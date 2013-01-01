Интервью с Артемом Яремчуком (Attendify) про мобильные приложения для ивентов и нетворкинг-функционал

Сегодня поговорим с Артемом Яремчуком про мобильные приложения, заточенные под мероприятия. Как организаторы, мы уже дважды создавали приложения для удобства участников конференции «8Р» на базе KitApps (ныне Attendify). Как участники многих отраслевых мероприятий, мы привыкли к определенному уровню сервиса/комфорта — кроме стандартных условий (wi fi, кофе-брейки, качественная раздатка), хочется видеть твит-панели и пользоваться мобильным приложением — это то, что стоит обеспечить на крупном мероприятии уже в 2013-м году.

— Артем, давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, кто вы и чем интересным занимаетесь?

Привет! Рад знакомству! Я со-основатель и операционный директор компании Attendify. Руковожу её офисом в Киеве. Также у нас офис в Сан-Франциско, его возглавляет Майкл Балясный, CEO компании, оттуда ведутся продажи и управление продуктом.

— Почему именно приложения для мероприятий и как вы попали в ивент индустрию?

Если честно, то когда мы начинали проект два года назад (тогда он ещё назывался KitApps), я и не предполагал, что мы будем заниматься только ивентами. Когда мы только начинали, то думали делать конструктор для различных индустрий: недвижимости, ресторанов, новостей, юристов и т.д. Мы приняли решение начать с ивент индустрии, поскольку она нам показалась самой простой и понятной. О, как мы ошибались :) На самом деле оказалось, что это громадная индустрия, которая включает не только b2b и b2c конференции и выставки, но и корпоративные мероприятия (meetings & incentives), фестивали, конгрессы, религиозные мероприятия, муниципальные и прочие государственные ивенты, всевозможные ассоциации и пр. Эта индустрия оказалась очень подверженной технологическим новшествам, которые уже сейчас начинают её значительно трансформировать. Мы поняли, что хотим быть в центре этих изменений, быть к ним причастными, поэтому всецело погрузились в ивенты.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются организаторы мероприятий? (которые вы могли бы решить)

Основная одвечная проблема, конечно же, это как завлечь посетителей прошлогоднего ивента на посещение мероприятия в этом и последующем году. Грубо говоря, «как увеличить продажи билетов». Современные технологии и высокая конкуренция трансформирует всю индустрию: весь контент можно найти онлайн, ивентов стало слишком много, а времени мало. Поэтому люди в основном идут ради впечатлений и нетворкинга.

Как раз эту проблему мы пытаемся решить с помощью мобильных приложений и нашего нетворкинг-функционала. Ивент органайзер в своём приложении, по сути, получает мини-Facebook, который действует в рамках конкретного ивента. С его помощью посетители не только потребляют контент с ивента (расписание, карты, докладчики и т.д.), но и сами могут создавать контент и знакомиться между собой. Люди получают намного большее вовлечение в ивент, ведь всего в несколько кликов можно задать вопрос докладчику, либо познакомиться с потенциальным партнёром/клиентом.

Помимо engagement-эффекта существует и банальная проблема информирования посетителей обо всех новостях и изменениях на самом ивенте. Например, «программку» заново не напечатаешь, а в приложении можно моментально обновить контент и послать всем «push-уведомление».

— Артем, а как вы думаете, что нужно чтобы организовать WOW-мероприятие? Ну, наверное, ваше мобильное приложение и что-то еще. :)

Я немного консерватор и больше верю в контент и контекст, чем в оболочку. Приложение — это один из инструментов, позволяющий получить больше от мероприятия, который может усилить контентную составляющую. Унылый ивент никакое приложение не спасёт :)

Так что мой ответ прост — «content is the king» — должны быть классные спикеры и классные посетители. А приложение поможет усилить эффект + организаторам всегда интересна аналитика/фидбек с ивента. Приложение может вывести сбор аналитики/голосования в real-time на новый уровень.

— Если уж заговорили про мобильное приложение для организации мероприятий, тогда у меня следующий вопрос. Скажите, какая часть украинских и русских мероприятий проходят с использованием мобильного приложения, и каков, собственно, тренд?

Всё зависит от доли проникновения смартфонов на том или ином рынке, в той или иной стране. В США это 80%, поэтому практически любой ивент уже серьёзно рассматривает приложение как дополнительный инструмент в своём «чеклисте», наряду со страницей ивента в Facebook и продажей билетов через онлайн-сервис, типа Eventbrite.

— Мобильное приложение для ивентов — это отличный маркетинговый инструмент. Как думаете, почему так мало наших коллег в Украине им пользуются?

Как раз из-за того, что проникновение смартфонов ещё не достигло «пика» в СНГ, в том числе и Украине, до повсеместного использования приложениями на всех ивентах тут ещё далеко. Но нишевые мероприятия, расчитанные на «продвинутую» аудиторию, как, например, конференция «8P» или «Cisco Expo Ukraine» определённо выиграют от мобильного приложения, поскольку процент владельцев смартфонов среди посетителей таких ивентов очень велик. Причём многие из них — активные пользователи, которые регулярно качают приложения и используют их в повседневной жизни.

— Если у вас кейсы о том, насколько повысился процент вовлечения участников на мероприятии, когда использовалось ивент-приложение? В каких нишах лучше всего работает этот инструмент?

Конечно! Если организатор решает включить в приложении наш Social-функционал, это обязательно усилит «engagement» на ивенте. Но всё также зависит от организатора, который должен активно продвигать приложение и сам постоянно им пользоваться. Это как с Facebook-страницей: можно её использовать «для галочки», а можно превратить в мощный инструмент коммуникации с ЦА. На некоторых ивентах, которые использовали наш Social-функционал, пользователи сами постили в приложение фотографии, количество которых исчислялось сотнями. А количество просмотров страниц приложения на одного юзера превышало 60. По поводу ниш — любую нишу можно «раскачать» на мощный «engagement». Это как раз задача организатора.

— Вижу, есть бейджи, значит, в приложении есть игровые механики? Расскажи подробнее об этом, пожалуйста. Что за бейджи, как выглядят, как участники мероприятий их могут заслужить?

Беджи — это чуть другое. В приложении это аналог слову «профайл». А по поводу игровых механик, то можно с помощью социального функционала устраивать разного типа конкурсы (например конкурс на самую креативную фотографию с мероприятия — участники публикуют фото в фид, голосуют лайками, и лучший получает приз и т.д).

— Насколько кастомизируема оболочка под запросы клиентов?

Возможно кастомизировать и табы, хэдер, иконку, баннеры, в общем, практически все.

— Как быть, если нужно сделать двуязычное приложение?

Можно сделать два приложения в двух языках и разместить их в разных маркетах. Например, английской для США и англоязычных маркетов и русское для СНГ.

— Когда компания решается использовать мобильное приложение для вовлечения участников конференции, что ей важно знать? Какие должны быть критерии принятия решения о выборе подрядчика?

Думаю, что тут советы будут достаточно универсальны, которые применимы при выборе подрядчика для любых работ. В начале нужно определиться с целями, которые стоят перед приложением, а также с бюджетом, который есть возможность выделить. К сожалению, мобильное приложение — очень не дешевое удовольствие, которое может и не сразу окупиться. В США, например, разработка стандартного приложения для конференции на iOS и Android может стоить от $5,000 до $50,000.

Естественно, что нужно изучить портфолио разработчика и скачать приложения, которые они делали для других ивентов. Возможно, стоит даже позвонить одному из их клиентов напрямую и поинтересоваться его опытом. Мы создавали Attendify как раз с пониманием того, что бюджет организатора ограничен, а желание по скорости и функциональным возможностям всё равно никто не отменял. Мы автоматизировали и упростили процесс создания приложения и по сути организатор получает отличное качество продукта, сопоставимое с индивидуальной разработкой, но за цену, которая в 10 раз ниже...за $399.

— Cпасибо за беседу и полезный сервис Attendify! Кстати, могу добавить статистику по участникам конференции 8Р, которые использовали мобильное приложение (iOs, Android). Аудитория: предприниматели, интернет-маркетологи, 29,7% в этом году, а в 2012 — 26,9%.

Если есть вопросы к Артему, обязательно пишите в комментариях.

Netpeak запустил новую услугу «ASO с оплатой за результат» — заказывай через форму:

