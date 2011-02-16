SEO-среда: Основные инструменты веб-мастера

Многие наши клиенты интересуются не только результатами продвижения своего интернет-проекта по факту, но и SEO в целом. Сегодня мы открываем рубрику «SEO по средам» или «SEO-среда» — постараемся рассказывать интересно о непонятном и просто о сложном. Мы ориентируемся на новичков, но, возможно, рубрика окажется полезной и для матерых интернет-маркетологов, так как мы планируем освещать новые возможности инструментов и экспериментировать вовсю. Пройдем вместе путь от первых шагов и до вершины ТОПа. :) Прежде всего, каждому веб-мастеру стоит разобраться со следующими инструментами: центр веб-мастеров Google; сервис Яндекс.Вебмастер; система учета посещаемости сайта (напр. Google Analytics). Для того, чтобы иметь полный доступ к возможностям этих панелей инструментов, нужно указать адрес сайта и подтвердить право собственности на него. Рассмотрим наиболее важные и полезные опции сервисов.
Центр веб-мастеров Google
В центре веб-мастеров Google обратите внимание на:
1. Поисковые запросы
В данном разделе вы можете посмотреть по каким запросам и даже с каких позиций в выдаче заходили на сайт. Также здесь отображается общее количество показов и кликов.
2. Конфигурация сайта -> Настройки
Если у вашего сайта международный домен (например, .com, .org и т.д.), необходимо выбрать целевой регион («географические цели»).
3. Ваш сайт в интернете -> Ссылки на ваш сайт
В этом разделе вы можете следить за ссылками, которые ведут на ваш сайт (домены сайтов, точное количество ссылок, страницы, на которые чаще всего ссылаются и анкоры).
4. Диагностика -> Предложения HTML
Это один из самых важных разделов панели веб-мастера Google — тут вы увидите те ошибки, которые Google обнаружил у вас на сайте:
- дублирующиеся метаописание (meta-description);
- длинное метаописание;
- короткие метаописания;
- отсутствующие заголовки (теги title);
- повторяющиеся заголовки (теги title);
- длинные заголовки (теги title);
- короткие заголовки (теги title).
Последовательно вносите изменения, заполняйте мета-теги и снова проверяйте этот раздел. Эти действия улучшат восприятие вашего сайта пользователями и повысят его эффективность.
5. Диагностика -> Вредоносные программы
В данном разделе отображаются данные об обнаруженном вредоносном коде на сайте. Если на сайте обнаружен вредоносный код, необходимо как можно быстрее устранить эту проблему.
Яндекс.Вебмастер
Яндекс.Вебмастер — аналогичный сервис от компании Яндекс. Каждый веб-мастер может настроить и улучшить индексирование сайта, сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, а также повлиять на представление сайта в результатах поиска. Учитывая советы и предложения поисковой системы, можно оптимизировать сайт и, соответственно, улучшить позиции сайта в выдаче.
Полезные разделы:
1. Индексирование сайта -> Исключенные страницы
Прежде всего стоит обратить внимание на раздел «Исключенные страницы». Тут можно увидеть какие страницы сайта (URL) не были проиндексированы и почему (возможные причины: ошибка 404, неправильный тип файла, запрещен в robots.txt и т.д.).
2. География сайта -> Регион сайта; -> Адреса и организации
Очень важно настроить нужный регион сайту в поисковой системе Яндекс в разделе «География сайта», чтобы ваш сайт присутствовал в выдаче по нужному региону.
Также следует добавить контактную информацию организации, чтобы пользователи видели её сразу в поисковой выдаче. Приблизительный срок рассмотрения заявки составляет 1-2 недели.
3. Настройка индексирования -> Анализ robots.txt; -> Файлы Sitemap
В разделе «Настройка индексирования» можно проверить правильно ли составлен robots.txt и добавить xml карту сайта. Если на сайте большое количество страниц, xml-карта поможет поисковому роботу быстрее их проиндексировать.
4. В разделе «Поисковые запросы» можно посмотреть по каким запросам и с каких регионов заходили на сайт из поисковой системы Яндекс.
5. Раздел «Безопасность» аналогичен разделу «Вредоносные программы» в панели Google.
Многие веб-мастера используют обе панели — Google Webmaster и Яндекс.Вебмастер. Эти инструменты являются взаимодополняемыми и нет смысла выбирать одну из них, т.к. обе поисковые системы популярны. С их помощью вы сделаете свой проект не только удобным и понятным пользователям, но и поисковым роботам, что важно для индексации сайта.
Google Analytics
Для работы с Google Analytics необходимо добавить на сайт javascript код для отслеживания его посещаемости. О том, как добавить сайт в GA можно прочитать в справке Google. Основные разделы отчетов Google Analytics:
Панель инструментов
Главная страница отчета GA по вашему сайту. По умолчанию вы можете увидеть в панели инструментов:
- количество посещений по каждому дню за последний месяц;
- показатель отказов, среднюю длительность пребывания на сайте, процент новых посещений;
- обзор источников трафика:
- самые популярные страницы.
Любой интересующий вас отчет можно добавить сюда, нажав на кнопку «Добавить на панель инструментов».
Оповещения
В этом разделе находятся оповещения, которые создаются когда наблюдаются какие-либо изменения в статистике сайта. Стоит уделить внимание персональным оповещениям. Создав персональные оповещения, можно следить за работой сайта. Например, удобно добавить оповещение, если недельный трафик из поисковых систем упал на 20%.
Посетители
Полезный раздел, в котором можно посмотреть различную информацию о посетителях сайта. Многие вкладки имеют дополнительные опции: можно практически досконально изучить тенденции поведения посетителей и проанализировать их лояльность.
Источники трафика
В этом разделе вы можете узнать с каких сайтов переходят на ваш сайт, с каких поисковых систем и по каким поисковым запросам. Эта информация может помочь оптимизировать целевые страницы сайта.
Содержание
Тут можно посмотреть данные по каждой странице сайта (самые популярные страницы входа, выхода и т. д.).
Цели
В данном разделе вы можете смотреть статистику настроенных целей. Примеры целей: посещение страницы контактов, просмотр более 5 страниц сайта, длительность пребывания на сайте более 5 минут и т. д. Статистику и аналитику этого сервиса полезно использовать для улучшения и доработки контентной части вашего сайта. Учитывая интересы пользователей (рейтинг страниц, длительности просмотра страниц, поисковые запросы и т.д.) вы можете сделать ваш ресурс еще более качественным.
По теме
11 этапов SEO-продвижения сайта
Не знаешь как раскрутить сайт? Мы подготовили 11 этапов SEO-продвижения сайтов в поисковых системах.
Где бесплатно разместить ссылки — площадки для продвижения
Как найти релевантный сайт-донор для размещения своей ссылки
Как провести контент-аудит сайта — пошаговое руководство
Как понять, что проект нуждается в новых текстах и сделать читателя счастливым
Свежее
Как успешно запустить интернет-магазины по продаже семян и саженцев в Болгарии, Чехии и Словакии — кейс Gradinamax
Положительная динамика с первых месяцев работы.
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Новые триггеры, разнообразие рассылок и обновленная форма подписки дали нужный результат.
Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%.