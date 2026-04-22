Що таке текстове оголошення: вичерпний посібник по Text Ads

Текстові оголошення (Text Ads) — це основний інструмент контекстної реклами в Google Ads. На відміну від банерів чи відео, які показуються широкій аудиторії, вони працюють за принципом прямого попадання: з’являються лише тоді, коли є збіг між пошуковим запитом користувача та ключовими словами в кампанії.

Стаття допоможе маркетологам, PPC-фахівцям та власникам бізнесу розібратися в тонкощах Google Ads та оптимізувати рекламні витрати. Я розберу структуру текстових оголошень, механіку аукціону та типові помилки, а також поділюся практичними порадами для створення реклами.

Як працює текстове оголошення

Цей формат реклами базується на текстових елементах: заголовках, описах та URL-адресі. Основна відмінність від банерної або відеореклами — акцент на текстовому повідомленні. Хоча до оголошення можна додати зображення, саме текст залишається головним елементом, який має переконати користувача перейти на сайт.

Головна перевага текстового оголошення — висока релевантність. Пропозицію бачать лише ті користувачі, які активно шукають ваш продукт або послугу. Ось чому вони часто мають найвищий показник конверсії серед усіх форматів digital-реклами.

Текстові оголошення показуються:

у верхній частині результатів пошуку Google (позначені як «Спонсоровані результати») — найбільш помітна позиція з найвищим CTR;

під органічними результатами пошуку — позиція з меншою кількістю кліків, але часто з нижчою вартістю переходу;

на сайтах пошукових партнерів Google (Search Partner Network) — для максимального охоплення аудиторії. Текстові оголошення можуть показуватися не лише на google.com, а й на інших сайтах, що використовують пошук Google (наприклад, Ask.com).

Анатомія текстового оголошення

Кожне текстове оголошення складається з чотирьох ключових компонентів.

Заголовки (Headlines)

Заголовки — це перше, що бачить потенційний клієнт. Вони мають привернути увагу та чітко пояснити вашу пропозицію. Найефективніші заголовки містять ключові слова з пошукового запиту користувача та чітко демонструють вигоду.

У форматі Responsive Search Ads можна створити до 15 варіантів заголовків, кожен довжиною до 30 символів. Google автоматично комбінує різні варіанти заголовків і показує 2–3 найефективніші для конкретного користувача.

Важливо: не ставте крапку в кінці заголовків. Коли Google показує ваші заголовки разом, він розділяє їх вертикальною рискою | або тире —, залежно від пристрою та формату видачі. Якщо поставити крапку в кінці Заголовка 1, то в оголошенні це виглядатиме так: Купити кросівки. — Безкоштовна доставка Це створює візуальний шум і «ламає» логіку автоматичного поєднання. Без крапки заголовок сприймається як єдина динамічна конструкція.

Описи (Descriptions)

У описах розкриваються деталі пропозиції: унікальні переваги продукту, умови доставки, гарантії, акції та заклик до дії.

Можна додати до чотирьох варіантів опису по 90 символів кожен. Google показує 1–2 описи одночасно.

Важливо: завжди ставте крапку в кінці кожного опису та не дублюйте інформацію з заголовків. Використовуйте цей простір для додаткових аргументів, які допоможуть користувачу прийняти рішення про перехід.

В оголошеннях можна закріпити конкретний заголовок або опис на певній позиції. Це обмежує можливості машинного навчання в тестуванні комбінацій. Використовуйте закріплення лише за необхідності: наприклад, для обов’язкових юридичних дисклеймерів або критично важливої інформації (назва бренду в першому заголовку).

Як це працює на практиці:

Без закріплення. Система може поставити ваш заголовок «Знижка 50%» як на першу, так і на другу чи третю позицію. Або взагалі не показати його в конкретний момент. Із закріпленням. Ви натискаєте на значок «шпильки» біля заголовка і обираєте «Показувати лише на 1-й позиції». Тепер цей текст завжди буде йти першим, а всі інші варіанти система підставлятиме вже після нього.

Пам’ятайте: надмірне закріплення знижує загальну ефективність кампанії. Google часто знижує оцінку якості оголошення, якщо бачить занадто багато закріплень, оскільки це заважає алгоритмам оптимізації.

Посилання на сторінку

В налаштуваннях оголошення розрізняють два типи посилань: фактичну адресу, куди перейде користувач, та візуальну, яка допомагає йому зрозуміти зміст сторінки.

Відображуваний URL (Display URL) — це візуальна адреса, яку користувач бачить безпосередньо в оголошенні. Вона складається з основного домену вашого сайту та двох необов’язкових полів — Path 1 і Path 2 (до 15 символів кожен).

Приклад: netpeak.ua/ppc-audit/google-ads.

Порада: додавайте ключові слова в Path 1 і Path 2. Це допомагає користувачам зрозуміти, куди вони потраплять, і може впливати на підвищення CTR.

Кінцевий URL (Final URL) — фактична адреса посадкової сторінки, на яку потрапляє користувач після кліку. Може містити UTM-мітки та інші параметри для відстеження ефективності реклами. Користувач не бачить цю адресу безпосередньо в оголошенні. Головне, аби контент на цій сторінці чітко відповідав тому, що ви пообіцяли в оголошенні.

Важливо: зміст цільової сторінки повинен повністю відповідати обіцяному в оголошенні. Якщо ви зазначили «Знижка 30%», користувач має побачити саме цю пропозицію після переходу. Невідповідність між рекламним повідомленням і посадковою сторінкою знижує показник якості (Quality Score) та збільшує вартість кліку (CPC).

Розширення оголошень (Ad Extensions)

Додаткові елементи, які збільшують площу оголошення та надають корисну інформацію:

Sitelinks (додаткові посилання) — лінки на конкретні розділи сайту. Завжди ставте крапку в кінці опису Sitelink та додавайте щонайменше чотири посилання. Callouts (уточнення) — короткі фрази про ваші переваги: «Безкоштовна доставка», «Цілодобова підтримка», «Гарантія два роки». Structured Snippets (структуровані описи) — перелік категорій товарів або «Послуги: SEO, PPC, SMM, Email-маркетинг». Phone Number (номер телефону) — дає змогу зателефонувати безпосередньо з результатів пошуку. Address (адреса) — необхідна для бізнесу з фізичними точками продажу чи офісами. Price (ціна) — відображення вартості товарів або послуг в оголошенні. Promotion (акції) — акцентування на акціях і знижках: «Сезонний розпродаж –20%», «Знижки на сукні до 70%». Image (зображення) — фото продукту поруч із текстовим оголошенням. App (посилання на застосунок) — лінк для завантаження мобільного застосунку.

Важливо: уникайте дублювання інформації. Не повторюйте одну й ту саму інформацію в заголовках та розширеннях. Приклад помилки: заголовок «Безкоштовна доставка» + Callout «Безкоштовна доставка» + Sitelink «Умови доставки: безкоштовно».

Ключовий інсайт: розширення не збільшують вартість кліку, але підвищують CTR. Google рекомендує додавати всі релевантні типи розширень, оскільки це безпосередньо покращує показник Ad Rank в аукціоні.

Переваги оголошень з розширеннями:

займають більше місця на екрані;

привертають більше уваги;

надають більше інформації;

отримують кращі позиції за ту саму ціну.

Види текстових оголошень

Responsive Search Ads (RSA)

Адаптивні пошукові оголошення (Responsive Search Ads) — це основний і єдиний доступний формат для створення нових текстових оголошень у Google Ads з червня 2022 року. Його головна відмінність — автоматична оптимізація, де Google самостійно підбирає найефективніші комбінації для кожного користувача. Responsive Search Ads — один із найяскравіших прикладів роботи ШІ та машинного навчання.

Як працює RSA:

Ви створюєте до 15 заголовків та 4 описи. Google тестує різні комбінації цих елементів. Система обирає найефективніші варіанти для кожного показу на основі пошукового запиту, локації, пристрою, часу доби та інших сигналів. З часом алгоритм навчається і показує комбінації з найвищим коефіцієнтом конверсії.

Технічні параметри:

заголовки — до 15 варіантів по 30 символів;

описи — 4 описи по 90 символів;

формат показу — одночасне відображення до 3 заголовків та 2 описів.

Показник ефективності RSA

Аналіз понад 13 000 акаунтів показав наступні результати:

групи з адаптивними оголошеннями отримують у 4 рази більше показів порівняно зі «старим» форматом оголошень ETA (Expanded Text Ads), який був стандартом у Google Ads протягом багатьох років, поки йому на зміну не прийшли адаптивні оголошення;

використання двох оголошень RSA на групу дає +33% до кількості конверсій порівняно з групами, де створено лише одне або три оголошення.

Переваги та виклики формату

Переваги Недоліки та особливості Автоматичне A/B-тестування: ШІ самостійно виявляє найкращі поєднання без вашої участі. Обмежений контроль: ви не завжди знаєте, яку саме комбінацію бачить конкретний користувач. Максимальне охоплення: оголошення підлаштовується під унікальні запити, збільшуючи кількість показів. Складність аналітики: важче оцінити ефективність окремого заголовка (хоча звіти по assets стають детальнішими). Висока релевантність: значна кількість комбінацій дозволяє «влучити» в потребу клієнта. Час на навчання: алгоритму потрібно від двох до чотирьох тижнів «розгону» для стабільних результатів. Покращення Ad Rank: завдяки вищому CTR та релевантності система частіше віддає перевагу вашим оголошенням. Вимоги до контенту: якщо заголовки занадто схожі між собою, ефективність ШІ різко падає. Економія часу: не потрібно вручну створювати десятки окремих оголошень для тестів. Ризик «каші»: якщо не стежити за логікою, ШІ може зібрати граматично дивні або повторювані фрази.

Dynamic Search Ads (DSA)

Динамічне пошукове оголошення — це різновид рекламних оголошень, в яких Google автоматично генерує заголовки на основі контенту вашого сайту. Ви створюєте лише описи, а заголовки формуються динамічно залежно від пошукового запиту користувача.

На відміну від звичайних кампаній, DSA працюють на основі контенту вашого сайту, а не ключових слів та повністю залежать від технічного стану та контенту вебсторінок. Щоб правильно налаштувати джерела націлювання та уникнути нецільових витрат, скористайтеся нашою інструкцією.

Ефективність DSA не є константою. Вона варіюється залежно від:

текстового наповнення — якщо на сторінках є лише технічні характеристики, а тексту мало, Google буде складно згенерувати релевантний заголовок;

тегів Title та заголовків H1 — саме на них спирається алгоритм; якщо вони порожні або некоректні, ефективність DSA буде в рази нижчою, ніж у RSA;

структури сайту — чим логічніше побудований каталог, тим краще система «розуміє», які запити брати на певні сторінки.

Переваги Виклики та особливості Автоматизація рутини: не потрібно збирати тисячі ключових слів — система сама знайде їх на вашому сайті. Менший контроль: ви не впливаєте на те, який саме заголовок згенерує Google під запит користувача. Швидке охоплення: оптимально для інтернет-магазинів з величезним асортиментом, який часто змінюється. Залежність від SEO: якщо на сайті погані тексти та заголовки сторінок (H1, Title), оголошення будуть нерелевантними. Пошук нових запитів: DSA часто знаходять прибуткові ключові слова, про які ви навіть не здогадувалися. Ризик нецільового трафіку: без ретельного списку мінус-слів система може приводити людей за інформаційними, а не комерційними запитами. Динамічні заголовки: заголовок оголошення підлаштовується під запит користувача, що підвищує CTR. Неможливість рекламувати все: DSA погано працюють для сайтів-односторінників або ресурсів, де контент часто оновлюється через скрипти.

Google поступово відмовляється від формату оголошень з номером телефону (Call Ads): у лютому 2026 заборонено створювати нові оголошення цього типу, а в лютому 2027 припиниться показ наявних оголошень. Функціональність для отримання дзвінків тепер перенесено в Call Assets (розширення «Номер телефону») у межах звичайних адаптивних оголошень (RSA).

DSA для пошуку семантики: практичний підхід Запустіть DSA-кампанію з обмеженим бюджетом (10–15% від основного) на 2–4 тижні. Проаналізуйте звіт пошукових запитів — ви знайдете запити, які ніколи б не додали вручну. Найефективніші з них перенесіть у звичайні RSA-кампанії з повним контролем над оголошеннями. Так DSA працює як розвідувальний інструмент, а RSA — як основна бойова одиниця з максимальним контролем.

Що робить оголошення кращим

Під час створення оголошення Google автоматично розраховує показник Ad Strength (Якість оголошення) і оцінює його за шкалою: Poor, Average, Good або Excellent. Це не просто формальність, згідно з внутрішніми даними Google, різниця між Poor і Excellent складає +12% конверсій. Ось на що саме орієнтується система при виставленні оцінки:

Кількість варіантів

Чим більше унікальних заголовків і описів ви додасте, тим більше комбінацій зможе протестувати алгоритм. Один користувач шукає «iPhone 15 з гарантією», інший – «iPhone з обміном старого». Google підбере найкращу комбінацію для кожного запиту, але лише за умови, що ви надали системі достатньо варіантів для вибору.

Різноманітність довжини

Короткі заголовки («Nike», «Доставка за 24 години») працюють для тих, хто вже знає бренд. Довгі («Налаштування Google Ads від сертифікованих експертів») розкривають деталі для нових клієнтів.

Порада: поєднуйте обидва типи для охоплення різних сегментів аудиторії.

Унікальність змісту

Варіанти «Купити ноутбук», «Придбати ноутбук», «Ноутбуки в наявності» система розпізнає як одну й ту саму ідею. Натомість розділяйте елементи за смисловими акцентами:

ціна — «Від 15 999 грн»;

швидкість — «Відправка в день замовлення»;

надійність — «Офіційна гарантія 2 роки»;

вибір — «Моделі від Lenovo, HP, Dell, ASUS».

Різні аспекти = більше ефективних комбінацій.

Розумне використання ключових слів

Пропишіть заголовки на основі ключів — користувачі клікають на те, що виглядає релевантним. Проте не варто заповнювати ними всі 15 слотів. Використовуйте ключові слова у 2–5 заголовках, а решту простору залиште для унікальних торгових пропозицій (УТП), щоб не втратити різноманітність. різноманітність.

Візуальне підсилення

Текст працює краще в парі із зображеннями. Додайте мінімум чотири унікальні Image Assets та обовʼязково логотип компанії. Оголошення з візуальними елементами отримують в середньому +8% конверсій, оскільки викликають більше довіри у користувачів.

Практична порада: Завжди звертайте увагу на панель рекомендацій Google («Add more headlines», «Make descriptions unique»). Це прямі підказки системи, як покращити Ad Strength та отримати пріоритет в аукціоні.

Механіка аукціону та роль Quality Score

Тепер розберу, як елементи рекламного оголошення впливають на вартість кліку.

Quality Score (показник якості) — це діагностичний інструмент, який оцінює релевантність вашої реклами порівняно з конкурентами за тими самими ключовими словами. Кожному ключу система присвоює оцінку від 1 до 10. Перемагає не той, хто готовий заплатити найбільше, а той, чиє оголошення максимально корисне для користувача.

Що вища якість, то «дешевшим» стає вхід на топові позиції.

Як знайти показник якості в кабінеті Google Ads:

У лівому бічному меню виберіть «Кампанії» та перейдіть до конкретної пошукової кампанії.

У меню сторінок зліва натисніть на «Ключові слова».

Над списком слів натисніть іконку «Стовпці» та виберіть «Змінити стовпці». Прокрутіть список категорій вниз до розділу «Показник якості» та позначте його галочкою.

Натисніть «Застосувати», щоб нові колонки з’явилися в основній таблиці.

Математика аукціону Google Ads працює за наступною логікою: два рекламодавці можуть встановити однакову ставку, проте один із них платитиме вдвічі менше за клік лише завдяки вищому Quality Score.

Текстові оголошення формують всі три складника цього показника:

Очікуваний CTR — наскільки ймовірно, що користувач клікне. Релевантність оголошення — оцінка того, наскільки зміст вашого тексту відповідає пошуковому запиту користувача. Якість посадкової сторінки (Landing Page Experience) — зручність, швидкість завантаження та релевантність контенту на сторінці.

Чинники, що найбільше впливають на Quality Score

Релевантність заголовків

Використання точних ключових слів у заголовках — найшвидший шлях до високого показника якості. Google прямо порівнює запит користувача із вашим текстом.

Користувач шукає: «ремонт холодильників Київ»:

❌ Низька релевантність: «Ремонт побутової техніки» (занадто загальне).

✅ Висока релевантність: «Ремонт холодильників у Києві» (точне входження).

Описи з ключовими словами або їх частинами

Хоча описи мають меншу вагу, ніж заголовки, вони важливі для CTR.

❌ Опис без ключа: «Швидкий сервіс побутової техніки. Виїзд майстра безкоштовно».

✅ Опис з частиною ключа: «Професійний ремонт холодильників. Виїзд по Києву за 30 хвилин».

Що відбувається: Google виділяє ключові слова в описах жирним шрифтом: користувач бачить точну відповідь на свій запит → ймовірність кліку зростає (Expected CTR) → Ad Relevance покращується.

Логічна структура груп оголошень

Розподіл за інтентом гарантує, що людина, яка шукає ремонт, не побачить пропозицію купити новий гаджет — це робить рекламу менш дратівливою та більш корисною.

❌ Одна група «iPhone» з ключами про купівлю, ремонт та чохли одночасно + одне загальне оголошення про все.

✅ Розподіл на три вузькі групи:

«Купівля iPhone 15» — оголошення тільки про покупку;

«Ремонт iPhone» → текст про сервіс;

«Аксесуари для iPhone» → оголошення про чохли та аксесуари.

Чітка структура = вища релевантність = кращий QS.

Якість посадкової сторінки

Landing Page Experience залежить від посадкової сторінки, але напряму пов’язаний з текстом оголошення.

Google перевіряє:

відповідність обіцянки в оголошенні та контенту на сторінці;

наявність ключового слова в H1 та тексті сторінки;

швидкість завантаження (цільовий показник 90+ у PageSpeed Insights);

адаптивність під мобільні пристрої.

Приклад взаємодії:

❌ Оголошення «Ремонт холодильників Київ» веде на сторінку «Ремонт усієї побутової техніки» без згадки холодильників у заголовку.

✅ Оголошення «Ремонт холодильників Київ» веде на посадкову із заголовком «Ремонт холодильників у Києві», текст містить ключове слово природно в контенті.

Важливо: якщо обіцянка в тексті не виконується на сайті, користувач миттєво йде. Google фіксує це як негативний досвід, і показник Landing Page Experience обвалюється, роблячи рекламу дорожчою. Навіть вдалі заголовки не врятують QS при поганій посадковій.

Корисний промпт для написання текстів пошукової реклами

Щоб пришвидшити процес створення оголошень та отримати свіжі ідеї для заголовків, ви можете скористатися можливостями штучного інтелекту. Нижче — промпт, який допоможе згенерувати готові варіанти з урахуванням усіх технічних вимог Google Ads.

Промпт для ШІ:

Ти — досвідчений PPC-спеціаліст та експерт з Google Ads. Твоє завдання – створити ефективні тексти для адаптивного пошукового оголошення (RSA), орієнтовані на високий CTR.

Вхідні дані:

Сайт / продукт / послуга: [ВСТАВТЕ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ АБО ОПИС] Основні ключові слова (обов’язково використовувати): [ВСТАВТЕ КЛЮЧОВІ СЛОВА]

Завдання:

1. Заголовки (Headlines)

Кількість: 15 варіантів.

Довжина: до 30 символів (з пробілами).

Вимоги: кожен заголовок без крапок у кінці має містити ключове слово або його варіацію, показує вигоду або рішення проблеми, є унікальним (без повторів); 1–3 рази вживати назву бренду.

Використовуй різні типи: з ключем (пряме попадання), вигода (економія, швидкість), довіра (гарантія, досвід), CTA (купити, замовити).

2. Описи (Descriptions)

Кількість: 4 варіанти.

Довжина: до 90 символів (з пробілами).

Вимоги: кожен опис закінчується крапкою, не дублює заголовки, містить УТП (чому обрати саме нас), конкретику (доставка, ціна, гарантія) та чіткий заклик до дії.

Обмеження:

без CAPS LOCK та знаків оклику;

без загальних фраз («найкращий сервіс», «висока якість»);

максимум конкретики та жодних повторів слів.

Формат відповіді:

заголовки: текст (XX символів);

описи: текст (XX символів).

Згенеруй тексти, які можна одразу запускати в рекламу. Пиши так, ніби це конкурентний аукціон. Орієнтуйся на користувача, який готовий купити. Використовуй тригери: вигода, довіра, швидкість.

Висновки

Успіх у пошуковій рекламі Google Ads сьогодні залежить від того, наскільки влучно оголошення відповідає запиту користувача. Головне завдання рекламодавця – поєднати системний підхід до структури з розумними алгоритмами Google.

Релевантність — основа пошуку: чітко розділяйте групи оголошень за змістом. Користувач у пошуковій мережі очікує побачити пряму відповідь на свій запит, що є критичним для високого показника якості та низької вартості кліку. Ефективність через адаптивність: використовуйте адаптивні пошукові оголошення, щоби ШІ міг підібрати найкращі заголовки під кожен конкретний пошуковий запит. Це дає змогу охопити більше аукціонів і знайти клієнтів там, де статичні тексти не спрацюють. Помітність у видачі: максимально використовуйте розширення. У пошуку ви боретеся за увагу користувача, і додаткові посилання чи уточнення не лише роблять оголошення більшим, а й підвищують його рейтинг. Автоматизація рутини з DSA: для сайтів із великою кількістю сторінок використовуйте динамічні оголошення. Вони автоматично підбирають заголовки під пошукові запити, економлячи ваш час на зборі семантики. Якість замість високих ставок: пам’ятайте, що в пошуку не обов’язково платити більше за всіх, щоб бути першим. Працюючи над Quality Score (релевантністю та якістю сторінки), ви отримуєте вищі позиції за менші гроші.

Часті питання

Чи плачу я за те, що людина просто побачила моє оголошення?

Ні. Система працює за моделлю PPC (Pay-Per-Click). Ви платите лише тоді, коли користувач зацікавився пропозицією та натиснув на оголошення. Перегляди (покази) у пошуковій видачі Google абсолютно безкоштовні.

Чи можна використовувати емодзі або ПИСАТИ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, щоб виділитися?

Ні, модерація Google суворо регламентує вигляд тексту. Емодзі в тексті заборонені. Великими літерами (Caps Lock) дозволено писати лише загальноприйняті абревіатури (наприклад, СТО, США). Надмірні знаки оклику (!!!) теж призведуть до блокування.

Що буде, якщо конкуренти почнуть навмисно клікати на мою рекламу?

Не варто хвилюватися: у Google є потужна система захисту від шахрайських кліків. Якщо алгоритм бачить підозрілу активність (багато кліків з одного пристрою за короткий час), він фільтрує їх як «недійсні».

Як швидко моє оголошення з’явиться в Google після створення?

Кожне оголошення проходить етап перевірки (модерації). Зазвичай це займає від 15 хвилин до кількох годин. Максимальний термін — один робочий день.

Чи варто закріплювати (pinning) заголовки на певних позиціях?

Тільки за крайньої потреби (наприклад, для бренду або дисклеймеру). Надмірне закріплення обмежує алгоритми та знижує ефективність.

Скільки оголошень має бути в одній групі?

Оптимально — два адаптивні оголошення (RSA) на групу. За статистикою, така конфігурація показує +33% конверсій. Для груп з малим трафіком (менше 100 кліків/місяць) достатньо одного RSA з максимумом варіантів текстів.

Чому моє оголошення не показується?

Найчастіше це стається з п’яти причин:

Вичерпано денний бюджет. Низький Ad Rank (через низьку ставку або низький Quality Score). Оголошення ще проходить модерацію. Порушення політик Google (відхилено). Наявні обмеження в налаштуваннях (не той час доби, географія або пристрій).

Глосарій