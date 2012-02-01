Интернет-аудитория Украины. Статистика 2012-2013 и прогноз на 2014 год

В июне 2013-го года у нас был пост о том, как развивается электронная коммерция в Украине и сейчас можно дополнить его информацией от исследовательской компании Gemius-Украина, которая прозвучала в июле на конференции «8Р». Алексей Бакун (руководитель Gemius-Украина, г. Киев) озвучил следующие интересные факты:

15% всех рекламных кампаний в интернете не показываются, т.е. не доходят до потребителей вообще.

Размер интернет-аудитории в мае 2013 года — более 16 млн. чел. (возрастом 14+). По прогнозам Gemius через год аудитория составит более 17,5 миллионов.

Количество пользователей интернета растет за счет того, что растут небольшие городки, поселки, коттеджные городки.

4% страниц украинцы просматривают на мобильных устройствах и этот показатель растет на 0,3% каждый квартал. Скоро он превысит 5%.

Если раньше интернетом активно пользовались 60% мужчин и 40% женщин, то сейчас соотношение 50/50.

Аудитория, которая интересна для сферы электронной коммерции, составляет 50% (это люди, возрастом от 25 до 44 лет).

Среднестатистический пользователь интернета проводит онлайн 30 часов в месяц.

Ежемесячно пользователи просматривают 1000-1300 сайтов/веб-страничек.

Чуть более 9 млн пользователей интернета в Украине пользуются поисковой системой Google.

Лидеры по сегментам в украинском интернете

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