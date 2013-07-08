Эта статья подготовлена по материалам доклада, прозвучавшего на семинаре «8Р» в декабре. Семинары одноименны с нашей конференцией (которая, кстати, состоится уже в эту субботу), но значительно различаются по формату и содержанию.

Какие конкретно задачи может решить агентство, а какие не может?

Интернет-агентство может:

Привести целевую аудиторию на сайт клиента. Увеличить узнаваемость бренда, торговой марки клиента. Провести комплексный анализ сайта и предоставить рекомендации по текстам, SEO-оптимизации, удобству сайта (юзабилити). Увеличить конверсию сайта, т.е. поможет превратить как можно больше посетителей в покупателей товара или услуги.

Таким образом, агентство может привести на сайт целевую аудиторию и вручить ее «в руки» клиенту.

При этом агентство НЕ может:

Организовать бизнес клиента. Организовать сервис клиента. Придумать и реализовать план экономической окупаемости проекта, или, другими словами, придумать на чем клиент будет зарабатывать, в случае если клиент сам не знает этого.

Уровень цен, сервис (скорость обслуживания заказа, работа с лояльностью покупателей со стороны клиента), бизнес-процессы (способы оплаты, скорость доставки) — все эти параметры напрямую влияют на отдачу от работы с агентством, но агентство на эти показатели влиять не может. Агентство может быть очень полезным для клиента, но на что стоит обратить внимание? Другими словами, каковы подводные камни при работе с интернет-агентством и существуют ли способы их избежать?

Работа без обратной связи.

Мы долго думали, как назвать этот самый важный пункт, и остановились на этой фразе. Работа без обратной связи это даже не подводный камень — это огромная глыба, о которую может разбиться любой, даже самый крепкий проект. Работа без обратной связи — это несогласование целей клиента и целей агентства, как в басне «лебедь рак и щука»: каждый тянет в свою сторону.

95% всех проблем возникают из-за недопонимания. В течение первых месяцев работы нужно как минимум еженедельно проводить совещания с вашим менеджером , и обсуждать текущие цели, проведенные работы, мониторить результат. Менеджер ведет 20-30 проектов и уделяет больше времени самым активным клиентам — нужно об этом помнить.

SEO продвижение не имеет длительного эффекта.

Многие агентства умалчивают о том, что SEO-продвижение — имеет временный эффект, особенно в конкурентных тематиках. SEO-продвижение работает ровно столько, сколько ведутся активные работы с сайтом. Это связано с тем, что очень много конкурирующих компаний ведут борьбу за посетителей из поисковых систем. И как только кто-то расслабляется, его место сразу занимают шедшие следом конкуренты. Поэтому можно не бояться использовать инструменты привлечения посетителей, имеющие краткосрочный эффект. Например, контекстную рекламу.

SEO продвижение – очень нестабильный инструмент привлечения клиентов.

Одна из базовых услуг агентства интернет-маркетинга — поисковое продвижение сайтов (SEO). Несмотря на все плюсы, это очень нестабильный инструмент. Впрочем, это зависит от выбранной тактики. Выбрав не самую «белую» схему, нужно быть морально готовым к тому, что алгоритм поисковых систем в очередной раз изменится, что может привести к значительному и долгосрочному падению сайта на дно поисковой выдачи. Подготовиться к этому невозможно, но можно минимизировать зависимость от какого-то одного инструмента привлечения клиентов. Лучше всего работать как минимум с двумя инструментами — SEO и контекстной рекламой. Таким образом, если один из каналов привлечения клиентов вдруг перестанет работать, останется второй. Также, один из способов снизить риски — работа с оплатой за измеримый показатель. Например, оплачивая не позиции в топе, а трафик из поисковых систем, можно быть уверенным, что агентство сделает все, чтобы у клиента не прекратился приток посетителей из этого источника. То, в насколько рисковой ситуации окажется ваш сайт, зависит от вашего SEO-специалиста. Подведем итог.

Топ-5 самых больших заблуждений, от которых следует избавиться перед началом работы с интернет-агентством: