень важна. Её отсутствие или реализация с кучей ошибок — прямой сигнал для поисковых систем о том, что у вас некачественный ресурс;
- постоянно проверяйте сайт на дубли страниц и 404 ошибки.
Апдейты поисковых систем
Апдейты основного ядра Гугл и Яндекс тоже приносят немало хлопот вебмастерам и оптимизаторам.
Апдейты поисковых алгоритмов Google
1. Panda («Панда»)
Google Panda родом еще с 2011 года. Но после 2016 «Панда» превратилась в сигнал ранжирования. Именно «Панда»
- Много неуникального контента.
- Переспам ключевых слов в текстах и тегах.
- Дублируется контент внутри сайта.
- Большое количество рекламных материалов и баннеров.
- Низкие показатели поведенческих факторов (высокий показатель отказов, низкое время пребывания на странице и так далее).
Как не призвать «Панду» в гости? Очень просто: качественные тексты, разумное количество ключевых слов и минимум рекламных баннеров (а лучше вообще без них).
2. Penguin («Пингвин»)
«Пингвин» появился в 2012 году для борьбы с нечестными вебмастерами, которые искусственно повышали позиции сайта за счет огромного количества внешних ссылок. Алгоритм снижал позиции страниц сайта, на которые вело огромное количество искусственных и некачественных ссылок.
Вместе с «Пандой» в 2016 году этот фильтр
Как не попасть под Penguin? Очень просто: не переборщите со ссылками и используйте только качественные доноры.
3. Pirate («Пират»)
Алгоритм пират появился в 2012, он призван для борьбы с украденным контентом. «Пират» понижает сайты, на которые жалуются правообладатели авторского контента. В первую очередь это ресурсы с пиратской музыкой, фильмами, книгами.
Есть мнение, что если ваш ресурс попал под данный алгоритм, проще всего создать новый сайт, так как на восстановление уйдет много времени и ресурсов.
Как не попасть под Pirate? Не используйте авторский контент, если у вас
4. Hummingbird («Колибри»)
Google выпустил «Колибри» в 2013 году: поисковая система
Как избежать негативного влияния «Колибри»? Писать тексты для людей, уделяя больше внимания смыслу, а не количеству ключевых слов.
5. Pigeon («Голубь»)
«Голубь» появился в 2014 году. Ажиотаж вокруг апдейта был вызван тем, что с этого момента Google понимал локализацию запросов. Он учитывал расположение пользователя и показывал ему места и компании, которые находятся ближе к нему.
6. Mobile friendly
Обновление mobile friendly в 2015 году никак не задело десктопную версию, но именно с него понемногу начинается эра доминирования мобильной выдачи. Теперь хорошо
7. RankBrain
Апдейт RankBrain вышел через полгода после mobile friendly, тоже в 2015 году. Это обновление уникально тем, что поисковая машина стала понимать не только тематику страницы, но и ее релевантность поисковому запросу пользователя. Также RankBrain учитывает «пользовательский опыт» — показатели отказов и поведенческие факторы при формировании выдачи.
8. Possum («Опоссум»)
Действует Опоссум с сентября 2016 года. Он создан, чтобы повышать позиции сайтов, релевантных запросу и расположению пользователя. Благодаря этому обновлению в выдаче стало меньше компаний с одинаковыми адресами и телефонами (выдача стала более разнообразной). Также в выдаче появились компании, расположенные в пригороде, по запросам с названием города (такого раньше не было).
9. Fred («Фред»)
Фред пришел в выдачу в 2017 году, чтобы убрать сайты, которые зарабатывали на рекламе. Именно те «помойки» с изобилием рекламных баннеров, большим количеством исходящих ссылок и переспамленными текстами. Именно благодаря ему почти умерли «черные» методы SEO-продвижения, так как Fred просто не позволяет таким сайтам подняться в топ.
Как избежать проседания из-за «Фреда»? Пишите тексты для пользователя и знайте меру в использовании ключевых слов.
