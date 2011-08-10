Интервью с Николаем Корецким про... Спасибо, Кэп!

Сегодня у нас в гостях соучредитель и директор студии «Март» — Николай Корецкий. Именно с его подачи в Одессе состоялось заточенное под веб-дизайнеров (и всех сочувствующих им) мероприятие — «Спасибо, Кэп!».

Итак, пропустив приветствия и вежливое «расшаркивание», приступаем к самому интересному.

— Поделись любопытной статистикой ивента — сколько докладов, сколько участников, сколько литров пива на афтепати...

У нас получилось 9 докладов и круглый стол в конце. Для одного дня — более чем достаточно. Всего форум посетило 110 человек: народ съехался практически со всей Украины — от Львова до Донецка. Не знаю точно, сколько литров пива было выпито, но весь нижний зал «Пивного сада» был полностью наш, а самому заведению пришлось закрыться на несколько часов позже обычного. Думаю, что много пива выпили, но кто ж там считает?

— Когда следующий форум «Спасибо, Кэп»? Есть ли уже конкретные идеи — кого нужно позвать из докладчиков, что улучшить в организационных моментах и т. д.?

Следующий «Спасибо, Кэп!» состоится в следующем году. Теперь это уже точно. А вообще, думаю, что форум станет ежегодным. Уж больно востребованным он оказался. Ну, а относительно улучшений — тут в двух словах не перечислишь. Улучшим всё! У нас ведь, на самом деле, в этом году был такой себе эксперимент. Проба пера, так сказать. Трудно поверить, но от решения провести форум до самого события прошло всего три недели. Мы и не ожидали, что окажется так много желающих. Изначально мы рассчитывали человек на шестьдесят и формат «для своих», а в итоге пришлось оперативно искать помещение в два раза большее, чем у нас было. Конечно, в следующем году все будет уже совсем на другом уровне. Идей у нас — море. Возможностей — тоже. Остается просто взять и сделать.

Что касается докладчиков, я считаю, что и в этом году все было не плохо. Доклады интересные и содержательные. Но вообще, наши планы не ограничиваются только украинскими «звездами». Мы пригласим наших коллег из знаменитых и легендарных студий России и, возможно, других стран. Будет интересно, аж самому не терпится! Кстати, мы потихоньку выкладываем видео всех докладов с форума. Так что, кто не побывал на мероприятии, на сайте http://www.thankscap.com.ua/ всё можно посмотреть.

— Хочешь передать кому-нибудь привет? Сделай это здесь!

Отлично! А можно не приветы, а благодарочки? В общем, хочу отметить ребят, без участия которых «Спасибо, Кэп!» не прошел бы так удачно. Считаю, будет справедливым, если свою долю славы получат и они, я же не один все сделал. Так вот, незаменимые у нас тоже есть:

Антон Братченко — нарисовал логотип форума, задизайнил сайт, да и вообще придумал, как все оформить;

Кирилл Соляр — правая рука по всем орг. вопросам;

Катя Непотенко, Дима Ткач, Рома Братченко, Женя Чуприна и Вениамин Корецкий — отзывчивые и общительные организаторы в красных таких мартовских футболочках. То, что все получили удовольствие от ивента — именно их заслуга.

Это всё — сотрудники «Марта». Ну и, конечно, не могу не поблагодарить Пашу Колодяжного из «Мейка», совместно с которым был организован и проведен форум.

Наши друзья-дизайнеры сейчас подтвердят, что всё было круто!

Анатолий Лебединский (Guess Who):

Этот сезон оказался очень насыщенным различными мероприятиями — несмотря на повсеместный диджитал (или наоборот, благодаря ему), онлайн начал явно стремиться в оффлайн. Занимательно, что места проведения всевозможных форумов, конференций и тренингов, варьировались от пафосных бизнес-центров до видавших виды университетских амфитеатров. Атмосфера чудесного студенческого панибратства, царившая на форуме «Спасибо, Кэп!», позволила раскрепоститься и открыто поговорить о коренной сути дизайнерских стремлений — бабле. Со своей стороны, я в лучших университетских традициях пришел на занятия с бодуна и не смог досидеть до последней пары — надеюсь, лекторы не заметили и не засчитали мне прогул.

Мария Седлецкая (Da Vinci):

Пользуясь случаем, передаем большой привет организаторам форума «Спасибо, Кэп!» :) Вы молодцы, что решились на этот шаг и провели первое, насколько нам известно, подобное мероприятие на Украине. Это имеет большое значение для нашей отрасли — на одной площадке собрались не только «ветераны» веб-дизайна, чтобы поделиться опытом и обменяться мнениями, но и начинающие специалисты, студенты. В целом все это способствует развитию каждого конкретного специалиста и индустрии веб-дизайна в целом. И нужно продолжать двигаться в этом направлении. Очень классно быть супер-дизайнером одиночкой, но еще лучше — супер-дизайнером в мощном и сильном сообществе! «Спасибо, Кэп» как раз и является кирпичиком в построении такого сообщества. Ребята, дерзайте дальше, а мы поможем, чем можем) Ждем следующего форума!

Игорь Махмудов (INWEB):

Очень приятно было оказаться в ряду тех, кому довелось побывать на «Мартовском» ивенте. 80% докладчиков для меня лично были крайне интересными с точки зрения информативности самого доклада, так и касательно личности. Дебютное выступление Дмитрия Киселева запомнилось харизмой и энергией докладчика. А Николай Корецкий в очередной раз подтвердил свой статус четкого руководителя. Было очень приятно познакомиться и поболтать о том, о сем с Rina Kizune и Ярославом Бирзулом. Кофе-брейки были не менее интересными, особенно когда «палились» какие-то «темы». Но на них не всегда успевал, пока стоял в очереди за вкусным натуральным кофе. Печенья, конфеток и других вкусняшек было не то, что в достатке, а в кармане у каждого :) К сожалению, маечки на меня не было, но зато мне достался оригинальный плакат Марта e=maRT. И, кстати, спасибо девушке из Марта (не запомнил имя), которая не поленилась и поискала в своей сумочке резинки для плаката (они были нужны для транспортировки его в целости и сохранности). Раздаточный материал тоже был хорош: с минимумом навязчивых рекламных буклетов и ручкой-пружинкой, которой я «играюсь» по сей день. Ребятам огромное спасибо, собирайте такие тусы, как можно чаще, они пока не приелись ни в каких смыслах.

Так как у нас есть традиция беседовать с дизайнерами о всяком интересном, мы так просто Николая не отпустим, но об этом — в следующем посте :) А пока можно почитать интервью с Александром Кожухаренко (Cooper design), Катериной Вершининой и Евгением Введенским (4Press).