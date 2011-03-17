Маркетинг

Слова, в которых чаще всего ошибаются
Катерина Коламбет
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Любопытная статистика онлайн сервиса проверки правописания: в 2010 году 10 000 000 пользователей из США чаще всего допускали ошибки и опечатки в пятнадцати словах. Вот этот список:

    • thier -> their
    • alot -> a lot
    • recieved -> received
    • seperate -> separate
    • untill -> until
    • becuase -> because
    • begining -> beginning
    • diffrent -> different
    • occured -> occurred
  • beleive -> believe
  • behaviour -> behavior
  • wich -> which
  • truely -> truly
  • realy -> really
  • definately -> definitely

Кстати, написанию последнего слова посвящен отдельный сайт: http://www.d-e-f-i-n-i-t-e-l-y.com/ The correct spelling is definitely

Касательно слова «behavior» — это американское написание этого слова, англичане пишут «behaviour» — так что ошибка сомнительна. Самая распространенная ошибка в пунктуации — неправильное расположение или отсутствие апострофа. В каких же словах делают ошибки русскоязычные пользователи интернета? Обратимся к исследованию Яндекса — как известно, из ста миллионов ежедневных поисковых запросов 10% написаны с ошибками или опечатками. Самые распространенные слова с ошибками:

  • однокласники - 3% случаев.
  • агентство - более тридцати запросов из ста.
  • руссификатор
  • шпоргалки (явно школьники ищут)
  • тайота
  • видио
  • трансевропейский -> трансъевропейский

Яндекс знает 12 вариантов написания слова «риэлтор»:

  • риэлтор
  • риелтор
  • риэлтер
  • риелтер
  • реэлтор
  • реелтор
  • риэлтр
  • реэлтер
  • реелтер
  • риелтр
  • реелтр
  • риэлтар

Примечательно, что большинство пользователей рунета выбирают следующее написание иностранных слов:

  • тег (157 млн запросов) против тэг (47 млн)
  • бренд (54 млн) - брэнд (24 млн)
  • тренд (13 млн) - трэнд (8 млн)
  • браузер (47 млн) - броузер (Яндекс автоматически исправляет ошибку)
  • фитнес (28 млн) - фит-несс (1863 ответа).

Представляете, что было бы, если бы речь зашла об ударениях? Как минимум, маркетологи бы устроили холивар за «мАркетинг» вместо «маркЕтинга» :)

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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