10. Google Medic Update («Медицинский апдейт»)
Медицинский апдейт Гугл случился в августе 2018 и сильно поменял выдачу. Многие сайты оказались далеко за топ-100, появилось понятие «YMYL-сайт» (Your Money or Your Life), а специалисты стали обращать внимание на факторы контента E-A-T (экспертность, авторитетность, доверие). Теперь важно, чтобы материалы публиковали эксперты и при этом использовали надежные источники. Несмотря на название, «Медицинский апдейт» (также известен как «Широкомасштабное обновление алгоритма») повлиял на сайты в отраслях,
Апдейты поисковых алгоритмов Яндекса
1. Версия 7 и 8
Первые апдейты Яндекса назывались просто «Версия 7» и «Версия 8». Они вышли в 2007 году, с разницей меньше чем в полгода. Были внедрены новые формулы ранжирования. Авторитетные сайты получили преимущество в ранжировании, появился фильтр для борьбы с накруткой ссылочных факторов. В целом, поиск начал приспосабливаться к пользователю.
2. «Магадан»
Магадан запустили в мае-июле 2008, и он стал первым алгоритмом, которому дали имя. С этим апдейтом у Яндекса вдвое выросло количество факторов ранжирования, появилась классификация коммерческих и гео запросов, появились факторы проверки уникальности контента.
3. «Арзамас»/«Анадырь»
Этот апдейт (запущен в апреле-сентябре 2009) подарил пользователям Яндекса геозависимую выдачу. Поисковая система начала использовать региональную формулу для геозависимых запросов, а значит пользователи стали получать релевантный для своих регионов контент.
4. «Снежинск»
Снежинск вышел под конец 2009 года и стал первым алгоритмом на базе машинного обучения (платформа MatrixNet). Поисковые алгоритмы дополнили новыми факторами ранжирования, а также доработали формулы для 19 регионов РФ.
5. «Рейкьявик»
Этот алгоритм вышел в 2011 году и благодаря ему выдача начала понимать языковые предпочтения пользователя. Это первый шаг в сторону персонализированной выдачи для Яндекса. Именно с этого момента поисковая система предлагает исправление опечаток в запросе.
6. «Калининград»
Обновление «Калининград» (появилось 12 декабря 2012 года) принесло пользователям первые поисковые подсказки и первые осложнения для SEO-специалистов. Поисковые системы начали комплексно оценивать оптимизацию сайта, обращая внимание на качество контента, ссылочный профиль, юзабилити, социальные сигналы.
7. «Минусинск»
В 2015 году вышел «Минусинск» — первый понижающий алгоритм Яндекса. Именно из-за него
8. Многорукие бандиты Яндекса
Многорукие бандиты Яндекса также появились в 2015 году. Они разбавили выдачу молодыми ресурсами, чтобы оценивать поведенческие факторы пользователей.
9. «Баден-Баден»
«Баден-Баден» выкатили в 2017 году, апдейт был направлен на то, чтобы исключить из выдачи ресурсы с переоптимизированными текстами. В основной алгоритм встроили ряд факторов, которые определяли контент с переспамом ключевых слов и понижали такие ресурсы.
10. «Вега»
Свежее обновление «Вега» (2019 год) касалось ускорения поиска и повышения скорости индексации документов. Также появилось понятие экспертности в оценках асессоров для повышения качества выдачи в тех тематиках, где пользователю особенно важен экспертный контент. К тому же появились настройки гиперлокальности поиска, который начал учитывать не только город пользователя, но и район.
Запомнить
Если у вашего сайта резко начали падать позиции\трафик — не паникуйте. В первую очередь необходимо проверить, попал ли ваш ресурс под санкции, или же поисковая сеть изменила алгоритмы. О ручных санкциях к сайту и его отдельным страницам вас уведомят в Google Search Console или панели вебмастеров Яндекса.
Если произошло общее обновление алгоритма, нужно просто подождать: возможно, скоро ситуация в выдаче стабилизируется и ваш сайт вернется на место. Кстати, за штормом выдачи удобно следить на специальном лендинге от Serpstat. В любом случае следует соблюдать простые правила, которые помогут не попасть под санкции и не пострадать от апдейтов:
- пишите контент для пользователей, не злоупотребляя ключевыми запросами;
- проставляйте ссылки преимущественно естественным путем, выбирайте качественных и трастовых доноров;
- сайт необходимо постоянно проверять на наличие технических ошибок и вовремя их устранять;
- сайт должен быть удобным и понятным для пользователя;
- контент должен быть уникальным, без дублей как на внутренних страницах, так и на внешних ресурсах.
Если вам нужно вытянуть сайт из-под фильтра и восстановить позиции, обращайтесь:
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