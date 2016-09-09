Контент-маркетинг

Что вы можете сделать со своим пресс-релизом
Анна Знамеровская
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Пресс-релизы как форму общения с прессой хоронят с тем же рвением, что и SEO. Но если SEO просто перерождается, превращаясь в комплексный инструмент, то пресс-релиз как инструмент для малого и среднего бизнеса умирает однозначно.

Для начала разберемся, что такое пресс-релиз и какие цели он преследует. Согласно Википедии, это сообщение для прессы, содержащее в себе новость об организации или частном лице. «Целью пресс-релиза является сообщение важной новости или сообщение официальной позиции по какому-то инфоповоду». Пока всё хорошо. Но почему-то в Википедии и вот это говно прошло модерацию:

Самым распространённым методом написания пресс-релиза является привязка новости к конкретному знаковому событию, итогам за определённый период, либо к дате, в том числе и реально не существующей. Это может быть день рождения компании, День 100-го покупателя, День 100-дневного существования фирмы и т. д.

И народ пошел писать про дни рождения своих компаний и заваливать ящики редакторов фотками с бухими сотрудниками. Не надо так.

И народ пошел писать про дни рождения своих компаний и заваливать ящики редакторов фотками с бухими сотрудниками. Не надо так.

Ключевая мысль в том, что пресс-релиз — новость или официальная позиция. Здесь уже как бы намек на то, что если вы не одиозный политик, рок-звезда, а ваша компания не гуглоэпл, то стоит крепко задуматься: а кому вообще интересна ваша новость или позиция?

Почему пресс-релизы не работают?

Потому что в ваших новостях много саморекламы. Большинство из них — не новости вовсе.

Для наглядности просто сравните количество просмотров в «новостях компаний» и других разделах, например, на ain.ua.

Постойте, зачем же матерые пиарщики, работающие в государственных структурах, компаниях с мировым именем, футбольных клубах или известных общественных организациях, делятся своими «секретами» о том, «как написать идеальный пресс-релиз и генерировать инфоповоды»? Думаю, вы уже догадались: их главный секрет — место работы.

Тем не менее маркетолог из «ЧП Володькин» впитывает в себя советы этих гуру и бежит генерировать инфоповоды. Еще страшнее, если это не маркетолог, а сам Володькин, свято верящий, что его «Мир электроинструмента» безумно интересен журналистам. Когда нормальные СМИ отказывают (точнее, просто не отвечают на его обращения), он идет в местные газетенки, те соглашаются опубликовать его новость за небольшую мзду и в свет наконец выходит интереснейшая статья: «Мир электроинструмента открыл второй магазин на ул. Пушкинской». Да-да, так и написано: «ул. Пушкинской».

Даже если вы не ЧП Володькин, а SaaS-финтех-блокчейн-стартап, единственное место, куда вы можете эффективно засунуть свое видение «уникального продукта», «эксклюзивного обновления» и «инновационного редизайна» — корпоративный блог. Кроме вашей аудитории и ваших пользователей, всем похер на ваши апдейты (сорри, если эта страшная тайна вас расстроила).

В большинстве случаев пресс-релиз — плохой инструмент, чтобы достучаться до новой аудитории. Но он может повысить лояльность тех, кто уже вас знает.

Пресс-релиз может повысить лояльность тех, кто вас знает

Я все понял, но у меня действительно крутой инфоповод

Если вы все-таки уверены, что новость важна и ваш вес достаточен, чтобы попробовать достучаться к журналистам с пресс-релизом, то вот несколько советов из нашего опыта:

1. Работайте со СМИ точечно. Не надо слать релиз на пачку адресов. Выберите действительно релевантное СМИ.

Например, в случае сервисов для SEO-специалистов, в Рунете всего два места из значимых для нашей отрасли, где могут разместить бесплатно пресс-релиз о том же масштабном апдейте системы: Searchengines и CMS Magazine. Но могут — не значит разместят. Когда Serpstat (тогда еще Prodvigator) объявил о том, что интегрировался с Key Kollector — это посчитали знаковым событием и разместили, а когда сервис стал комплексной SEO-платформой — не посчитали и не разместили.

2. Главное в релизе — заголовок. Только он сможет затянуть новую аудиторию и вообще обеспечить вменяемое количество просмотров. Заголовок «Serpstat становится полноценной SEO-платформой» — интересен только для аудитории, которая знает о сервисе. Заголовок «Украинский сервис Serpstat выкатил самую большую базу ключевиков по Яндекс.Москва» — гораздо лучше. Здесь три «магнита»: заигрывание с национальными паттернами, использование известного бренда и упор на максимально интересную потенциальным юзерам фичу.

Создайте как можно больше «магнитов» в заголовке

3. Перед тем, как публиковать в блоге развернутую информацию, напишите короткий пресс-релиз для СМИ с основными тезисами и киньте его редактору. Скажите, что пока нигде не объявляли и было бы круто сообщить читателям данного издания. Только после отказа или публикации на внешке размещайте статью в блоге.

4. Никогда не используйте «сервисы для распространения пресс-релизов». Если ваш пресс-релиз никто не берет, эти сервисы не помогут. Вы получите мертвые места размещения и бесполезные ссылки. Если же пресс-релиз стоящий, то зачем платить посредникам?

5. Если вы однажды заплатили за публикацию, договориться о бесплатном размещении сложнее, а иногда — невозможно. Платить в интересующих вас СМИ лучше за традиционные рекламные форматы (банеры, видео), спецпроекты и нативную рекламу (если материалы для нативки вместе с вами готовят журналисты издания).

Как контактировать с аудиторией читателей СМИ без пресс-релизов?

1. Пишите уникальный контент для конкретной площадки, делитесь опытом и экспертизой, а не новостями. С начала года специалисты Netpeak опубликовали 27 разных статей на сторонних площадках, и это совсем не пресс-релизы. Кстати, наш редактор тоже любит качественные гостевые посты.

2. Пользуйтесь инструментами вроде Pressfeed. Давайте комментарии, если есть что сказать по теме.

3. Развивайте собственные площадки (блог, соцсети, сайт). Не знаете, о чем писать? Ловите быстрое решение для начала.

4. Превращайте свой контент в доклады и выступайте на отраслевых конференциях. Станьте постоянным участником оффлайновых тусовок вашей сферы.

5. Сделайте всё, чтобы получить UGC в виде статей или обзоров как раз после релиза новой фичи (метод не подойдет тем, кто начинает с нуля).

В Serpstat этот процесс поставили на поток: ребята регулярно проводят конкурсы среди пользователей — авторов статей, а потом еще и собирают эти посты в дайджесты.

Выводы

  1. Не пишите пресс-релизы для СМИ.
  2. Контактируйте с блогерами и редакторами, предлагайте экспертные материалы или продукт на честный обзор.
  3. Если уж решили делать пресс-релиз (хотя зачем, для галочки?), сконцентируйтесь на конкретном СМИ, сделайте хороший заголовок, пишите кратко и по делу.
  4. Не пытайтесь генерировать и высасывать инфоповоды. Потратьте это время на статью, которая решит маленькую проблему ваших потенциальных клиентов.
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Анна Знамеровская

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