Маркетинг

Интервью с Николаем Корецким про... Спасибо, Кэп!
Катерина Коламбет
11981 0 3
1312965960
12

Сегодня у нас в гостях соучредитель и директор студии «Март» — Николай Корецкий. Именно с его подачи в Одессе состоялось заточенное под веб-дизайнеров (и всех сочувствующих им) мероприятие —  «Спасибо, Кэп!».

Николай Корецкий

Итак, пропустив приветствия и вежливое «расшаркивание», приступаем к самому интересному. 

— Поделись любопытной статистикой ивента сколько докладов, сколько участников, сколько литров пива на афтепати...

У нас получилось 9 докладов и круглый стол в конце. Для одного дня — более чем достаточно. Всего форум посетило 110 человек: народ съехался практически со всей Украины — от Львова до Донецка. Не знаю точно, сколько литров пива было выпито, но весь нижний зал «Пивного сада» был полностью наш, а самому заведению пришлось закрыться на несколько часов позже обычного. Думаю, что много пива выпили, но кто ж там считает? 

— Когда следующий форум «Спасибо, Кэп»? Есть ли уже конкретные идеи кого нужно позвать из докладчиков, что улучшить в организационных моментах и т. д.?

Следующий «Спасибо, Кэп!» состоится в следующем году. Теперь это уже точно. А вообще, думаю, что форум станет ежегодным. Уж больно востребованным он оказался. Ну, а относительно улучшений — тут в двух словах не перечислишь. Улучшим всё! У нас ведь, на самом деле, в этом году был такой себе эксперимент. Проба пера, так сказать. Трудно поверить, но от решения провести форум до самого события прошло всего три недели. Мы и не ожидали, что окажется так много желающих. Изначально мы рассчитывали человек на шестьдесят и формат «для своих», а в итоге пришлось оперативно искать помещение в два раза большее, чем у нас было. Конечно, в следующем году все будет уже совсем на другом уровне. Идей у нас — море. Возможностей — тоже. Остается просто взять и сделать.

Что касается докладчиков, я считаю, что и в этом году все было не плохо. Доклады интересные и содержательные. Но вообще, наши планы не ограничиваются только украинскими «звездами». Мы пригласим наших коллег из знаменитых и легендарных студий России и, возможно, других стран. Будет интересно, аж самому не терпится! Кстати, мы потихоньку выкладываем видео всех докладов с форума. Так что, кто не побывал на мероприятии, на сайте http://www.thankscap.com.ua/ всё можно посмотреть.

— Хочешь передать кому-нибудь привет? Сделай это здесь!

Отлично! А можно не приветы, а благодарочки? В общем, хочу отметить ребят, без участия которых «Спасибо, Кэп!» не прошел бы так удачно. Считаю, будет справедливым, если свою долю славы получат и они, я же не один все сделал. Так вот, незаменимые у нас тоже есть:

  • Антон Братченко — нарисовал логотип форума, задизайнил сайт, да и вообще придумал, как все оформить;
  • Кирилл Соляр — правая рука по всем орг. вопросам;
  • Катя Непотенко, Дима Ткач, Рома Братченко, Женя Чуприна и Вениамин Корецкий — отзывчивые и общительные организаторы в красных таких мартовских футболочках. То, что все получили удовольствие от ивента — именно их заслуга.

Это всё — сотрудники «Марта». Ну и, конечно, не могу не поблагодарить Пашу Колодяжного из «Мейка», совместно с которым был организован и проведен форум.

Наши друзья-дизайнеры сейчас подтвердят, что всё было круто!

Анатолий Лебединский (Guess Who):

Этот сезон оказался очень насыщенным различными мероприятиями — несмотря на повсеместный диджитал (или наоборот, благодаря ему), онлайн начал явно стремиться в оффлайн. Занимательно, что места проведения всевозможных форумов, конференций и тренингов, варьировались от пафосных бизнес-центров до видавших виды университетских амфитеатров. Атмосфера чудесного студенческого панибратства, царившая на форуме «Спасибо, Кэп!», позволила раскрепоститься и открыто поговорить о коренной сути дизайнерских стремлений — бабле. Со своей стороны, я в лучших университетских традициях пришел на занятия с бодуна и не смог досидеть до последней пары — надеюсь, лекторы не заметили и не засчитали мне прогул.

Мария Седлецкая (Da Vinci):

Пользуясь случаем, передаем большой привет организаторам форума «Спасибо, Кэп!» :) Вы молодцы, что решились на этот шаг и провели первое, насколько нам известно, подобное мероприятие на Украине. Это имеет большое значение для нашей отрасли — на одной площадке собрались не только «ветераны» веб-дизайна, чтобы поделиться опытом и обменяться мнениями, но и начинающие специалисты, студенты. В целом все это способствует развитию каждого конкретного специалиста и индустрии веб-дизайна в целом. И нужно продолжать двигаться в этом направлении. Очень классно быть супер-дизайнером одиночкой, но еще лучше — супер-дизайнером в мощном и сильном сообществе! «Спасибо, Кэп» как раз и является кирпичиком в построении такого сообщества. Ребята, дерзайте дальше, а мы поможем, чем можем) Ждем следующего форума!

Игорь Махмудов (INWEB):

Очень приятно было оказаться в ряду тех, кому довелось побывать на «Мартовском» ивенте. 80% докладчиков для меня лично были крайне интересными с точки зрения информативности самого доклада, так и касательно личности. Дебютное выступление Дмитрия Киселева запомнилось харизмой и энергией докладчика. А Николай Корецкий в очередной раз подтвердил свой статус четкого руководителя. Было очень приятно познакомиться и поболтать о том, о сем с Rina Kizune и Ярославом Бирзулом. Кофе-брейки были не менее интересными, особенно когда «палились» какие-то «темы». Но на них не всегда успевал, пока стоял в очереди за вкусным натуральным кофе. Печенья, конфеток и других вкусняшек было не то, что в достатке, а в кармане у каждого :) К сожалению, маечки на меня не было, но зато мне достался оригинальный плакат Марта e=maRT. И, кстати, спасибо девушке из Марта (не запомнил имя), которая не поленилась и поискала в своей сумочке резинки для плаката (они были нужны для транспортировки его в целости и сохранности). Раздаточный материал тоже был хорош: с минимумом навязчивых рекламных буклетов и ручкой-пружинкой, которой я «играюсь» по сей день. Ребятам огромное спасибо, собирайте такие тусы, как можно чаще, они пока не приелись ни в каких смыслах.

Так как у нас есть традиция беседовать с дизайнерами о всяком интересном, мы так просто Николая не отпустим, но об этом — в следующем посте :) А пока можно почитать интервью с Александром Кожухаренко (Cooper design), Катериной Вершининой и Евгением Введенским (4Press).

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (3)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok