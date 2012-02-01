Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

Бизнес

Интернет-аудитория Украины. Статистика 2012-2013 и прогноз на 2014 год
Катерина Коламбет
36292 47 2
Сложность: норм норм
3

В июне 2013-го года у нас был пост о том, как развивается электронная коммерция в Украине и сейчас можно дополнить его информацией от исследовательской компании Gemius-Украина, которая прозвучала в июле на конференции «». Алексей Бакун (руководитель Gemius-Украина, г. Киев) озвучил следующие интересные факты:

  • 15% всех рекламных кампаний в интернете не показываются, т.е. не доходят до потребителей вообще.
  • Размер интернет-аудитории в мае 2013 года — более 16 млн. чел. (возрастом 14+). По прогнозам Gemius через год аудитория составит более 17,5 миллионов.

Размер интернет-аудитории в мае 2013 - более 16 млн. чел

Рост интернет аудитории в 2012-2013 - 2 млн.

Тренды интернет-аудитории. Возраст

Динамика аудитории 35+

Тренды интернет-аудитории. Тип места жительства

  • Количество пользователей интернета растет за счет того, что растут небольшие городки, поселки, коттеджные городки.
  • 4% страниц украинцы просматривают на мобильных устройствах и этот показатель растет на 0,3% каждый квартал. Скоро он превысит 5%.

Онлайн-аудитория Украины

  • Если раньше интернетом активно пользовались 60% мужчин и 40% женщин, то сейчас соотношение 50/50.
  • Аудитория, которая интересна для сферы электронной коммерции, составляет 50% (это люди, возрастом от 25 до 44 лет).
  • Среднестатистический пользователь интернета проводит онлайн 30 часов в месяц.
  • Ежемесячно пользователи просматривают 1000-1300 сайтов/веб-страничек.
  • Чуть более 9 млн пользователей интернета в Украине пользуются поисковой системой Google.

Топ-20 сайтов по охвату интернет

Лидеры по сегментам в украинском интернете

Аудитория уанета и топ-5 разделов Аудитория уанета и раздела Сервисы Аудитория уанета и раздела Порталы Аудитория уанета и раздела E-коммерция Аудитория уанета и раздела Развлечение и досуг

Бонус

Онлайн-аудиторий приложений обмена сообщениями

  • В Skype есть реклама и, кстати, она охватывает 60,07% украинских пользователей интернета :)
  • По данным исследования компании New Strategies Group совместно с Opinion, каждый четвертый пользователь Уанета — мама, а общая оценка такой аудитории равняется 3,1 млн. Значит, мамы составляют 25% пользователей интернета.
47
14
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
электронная коммерция в Украине
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Другие статьи автора

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять