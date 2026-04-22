Что такое текстовое объявление: полное руководство по Text Ads

Текстовые объявления (Text Ads) — это основной инструмент контекстной рекламы в Google Ads. В отличие от баннеров или видео, которые показываются широкой аудитории, они работают по принципу прямого попадания: появляются только тогда, когда есть совпадение между поисковым запросом пользователя и ключевыми словами в кампании.

Статья поможет маркетологам, PPC-специалистам и владельцам бизнеса разобраться в тонкостях Google Ads и оптимизировать рекламные расходы. Я разберу структуру текстовых объявлений, механику аукциона и типичные ошибки, а также поделюсь практическими советами по созданию рекламы.

Как работает текстовое объявление

Этот формат рекламы основан на текстовых элементах: заголовках, описаниях и URL-адресе. Основное отличие от баннерной или видеорекламы — акцент на текстовом сообщении. Хотя к объявлению можно добавить изображение, именно текст остается главным элементом, который должен убедить пользователя перейти на сайт.

Главное преимущество текстового объявления — высокая релевантность. Предложение видят только те пользователи, которые активно ищут ваш продукт или услугу. Вот почему они часто имеют самый высокий показатель конверсии среди всех форматов цифровой рекламы.

Текстовые объявления показываются:

в верхней части результатов поиска Google (обозначены как «Спонсорские результаты») — наиболее заметная позиция с самым высоким CTR;

под органическими результатами поиска — позиция с меньшим количеством кликов, но часто с более низкой стоимостью перехода;

на сайтах поисковых партнеров Google (Search Partner Network) — для максимального охвата аудитории. Текстовые объявления могут показываться не только на google.com, но и на других сайтах, использующих поиск Google (например, Ask.com).

Анатомия текстового объявления

Каждое текстовое объявление состоит из четырех ключевых компонентов.

Заголовки (Headlines)

Заголовки — это первое, что видит потенциальный клиент. Они должны привлечь внимание и четко объяснить ваше предложение. Наиболее эффективные заголовки содержат ключевые слова из поискового запроса пользователя и четко демонстрируют выгоду.

В формате Responsive Search Ads можно создать до 15 вариантов заголовков, каждый длиной до 30 символов. Google автоматически комбинирует различные варианты заголовков и показывает 2–3 самых эффективных для конкретного пользователя.

Важно: не ставьте точку в конце заголовков. Когда Google показывает ваши заголовки вместе, он разделяет их вертикальной чертой | или тире —, в зависимости от устройства и формата выдачи. Если поставить точку в конце Заголовка 1, то в объявлении это будет выглядеть так: Купить кроссовки. — Бесплатная доставка Это создает визуальный шум и «ломает» логику автоматического объединения. Без точки заголовок воспринимается как единая динамическая конструкция.

Описания (Descriptions)

В описаниях раскрываются детали предложения: уникальные преимущества продукта, условия доставки, гарантии, акции и призыв к действию.

Можно добавить до четырех вариантов описания по 90 символов каждый. Google показывает 1–2 описания одновременно.

Важно: всегда ставьте точку в конце каждого описания и не дублируйте информацию из заголовков. Используйте это пространство для дополнительных аргументов, которые помогут пользователю принять решение о переходе.

В объявлениях можно закрепить конкретный заголовок или описание на определенной позиции. Это ограничивает возможности машинного обучения при тестировании комбинаций. Используйте закрепление только при необходимости: например, для обязательных юридических дисклеймеров или критически важной информации (название бренда в первом заголовке).

Как это работает на практике:

Без закрепления. Система может поместить ваш заголовок «Скидка 50%» как на первую, так и на вторую или третью позицию. Или вообще не показать его в конкретный момент. С закреплением. Вы нажимаете на значок «булавки» возле заголовка и выбираете «Показывать только на 1-й позиции». Теперь этот текст всегда будет идти первым, а все остальные варианты система будет подставлять уже после него.

Помните: чрезмерное закрепление снижает общую эффективность кампании. Google часто снижает оценку качества объявления, если видит слишком много закреплений, поскольку это мешает алгоритмам оптимизации.

Ссылка на страницу

В настройках объявления различают два типа ссылок: фактический адрес, по которому перейдет пользователь, и визуальный, который помогает ему понять содержание страницы.

Отображаемый URL (Display URL) — это визуальный адрес, который пользователь видит непосредственно в объявлении. Он состоит из основного домена вашего сайта и двух необязательных полей — Path 1 и Path 2 (до 15 символов каждое).

Пример: netpeak.ua/ppc-audit/google-ads.

Совет: добавляйте ключевые слова в Path 1 и Path 2. Это помогает пользователям понять, куда они попадут, и может повлиять на повышение CTR.

Конечный URL (Final URL) — фактический адрес целевой страницы, на которую попадает пользователь после клика. Может содержать UTM-метки и другие параметры для отслеживания эффективности рекламы. Пользователь не видит этот адрес непосредственно в объявлении. Главное, чтобы контент на этой странице четко соответствовал тому, что вы пообещали в объявлении.

Важно: содержание целевой страницы должно полностью соответствовать обещанному в объявлении. Если вы указали «Скидка 30%», пользователь должен увидеть именно это предложение после перехода. Несоответствие между рекламным сообщением и целевой страницей снижает показатель качества (Quality Score) и увеличивает стоимость клика (CPC).

Расширения объявлений (Ad Extensions)

Дополнительные элементы, которые увеличивают площадь объявления и предоставляют полезную информацию:

Sitelinks (дополнительные ссылки) — ссылки на конкретные разделы сайта. Всегда ставьте точку в конце описания Sitelink и добавляйте не менее четырех ссылок. Callouts (уточнения) — короткие фразы о ваших преимуществах: «Бесплатная доставка», «Круглосуточная поддержка», «Гарантия два года». Structured Snippets (структурированные описания) — перечень категорий товаров или «Услуги: SEO, PPC, SMM, Email-маркетинг». Phone Number (номер телефона) — позволяет позвонить напрямую из результатов поиска. Address (адрес) — необходим для бизнеса с физическими точками продаж или офисами. Price (цена) — отображение стоимости товаров или услуг в объявлении. Promotion (акции) — акцентирование внимания на акциях и скидках: «Сезонная распродажа –20%», «Скидки на платья до 70%». Image (изображение) — фото продукта рядом с текстовым объявлением. App (ссылка на приложение) — ссылка для загрузки мобильного приложения.

Важно: избегайте дублирования информации. Не повторяйте одну и ту же информацию в заголовках и расширениях. Неудачный вариант: заголовок «Бесплатная доставка» + Callout «Бесплатная доставка» + Sitelink «Условия доставки: бесплатно».

Ключевой инсайт: расширения не увеличивают стоимость клика, но повышают CTR. Google рекомендует добавлять все релевантные типы расширений, поскольку это напрямую улучшает показатель Ad Rank в аукционе.

Преимущества объявлений с расширениями:

занимают больше места на экране;

привлекают больше внимания;

предоставляют больше информации;

получают лучшие позиции за ту же цену.

Виды текстовых объявлений

Responsive Search Ads (RSA)

Адаптивные поисковые объявления (Responsive Search Ads) — это основной и единственный доступный формат для создания новых текстовых объявлений в Google Ads с июня 2022 года. Его главное отличие — автоматическая оптимизация, при которой Google самостоятельно подбирает самые эффективные комбинации для каждого пользователя. Responsive Search Ads — один из ярчайших примеров работы ИИ и машинного обучения.

Как работает RSA:

Вы создаете до 15 заголовков и 4 описания. Google тестирует различные комбинации этих элементов. Система выбирает самые эффективные варианты для каждого показа на основе поискового запроса, локации, устройства, времени суток и других сигналов. Со временем алгоритм обучается и показывает комбинации с самым высоким коэффициентом конверсии.

Технические параметры:

заголовки — до 15 вариантов по 30 символов;

описания — 4 описания по 90 символов;

формат показа — одновременное отображение до 3 заголовков и 2 описаний.

Показатель эффективности RSA

Анализ более 13 000 аккаунтов показал следующие результаты:

группы с адаптивными объявлениями получают в 4 раза больше показов по сравнению со «старым» форматом объявлений ETA (Expanded Text Ads), который был стандартом в Google Ads на протяжении многих лет, пока ему на смену не пришли адаптивные объявления;

использование двух объявлений RSA в группе дает +33% к количеству конверсий по сравнению с группами, где создано только одно или три объявления.

Преимущества и вызовы формата

Преимущества Недостатки и особенности Автоматическое A/B-тестирование: ИИ самостоятельно выявляет лучшие комбинации без вашего участия. Ограниченный контроль: вы не всегда знаете, какую именно комбинацию видит конкретный пользователь. Максимальный охват: объявление подстраивается под уникальные запросы, увеличивая количество показов. Сложность аналитики: сложнее оценить эффективность отдельного заголовка (хотя отчеты по активам становятся более подробными). Высокая релевантность: значительное количество комбинаций позволяет «попасть» в потребность клиента. Время на обучение: алгоритму требуется от двух до четырех недель «разгона» для стабильных результатов. Улучшение Ad Rank: благодаря более высокому CTR и релевантности система чаще отдает предпочтение вашим объявлениям. Требования к контенту: если заголовки слишком похожи друг на друга, эффективность ИИ резко падает. Экономия времени: не нужно вручную создавать десятки отдельных объявлений для тестов. Риск «каши»: если не следить за логикой, ИИ может собрать грамматически странные или повторяющиеся фразы.

Динамические поисковые объявления (DSA)

Динамические поисковые объявления — это разновидность рекламных объявлений, в которых Google автоматически генерирует заголовки на основе контента вашего сайта. Вы создаете только описания, а заголовки формируются динамически в зависимости от поискового запроса пользователя.

В отличие от обычных кампаний, DSA работают на основе контента вашего сайта, а не ключевых слов, и полностью зависят от технического состояния и контента веб-страниц.

Чтобы правильно настроить источники таргетинга и избежать нецелевых расходов, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Эффективность DSA не является постоянной. Она варьируется в зависимости от:

текстового наполнения — если на страницах есть только технические характеристики, а текста мало, Google будет сложно сгенерировать релевантный заголовок;

тегов Title и заголовков H1 — именно на них опирается алгоритм; если они пустые или некорректные, эффективность DSA будет в разы ниже, чем у RSA;

структуры сайта — чем логичнее построен каталог, тем лучше система «понимает», какие запросы направлять на определенные страницы.

Преимущества Вызовы и особенности Автоматизация рутины: не нужно собирать тысячи ключевых слов — система сама найдет их на вашем сайте. Меньший контроль: вы не влияете на то, какой именно заголовок сгенерирует Google под запрос пользователя. Быстрое охват: оптимально для интернет-магазинов с огромным ассортиментом, который часто меняется. Зависимость от SEO: если на сайте плохие тексты и заголовки страниц (H1, Title), объявления будут нерелевантными. Поиск новых запросов: DSA часто находит прибыльные ключевые слова, о которых вы даже не догадывались. Риск нецелевого трафика: без тщательного списка минус-слов система может приводить людей по информационным, а не коммерческим запросам. Динамические заголовки: заголовок объявления подстраивается под запрос пользователя, что повышает CTR. Невозможность рекламировать все: DSA плохо работают для одностраничных сайтов или ресурсов, где контент часто обновляется с помощью скриптов.

Google постепенно отказывается от формата объявлений с номером телефона (Call Ads): в феврале 2026 года запрещено создавать новые объявления этого типа, а в феврале 2027 года прекратится показ существующих объявлений. Функциональность для получения звонков теперь перенесена в Call Assets (расширение «Номер телефона») в рамках обычных адаптивных объявлений (RSA).

DSA для поиска семантики: практический подход Запустите DSA-кампанию с ограниченным бюджетом (10–15% от основного) на 2–4 недели. Проанализируйте отчет поисковых запросов — вы найдете запросы, которые никогда бы не добавили вручную. Самые эффективные из них перенесите в обычные RSA-кампании с полным контролем над объявлениями. Так DSA работает как разведывательный инструмент, а RSA — как основная боевая единица с максимальным контролем.

Что делает объявление лучше

При создании объявления Google автоматически рассчитывает показатель Ad Strength (Качество объявления) и оценивает его по шкале: Poor, Average, Good или Excellent. Это не просто формальность, согласно внутренним данным Google, разница между Poor и Excellent составляет +12% конверсий.

Вот на что именно ориентируется система при выставлении оценки:

Количество вариантов

Чем больше уникальных заголовков и описаний вы добавите, тем больше комбинаций сможет протестировать алгоритм. Один пользователь ищет «iPhone 15 с гарантией», другой — «iPhone с обменом старого». Google подберет лучшую комбинацию для каждого запроса, но только при условии, что вы предоставили системе достаточно вариантов для выбора.

Разнообразие длины

Короткие заголовки («Nike», «Доставка за 24 часа») работают для тех, кто уже знает бренд. Длинные («Настройка Google Ads от сертифицированных экспертов») раскрывают детали для новых клиентов.

Совет: сочетайте оба типа для охвата разных сегментов аудитории.

Уникальность содержания

Варианты «Купить ноутбук», «Приобрести ноутбук», «Ноутбуки в наличии» система распознает как одну и ту же идею. Вместо этого разделяйте элементы по смысловым акцентам:

цена — «От 15 999 грн»;

скорость — «Отправка в день заказа»;

надежность — «Официальная гарантия 2 года»;

выбор — «Модели от Lenovo, HP, Dell, ASUS».

Различные аспекты = больше эффективных комбинаций.

Разумное использование ключевых слов

Составьте заголовки на основе ключей — пользователи кликают на то, что выглядит релевантным. Однако не стоит заполнять ими все 15 слотов. Используйте ключевые слова в 2–5 заголовках, а остальное пространство оставьте для уникальных торговых предложений (УТП), чтобы не потерять разнообразие.

Визуальное усиление

Текст работает лучше в паре с изображениями. Добавьте минимум четыре уникальных Image Assets и обязательно логотип компании. Объявления с визуальными элементами получают в среднем +8% конверсий, поскольку вызывают больше доверия у пользователей.

Совет: всегда обращайте внимание на панель рекомендаций Google («Add more headlines», «Make descriptions unique»). Это прямые подсказки системы, как улучшить Ad Strength и получить приоритет в аукционе.

Механика аукциона и роль Quality Score

Теперь разберу, как элементы рекламного объявления влияют на стоимость клика.

Quality Score (показатель качества) — это диагностический инструмент, который оценивает релевантность вашей рекламы по сравнению с конкурентами по тем же ключевым словам. Каждому ключу система присваивает оценку от 1 до 10. Побеждает не тот, кто готов заплатить больше всех, а тот, чье объявление максимально полезно для пользователя.

Чем выше качество, тем «дешевле» становится выход на топовые позиции.

Как найти показатель качества в кабинете Google Ads:

В левом боковом меню выберите «Кампании» и перейдите к конкретной поисковой кампании.

В меню страниц слева нажмите «Ключевые слова».

Над списком слов нажмите на иконку «Столбцы» и выберите «Изменить столбцы». Прокрутите список категорий вниз до раздела «Показатель качества» и отметьте его галочкой.

Нажмите «Применить», чтобы новые столбцы появились в основной таблице.

Математика аукциона Google Ads работает по следующей логике: два рекламодателя могут установить одинаковую ставку, однако один из них будет платить в два раза меньше за клик только благодаря более высокому Quality Score.

Текстовые объявления формируют все три составляющие этого показателя:

Ожидаемый CTR — насколько вероятно, что пользователь кликнет. Релевантность объявления — оценка того, насколько содержание вашего текста соответствует поисковому запросу пользователя. Качество целевой страницы (Landing Page Experience) — удобство, скорость загрузки и релевантность контента на странице.

Факторы, которые больше всего влияют на Quality Score

Релевантность заголовков

Использование точных ключевых слов в заголовках — самый быстрый путь к высокому показателю качества. Google напрямую сравнивает запрос пользователя с вашим текстом.

Пользователь ищет: «ремонт холодильников Киев»:

❌ Низкая релевантность: «Ремонт бытовой техники» (слишком общее).

✅ Высокая релевантность: «Ремонт холодильников в Киеве» (точное совпадение).

Описания с ключевыми словами или их частями

Хотя описания имеют меньший вес, чем заголовки, они важны для CTR.

❌ Описание без ключа: «Быстрый сервис бытовой техники. Выезд мастера бесплатно».

✅ Описание с частью ключа: «Профессиональный ремонт холодильников. Выезд по Киеву за 30 минут».

Что происходит: Google выделяет ключевые слова в описаниях жирным шрифтом: пользователь видит точный ответ на свой запрос → вероятность клика возрастает (Expected CTR) → Ad Relevance улучшается.

Логическая структура групп объявлений

Распределение по намерению гарантирует, что человек, ищущий ремонт, не увидит предложение купить новый гаджет — это делает рекламу менее раздражающей и более полезной.

❌ Одна группа «iPhone» с ключами о покупке, ремонте и чехлах одновременно + одно общее объявление обо всем.

✅ Разделение на три узкие группы:

«Покупка iPhone 15» — объявления только о покупке;

«Ремонт iPhone» → текст о сервисе;

«Аксессуары для iPhone» → объявления о чехлах и аксессуарах.

Четкая структура = более высокая релевантность = лучший QS.

Качество целевой страницы

Landing Page Experience зависит от целевой страницы, но напрямую связан с текстом объявления.

Google проверяет:

соответствие обещания в объявлении и контента на странице;

наличие ключевого слова в H1 и тексте страницы;

скорость загрузки (целевой показатель 90+ в PageSpeed Insights);

адаптивность под мобильные устройства.

Пример взаимодействия:

❌ Объявление «Ремонт холодильников Киев» ведет на страницу «Ремонт всей бытовой техники» без упоминания холодильников в заголовке.

✅ Объявление «Ремонт холодильников Киев» ведет на целевую страницу с заголовком «Ремонт холодильников в Киеве», текст содержит ключевое слово естественно в контенте.

Важно: если обещание в тексте не выполняется на сайте, пользователь мгновенно уходит. Google фиксирует это как негативный опыт, и показатель Landing Page Experience обваливается, делая рекламу дороже. Даже удачные заголовки не спасут QS при плохой целевой странице.

Полезный промпт для написания текстов поисковой рекламы

Чтобы ускорить процесс создания объявлений и получить свежие идеи для заголовков, вы можете воспользоваться возможностями искусственного интеллекта. Ниже — промпт, который поможет сгенерировать готовые варианты с учетом всех технических требований Google Ads.

Промпт для ИИ:

Ты — опытный PPC-специалист и эксперт по Google Ads. Твоя задача — создать эффективные тексты для адаптивного поискового объявления (RSA), ориентированные на высокий CTR.

Входные данные:

Сайт / продукт / услуга: [ВСТАВЬТЕ ССЫЛКУ НА САЙТ ИЛИ ОПИСАНИЕ] Основные ключевые слова (обязательно использовать): [ВСТАВЬТЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА]

Задача:

1. Заголовки (Headlines)

Количество: 15 вариантов.

Длина: до 30 символов (с пробелами).

Требования: каждый заголовок без точек в конце должен содержать ключевое слово или его вариацию, показывать выгоду или решение проблемы, быть уникальным (без повторов); 1–3 раза использовать название бренда.

Используй различные типы: с ключом (прямое попадание), выгода (экономия, скорость), доверие (гарантия, опыт), CTA (купить, заказать).

2. Описания (Descriptions)

Количество: 4 варианта.

Длина: до 90 символов (с пробелами).

Требования: каждое описание заканчивается точкой, не дублирует заголовки, содержит УТП (почему выбрать именно нас), конкретику (доставка, цена, гарантия) и четкий призыв к действию.

Ограничения:

без CAPS LOCK и восклицательных знаков;

без общих фраз («лучший сервис», «высокое качество»);

максимум конкретики и никаких повторений слов.

Формат ответа:

заголовки: текст (XX символов);

описания: текст (XX символов).

Сгенерируй тексты, которые можно сразу запускать в рекламу. Пиши так, как будто это конкурентный аукцион. Ориентируйся на пользователя, который готов купить. Используй триггеры: выгода, доверие, скорость.

Выводы

Успех в поисковой рекламе Google Ads сегодня зависит от того, насколько точно объявление соответствует запросу пользователя. Главная задача рекламодателя — совместить системный подход к структуре с умными алгоритмами Google.

Релевантность — основа поиска: четко разделяйте группы объявлений по содержанию. Пользователь в поисковой сети ожидает увидеть прямой ответ на свой запрос, что является критическим для высокого показателя качества и низкой стоимости клика. Эффективность через адаптивность: используйте адаптивные поисковые объявления, чтобы ИИ мог подобрать лучшие заголовки под каждый конкретный поисковый запрос. Это позволяет охватить больше аукционов и найти клиентов там, где статические тексты не сработают. Заметность в выдаче: максимально используйте расширения. В поиске вы боретесь за внимание пользователя, и дополнительные ссылки или уточнения не только делают объявление больше, но и повышают его рейтинг. Автоматизация рутины с DSA: для сайтов с большим количеством страниц используйте динамические объявления. Они автоматически подбирают заголовки под поисковые запросы, экономя ваше время на сборе семантики. Качество вместо высоких ставок: помните, что в поиске не обязательно платить больше всех, чтобы быть первым. Работая над Quality Score (релевантностью и качеством страницы), вы получаете более высокие позиции за меньшие деньги.

Часто задаваемые вопросы

Плачу ли я за то, что человек просто увидел мое объявление?

Нет. Система работает по модели PPC (Pay-Per-Click). Вы платите только тогда, когда пользователь заинтересовался предложением и нажал на объявление. Просмотры (показы) в поисковой выдаче Google абсолютно бесплатны.

Можно ли использовать эмодзи или ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, чтобы выделиться?

Нет, модерация Google строго регламентирует вид текста. Смайлики в тексте запрещены. Заглавными буквами (Caps Lock) разрешено писать только общепринятые аббревиатуры (например, СТО, США). Чрезмерное использование восклицательных знаков (!!!) также приведет к блокировке.

Что будет, если конкуренты начнут намеренно кликать на мою рекламу?

Не стоит волноваться: у Google есть мощная система защиты от мошеннических кликов. Если алгоритм обнаруживает подозрительную активность (много кликов с одного устройства за короткое время), он фильтрует их как «недействительные».

Как быстро мое объявление появится в Google после создания?

Каждое объявление проходит этап проверки (модерации). Обычно это занимает от 15 минут до нескольких часов. Максимальный срок — один рабочий день.

Стоит ли закреплять (pinning) заголовки на определенных позициях?

Только в случае крайней необходимости (например, для бренда или дисклеймера). Чрезмерная фиксация ограничивает алгоритмы и снижает эффективность.

Сколько объявлений должно быть в одной группе?

Оптимально — два адаптивных объявления (RSA) на группу. По статистике, такая конфигурация показывает +33% конверсий. Для групп с малым трафиком (менее 100 кликов/месяц) достаточно одного RSA с максимальным количеством вариантов текстов.

Почему мое объявление не показывается?

Чаще всего это происходит по пяти причинам:

Исчерпан дневной бюджет. Низкий Ad Rank (из-за низкой ставки или низкого Quality Score). Объявление еще проходит модерацию. Нарушение политик Google (отклонено). Имеются ограничения в настройках (не то время суток, география или устройство).

Глоссарий