Слова, в которых чаще всего ошибаются

Любопытная статистика онлайн сервиса проверки правописания: в 2010 году 10 000 000 пользователей из США чаще всего допускали ошибки и опечатки в пятнадцати словах. Вот этот список:

thier -> their

their

alot -> a lot

a lot

recieved -> received

received

seperate -> separate

separate

untill -> until

until

becuase -> because

because

begining -> beginning

beginning

diffrent -> different

different

occured -> occurred

beleive -> believe

believe behaviour -> behavior

behavior wich -> which

which truely -> truly

truly realy -> really

really definately -> definitely

Кстати, написанию последнего слова посвящен отдельный сайт: http://www.d-e-f-i-n-i-t-e-l-y.com/

Касательно слова «behavior» — это американское написание этого слова, англичане пишут «behaviour» — так что ошибка сомнительна. Самая распространенная ошибка в пунктуации — неправильное расположение или отсутствие апострофа. В каких же словах делают ошибки русскоязычные пользователи интернета? Обратимся к исследованию Яндекса — как известно, из ста миллионов ежедневных поисковых запросов 10% написаны с ошибками или опечатками. Самые распространенные слова с ошибками:

однокласники - 3% случаев.

агентство - более тридцати запросов из ста.

руссификатор

шпоргалки (явно школьники ищут)

тайота

видио

трансевропейский -> трансъевропейский

Яндекс знает 12 вариантов написания слова «риэлтор»:

риэлтор

риелтор

риэлтер

риелтер

реэлтор

реелтор

риэлтр

реэлтер

реелтер

риелтр

реелтр

риэлтар

Примечательно, что большинство пользователей рунета выбирают следующее написание иностранных слов:

тег (157 млн запросов) против тэг (47 млн)

бренд (54 млн) - брэнд (24 млн)

тренд (13 млн) - трэнд (8 млн)

браузер (47 млн) - броузер (Яндекс автоматически исправляет ошибку)

фитнес (28 млн) - фит-несс (1863 ответа).

Представляете, что было бы, если бы речь зашла об ударениях? Как минимум, маркетологи бы устроили холивар за «мАркетинг» вместо «маркЕтинга» :)