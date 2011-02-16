SEO-среда: Основные инструменты веб-мастера

Многие наши клиенты интересуются не только результатами продвижения своего интернет-проекта по факту, но и SEO в целом. Сегодня мы открываем рубрику «SEO по средам» или «SEO-среда» — постараемся рассказывать интересно о непонятном и просто о сложном. Мы ориентируемся на новичков, но, возможно, рубрика окажется полезной и для матерых интернет-маркетологов, так как мы планируем освещать новые возможности инструментов и экспериментировать вовсю. Пройдем вместе путь от первых шагов и до вершины ТОПа. :) Прежде всего, каждому веб-мастеру стоит разобраться со следующими инструментами: центр веб-мастеров Google; сервис Яндекс.Вебмастер; система учета посещаемости сайта (напр. Google Analytics). Для того, чтобы иметь полный доступ к возможностям этих панелей инструментов, нужно указать адрес сайта и подтвердить право собственности на него. Рассмотрим наиболее важные и полезные опции сервисов.

Центр веб-мастеров Google

В центре веб-мастеров Google обратите внимание на:

1. Поисковые запросы

В данном разделе вы можете посмотреть по каким запросам и даже с каких позиций в выдаче заходили на сайт. Также здесь отображается общее количество показов и кликов.

2. Конфигурация сайта -> Настройки

Если у вашего сайта международный домен (например, .com, .org и т.д.), необходимо выбрать целевой регион («географические цели»).

3. Ваш сайт в интернете -> Ссылки на ваш сайт

В этом разделе вы можете следить за ссылками, которые ведут на ваш сайт (домены сайтов, точное количество ссылок, страницы, на которые чаще всего ссылаются и анкоры).

4. Диагностика -> Предложения HTML

Это один из самых важных разделов панели веб-мастера Google — тут вы увидите те ошибки, которые Google обнаружил у вас на сайте:

дублирующиеся метаописание (meta-description);

длинное метаописание;

короткие метаописания;

отсутствующие заголовки (теги title);

повторяющиеся заголовки (теги title);

длинные заголовки (теги title);

короткие заголовки (теги title).

Последовательно вносите изменения, заполняйте мета-теги и снова проверяйте этот раздел. Эти действия улучшат восприятие вашего сайта пользователями и повысят его эффективность.

5. Диагностика -> Вредоносные программы

В данном разделе отображаются данные об обнаруженном вредоносном коде на сайте. Если на сайте обнаружен вредоносный код, необходимо как можно быстрее устранить эту проблему.

Яндекс.Вебмастер

Яндекс.Вебмастер — аналогичный сервис от компании Яндекс. Каждый веб-мастер может настроить и улучшить индексирование сайта, сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, а также повлиять на представление сайта в результатах поиска. Учитывая советы и предложения поисковой системы, можно оптимизировать сайт и, соответственно, улучшить позиции сайта в выдаче.

Полезные разделы:

1. Индексирование сайта -> Исключенные страницы

Прежде всего стоит обратить внимание на раздел «Исключенные страницы». Тут можно увидеть какие страницы сайта (URL) не были проиндексированы и почему (возможные причины: ошибка 404, неправильный тип файла, запрещен в robots.txt и т.д.).

2. География сайта -> Регион сайта; -> Адреса и организации

Очень важно настроить нужный регион сайту в поисковой системе Яндекс в разделе «География сайта», чтобы ваш сайт присутствовал в выдаче по нужному региону.

Также следует добавить контактную информацию организации, чтобы пользователи видели её сразу в поисковой выдаче. Приблизительный срок рассмотрения заявки составляет 1-2 недели.

3. Настройка индексирования -> Анализ robots.txt; -> Файлы Sitemap

В разделе «Настройка индексирования» можно проверить правильно ли составлен robots.txt и добавить xml карту сайта. Если на сайте большое количество страниц, xml-карта поможет поисковому роботу быстрее их проиндексировать.

4. В разделе «Поисковые запросы» можно посмотреть по каким запросам и с каких регионов заходили на сайт из поисковой системы Яндекс.

5. Раздел «Безопасность» аналогичен разделу «Вредоносные программы» в панели Google.

Многие веб-мастера используют обе панели — Google Webmaster и Яндекс.Вебмастер. Эти инструменты являются взаимодополняемыми и нет смысла выбирать одну из них, т.к. обе поисковые системы популярны. С их помощью вы сделаете свой проект не только удобным и понятным пользователям, но и поисковым роботам, что важно для индексации сайта.

Google Analytics

Для работы с Google Analytics необходимо добавить на сайт javascript код для отслеживания его посещаемости. О том, как добавить сайт в GA можно прочитать в справке Google. Основные разделы отчетов Google Analytics:

Панель инструментов

Главная страница отчета GA по вашему сайту. По умолчанию вы можете увидеть в панели инструментов:

количество посещений по каждому дню за последний месяц;

показатель отказов, среднюю длительность пребывания на сайте, процент новых посещений;

обзор источников трафика:

самые популярные страницы.

Любой интересующий вас отчет можно добавить сюда, нажав на кнопку «Добавить на панель инструментов».

Оповещения

В этом разделе находятся оповещения, которые создаются когда наблюдаются какие-либо изменения в статистике сайта. Стоит уделить внимание персональным оповещениям. Создав персональные оповещения, можно следить за работой сайта. Например, удобно добавить оповещение, если недельный трафик из поисковых систем упал на 20%.

Посетители

Полезный раздел, в котором можно посмотреть различную информацию о посетителях сайта. Многие вкладки имеют дополнительные опции: можно практически досконально изучить тенденции поведения посетителей и проанализировать их лояльность.

Источники трафика

В этом разделе вы можете узнать с каких сайтов переходят на ваш сайт, с каких поисковых систем и по каким поисковым запросам. Эта информация может помочь оптимизировать целевые страницы сайта.

Содержание

Тут можно посмотреть данные по каждой странице сайта (самые популярные страницы входа, выхода и т. д.).

Цели

В данном разделе вы можете смотреть статистику настроенных целей. Примеры целей: посещение страницы контактов, просмотр более 5 страниц сайта, длительность пребывания на сайте более 5 минут и т. д. Статистику и аналитику этого сервиса полезно использовать для улучшения и доработки контентной части вашего сайта. Учитывая интересы пользователей (рейтинг страниц, длительности просмотра страниц, поисковые запросы и т.д.) вы можете сделать ваш ресурс еще более качественным.