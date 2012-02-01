Интернет-аудитория Украины. Статистика 2012-2013 и прогноз на 2014 год

В июне 2013-го года у нас был пост о том, как развивается электронная коммерция в Украине и сейчас можно дополнить его информацией от исследовательской компании Gemius-Украина, которая прозвучала в июле на конференции «8Р». Алексей Бакун (руководитель Gemius-Украина, г. Киев) озвучил следующие интересные факты:
- 15% всех рекламных кампаний в интернете не показываются, т.е. не доходят до потребителей вообще.
- Размер интернет-аудитории в мае 2013 года — более 16 млн. чел. (возрастом 14+). По прогнозам Gemius через год аудитория составит более 17,5 миллионов.
- Количество пользователей интернета растет за счет того, что растут небольшие городки, поселки, коттеджные городки.
- 4% страниц украинцы просматривают на мобильных устройствах и этот показатель растет на 0,3% каждый квартал. Скоро он превысит 5%.
- Если раньше интернетом активно пользовались 60% мужчин и 40% женщин, то сейчас соотношение 50/50.
- Аудитория, которая интересна для сферы электронной коммерции, составляет 50% (это люди, возрастом от 25 до 44 лет).
- Среднестатистический пользователь интернета проводит онлайн 30 часов в месяц.
- Ежемесячно пользователи просматривают 1000-1300 сайтов/веб-страничек.
- Чуть более 9 млн пользователей интернета в Украине пользуются поисковой системой Google.
Лидеры по сегментам в украинском интернете
Бонус
- В Skype есть реклама и, кстати, она охватывает 60,07% украинских пользователей интернета :)
- По данным исследования компании New Strategies Group совместно с Opinion, каждый четвертый пользователь Уанета — мама, а общая оценка такой аудитории равняется 3,1 млн. Значит, мамы составляют 25% пользователей интернета.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии (2)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти