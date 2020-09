Поисковые системы внедряют апдейты, чтобы сделать выдачу максимально релевантной для пользователя. Но каждый вебмастер встречает обновление поискового алгоритма с тревогой: некоторые сайты в результате апдейтов понижаются в выдаче, а некоторые, наоборот — растут и занимают топовые позиции. То есть апдейты априори не работают на понижение.

Давайте разберемся в особенностях самых популярных апдейтов алгоритмов Яндекса и Google, а также в отличиях апдейтов алгоритмов от санкций поисковых систем.

Поисковые алгоритмы vs. Ручные санкции

Алгоритмы созданы для улучшения качества поисковой выдачи, а вот санкциями наказывают тех, кто использует нечестные методы продвижения. Понижающие алгоритмы — это не приговор сайту, а только намек, что сайт недостаточно оптимизирован. Если после очередного обновления у вашего сайта просели позиции и трафик — вы сможете их восстановить: исправить ошибки внутренней и внешней оптимизации, удалить дубли страниц и контента. А вот если сайт попадет под санкции при злоупотреблениях черными методами продвижения, возможно, придется и вовсе забыть про этот сайт и создавать новый. Хотя все индивидуально — иногда можно договориться .

Отличия автоматических алгоритмов от ручных санкций:

Алгоритмы Санкции Понижаются позиции некачественных сайтов да да Вебмастера получают уведомление нет да Созданы для улучшения качества поиска да да Определяют наиболее релевантные сайты да нет Анализируют контент сайта да да Могут применятся к одной или нескольким страницам сайта нет да Последствия можно исправить да да (часто)

Почему сайт теряет позиции и трафик из-за санкций или алгоритмов и что с этим делать

Причина Возможные фильтры Google Возможные фильтры «Яндекс» Что делать Переборщили с внешними ссылками «Пингвин», ручные санкции «Минусинск» Удалить все некачественные и неестественные ссылки, воспользоваться инструментом отклонения ссылок Google Скопировали контент у конкурентов, не писали никаких уникальных материалов на сайт «Панда» АГС, фильтр за дублирующиеся сниппеты Удалить дублирующийся контент, заказать уникальные материалы для сайта Не проводили юзабилити аудит, разместили рекламные баннеры на главной «Панда» АГС, фильтр за агрессивную рекламу Сделать сайт удобным, приятным и понятным для пользователя Посчитали, что SEO это миф и шарлатанство и не оптимизировали сайт. «Панда», отсутствие оптимизации под мобильный трафик, пенальти за медленную загрузку АГС, фильтр за отсутствие оптимизации к мобильному трафику и некорректные мобильные редиректы Внедрите все рекомендации поисковых систем Решили, что чем больше ключевых слов в тексте — тем лучше. «Панда» «Баден-Баден» Пишите тексты для людей, а не для поисковых систем. Контролируйте качество текстов Искусственно накрутили поведенческие факторы. Алгоритмические санкции Фильтр за накрутку поведенческих Не накручивать поведенческие факторы Продавали ссылки на некачественные сайты. «Панда» АГС Удалить ссылки на некачественные сайты Опубликовали контент для взрослых. Фильтр за контент для взрослых Фильтр за контент для взрослых Перестать это делать, если ваш сайт не относится к adult тематике Создавали сетку из одинаковых сайтов, чтобы занять всю выдачу Фильтр аффилиатов Фильтр аффилиатов Создавать несколько сайтов только тогда, когда это нужно для пользователей. Если нет — сосредоточиться на одном сайте Вроде ничего из перечисленного, а трафик и позиции все равно проседают «Пингвин», «Социтирование» «Минусинск», фильтр за накрутку поведенческих Вполне вероятно, что ваш сайт пытаются убрать из выдачи недобросовестные конкуренты. Обратитесь в службы поддержки поисковых систем, отклоните все подозрительные ссылки

Как не попасть под ручные санкции

Самый действенный и очевидный ответ — не нарушать рекомендации поисковых систем. Но давайте признаемся: все оптимизаторы вынуждены действовать с помощью «серых» методов продвижения для успеха своего проекта.

Так что постарайтесь просто соблюдать правила предосторожности:

пишите тексты для людей, не злоупотребляя количеством ключевых слов;

то же правило и для метатегов — не нужно просто перечислять ключевые слова в title и description, сделайте их привлекательными и информативными, чтобы пользователю хотелось кликнуть именно по вашей ссылке;

тексты, и теги должны быть уникальными для всего сайта: дублирующийся контент — плохой сигнал;

постарайтесь получать внешние ссылки благодаря качественному контенту, но если уж покупаете их — следите за показателями сайтов-доноров, не размещайте ссылки на «сайтах-помойках»;

юзабилити — это важно. Ваш сайт должен быть удобным для пользователя, все формы должны работать корректно, а пользователь не должен потеряться в недрах структуры;

внедряйте рекомендации относительно дизайна сайта — он не должен быть порталом в 90-е;

оптимизация мобильной версии сайта тоже очень важна. Её отсутствие или реализация с кучей ошибок — прямой сигнал для поисковых систем о том, что у вас некачественный ресурс;

постоянно проверяйте сайт на дубли страниц и 404 ошибки.

Апдейты поисковых систем

Апдейты основного ядра Гугл и Яндекс тоже приносят немало хлопот вебмастерам и оптимизаторам.

Апдейты поисковых алгоритмов Google

1. Panda («Панда»)

Google Panda родом еще с 2011 года. Но после 2016 «Панда» превратилась в сигнал ранжирования. Именно «Панда» следит за качеством контента в выдаче. Алгоритм создан, чтобы исключить из индекса страницы, на которых:

Много неуникального контента. Переспам ключевых слов в текстах и тегах. Дублируется контент внутри сайта. Большое количество рекламных материалов и баннеров. Низкие показатели поведенческих факторов (высокий показатель отказов, низкое время пребывания на странице и так далее).

Как не призвать «Панду» в гости? Очень просто: качественные тексты, разумное количество ключевых слов и минимум рекламных баннеров (а лучше вообще без них).

2. Penguin («Пингвин»)

«Пингвин» появился в 2012 году для борьбы с нечестными вебмастерами, которые искусственно повышали позиции сайта за счет огромного количества внешних ссылок. Алгоритм снижал позиции страниц сайта, на которые вело огромное количество искусственных и некачественных ссылок.

Вместе с «Пандой» в 2016 году этот фильтр стал частью основного алгоритма Google . Вместе с этим он перестал наказывать напрямую, а стал просто обесценивать и игнорировать некачественные ссылки. Некоторые страницы, которые держали позиции только благодаря этому, просели, но не массово. Если вы и после этого не остановились, тогда сотрудники Гугл вручную примут меры и уведомят вас про это с помощью Google Search Console.

Как не попасть под Penguin? Очень просто: не переборщите со ссылками и используйте только качественные доноры.

3. Pirate («Пират»)

Алгоритм пират появился в 2012, он призван для борьбы с украденным контентом. «Пират» понижает сайты, на которые жалуются правообладатели авторского контента. В первую очередь это ресурсы с пиратской музыкой, фильмами, книгами.

Есть мнение, что если ваш ресурс попал под данный алгоритм, проще всего создать новый сайт, так как на восстановление уйдет много времени и ресурсов.

Как не попасть под Pirate? Не используйте авторский контент, если у вас нет на него прав .

4. Hummingbird («Колибри»)

Google выпустил «Колибри» в 2013 году: поисковая система начала понимать содержимое страницы , а точное вхождение ключевых слов стало неактуальным. Сайты, которые не использовали синонимы, а просто «нашпиговали» тексты поисковыми запросами, потеряли часть позиций и трафика, а пользователи получили более осмысленную и релевантную выдачу.

Как избежать негативного влияния «Колибри»? Писать тексты для людей, уделяя больше внимания смыслу, а не количеству ключевых слов.

5. Pigeon («Голубь»)

«Голубь» появился в 2014 году. Ажиотаж вокруг апдейта был вызван тем, что с этого момента Google понимал локализацию запросов. Он учитывал расположение пользователя и показывал ему места и компании, которые находятся ближе к нему.

6. Mobile friendly

Обновление mobile friendly в 2015 году никак не задело десктопную версию, но именно с него понемногу начинается эра доминирования мобильной выдачи. Теперь хорошо оптимизированные под мобильные сайты получают более высокие позиции.

7. RankBrain

Апдейт RankBrain вышел через полгода после mobile friendly, тоже в 2015 году. Это обновление уникально тем, что поисковая машина стала понимать не только тематику страницы, но и ее релевантность поисковому запросу пользователя. Также RankBrain учитывает «пользовательский опыт» — показатели отказов и поведенческие факторы при формировании выдачи.

8. Possum («Опоссум»)

Действует Опоссум с сентября 2016 года. Он создан, чтобы повышать позиции сайтов, релевантных запросу и расположению пользователя. Благодаря этому обновлению в выдаче стало меньше компаний с одинаковыми адресами и телефонами (выдача стала более разнообразной). Также в выдаче появились компании, расположенные в пригороде, по запросам с названием города (такого раньше не было).

9. Fred («Фред»)

Фред пришел в выдачу в 2017 году, чтобы убрать сайты, которые зарабатывали на рекламе. Именно те «помойки» с изобилием рекламных баннеров, большим количеством исходящих ссылок и переспамленными текстами. Именно благодаря ему почти умерли «черные» методы SEO-продвижения, так как Fred просто не позволяет таким сайтам подняться в топ.

Как избежать проседания из-за «Фреда»? Пишите тексты для пользователя и знайте меру в использовании ключевых слов.

10. Google Medic Update («Медицинский апдейт»)

Медицинский апдейт Гугл случился в августе 2018 и сильно поменял выдачу. Многие сайты оказались далеко за топ-100, появилось понятие «YMYL-сайт» (Your Money or Your Life), а специалисты стали обращать внимание на факторы контента E-A-T (экспертность, авторитетность, доверие). Теперь важно, чтобы материалы публиковали эксперты и при этом использовали надежные источники. Несмотря на название, «Медицинский апдейт» (также известен как «Широкомасштабное обновление алгоритма») повлиял на сайты в отраслях, не относящихся к здоровью или сайтам YMYL .

Апдейты поисковых алгоритмов Яндекса

1. Версия 7 и 8

Первые апдейты Яндекса назывались просто «Версия 7» и «Версия 8». Они вышли в 2007 году, с разницей меньше чем в полгода. Были внедрены новые формулы ранжирования. Авторитетные сайты получили преимущество в ранжировании, появился фильтр для борьбы с накруткой ссылочных факторов. В целом, поиск начал приспосабливаться к пользователю.

2. «Магадан»

Магадан запустили в мае-июле 2008, и он стал первым алгоритмом, которому дали имя. С этим апдейтом у Яндекса вдвое выросло количество факторов ранжирования, появилась классификация коммерческих и гео запросов, появились факторы проверки уникальности контента.

3. «Арзамас»/«Анадырь»

Этот апдейт (запущен в апреле-сентябре 2009) подарил пользователям Яндекса геозависимую выдачу. Поисковая система начала использовать региональную формулу для геозависимых запросов, а значит пользователи стали получать релевантный для своих регионов контент.

4. «Снежинск»

Снежинск вышел под конец 2009 года и стал первым алгоритмом на базе машинного обучения (платформа MatrixNet). Поисковые алгоритмы дополнили новыми факторами ранжирования, а также доработали формулы для 19 регионов РФ.

5. «Рейкьявик»

Этот алгоритм вышел в 2011 году и благодаря ему выдача начала понимать языковые предпочтения пользователя. Это первый шаг в сторону персонализированной выдачи для Яндекса. Именно с этого момента поисковая система предлагает исправление опечаток в запросе.

6. «Калининград»

Обновление «Калининград» (появилось 12 декабря 2012 года) принесло пользователям первые поисковые подсказки и первые осложнения для SEO-специалистов. Поисковые системы начали комплексно оценивать оптимизацию сайта, обращая внимание на качество контента, ссылочный профиль, юзабилити, социальные сигналы.

7. «Минусинск»

В 2015 году вышел «Минусинск» — первый понижающий алгоритм Яндекса. Именно из-за него начали снижаться позиции сайтов с избытком искусственных ссылок в ссылочном профиле. В работах по продвижению Яндекс рекомендовал уделить внимание качеству контента и дизайна сайта.

8. Многорукие бандиты Яндекса

Многорукие бандиты Яндекса также появились в 2015 году. Они разбавили выдачу молодыми ресурсами, чтобы оценивать поведенческие факторы пользователей.

9. «Баден-Баден»

«Баден-Баден» выкатили в 2017 году, апдейт был направлен на то, чтобы исключить из выдачи ресурсы с переоптимизированными текстами. В основной алгоритм встроили ряд факторов, которые определяли контент с переспамом ключевых слов и понижали такие ресурсы.

10. «Вега»

Свежее обновление «Вега» (2019 год) касалось ускорения поиска и повышения скорости индексации документов. Также появилось понятие экспертности в оценках асессоров для повышения качества выдачи в тех тематиках, где пользователю особенно важен экспертный контент. К тому же появились настройки гиперлокальности поиска, который начал учитывать не только город пользователя, но и район.

Запомнить

Если у вашего сайта резко начали падать позиции\трафик — не паникуйте. В первую очередь необходимо проверить, попал ли ваш ресурс под санкции, или же поисковая сеть изменила алгоритмы. О ручных санкциях к сайту и его отдельным страницам вас уведомят в Google Search Console или панели вебмастеров Яндекса.

Если произошло общее обновление алгоритма, нужно просто подождать: возможно, скоро ситуация в выдаче стабилизируется и ваш сайт вернется на место. Кстати, за штормом выдачи удобно следить на специальном лендинге от Serpstat. В любом случае следует соблюдать простые правила, которые помогут не попасть под санкции и не пострадать от апдейтов:

пишите контент для пользователей, не злоупотребляя ключевыми запросами;

проставляйте ссылки преимущественно естественным путем, выбирайте качественных и трастовых доноров;

сайт необходимо постоянно проверять на наличие технических ошибок и вовремя их устранять;

сайт должен быть удобным и понятным для пользователя;

контент должен быть уникальным, без дублей как на внутренних страницах, так и на внешних ресурсах.

