Что такое вечные ссылки и как продвигать сайт с их помощью

Продвижение вечными ссылками необходимо начинать сразу после создания сайта. Для этого можно использовать платные и бесплатные источники. Количество таких ссылок может быть разным и зависит от тематической ниши, активности конкурентов и других факторов.

Что такое вечные ссылки

При SEO-оптимизации важно добиться повышения авторитетности продвигаемого сайта перед поисковыми системами. Это можно сделать с помощью размещения линков на страницах других популярных ресурсов. Вечными такие ссылки называют потому, что их внедрение на страницах доноров выполняется один раз и навсегда.

При индексации продвигаемого сайта поисковые алгоритмы отмечают, сколько внешних линков ведут на его страницы. Примерно до 2012 года оптимизаторы активно размножали внешние ссылки без анализа авторитетности доноров. Появление таких фильтров как пингвин и минусинск заставило специалистов по продвижению пересмотреть этот момент. Сейчас пользу в продвижении дают только естественные ссылки, ведущие из популярных площадок.

Преимущества вечных ссылок

Размещаются один раз на конкретном доноре. Приводят дополнительный трафик на сайт. Оплачиваются один раз. Имеют долговременный эффект. Размещаются прямо в тексте на странице сайта-донора. Помогают в поисковом продвижении.

Наращивание ссылочной массы является мощным инструментом SEO-оптимизации. Но это не единственный способ продвинуть сайт в ТОП. Для достижения желаемого эффекта, размещение вечных ссылок должно быть частью комплексной работы.

Недостатки вечных ссылок

Размещение условно вечное. У сайтов меняются владельцы, страницы удаляются. Невозможно управлять ссылкой и текстом после публикации на сайте-доноре. Санкции с донора могут перейти на продвигаемый ресурс. Вечные ссылки из авторитетных доноров имеют высокую цену.

Несмотря на минусы, использовать данный этап продвижения сайта однозначно стоит. Причем делать это нужно сразу после его создания. Чем раньше вы займетесь увеличением количества внешних ссылок, тем быстрее проиндексируются страницы и поднимутся позиции в выдаче.

Где брать вечные ссылки

Размещение внешних линков может быть платным и бесплатным. Во втором случае нужно выбирать каталоги сайтов, справочники и регистрировать в них свой домен. Среди бесплатных источников могут быть комментарии в блогах и соцсетях, размещение полезных статей на других сайтах, участие в различных обсуждениях и рубриках «вопрос-ответ».

За деньги купить вечные ссылки можно у владельцев авторитетных источников напрямую либо через биржи. Стоимость одной такой ссылки может быть от 200 руб. и выше. Цена определяется типом и посещаемостью донора, его трастовыми индексами со стороны поисковиков. Владельцы трастовых сайтов с хорошими параметрами в сети могут запрашивать от 5 тыс. руб. за одну ссылку и выше. Если вы не планируете связываться с держателями авторитетных доноров напрямую, используйте биржи вечных ссылок:

Gogetlinks — размещение в новых или готовых статьях;

Miralinks — заказ статей с добавлением в них ссылок;

Rotapost — размещение в постах, пресс-релизах;

Getgoodlinks — размещение ссылок в готовых или новых статьях;

Blogun — ссылки в постах, обзорах на блогах, в соцсетях;

Forumok — ссылки на популярных форумах.

Из-за тщательной проверки ссылок и сайтов-доноров, наличия гарантии и возможности выбора параметров сайта оптимизаторы чаще выбирают Gogetlinks. Для начала работы на бирже следует создать кампанию:

Затем — выбрать тематику сайтов-доноров:

Определиться с количеством ссылок:

И установить подходящую стоимость их размещения.

Далее остается выбрать конкретные сайты, на которых будут размещены ссылки на ваш сайт. Количество вечных ссылок определяется индивидуально. Для этого нужно провести аудит конкурентов и сформировать бюджет. Линки лучше делать без анкоров либо вписывать в них ВЧ запросы. Вести они должны на популярные страницы вашего сайта, которые не планируется удалять.

Доноров лучше выбирать по таким параметрам:

высокий показатель ИКС;

долгое существование донора;

посещаемость не менее 100 чел. в сутки;

тематика близкая к продвигаемому сайту;

положительная репутация сайта на форумах.

Например, на бирже Gogetlinks можно установить флажок для определения доменных зон, наличия сайта в Яндекс-каталоге и исключить черный список.

Лучше выбирать известные доменные зоны .com, .ru, .org, .net. Чем больше посещаемость сайта, тем дороже обойдется покупка вечных ссылок на нем. При размещении линков позаботьтесь, чтобы текст был качественным, уникальным и соответствовал тематике вашего сайта. Ссылка должна быть именно в тексте, а не в отдельном рекламном блоке или картинке. Отдельным плюсом будет реклама статьи на главной странице донора. Ее объем должен быть не менее двух тыс. символов.

Перед стартом наращивания ссылочной массы необходимо составить план с указанием количества ссылок, названий сайтов-доноров, текстов анкоров и даты размещения. Вносить правки в план допускается при изменении стратегии наращивания ссылочной массы у конкурентов, попадании сайта под фильтр, обновлении алгоритмов поисковых систем, урезании либо увеличении бюджета.

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Запомнить

Вечные ссылки используются как важный этап SEO-оптимизации, но не являются единственным способом поискового продвижения. Их необходимо добавлять сразу после создания сайта. Количество внешних линков определяется тематической нишей, активностью конкурентов, типом продвигаемого ресурса.

Наращивание ссылок выполняется платно и бесплатно. Для этого можно использовать форумы, блоги, агрегаторы и другие площадки с высокой посещаемостью. Купить вечные ссылки также можно через биржи. Сайты-доноры должны быть схожими по тематике с продвигаемым ресурсом, авторитетными в глазах посетителей и со стороны поисковых систем. Бесплатно вечные ссылки можно размещать в комментариях, на форумах и в справочниках компаний.