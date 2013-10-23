Бизнес-фреш: продвижение необычной туристической компании GO2

Есть компании, за которыми интересно наблюдать. GO2 — однозначно среди них. На днях мы поговорили с Инной Сумовской - менеджером по маркетингу и PR нового ресурса для путешественников.

— Как давно существует GO2, сколько вас всего и где у вас есть филиалы?

Мы никогда не были классическим туристическим агентством. Изначально проект был создан исключительно под Альпы и исключительно под индивидуальные путешествия. Одной из главных целей GO2 всегда было и остается донесение ценности самостоятельных путешествий. В декабре 2013 мы реализовали новую базовую идею, и после мелкими итерациями начали искать свою уникальную, масштабируемую и экономически выгодную бизнес-модель. Нашли ее в мае 2013 и с 22 сентября она online. В команде нас 11:

группировка, которая отвечает за то, чтобы о GO2 знали (смм-щик, контент менеджер, пиарщик) - 3 человека;

группировка, которая отвечает за то, чтобы ресурс работал (2 программиста и дизайнер) - 3 человека;

группировка, которая отвечает за работу с партнерами (отели, авиапартнеры, авторы, гиды и т.д.) - 3 человека;

группировка, которая отвечает за вдохновение в команде или без кого ничего не было бы (лидер и идеолог проекта, HR) - 2 человека;

Еще 7 компаньонов «разбросаны» по Европе. Филиал пока есть только в Киеве, но будут еще в России и Казахстане.

— Расскажи немного про вашу аудиторию. Что предпочитают?

Основная масса клиентов - новички с чистыми паспортами;

больше всего запросов на бюджетные направления - Грузия, Венгрия, Чехия;

очень популярное направление - Португалия (серфинг и Лиссабон);

также к нам поступали заказы на разработку маршрутов для авто-трипов по Сицилии, Испании, Австрии;

география клиентов: Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк;

говорить про постоянных клиентов пока рано, но сарафанное радио работает;

80% клиентов к нам пришли из сети.

— В 2013-м году вы создали сайт-сообщество. Ваша краудсорсинг-идея: пусть все друг другу помогут организовать путешествия, верно?

Наша идея такова, GO2.ua - это платформа для путешественников, которая объединяет два мира: мир тех, кто путешествует и готов делиться своими впечатлениями и опытом с другими, и мир тех, кто ищет идею, куда поехать и чем заняться. Первые получают деньги, славу, социальную значимость, вторые - маршруты для отпуска. И все довольны! Наша же роль создать удобные и безопасные условия, чтобы две стороны встретились. Мы работаем скорее как площадка для коммуникации продавцов и покупателей, позволяющая опытным путешественникам зарабатывать на организации поездок для менее опытных. Новички, в свою очередь, получают проверенные маршруты и те услуги, которые не может предложить стандартный туроператор, такие как составления маршрута на авто через несколько стран, выбор мест для ужина или бронирование уроков серфинга.

— Ставка делается на UGC-контент? Как планируете мотивировать? Думали про геймификацию?

Да, мы придумали более интересную систему мотивации, основанную на личностных отношениях между пользователями, пока не будем раскрывать всех карт, так как функционал еще не запустили, но это будет для юзеров настоящим «фаном». На данный момент мы пользуемся следующим инструментом для привлечения пользователей — серия акций «GO2 ищет эксперта!» Суть в том, что пользователи проходят несколько этапов отбора (все этапы основаны на том, чтобы поделиться историей своего прошлого путешествия, или описать маршрут будущей поездки). Победитель отправляется в поездку бесплатно. Подобные акции выступают промо наших главных идей «на путешествиях можно зарабатывать» и «путешествовать можно бесплатно». У нас уже прошла акция «GO2 ищет эксперта в Словению», на первом этапе отбора мы получили 248 заявок. А вчера завершилась акция «GO2 ищет эксперта в Каппадокию».

— Какие инструменты интернет-рекламы используете? Какие из них освоили сами, а какие отдаете на аутсорс?

Если говорить об инструментах рекламы, то мы используем:

Х-промо (совместные акции с дружественными компаниями, когда проводим акции для их клиентов);

экспедиции (промо-путешествия людей-брендов);

конкурсы в социальных сетях;

встречи в офлайне;

баннеры на EX.UA.

Все делаем своими силами :)

— Знаю, вы отправляете широко известных в узких кругах людей в путешествия, чтобы они вели репортажи и вдохновляли на поездки других. Расскажи немного о том, сколько уже было реализовано промо-путешествий и сколько еще в планах?

Проект «Экспедиции с GO2» был реализован в рамках предыдущей модели GO2, и должна признаться, именно это и послужило предысторией того, что вы видите сейчас на новом GO2. Мы организовали 7 экспедиций: 3 на тематику гастрономии: с Авророй Огородник, Игорем Сухомлиным, Анастасией Голобородько и Артуром Оруджалиевым; 3 на тематику активного отдыха: с Ириной Бушковой, Сергеем Вовком и Андреем Титаренко; и 1 на тематику шоппинга с Наташей Исуповой. В то время наши подписчики часто задавали вопрос «А как стать экспертом GO2 ?», после чего мы приняли решение запустить серию акций, о которых я говорила «GO2 ищет эксперта!»

— А как проходят ваши офлайн-встречи в Киеве?

Люблю наши офлайновые ивенты - это как встречи друзей, где люди вдохновляют друг друга на путешествия. Наша первая встреча прошла 6 марта 2013 в креативном пространстве «Часопис», встреча была посвящена активному отдыху, где Сергей Вовк и Ира Бушкова рассказывали историю своих путешествий в Австрию и Италию. Между прочим, на той встрече Ира Бушкова объявила о своей идее собрать выездной сноу-лагерь в Ливиньо в апреле 2014 года, и мы уже запустили регистрацию участников на этот ивент. Уверена, сделаем круто! Сейчас проводим такие ивенты раз в месяц, на которых снимаем видео, организовываем онлайн-трансляцию, угощаем (наш вкусный партнер — проект Pie Party), а главное: говорим о путешествиях.

— Кто вдохновляет? На кого ориентируетесь?

Вдохновляют люди, кто же еще? Пользователи, которые пишут потрясающие истории своих поездок, те, кто приходят на наши ивенты, пишут нам личные сообщения в Facebook — отсюда и черпаем энергию.

— Инна, спасибо большое за интересную беседу. Надеюсь, наши читатели почерпнули хорошие идеи и станут участниками вашей платформы для путешественников. До встречи!