Слова, в которых чаще всего ошибаются

Любопытная статистика онлайн сервиса проверки правописания: в 2010 году 10 000 000 пользователей из США чаще всего допускали ошибки и опечатки в пятнадцати словах. Вот этот список:
- thier -> their
- alot -> a lot
- recieved -> received
- seperate -> separate
- untill -> until
- becuase -> because
- begining -> beginning
- diffrent -> different
- occured -> occurred
- beleive -> believe
- behaviour -> behavior
- wich -> which
- truely -> truly
- realy -> really
- definately -> definitely
Кстати, написанию последнего слова посвящен отдельный сайт: http://www.d-e-f-i-n-i-t-e-l-y.com/
Касательно слова «behavior» — это американское написание этого слова, англичане пишут «behaviour» — так что ошибка сомнительна. Самая распространенная ошибка в пунктуации — неправильное расположение или отсутствие апострофа. В каких же словах делают ошибки русскоязычные пользователи интернета? Обратимся к исследованию Яндекса — как известно, из ста миллионов ежедневных поисковых запросов 10% написаны с ошибками или опечатками. Самые распространенные слова с ошибками:
- однокласники - 3% случаев.
- агентство - более тридцати запросов из ста.
- руссификатор
- шпоргалки (явно школьники ищут)
- тайота
- видио
- трансевропейский -> трансъевропейский
Яндекс знает 12 вариантов написания слова «риэлтор»:
- риэлтор
- риелтор
- риэлтер
- риелтер
- реэлтор
- реелтор
- риэлтр
- реэлтер
- реелтер
- риелтр
- реелтр
- риэлтар
Примечательно, что большинство пользователей рунета выбирают следующее написание иностранных слов:
- тег (157 млн запросов) против тэг (47 млн)
- бренд (54 млн) - брэнд (24 млн)
- тренд (13 млн) - трэнд (8 млн)
- браузер (47 млн) - броузер (Яндекс автоматически исправляет ошибку)
- фитнес (28 млн) - фит-несс (1863 ответа).
Представляете, что было бы, если бы речь зашла об ударениях? Как минимум, маркетологи бы устроили холивар за «мАркетинг» вместо «маркЕтинга» :)
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